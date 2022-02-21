В прессе Украины обсуждается предложение на Совбезе РФ о признании ЛДНР в границах Донецкой и Луганской областей

Понятно, что он предложит Байдену - чтоб ему отдали Донбасс, но не наложили санкции. А дальше дело за нашими партнерами и нами.

Для украинских СМИ сегодняшняя тема «номер 1» - открытое заседание Совбеза России по вопросу возможного признания республик Донбасса. Сразу несколько украинских телеканалов пытались транслировать «картинку» из Москвы. Почему «пытались»? Дело в том, что прямое цитирование российского ТВ на современной Украине фактически под запретом, поэтому нашли выход – трансляция с комментариями украинских экспертов.Реакция украинских политиков и политологов была различной. Чаще всего доносились слова о том, что «Западу нужно немедленно вводить антироссийские санкции». Потом вспомнили, что, во-первых, Джо Байден во время заседания Совбеза РФ спал, во-вторых, что нужно какие-то меры принимать самим. Пока никаких мер не приняли, застыв в ожидании обещанного Владимиром Путиным решения. Напомним, что президент России обещал озвучить его сегодня.Обсуждается в украинских СМИ и прозвучавшее на Совбезе РФ предложение признать Донбасс в границах Донецкой и Луганской областей, то есть вместе со Славянском, Северодонецком и Мариуполем. Это предложение вызвало особую тревогу у украинского командования, которое понимает, что в этом случае может случиться так, что с российской армией придётся воевать по-настоящему.Своё мнение по поводу заявления российского президента сделал бывший депутат Верховной рады Украины, экс-спикер экстремистского «Правого сектора», запрещённого в России, Борислав Берёза (Бляхер).По словам Берёзы, «никакого решения Путин сегодня принимать не будет». Экс-депутат ВРУ заявил, что никаких решений президент России не станет принимать, пока не переговорит с Джозефом Байденом.Берёза заявил, что у Кремля есть несколько вариантов дальнейших действий, в том числе не только признание Донбасса, но и «размещение баз с попыткой расширения границ».Экс-депутат Рады:Видимо, Берёза плохо слушал заседание Совбеза РФ, а ведь там чётко было сказано, что Россия готова к любым санкциям, и что в любом случае эти санкции со временем сойдут на нет, а десятки тысяч жизней дончан и луганчан будут спасены.