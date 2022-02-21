ЗРК «Нева» предназначен для поражения целей в воздушном пространстве на малых и средних высотах и поражения объектов на суше и воде при их ведении радиолокационными средствами наблюдения

Сербское руководство постепенно осуществляет модернизацию вооружённых сил страны. В войска поступает новая боевая техника собственного производства и зарубежные системы, главным образом российского, китайского и французского происхождения.Так, силы ПВО за последние годы были пополнены ПЗРК Mistral-3 (Франция), мобильными установками PASARS-16 (местной разработки) и «Панцирь-С1» (РФ) малой дальности. Однако на средней дистанции огня военные по-прежнему полагаются на советские системы «Куб-М» и С-125 «Нева».Как указывается на сайте Минобороны Сербии, дивизион 250-й ракетной бригады, вооружённый С-125, приступил к учениям по боевому применению этих зенитных комплексов.- отмечается в военном ведомстве.Сербские ЗРК С-125 получили широкую известность после уничтожения американского бомбардировщика F-117 в ходе интервенции США и их союзников в 1999 году в Югославию. До этого момента в Соединённых Штатах данный самолёт позиционировался в качестве «невидимки», для которого современные системы ПВО не представляют никакой опасности.По прошествии многих лет после американской агрессии Сербия продолжает полагаться на зенитные комплексы С-125. При этом несколько раз подымался вопрос о закупке С-400, однако, по всей видимости, приобрести его на данный момент не представляется возможным в виду значительной стоимости ЗРС и возможных ответных санкций со стороны Вашингтона.