Военное обозрение
Войти Регистрация

«Гектар минного поля - за считанные минуты»: чешская армия отправляет в Латвию постановщика мин MV-3

12
«Гектар минного поля - за считанные минуты»: чешская армия отправляет в Латвию постановщика мин MV-3

Система MV-3 является единственным в чешской армии средством дистанционной постановки противотанковых мин. Долгое время она находилась на хранении, однако вернулась в строй и в последние годы стала всё чаще встречаться на войсковых учениях.


MV-3 способен обработать площадь в один гектар, создав минное поле, за считанные минуты - менее чем за две минуты, запуская мины с дальности до 3 км

- указывается в издании CZDefence.

Как отмечается, в настоящее время чешская армия располагает 16 единицами MV-3. Система может применяться как с шасси автомобиля Tatra 810, так и после выгрузки. Она предназначена главным образом для тактического минирования, препятствуя проходу бронетехники противника на узких местах фронта.

Пусковая установка MV-3 имеет три направляющие. Дальность полёта боеприпаса выставляется заранее и составляет от 0,5 до 3 км. Автоматическая детонация мины тоже программируется и происходит через 3-48 часов после установки заграждения. На боевом взводе мина срабатывает, реагируя на изменения электромагнитного поля.



Чешская армия отправляет MV-3 в Латвию вместе с подразделениями 15-го инженерного полка, на вооружении которого состоит данный постановщик мин.

В арсенале российской армии имеется своя машина, которая имеет шесть многозарядных пусковых установок, размещённых на одном шасси

- поясняет автор, подразумевая, вероятно, систему УМЗ; возможно, что он упустил из виду недавнее появление в арсенале ВС РФ дистанционного постановщика мин «Земледелие».
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Чехии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 09:07
    +4
    На хитрую попу всегда найдется хрен с винтом, "Горыныч" на страже
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 09:44
      +3
      "Латышский сапер нашел ананас.
      Им оказался чешский фугас.
      Сел он на травку.что бы поесть.
      Труп отнесло километров на шесть".
  2. betta
    betta Сегодня, 09:12
    +1
    Ну направили. Военные тренируются. Да пусть балуются.
    1. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 09:40
      +1
      Цитата: betta
      пусть балуются

      Ну-ну. Так всю Латвию за сутки заминируют. А на носу посевная what
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:13
    +3
    Чехи так закомуфлировано помогают Украине ? Латвия под крики о том что на нее нападают русские, моментально сейчас передаст их дальше
  4. паратирон
    паратирон Сегодня, 09:14
    +2
    Не актуально. Вот когда на окраине движуха начнется, тогда небратья всю территорию неньки при отступлении жидко "заминируют"
  5. prior
    prior Сегодня, 09:16
    +2
    Да вы хоть всю Латвию заминируйте.
    Даром не упёрлась.
    И пусть живут на минном поле и занимаются Земледелием....
    Надо будет, мы вас с воздуха посчитаем. Всех до единого.
    И латышей и чехов.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:20
      +2
      Цитата: prior
      Да вы хоть всю Латвию заминируйте.
      Даром не упёрлась.
      И пусть живут на минном поле и занимаются Земледелием...

      Вот-вот! А ведь весна идет, посевная, огороды! Пусть латыши ковыряются на гектарах с минами.
  6. Kaetani
    Kaetani Сегодня, 09:21
    +2
    На самом деле ничего хорошего в таких системах нет. Необходимо вводить изучение ТТХ поставляемого вооружения в войсках. Это позволит выявлять как разведывательные признаки так и способы борьбы с ними. А выявление и уничтожение таких объектов одной из задач поиска
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:33
    +2
    MV-3 способен обработать площадь в один гектар, создав минное поле, за считанные минуты - менее чем за две минуты, запуская мины с дальности до 3 км

    А чехи что знают, что в Латвии и Эстонии болот 80% и за 3 час не поставишь, что в Чехии за три минуты.
    Вот это не речка, это болото:
  8. uav80
    uav80 Сегодня, 09:48
    +1
    Что такое 3 направляющих по сравнению с 40 у Града с ракетами дистанционного минирования 3М16 и 9М28К , при этом и дальность постановки на 10 км побольше...
  9. viktortarianik
    viktortarianik Сегодня, 10:03
    +1
    Ну и к чему все эти таинственные перемещения военной техники? Хотят дать заработать своим перевозчикам? Тогда предлагаю такой путь - Латвия, Эстония, Литва, Польша и конечный пункт Украина.