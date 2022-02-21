Военное обозрение
Войти Регистрация

Сербия продолжает полагаться на зенитные комплексы С-125

12

Сербское руководство постепенно осуществляет модернизацию вооружённых сил страны. В войска поступает новая боевая техника собственного производства и зарубежные системы, главным образом российского, китайского и французского происхождения.


Так, силы ПВО за последние годы были пополнены ПЗРК Mistral-3 (Франция), мобильными установками PASARS-16 (местной разработки) и «Панцирь-С1» (РФ) малой дальности. Однако на средней дистанции огня военные по-прежнему полагаются на советские системы «Куб-М» и С-125 «Нева».

Как указывается на сайте Минобороны Сербии, дивизион 250-й ракетной бригады, вооружённый С-125, приступил к учениям по боевому применению этих зенитных комплексов.

ЗРК «Нева» предназначен для поражения целей в воздушном пространстве на малых и средних высотах и поражения объектов на суше и воде при их ведении радиолокационными средствами наблюдения

- отмечается в военном ведомстве.



Сербские ЗРК С-125 получили широкую известность после уничтожения американского бомбардировщика F-117 в ходе интервенции США и их союзников в 1999 году в Югославию. До этого момента в Соединённых Штатах данный самолёт позиционировался в качестве «невидимки», для которого современные системы ПВО не представляют никакой опасности.

По прошествии многих лет после американской агрессии Сербия продолжает полагаться на зенитные комплексы С-125. При этом несколько раз подымался вопрос о закупке С-400, однако, по всей видимости, приобрести его на данный момент не представляется возможным в виду значительной стоимости ЗРС и возможных ответных санкций со стороны Вашингтона.
Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Сербии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 19:44
    +4
    Сербские зенитчики после уничтожения американского бомбардировщика F-117 в тот раз извинились. Они сказали что были не в курсе, что самолет F-117 на самом деле невидимый.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:44
      0
      Цитата: rotfuks
      Сербские зенитчики после уничтожения американского бомбардировщика F-117 в тот раз извинились. Они сказали что были не в курсе, что самолет F-117 на самом деле невидимый.

      Невидимый самолёт засветился атакой микроволновки.
      На их вундервафлю наш советский контрабас. laughing
  2. Crasher
    Crasher Сегодня, 19:44
    +3
    американского бомбардировщика F-177

    Эммм... А не F-117?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:45
    0
    Шо сказать ... всему свое время.
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 20:13
    0
    ГЛАВНОЕ в ЗРК-ракета.А их производила(т),возможно и модернизировала Украина..
    Как расходный материал ракет должно быть в достаточном количестве.
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 20:37
      +1
      Ракета без станции наведения пуля-дура.
  5. штурм
    штурм Сегодня, 20:20
    +3
    Для чего там С-400?
    На всю Сербию хватит бригады Бук-М3 или экспортного ЗРК "ВИКИНГ" + РЛС НЕБО-УЕ.
    Если у Сербии ещё хватит денег на 2-3 дивизиона Тор-М2, они смогут создать эшелонированную ПВО способную "приземлить" несколько полков авиации НАТО...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 20:33
      0
      Массированный удар дальнобойными ракетами решит вопрос ПВО полностью
  6. keeper03
    keeper03 Сегодня, 20:38
    +2
    С-125 - это то оружие, которое будет работать даже в случае нанесения ядерного удара ! angry good yes
    1. sledak
      sledak Сегодня, 20:44
      0
      Цитата: keeper03
      С-125 - это то оружие, которое будет работать даже в случае нанесения ядерного удара ! angry good yes

      Если так, то достойная система!
  7. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 20:45
    0
    «после уничтожения американского бомбардировщика F-117» - у С-125 есть хорошая опция - захват цели по оптической линии без включения РЛС. Это резко сокращает время на противодействие ЗРК. В своё время это был комплекс ближнего радиуса действия.
  8. Normann
    Normann Сегодня, 20:48
    0
    Там страны два метра, зачем системы типа С300-350-400?