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В Сети появилось видео украинских боевых машин пехоты, уничтоженных на территории Ростовской области

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В Сети появилось видео уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), проникнувших на территорию России в Ростовской области. Как сообщается, кадры с уничтоженными БМП распространил ЦОС ФСБ России.


В ролике запечатлены две горящие боевые машины пехоты ВСУ, судя по пушкам это БМП-2, или какая-то украинская модификация, подробности разобрать невозможно. Одна из БМП выгорела полностью, вторая видимо тоже, но точнее сказать сложно, так как съемка в основном велась с большого расстояния.

Как ранее сообщалось, украинская бронетехника проникла на территорию России с целью провести экстренную эвакуацию диверсионно-разведывательной группы ВСУ.


Бронетехника была уничтожена с помощью противотанковых средств, но каких именно не сообщается.

В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены

- говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Как ранее уточнялось, в ходе боевого контакта были уничтожены пять украинских диверсантов, один был взят в плен. Потерь с российской стороны не было.
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79 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 21:22
    +9
    Сейчас "партнеры" расскажут о постановке и провокации. А подгоняли БМП лично Петров и Бошарик.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:34
      +6
      уже было заявлено. если кратко то смысл был таков
      "Вы все врете!" (с)

      обстрелов ЛДНР нет
      ДРГ никто никуда не посылал
      БМП никуда не ездили
      Их никто не подбивал
      .....
      дайте денег на защиту от агрессии от России
      США нам частично должны.
      вуаля. wassat
      Кулеба отметился.
      1. просто экспл
        просто экспл Сегодня, 21:48
        +1
        и будут правы - наши наврали что уничтожено 5 диверсантов.
        а это ложь . потому что все знают что Иуда умер от того что повесился , а не от того что его застрелили русские пограничники.
        правда тут иудушек было 5 , но важна не цифра , а способ покидания бренного подлого тела.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 21:48
      +10
      Как же мы долго этого ждали. Молодцы парни! Хорощо горят гады!
    3. fif21
      fif21 Сегодня, 22:02
      +6
      Цитата: Мини Мокик
      Сейчас "партнеры" расскажут о постановке и провокации.

      А мне глубоко фиолетово , что скажут "партнеры". Все , что они говорят - противоречит интересам России. Путин Вам не Янукович! hi
    4. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 22:13
      +1
      Не надоело упоминать Петрова и Бошарова? Нечего сказать, лучше помолчите.
  2. Bessik
    Bessik Сегодня, 21:23
    -5
    Ну будем честны, по этому видео делать выводы глупо!
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 21:26
      -2
      Кто это такие честные и не глупые?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:35
        +1
        Цитата: Livonetc
        Кто это такие честные и не глупые?

        Ну это сейчас каждый африканец знает.
      2. Wagner
        Wagner Сегодня, 22:55
        -2
        Те, кто использует голову не только для того, чтобы в неё кушать, но и думать.....
    2. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 21:27
      +14
      Согласен, нет трупаков, кучи мяса в перемешку с хавном, удостоверений ВСУ, флагов 404 и айфона с роликами Квартала в избранном.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 21:29
        -7
        Та ты що?
        Наверное на месте побывав, все собственным нюхом прочухал?
        1. просто экспл
          просто экспл Сегодня, 21:49
          +5
          это был сарказм
      2. Bessik
        Bessik Сегодня, 21:30
        -7
        Согласен, всего этого нет, как впрочем и принадлежности двух горящих БМП в лесу
        1. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 21:47
          -8
          Цитата: Bessik
          Согласен, всего этого нет, как впрочем и принадлежности двух горящих БМП в лесу

          Может российские БМП горят? Например, по причине замыкания электропроводки. Вариант с НАТОвскими БМП, полагаю, обсуждению не подлежит?
          Ваша версия?
          1. Azis
            Azis Сегодня, 22:09
            +1
            Цитата: Закиров Дамир
            Цитата: Bessik
            Согласен, всего этого нет, как впрочем и принадлежности двух горящих БМП в лесу

            Может российские БМП горят? Например, по причине замыкания электропроводки. Вариант с НАТОвскими БМП, полагаю, обсуждению не подлежит?
            Ваша версия?
            Полагаете, Шри-Ланкийские? Согласно авторитетному источнику ВикипЕдия, у них 49 шт. есть.
          2. Моменто
            Моменто Сегодня, 22:59
            -2
            это очевидно трофейные всушные бмп из донбаса. по характеру горения скорее всего просто подожжены. ну и тв снято не с телефона. съемка профессиональная - пресса была на готове..
            судя по тому, что прессу не подпустили близко - боялись проколов.
      3. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 21:36
        +2
        ну без кровавого гуро - конечно, не катит.... (сарказм)
    3. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 21:30
      +5
      Цитата: Bessik
      Ну будем честны, по этому видео делать выводы глупо!

      глупо опровергать официальное сообщение, делать которое как раз имеет смысл только в одном единственном случае - столкновение действительно имело место и противник был уничтожен

      во всех иных случаях (фейк, постановка) такое сообщение не только теряет смысл и становится ничтожным (юр. термин), но и наоборот играет против России
      1. Bessik
        Bessik Сегодня, 21:33
        -10
        Ваше право чему верить, я же больше верю опознанию убитым всушникам
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 21:37
          +4
          Цитата: Bessik
          Ваше право чему верить, я же больше верю опознанию убитым всушникам

          Не переживайте, получите.
          1. Bessik
            Bessik Сегодня, 21:38
            -14
            Я не переживаю, когда покажут тогда и будете пердачки рвать
            1. TatarinSSSR
              TatarinSSSR Сегодня, 22:02
              0
              Всему своё время. Всё предоставят все покажут. И пошлют запрос родственничкам на Украине для подтверждения личности.
        2. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 22:14
          +2
          я же больше верю опознанию убитым всушникам

          А где они ? Ну трупы показывать кощунство , но есть же документы, личные вещи .Да и следов боя нет просто 2 сгоревшие БМП.
    4. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 21:33
      +4
      Будем Денис.Слова представителей власти,прозвучавшие на заседании СБ РФ не считаются правдой?Так,пацаны семки полузгать собрались?Да черт с ним,с этим видео.Но сбор СБ о чем то говорит.
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:33
      +4
      Цитата: Bessik
      Ну будем честны, по этому видео делать выводы глупо!

      Будем честны, нарушение границы РФ с применение БМП, расценивается как нападение. Или может за горилкой и салом ребята ехали ? А чьи эти БМП не составляет труда определить.
      И будем ещё раз честны - "Разве когда шли на эту авантюру украинские военные, они знали что это не прогулка. Инстинкт самосохранения не сработал". Вот "глупо" было переходить границу. Ну когда же у вас мозги появятся, если знаете что погибнете.
      1. просто экспл
        просто экспл Сегодня, 21:52
        0
        Вы знаете значение аббревиатуры ДРГ?
        ну и значение слов "разведка" и "диверсант"?
      2. Andobor
        Andobor Сегодня, 22:58
        0
        Цитата: tihonmarine
        Инстинкт самосохранения не сработал"

        Три - пять км по Российской территории, ДРГ которую на территории ЛНР защимили вывезти, - 10-15 минут, погранцы с автоматами ничего БМП не сделают, войска не успеют, - успели.
    6. Стопроцентный
      Стопроцентный Сегодня, 21:36
      +6
      Ну почему же. Вам показали военный хлам, поломанный и до конца догорающий, на границе РФ.
      Постановка это или натуральные съёмки, посыл тут один. Если не хочешь уехать на тот свет раньше времени - не надо пересекать границы РФ на военной технике без разрешения РФ. Вот и весь вывод.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:56
        +2
        Цитата: Стопроцентный
        Если не хочешь уехать на тот свет раньше времени - не надо пересекать границы РФ на военной технике без разрешения РФ.

        Да, не очень удачный вид транспорта выбрали хлопчики, для экскурсии в Россию.
        1. Стопроцентный
          Стопроцентный Сегодня, 21:59
          0
          Если бы на танках поехали, было бы ещё фееричнее.
        2. Моменто
          Моменто Сегодня, 23:01
          -1
          это очевидная постановка.
  3. iouris
    iouris Сегодня, 21:26
    +8
    Красивая картинка. И поучительная.
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 21:33
      +4
      Полагаю, что скоро появятся другие видео и фото, ну как в 2014-15 году.
      1. Стопроцентный
        Стопроцентный Сегодня, 22:00
        +1
        Было бы неплохо увидеть весь процесс. А, может быть, и плохо. Но ... было бы неплолхо smile
  4. Ворон-95
    Ворон-95 Сегодня, 21:28
    +6
    Лучше конечно помолчать.
    Но, нет знаков принадлежности, бортовых номеров, что однозначно скажут откуда приехали эти коробочки.
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 21:44
      +6
      У украинской дрг ,наверняка ,были различные пути отхода. В том числе и через границу России. Значит была и группа поддержки на такой случай - обезличенная техника и "стерильный" состав. А вот пленный это уже другой разговор. Будем подождать.
  5. Nerpa1
    Nerpa1 Сегодня, 21:28
    -9
    В одном видео БТР, в этом БМП. Кто-то заврался
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:31
      +4
      да, сначала гоняли ролик с одним БТРом, было дело. причем показывали его с заднего ракурса.
      1. PSih2097
        PSih2097 Сегодня, 21:37
        +2
        Цитата: Nexcom
        да, сначала гоняли ролик с одним БТРом, было дело. причем показывали его с заднего ракурса.

        так ДРГ было две, одна на БТР, другая на БМП...
    2. StCroix
      StCroix Сегодня, 22:01
      -1
      В официальном заявление говорилось о 2-х ДРГ, одна в ЛНР, другая в ДНР.
      По видео, уже есть разбор по картам, откуда и куда прёт, можно увидеть найти в сети.
  6. Магог_
    Магог_ Сегодня, 21:31
    +3
    Предположить можно, что "оперативно прибывшие подразделения" российской армии были преставлены в виде ударного вертолета армейской авиации. На видео обе БМП задрали свои 30-мм пушки в зенит, пытаясь отбить такую воздушную атаку...
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 21:40
      +1
      У второй башни нет. У двойки от боекомплекта так башню не рвет. Либо взрывчатка внутри или чем то тяжелым вмазали.
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 22:31
        0
        Судя по всему с помощью беспилотника навели арту и 152 миллиметровыми шарахнули.
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 23:06
          0
          От 152 мм розочкой бы стала. Башни нет. Десантные двери на распашку.
    2. agoran
      agoran Сегодня, 22:01
      0
      Сомневаюсь. Не знаю конструкцию вооружения БМП, но могу предположить, что из-за пожара механизмы наводки могли встать в такое положение.
      Видел на полигоне коробочки после обстрела с летательных аппаратов, там только куски разорванного металла. Здесь же корпуса целые.
      1. Магог_
        Магог_ Сегодня, 22:09
        0
        На полигонах одну и ту же мишень ( из экономии ) долбят несколько раз. Поэтому и железок много разбросано.
    3. TatarinSSSR
      TatarinSSSR Сегодня, 22:05
      0
      С данного БМП по авиации да ещё среди деревьев палить не реально. Обзора никакого.
  7. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:32
    +6
    Иш, там уже и снег растаял. Картоху поди сажать скоро начнут.
    1. rammjager
      rammjager Сегодня, 21:40
      -5
      Цитата: antiaircrafter
      Иш, там уже и снег растаял. Картоху поди сажать скоро начнут.

      На снятых кадрах не зима.Фон подобран грамотно-хвойный лес.Но это не зима.
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 21:41
      +11
      Цитата: antiaircrafter
      Иш, там уже и снег растаял. Картоху поди сажать скоро начнут.

      нету в Ростовской области снега уже)сегодня +7-9 градусов было)
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 22:44
        0
        Хорош там. Рука уж тянется к лопате, а у нас снегу по пояс.
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 22:46
          0
          Цитата: antiaircrafter
          Хорош там. Рука уж тянется к лопате, а у нас снегу по пояс.

          )))не переживайте, не на долго у нас так, и морозец еще проявит себя, для нашего края обычное дело
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:44
      +1
      один форумчанин написал мне что там +10 всю последнюю неделю стояло. я лично не проверял, но это объясняет почему там снега не видать. трава же жухлая, желтая, сухая, весенняя после зимы. это хорошо видно было.
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 22:46
        0
        Цитата: Nexcom
        там +10 всю последнюю неделю стояло

        Вот и я говорю - картоху готовить надо)
      2. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 22:47
        0
        Цитата: Nexcom
        один форумчанин написал мне что там +10 всю последнюю неделю стояло. я лично не проверял, но это объясняет почему там снега не видать. трава же жухлая, желтая, сухая, весенняя после зимы. это хорошо видно было.

        не +10 конечно, но днем выше +3 стабильно, ночью холодно еще)
  8. PSih2097
    PSih2097 Сегодня, 21:36
    +1
    у той бмп, что с пушкой в зенит башня похожа на ту, что стоит на БМП-64...
  9. Bradley
    Bradley Сегодня, 21:36
    -7
    Как ранее сообщалось, украинская бронетехника проникла на территорию России с целью провести экстренную эвакуацию диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

    И кто-то ведь этому поверит.
    Ведь мало кто включит голову и задастся вопросом: а зачем? Зачем Украине засылать ДРГ в Россию? Зачем вытаскивать ДРГ из России так палевно?

    Вот есть видос якобы украинской ДРГ.
    Актеры без оскара:


    Фейки в последние дни летят просто в огромных масштабах.
    Кстати, я всё ждал, когда на ВО будет статья про мужика, которому якобы ногу оторвало.
    Я про это:
    https://t.me/dvachannel/86734
    1. alesmart
      alesmart Сегодня, 21:47
      +3
      Этих фэйков со всех сторон достаточно. Факты: 8лет вопрос не решен. Пожалуйста, хватит, пора решать.
    2. agoran
      agoran Сегодня, 21:48
      +4
      Одна из двух ДРГ была вынуждена отойти на территорию РФ. Вызвали эвакуацию. Погранцы попытались остановить, эти балбесы стали стрелять.Итог закономерен. 5 дохлых укропов, один в разработке.
      Кому не нравиться видео, смотрите Р 1,там девушка-корреспондент на фоне горящих машин спрашивает о инциденте у погранца.
    3. просто экспл
      просто экспл Сегодня, 21:54
      -1
      а зачем они теракты на территории РФ совершали?
      зачем сюда пытались попасть их разведчики?
    4. ultra
      ultra Сегодня, 21:59
      +2
      Ну покойному Коллину Пауэллу, вы же поверили? laughing
    5. Магог_
      Магог_ Сегодня, 22:00
      -1
      Насчет "зачем засылать ДРГ в Россию" : план эвакуации группы через территорию РФ в вашей "светлой голове" не предполагается при анализе этой ситуации. В прошлом такие фокусы у подразделений ВСУ случались : уходили через границу и таким образом спасались от уничтожения силами милиции народных республик, пользуясь "нейтралитетом и соплежуйством" российских властей... А сегодня не прокатило !
    6. Nerpa1
      Nerpa1 Сегодня, 22:17
      +2
      Скоро и мужик появиться, и многие с пеной у рта будут доказывать что это правда. Несмотря на наличие крепления от протеза
    7. Andobor
      Andobor Сегодня, 23:06
      0
      Цитата: Bradley
      Зачем Украине засылать ДРГ

      их в ЛНР заслали, там защимили, вытащить через Россию пытались, там 10-15 мин ходу, если бы войска не успели, все бы выгорело, погранцы с автоматами БМП ни чего не сделают
  10. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 21:38
    0
    ну наконец то начали отвечать достойно, по военному! Аж настроение поднялось. Пять скотин уничтожены, без соплежуйства. И на территории России. Вот это правильные действия по защите суверенной территории России, а не очередное стопятьсот какое то уголовное дело.
  11. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 21:45
    -1
    Таблички с машин и показания пленного предъявят в нужный момент.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:52
      0
      думаете там на табличках будет Вироблено в Украини? а БМПшки не советских ли лет выпуска были?
  12. svoit
    svoit Сегодня, 22:09
    0
    Цитата: tihonmarine
    И будем ещё раз честны - "Разве когда шли на эту авантюру украинские военные, они знали что это не прогулка

    Это говорит о том, что подготовка Россией л/c врага проведена из рук вон плохо, моральный дух, как и воля к сопротивлению пока не подавлены, и честно говоря, я все эти годы не видел особых попыток этого сделать
  13. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 22:17
    +1
    А чего они не в расцветке укровермахта и тела хероев где?
    1. agoran
      agoran Сегодня, 22:27
      0
      В чем проблема?
      Запрашивайте по официальным каналам ДНК 5 шт. "головешек".
      Личные жетоны для рядовых шумеров не предусмотрены?
  14. SF127
    SF127 Сегодня, 22:24
    +1
    доигрались.страна 404 теперь станет меньше.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 22:36
      +1
      Мда, ну, шо бандеровские твари, доигрались?
      Карачун вам будет однако, ховайтесь в схроны.
      Никакого вам прощения не будет.
  15. Usher
    Usher Сегодня, 22:28
    0
    Народ, а что случилось? Путин ведет речь. Аж жутко стало.
  16. _TANKIST_
    _TANKIST_ Сегодня, 22:31
    +1
    Ощущение, что с заранее подготовленного штатива снимают. Пахнет дешевым фейком, аж смердит.( где экипажи? Ни за что не поверю, что ни кто выпрыгнуть не попытался(!
  17. Radikal
    Radikal Сегодня, 22:35
    0
    Судя по видео, она - ДРГ ВСУ попала в засаду. Думаю со мной согласится часть товарищей, которые в "теме". В том, что вероятно их с самого начала наблюдали с использованием технических ср-в, в т.ч. - БПЛА. И когда они пересекли Г.Г., тогда уже начали решать "вопросы". Так любил выражаться наш курсовой офицер в училище. sad
  18. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 22:46
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    Цитата: просто экспл
    потому что все знают что Иуда умер от того что повесился , а не от того что его застрелили русские пограничники

    А на чём Иуда повесился ? На осине ? На финиковой пальме ? На ливанском кедре ?
    "Не верю "- говорил Фома Неверующий , один из апостолов ...
  19. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 22:51
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    Друзья, ребята! Ваша поддержка и вера в нас, была безгранична. Спасибо всем, кто все эти годы, душой и сердцем, был с Донбассом! Низкий поклон тем, кто не дождался этого дня и пал за нашу общую Родину!
  20. Baron Pardus
    Baron Pardus Сегодня, 22:55
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    Хорошо, но мало. Уничтожением бандеровской нечисти - удовлетворён.