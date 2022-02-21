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В прессе Украины обсуждается предложение на Совбезе РФ о признании ЛДНР в границах Донецкой и Луганской областей

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Для украинских СМИ сегодняшняя тема «номер 1» - открытое заседание Совбеза России по вопросу возможного признания республик Донбасса. Сразу несколько украинских телеканалов пытались транслировать «картинку» из Москвы. Почему «пытались»? Дело в том, что прямое цитирование российского ТВ на современной Украине фактически под запретом, поэтому нашли выход – трансляция с комментариями украинских экспертов.


Реакция украинских политиков и политологов была различной. Чаще всего доносились слова о том, что «Западу нужно немедленно вводить антироссийские санкции». Потом вспомнили, что, во-первых, Джо Байден во время заседания Совбеза РФ спал, во-вторых, что нужно какие-то меры принимать самим. Пока никаких мер не приняли, застыв в ожидании обещанного Владимиром Путиным решения. Напомним, что президент России обещал озвучить его сегодня.

Обсуждается в украинских СМИ и прозвучавшее на Совбезе РФ предложение признать Донбасс в границах Донецкой и Луганской областей, то есть вместе со Славянском, Северодонецком и Мариуполем. Это предложение вызвало особую тревогу у украинского командования, которое понимает, что в этом случае может случиться так, что с российской армией придётся воевать по-настоящему.

Своё мнение по поводу заявления российского президента сделал бывший депутат Верховной рады Украины, экс-спикер экстремистского «Правого сектора», запрещённого в России, Борислав Берёза (Бляхер).

По словам Берёзы, «никакого решения Путин сегодня принимать не будет». Экс-депутат ВРУ заявил, что никаких решений президент России не станет принимать, пока не переговорит с Джозефом Байденом.

Берёза заявил, что у Кремля есть несколько вариантов дальнейших действий, в том числе не только признание Донбасса, но и «размещение баз с попыткой расширения границ».

Экс-депутат Рады:

Понятно, что он предложит Байдену - чтоб ему отдали Донбасс, но не наложили санкции. А дальше дело за нашими партнерами и нами.

Видимо, Берёза плохо слушал заседание Совбеза РФ, а ведь там чётко было сказано, что Россия готова к любым санкциям, и что в любом случае эти санкции со временем сойдут на нет, а десятки тысяч жизней дончан и луганчан будут спасены.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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55 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 20:00
    +9
    А британский МИД только высказал обеспокоенность.
    Очень символично.
    Врач сказал в иорг, значит в морг!
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 20:05
      +10
      У британцев королева с короной (не материальной) им не до этого winked
      1. Мини Мокик
        Мини Мокик Сегодня, 20:07
        +8
        А по серьезнему, Владимир сегодня очень заметно нервничал, впрочем как и все остальные. Особенно Нарышким заикался за троих заик.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 20:15
          +9
          Нарышкин вообще молорик. В итоге предложил принять ЛДНР в состав России. Вызвав даже улыбку Путина. Интересный у них был диалог.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 20:25
            +9
            А кому сейчас легко? Власть, это
            не только плюшками баловаться. hi
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 20:45
              -1
              Признаюсь, что до последнего не было уверенности в этом решении. На карту поставлено многое. И экономика и вопросы войны и мира. ЛДНР надо будет защищать и зачищать. Ушлепков там на содержании хватает.
          2. Бородач
            Бородач Сегодня, 20:36
            +3
            Цитата: 210окв
            Нарышкин вообще молорик. В итоге предложил принять ЛДНР в состав России. Вызвав даже улыбку Путина. Интересный у них был диалог.

            Нарышкин - молодец.
            А Бляхер пошел на ....
        2. Степан S
          Степан S Сегодня, 20:17
          +7
          Нарышкин вообще потерялся во времени и пространстве. Как ученик, которого внезапно вызвали к доске, а он уроки не приготовил и не знает, что отвечать, и не слышал вопроса.
      2. keeper03
        keeper03 Сегодня, 20:32
        -1
        Неужели к Жирику собралась ?! recourse
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 20:20
      +1
      -о признании ЛДНР в границах Донецкой и Луганской областей
      В соответствии с конституциями ЛНР и ДНР,где республики позиционируют себя в рамках административных границ соответствующих областей.
      А сегодня большая часть их территорий находится под юрисдикцией Украины.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 20:29
        +2
        Не жду никаких кровопролитных боев.
        ВСУ выселить из обжитых позиций на
        улицу давно надо было. Допросились.
        Инфраструктуру ЛДНР надо защитить. hi
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:31
      +4
      К черту мнения запада.Путин ВВ скоро выступит с обращением к Россиянам.
      1. NKT
        NKT Сегодня, 20:50
        0
        В.В. взял МХАТовскую паузу )
  2. одинокий
    одинокий Сегодня, 20:03
    0
    Кто то 100% знает вообще какие санкции могут принять по отношению к России ?
    1. avg
      avg Сегодня, 20:08
      +24
      Цитата: одинокий
      Кто то 100% знает вообще какие санкции могут принять по отношению к России ?

      Санкций боятся, в Крыму не купаться.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 20:29
        +8
        Политика, 03 окт 2018, 15:46
        Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России
        Президент допустил, что, если бы все желающие ввели санкции против России «как можно быстрее», это позволило бы стране защищать свои интересы наиболее эффективными средствами.(с)
        -------
        Перевожу на русский: зачистить экономический блок и ЦБ
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 20:40
          +3
          Цитата: Танковый пиджак
          Перевожу на русский: зачистить экономический блок и ЦБ

          Да, это был бы очень дельный "технический ответ".
        2. Maks-80
          Maks-80 Сегодня, 20:43
          0
          Когда будут у чинуш и олигархов в Британии, ЕС и США арестовывать счета, недвижимость и лишать их гражданства, то боюсь, как бы Путина они сами не вынесли вперед ногами из бункера)
      2. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 20:43
        0
        И в лес не ходить и водку не пить ! wink
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 20:08
      +2
      Цитата: одинокий
      Кто то 100% знает вообще какие санкции могут принять по отношению к России ?

      Я знаю... ацкие санкции. laughing
    3. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 20:08
      +15
      "Адские санкции" !!! Санкций будет много, но не из-за Донбасса, а просто так.
    4. faiver
      faiver Сегодня, 20:11
      +6
      а не пофиг ли?
      1. Александр Лысенко
        Александр Лысенко Сегодня, 20:22
        +9
        Когда поняли, что санкции будут при любом раскладе, то созвали совбез по Донбассу. Терять цже нечего. Пора этот балаган заканчивать.
        1. faiver
          faiver Сегодня, 20:25
          +6
          его еще в 14 году надо было заканчивать, вместе с Харьковом, Одессой, Николаевым и т.д....
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:14
      +1
      Самое главное западу не перебереборщить с санкциями.А то введут против себя.И будет :Ой,что это у меня в заднице?Это я ваши санкции против России.
      1. одинокий
        одинокий Сегодня, 20:16
        +1
        Цитата: tralflot1832
        .А то введут против себя.

        Вы насчёт газа и нефти?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 20:39
          0
          Не только ,нефть и газ это банально,в свете санкций которые собираются против нас ввести.
    6. belovvladimir
      belovvladimir Сегодня, 20:16
      +11
      Цитата: albert
      Для украинских ыкспердов, решение о признании принято, и именно в границах всех областей. laughing laughing


      Будет защита ДНР и ЛНР со стороны России или нет, санкции всё равно ввидут, или так или этак hi
    7. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:30
      -1
      Одинокий hi сша именным повелением присоеденят Россию к ук-роине, со столицей в Вашингтоне,округ Новомоскоско-Вашингтонский wassat
  3. albert
    albert Сегодня, 20:07
    +5
    Для украинских ыкспердов, решение о признании принято, и именно в границах всех областей. laughing laughing
  4. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 20:09
    +23
    Меня добила фраза: "никаких решений президент России не станет принимать, пока не переговорит с Джозефом Байденом". Это на Украине незалежность такая незелжность, что без одобрения большого белого господина местные чиновники даже в туалет не сходят. Путину по фигу на мнение Байдена, США и ЕС. Или на Украине думают, что Путин Крым присоединил после звонка Обаме? Так судя по реакции Обамы он о.....ел, когда узнал, что Крым уже в России. Причем внезапно так в России. Думаю, что решение уже принято. Осталось озвучить.
    1. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 20:44
      0
      А Вы , что хотели от дсп т.е.березы?
      1. Василий Онищук
        Василий Онищук Сегодня, 20:47
        0
        Да я то, собственно, от этого персонажа ничего не хочу. Просто, Знаете, лишний раз убедился, что если в Грузии была операция "Принуждение к миру", то тут будет операция "Принуждение к адекватности".
        1. gurzuf
          gurzuf Сегодня, 20:49
          0
          Тут скорей нужна операция - "Карантин" . Адекватных отделить от остальных.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:09
    +2
    Чьи слова/заявления, чьи поступки, в данный момент, имеют значение???
    Тут и гадать не надо.
    А остальное все, пустая болтовня.
  6. Пепел Клааса
    Пепел Клааса Сегодня, 20:09
    -22
    а ведь там чётко было сказано, что Россия готова к любым санкциям, и что в любом случае эти санкции со временем сойдут на нет,

    охрененная перспектива. "Россия" в данном контексте - это о Ротенбергах с шоблой, которым Папа придумал подушку безопасности? Для остальных опять "надеюсь на понимание"?
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 20:22
      +2
      Цитата: Пепел Клааса
      охрененная перспектива.
      Свою теперь просчитывайте!
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Сегодня, 20:31
        -1
        Цитата: Владимир61
        Свою теперь просчитывайте!

        а я свою и просчитываю.
  7. iouris
    iouris Сегодня, 20:14
    0
    Надо успеть вывести войска за границы областей и оборудовать госграницу. А то граница может пойти севернее. Байден проснулся. Время пошло.
  8. Machete
    Machete Сегодня, 20:17
    -3
    Путин должен внести законопроект в Думу. А та уже примет. Конечно, не сегодня.
    Путиным решение уже принято давно, нужно только оформить документально. Завтра или послезавтра.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 20:45
      0
      Цитата: Machete
      Завтра или послезавтра.

      не надо ванговать. Вот будет решение - тогда и разговоры, ликования и чепчики в воздух. Подождём.
  9. sauvage
    sauvage Сегодня, 20:19
    +2
    Все таки 22.02.2022.
  10. svd-73
    svd-73 Сегодня, 20:21
    +1
    Весь интернет гадал что за Z русские на свою военную технику нарисовали,а это 22.02.22.
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 20:24
    +2
    удивил Медведев на заседании Совбеза . Не мямлил ...
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 20:33
      +7
      Цитата: север 2
      удивил Медведев на заседании Совбеза . Не мямлил

      Видимо решили этим выступлением , в столь тревожное и судьбоносное время , рейтинг упавший на дно поднять ,ОНВАМНЕДИМОНУ.
    2. keeper03
      keeper03 Сегодня, 20:34
      +2
      Видимо прочитал методичку раз 10 ! Удивил, однако ! wassat soldier
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:26
    +5
    украинцы должны 3 лярда, плюс аренда крыма с 54 года, так что берм землей
  13. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 20:28
    +2
    Сейчас ещё дровишек "экспертам" Незалежной подкину. молния на РИА Новости. Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам.
  14. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:29
    +2
    Цитата: Степан S
    Нарышкин вообще потерялся во времени и пространстве. Как ученик, которого внезапно вызвали к доске, а он уроки не приготовил и не знает, что отвечать, и не слышал вопроса.

    Именно так! hi
  15. палестинец
    палестинец Сегодня, 20:34
    0
    живу в екб работаю простым врачом но зарево наблюдаю мама дорогая)
  16. Вадим Крымов
    Вадим Крымов Сегодня, 20:34
    -2
    …7 лет… своих не бросаем… ну-ну… Сегодня то хоть снова не бросите, а, «кремлёвские пацаны»? Или для вас «свои» несколько не те, о ком думает БОЛЬШИНСТВО граждан России и Донбасса вот уже 7 лет?
  17. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 20:37
    0
    Цитата: faiver
    его еще в 14 году надо было заканчивать, вместе с Харьковом, Одессой, Николаевым и т.д....


    Экономика и состояние армии видимо не позволяли.
  18. komandir8
    komandir8 Сегодня, 20:40
    +1
    Грамотно Мишустин сказал, что в эту ситуацию надо идти...санкции всё равно введут, а темп развития и время терять нельзя. Замещать импортные товары из критических технологий надо начинать, как можно раньше.
  19. VALERIK_097
    VALERIK_097 Сегодня, 20:40
    0
    Дать 8 часов мирному населению на эвакуацию за административные границы областей,с последующим беспрепятственным возвращением домой,глядишь за мирняком и ВСУ потянутся. Психологический прессинг будет мама не горюй.
  20. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 20:48
    0
    По словам Берёзы, «никакого решения Путин сегодня принимать не будет».

    На Украине уже очень привыкли "не принимать сегодня никаких решений" и ждать, что будет завтра после телефонного разговора с очередным президентом США.
    Дальше будет только хуже. Недалёк тот день, когда на прямые вопросы к украинским властям, которые потребуют от них самостоятельных решений, Украина вообще отвечать перестанет.
    Вместо этого украинские дипломаты и политики буду впадать в религиозный ступор прямо в прямом эфире, садиться на колени и читать религиозные мантры до тех пор, пока им и на самом деле не позвонит Байден, или врач из ближайшего психиатрического отделения.
    О том, насколько всё может измениться для Украины, когда Байден таки уснёт до конца на одном из совещаний ООН или, ещё где-нибудь, например, в туалете, на Украине сейчас даже и не думают.