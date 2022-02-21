В Сети появилось видео украинских боевых машин пехоты, уничтоженных на территории Ростовской области

В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены

В Сети появилось видео уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), проникнувших на территорию России в Ростовской области. Как сообщается, кадры с уничтоженными БМП распространил ЦОС ФСБ России.В ролике запечатлены две горящие боевые машины пехоты ВСУ, судя по пушкам это БМП-2, или какая-то украинская модификация, подробности разобрать невозможно. Одна из БМП выгорела полностью, вторая видимо тоже, но точнее сказать сложно, так как съемка в основном велась с большого расстояния.Как ранее сообщалось, украинская бронетехника проникла на территорию России с целью провести экстренную эвакуацию диверсионно-разведывательной группы ВСУ.Бронетехника была уничтожена с помощью противотанковых средств, но каких именно не сообщается.- говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.Как ранее уточнялось, в ходе боевого контакта были уничтожены пять украинских диверсантов, один был взят в плен. Потерь с российской стороны не было.