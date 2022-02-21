Военное обозрение
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Открытое заседание Совбеза РФ посвящено вопросу возможного признания ДНР и ЛНР

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Впервые за последние годы проходит открытое заседание Совета безопасности России. В нём участвуют помимо президента России директор ФСБ, министр обороны, начальник Генерального штаба, глава МИД, председатели верхней и нижней палат парламента и другие высшие федеральные чиновники.


В ходе заседания произошёл примечательный эпизод. Представитель России в Трёхсторонней контактной группе Дмитрий Козак, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о готовности Украины выполнять Минские договорённости, ответил, что Киев выполнять эти договорённости не собирается. Причём не собирается их выполнять ни при каких обстоятельствах.

При этом Дмитрий Козак в конце своей речи предложил высказать своё мнение по важному, как он сам отметил, вопросу.

Козак:

Я хотел бы высказаться на предмет того, присоединять Донбасс или нет.

Именно присоединять или не присоединять...

Владимир Путин вопросительно посмотрел на чиновника и задал вопрос:

Ну и что?

Козак не стал дальше продолжать. А президент Путин предложил Козаку «на этой части выступления пока остановиться».

В ходе заседания Совета безопасности РФ выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он указал на то, что вдоль всей линии соприкосновения увеличилось число обстрелов со стороны украинских войск, подойдя к интенсивности образца 2014-15 годов. По словам Шойгу, ряд национальных батальонов не контролируется командованием ВСУ и Нацгвардии.

Путин:

Вопрос признания Донецкой и Луганской Республик поставлен давно.

После этого президент дал слово Дмитрию Медведеву, занимающего должность замглавы Совбеза РФ.

Медведев:

Территории Донбасса Украине, как мы видим, не нужны. Проживающие на этих территориях люди, а это и 800 тысяч россиян, лишаются Украиной благ. Украина не собирается выполнять комплекс Минских мер. Нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, следовать соглашениям не выгодно. Сам президент Украины заявляет, что Минские соглашения – вредные.

По словам Медведева, Зеленский пудрит мозги иностранным коллегам.

Медведев:

Я помню 2008 год. Тогда мне пришлось принять решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей, живущих там. Это и урок для НАТО был. Что так поступать с Россией нельзя. Сегодня в чём-то и сложнее, и проще может быть. Сложнее – конфликт по масштабам несопоставим. Проще – потому что мы знаем, что будет происходить. Мы понимаем, как противостоять санкционному давлению. Нам 14-летний опыт пошёл впрок. Будет трудно, но через некоторое время напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать. Сами будут просить нас вернуться к обсуждению вопросов стратегической безопасности. Как у Булгакова: никогда ничего не просите – сами придут, сами предложат.

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47 комментариев
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  1. anjey
    anjey Сегодня, 17:56
    +9
    ВВП покажи этому гнилому ,русофобскому Западу ,его место.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:08
      +4
      Западу это и нужно, счас моментально признание прировняют к агрессии и помчится поезд санкций с новой силой, не понятно чего 8 лет тянули, столько жизней не за понюх отдали.
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 18:12
        +4
        Цитата: Ропот 55
        Западу это и нужно, счас моментально признание прировняют к агрессии и помчится поезд санкций с новой силой, не понятно чего 8 лет тянули, столько жизней не за понюх отдали.
        оттягивали поезд санкций, да бы дать время экономике
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 18:25
          -3
          Цитата: Виталий161
          оттягивали поезд санкций, да бы дать время экономике

          И как экономика? На подъеме? Импортозамещение начало работать? Сельское хозяйство своими семенами начало работать? И тд и тп. Хватит уже, у вас отмазки все смешнее и смешнее становятся.
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 18:28
            -1
            Цитата: aleksejkabanets
            Цитата: Виталий161
            оттягивали поезд санкций, да бы дать время экономике

            И как экономика? На подъеме? Импортозамещение начало работать? Сельское хозяйство своими семенами начало работать? И тд и тп. Хватит уже, у вас отмазки все смешнее и смешнее становятся.

            в критических областях работает, нет блин, Укропские семена сажаем, вы в своей Краине ищите позитив, а мы русские как нибудь сами
      2. anjey
        anjey Сегодня, 18:16
        +1
        Лавировали ,это же политика....До последнего лавировали .Ждали встречных западных альтернатив ,но увы...,только Сила им понятна....Мы же не с Украиной воюем а с США и НАТО.
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: anjey
      ВВП покажи этому гнилому ,русофобскому Западу ,его место.

      все фейкометы зарубежные сегодня взорвутся фонтаном фекалий в сторону РФ, надо попкорном запасаться
      1. anjey
        anjey Сегодня, 18:28
        0
        Они и утонут в своих фекалиях.Возможно именно сейчас то самое время чтобы взять Запад за грудки и что бы он сдулся со своим историческим высокомерием,ложью и чванством.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:24
      +3
      Что-то СВР, Нарышкин ложанулся со своей... туда-сюда толерантностью.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:25
        +2
        Министр МВД России Колокольцев - молодчина! Всё чётко, без соплей.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:28
          0
          Золотов, Росгвардия заявил, что Украиной ограничиваться не надо, а нужно идти дальше.
      2. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 18:30
        0
        Что-то СФР Нарышкин ложанулся со своей... туда-сюда толерантностью.
        Сейчас вам кабздец приснится!Во всё что я верил и знал!Вам с твоими дружками кабздец! Россия признает русский Донбасс!
    4. мерцание
      мерцание Сегодня, 18:31
      0
      Только что Путин подтвердил, что сегодня подпишет признание ЛДНР.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:57
    +8
    Вот он час "Ч".
  3. Ren
    Ren Сегодня, 17:57
    +7
    После слов Шойгу я почти уверен, что ЛНР/ДНР сегодня признают и в ближайшее время начнётся операция по принуждению к миру! drinks
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:58
    +2
    Надеюсь, что решение о немедленном признании, и как следствие, об оказании военной помощи Донбассу будет сегодня же не только принято,но , как говорится, предварено в жизнь!Вариантов куча, а решение нужно одно,поставить в стойло ук-роину и натовщину вместе с сша.
    1. Таврик
      Таврик Сегодня, 18:08
      -8
      Перед тем, как всех "ставить в стойло" надо долларов прикупить побольше. А то представляю, сколько он потом будет стоить...
      1. anjey
        anjey Сегодня, 18:25
        +2
        Представте день ,когда любые банковские бумажки будут просто бумажками laughing
  5. vervolk
    vervolk Сегодня, 17:59
    +3
    наконец-то! вопрос только сначала независимость или сразу в родную гавань? а завтра 22.02.2022 защитить и обеспечить безопасность. Понеслась. ждем заявления товарища Си по Тайваню. смотрим как будут наматывать бендеровцев на шасси самолетов.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 18:00
      +3
      думаю первоначально независимость...А присоединять..тогда уж вместо с Южной Осетией и Абхазией,чтобы дважды не ходить.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:59
    +9
    Крайне жёсткая риторика, такой до сих пор не было.. Такое впечатление - уже всё решено. Будем надеяться что это так - сколько ж можно всё это терпеть-то??
  7. KAVBER
    KAVBER Сегодня, 17:59
    +2
    Черт, давно пора!!!
    1. Таврик
      Таврик Сегодня, 18:10
      -3
      А что дальше?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 18:17
        +2
        Видимо что дальше - это уже вопрос к нашим генералам... Похоже время политиков вышло.
  8. vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 18:00
    +1
    Две области очень мало . Я , конечно, очень рад если сейчас признаем , но надеюсь остальные свои регионы потом заберём .. когда то я даже представить не мог , как Крым может быть в составе России.. спорил с одним свидомым и он насмехался по поводу что Крым их и мы должны" молчать в тряпочку ".. а вон оно как вышло .. может быть ещё доживём когда заберём все свои земли на Украине и Белоруссия придёт к нам в общий дом !
    Вот ещё любопытно как с границей лднр дело будет обстоять , где она будет проходить .. прикольно будет если украинцы убегут с позиций на границы лднр ..
    Нарышкин ещё интересней Козака !!!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:06
      +3
      Бережливый hi, скорее всего уже ВСЁ готово счас только подпишут(если подпишут) и вперёд. А вот завтра начнётся вой среди "россиян" определённых полит взглядов, мало нам Сирии, Осетии, санкций и проча, проча, проча, вообщем начнётся.
      1. Василий Чернышев
        Василий Чернышев Сегодня, 18:20
        0
        Вой будет, без этого никак.. Думаю, переживём как-нибудь это... good
  9. Cron
    Cron Сегодня, 18:00
    +4
    Всё что пока слышу на Совбезе, указывает на то, что признают
  10. Василий Чернышев
    Василий Чернышев Сегодня, 18:01
    +2
    Медведев правильно сказал, хотя это у него редко получается good
  11. megadeth
    megadeth Сегодня, 18:06
    +3
    После присоединения Крыма, самая радостная весть о признании ЛНР, ДНР, и конечно помощь военную республикам не забыть оказать!!! ИМХО
  12. urik62
    urik62 Сегодня, 18:08
    +3
    Дело Мотороллы, Гиви и других героев живёт, скорее всего признают.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:11
      +4
      Царствия Небесного смелым людям погибшим за свой Донбасс, жаль что они до этого не дожили, очень жаль.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:11
    +2
    Открытое заседание Совбеза РФ посвящено вопросу возможного признания ДНР и ЛНР
    . Настроение жителей Донбасса, это сейчас главное ... От решения России зависит безопасность многих, многих наших соотечественников.
  14. gansales
    gansales Сегодня, 18:18
    +2
    Решение уже принято и давно и действия соответствующие принимаются ..
    Это просто для политики показали . Другого выхода нет ,да и знали наши ,что бесполезно договариваться и т.д.
    Исторический момент для России считаю ..!
    И вот еще Жириновский (дай Бог ему здоровья) Болтун конечно тот еще ,но чутье политическое у него работает четко и не впервый раз ..
    Храни Бог Россию-Новороссию ..

    Прорвемся..
    1. Василий Чернышев
      Василий Чернышев Сегодня, 18:24
      +1
      Жириновский только с виду - клоун, а так грамотный мужик. Много его речей сбылись, хотя на момент их произношения, казались смешными what
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 18:28
      0
      Сегодня видел этот ролик на другом сайте. Как к нему не относись, но про 22 февраля.. Знал или угадал?.
  15. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:18
    +3
    Опс!!!! Наконец-то официально прозвучало - признавать надо в АДМИНИСТРАТИВНЫХ границах!!
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 18:25
      0
      Прозвучать то прозвучало, но похоже, что будут искать какую-то другую формулировку. Интересно, что в итоге озвучат, но то что признают, я не сомневаюсь.
  16. PSih2097
    PSih2097 Сегодня, 18:21
    0
    Ну что, скоро начнется принуждения к миру...
  17. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 18:22
    +3
    Сергей Нарышкин как-то странно себя проявил на заседании Совбеза, начал путаться, запинаться... bully
    Что это было? Я такого шоу с переобуванием и метаниями из стороны в сторону давно не видел. laughing
    Говорите прямо (с)
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 18:27
      +1
      Может правда не успел подготовится .. и все происходит в реальности... т.е к чему все идёт в е понимали ( т.к. решение будет сегодня уже ), но речь подготовить не успели , внезапно их позвали ..
    2. dimy44
      dimy44 Сегодня, 18:30
      +1
      Переволновался, бывает.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 18:31
        0
        Или обозначиться хотел? wink
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:30
      0
      Я думаю - это открытая демонстрация типа единства наших верхов, и, так сказать - "повязывание кровью".. Каждый должен публично высказаться за, тем самым - навлекая на себя громы небесные от западных партнёров. А их реакция очевидна. Вот некоторые и боятся - понимают, что сейчас за их капиталы и собственность возьмутся вплотную после такого. А если всё сныкать не успел? К тому же - не факт, что прям таки все искренне поддерживают такой расклад. Наверняка полно сторонников капитуляции перед Западом. Вот и срываются от нервяка..
  18. Бадабум
    Бадабум Сегодня, 18:23
    0
    Опять мы бьём почтальона, а нужно бить отправителя писем.
    В открытую мы не можем, а вот в тихую надо начинать, делать им херню и извиняться, что это случайно, не так поняли.
  19. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:25
    0
    Так так так, с момента-часть вооруженных замечу формирований, не подчиняется всу и прочим. А не терростами ли и бандфтрмированиями подобные формирования классифицируются во всем мире? Со всеми вытекающими из этого.
  20. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 18:28
    0
    Совбез высказался ЗА Признание Республик. Так что ждём.