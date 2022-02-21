Открытое заседание Совбеза РФ посвящено вопросу возможного признания ДНР и ЛНР

Впервые за последние годы проходит открытое заседание Совета безопасности России. В нём участвуют помимо президента России директор ФСБ, министр обороны, начальник Генерального штаба, глава МИД, председатели верхней и нижней палат парламента и другие высшие федеральные чиновники.
В ходе заседания произошёл примечательный эпизод. Представитель России в Трёхсторонней контактной группе Дмитрий Козак, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о готовности Украины выполнять Минские договорённости, ответил, что Киев выполнять эти договорённости не собирается. Причём не собирается их выполнять ни при каких обстоятельствах.
При этом Дмитрий Козак в конце своей речи предложил высказать своё мнение по важному, как он сам отметил, вопросу.
Козак:
Я хотел бы высказаться на предмет того, присоединять Донбасс или нет.
Именно присоединять или не присоединять...
Владимир Путин вопросительно посмотрел на чиновника и задал вопрос:
Ну и что?
Козак не стал дальше продолжать. А президент Путин предложил Козаку «на этой части выступления пока остановиться».
В ходе заседания Совета безопасности РФ выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он указал на то, что вдоль всей линии соприкосновения увеличилось число обстрелов со стороны украинских войск, подойдя к интенсивности образца 2014-15 годов. По словам Шойгу, ряд национальных батальонов не контролируется командованием ВСУ и Нацгвардии.
Путин:
Вопрос признания Донецкой и Луганской Республик поставлен давно.
После этого президент дал слово Дмитрию Медведеву, занимающего должность замглавы Совбеза РФ.
Медведев:
Территории Донбасса Украине, как мы видим, не нужны. Проживающие на этих территориях люди, а это и 800 тысяч россиян, лишаются Украиной благ. Украина не собирается выполнять комплекс Минских мер. Нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, следовать соглашениям не выгодно. Сам президент Украины заявляет, что Минские соглашения – вредные.
По словам Медведева, Зеленский пудрит мозги иностранным коллегам.
Медведев:
Я помню 2008 год. Тогда мне пришлось принять решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей, живущих там. Это и урок для НАТО был. Что так поступать с Россией нельзя. Сегодня в чём-то и сложнее, и проще может быть. Сложнее – конфликт по масштабам несопоставим. Проще – потому что мы знаем, что будет происходить. Мы понимаем, как противостоять санкционному давлению. Нам 14-летний опыт пошёл впрок. Будет трудно, но через некоторое время напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать. Сами будут просить нас вернуться к обсуждению вопросов стратегической безопасности. Как у Булгакова: никогда ничего не просите – сами придут, сами предложат.