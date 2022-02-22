«Гектар минного поля - за считанные минуты»: чешская армия отправляет в Латвию постановщика мин MV-3

MV-3 способен обработать площадь в один гектар, создав минное поле, за считанные минуты - менее чем за две минуты, запуская мины с дальности до 3 км

В арсенале российской армии имеется своя машина, которая имеет шесть многозарядных пусковых установок, размещённых на одном шасси

Система MV-3 является единственным в чешской армии средством дистанционной постановки противотанковых мин. Долгое время она находилась на хранении, однако вернулась в строй и в последние годы стала всё чаще встречаться на войсковых учениях.- указывается в издании CZDefence.Как отмечается, в настоящее время чешская армия располагает 16 единицами MV-3. Система может применяться как с шасси автомобиля Tatra 810, так и после выгрузки. Она предназначена главным образом для тактического минирования, препятствуя проходу бронетехники противника на узких местах фронта.Пусковая установка MV-3 имеет три направляющие. Дальность полёта боеприпаса выставляется заранее и составляет от 0,5 до 3 км. Автоматическая детонация мины тоже программируется и происходит через 3-48 часов после установки заграждения. На боевом взводе мина срабатывает, реагируя на изменения электромагнитного поля.Чешская армия отправляет MV-3 в Латвию вместе с подразделениями 15-го инженерного полка, на вооружении которого состоит данный постановщик мин.- поясняет автор, подразумевая, вероятно, систему УМЗ; возможно, что он упустил из виду недавнее появление в арсенале ВС РФ дистанционного постановщика мин «Земледелие».