Открытое заседание Совбеза РФ посвящено вопросу возможного признания ДНР и ЛНР

Я хотел бы высказаться на предмет того, присоединять Донбасс или нет.

Ну и что?

Вопрос признания Донецкой и Луганской Республик поставлен давно.

Территории Донбасса Украине, как мы видим, не нужны. Проживающие на этих территориях люди, а это и 800 тысяч россиян, лишаются Украиной благ. Украина не собирается выполнять комплекс Минских мер. Нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, следовать соглашениям не выгодно. Сам президент Украины заявляет, что Минские соглашения – вредные.

Я помню 2008 год. Тогда мне пришлось принять решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей, живущих там. Это и урок для НАТО был. Что так поступать с Россией нельзя. Сегодня в чём-то и сложнее, и проще может быть. Сложнее – конфликт по масштабам несопоставим. Проще – потому что мы знаем, что будет происходить. Мы понимаем, как противостоять санкционному давлению. Нам 14-летний опыт пошёл впрок. Будет трудно, но через некоторое время напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать. Сами будут просить нас вернуться к обсуждению вопросов стратегической безопасности. Как у Булгакова: никогда ничего не просите – сами придут, сами предложат.

Впервые за последние годы проходит открытое заседание Совета безопасности России. В нём участвуют помимо президента России директор ФСБ, министр обороны, начальник Генерального штаба, глава МИД, председатели верхней и нижней палат парламента и другие высшие федеральные чиновники.В ходе заседания произошёл примечательный эпизод. Представитель России в Трёхсторонней контактной группе Дмитрий Козак, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о готовности Украины выполнять Минские договорённости, ответил, что Киев выполнять эти договорённости не собирается. Причём не собирается их выполнять ни при каких обстоятельствах.При этом Дмитрий Козак в конце своей речи предложил высказать своё мнение по важному, как он сам отметил, вопросу.Козак:Именно присоединять или не присоединять...Владимир Путин вопросительно посмотрел на чиновника и задал вопрос:Козак не стал дальше продолжать. А президент Путин предложил Козаку «на этой части выступления пока остановиться».В ходе заседания Совета безопасности РФ выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он указал на то, что вдоль всей линии соприкосновения увеличилось число обстрелов со стороны украинских войск, подойдя к интенсивности образца 2014-15 годов. По словам Шойгу, ряд национальных батальонов не контролируется командованием ВСУ и Нацгвардии.Путин:После этого президент дал слово Дмитрию Медведеву, занимающего должность замглавы Совбеза РФ.Медведев:По словам Медведева, Зеленский пудрит мозги иностранным коллегам.Медведев: