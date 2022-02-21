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Президент РФ: Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

После слов президента РФ в адрес Шольца и Макрона о намерении признать ЛДНР глава МИД Украины вспомнил о необходимости деэскалации

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Срочные новости продолжают в эти минуты приходить не только из Луганска и Донецка, но также из Кремля. В сводках говорится о том, что украинские войска продолжают осуществлять обстрелы территории народных республик из различных видов оружия, включая крупнокалиберную артиллерию.


Из Луганска приходят сводки о том, что в центральной части города, у здания представительства республики в СЦКК прогремел взрыв. По последним данным, речь идёт о покушении на главу представительства Луганской народной республики в совместном центре. На парковке возле представительства взорвалась машина М.Филипоненко. Пострадали он сам и его водитель.

Тем временем стало известно о телефонном разговоре президента России с главой Франции и канцлером Германии. В этих беседах Владимир Путин проинформировал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца о том, что он в ближайшее время «имеет в виду (цитата сайта Кремля, - прим. ВО) подписать указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик».

Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием ситуации, при этом заявив о готовности продолжать контакты

На готовность Москвы признать ЛДНР отреагировали в Киеве. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба традиционно заявил, что «весь мир вместе с Украиной следит за действиями России».

Кулеба:

Сегодня все понимают последствия такого шага.

При этом Кулеба на фоне заявление президента России вдруг вспомнил о необходимости осуществить деэскалацию.

Кулеба:

Нужно сфокусироваться на этом. Другого пути нет.

В эти минуты в Киеве президент Зеленский готовится провести срочное заседание СНБО, председателем которого и является. Заседание посвящено готовности Москвы признать независимость Донбасса.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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37 комментариев
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  1. MrFYGY
    MrFYGY Сегодня, 21:29
    +18
    Слишком поздно. У вас было 8 лет.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 21:32
      +8
      Образумиться никогда не поздно.
      Но они на это не способны.
      Их еще к границам Донбасса гнать надо.
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 21:40
        +9
        Цитата: Livonetc

        Их еще к границам Донбасса гнать надо.

        И дальше, до Венгрии и Польши. Хватит всё делать наполовину, отрубил одну голову, выросло три. Прижигать.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:49
        +6
        Цитата: Livonetc
        Образумиться никогда не поздно.

        Только человек может образумится,.
      3. alystan
        alystan Сегодня, 22:10
        +2
        Наверное будет справедливо и правильно, если этих 95-квартальных погонят от границ Донбасса, и чем дельше, тем лучше!
      4. ANB
        ANB Сегодня, 22:54
        0
        . еще к границам Донбасса гнать надо.

        Да сколько можно?
        Не надо их никуда гнать.
        Нужно :
        Вывести мирняк
        Отойти км на 20
        Запустить туда нацистов
        Сделать там пустое пространство.
        Вернуться на место.
        Дальше само наладится.
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 21:36
      +6
      Можно добавлю? У лицемеров было 8лет.
    3. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 22:12
      +2
      Цитата: MrFYGY
      Слишком поздно. У вас было 8 лет.

      Терпи моя красавица (с)
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 22:41
      +1
      Более 30ти лет было чтобы стать чем то вменяемым но ничего не вышло щеня сдохла.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:31
    +8
    Весь мил с ними не хочет умирать за бандеровскую украину.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 21:35
    +1
    При этом Кулеба на фоне заявление президента России вдруг вспомнил о необходимости осуществить деэскалацию.

    До одного уже дошло?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:52
      +2
      Цитата: Дилетант
      До одного уже дошло?

      Что Вы, это минутная слабость, но когда позвонит Блинкин, сразу образумится и опять закусив удила, подняв хвост понесется по Киеву.
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 21:54
      +1
      Когда начинает подгорать снизу-мысли начинают двигаться. Но все дело в том, что не дошло. Просто начинает перебирать варианты отступления.
    3. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 22:02
      +1
      нет,не дошло,он думает что можно вынудить глупых русских отказаться от обещаний и снова игнорить минские договоры
  4. MrFYGY
    MrFYGY Сегодня, 21:37
    +2
    Позволю себе юмор
    "При этом Кулеба на фоне заявления президента России вдруг вспомнил о необходимости осуществить дефекацию."
  5. Ворон-95
    Ворон-95 Сегодня, 21:39
    +2
    Создается впечатление, что они сами уже готовы отдать Донецк с Луганском России, не нужны они украине.
    Но, возможно этого уже мало. Всё зависит от того, что через несколько минут скажет Президент. От границ в которых мы признаем Республики.
  6. hohohol
    hohohol Сегодня, 21:40
    +2
    Тем временем стало известно о телефонном разговоре президента России с главой Франции и канцлером Германии. В этих беседах Владимир Путин проинформировал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца о том, что он в ближайшее время «имеет в виду (цитата сайта Кремля, - прим. ВО) подписать указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик».
    Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием ситуации, при этом заявив о готовности продолжать контакты

    Молодец, не стал делать больших "мхатовских пауз", сразу рубанул правду-матку с плеча и в европейских столицах резко увеличилась нагрузка на канализацию.
  7. viktortarianik
    viktortarianik Сегодня, 21:45
    +7
    Кажется Россия подобрала лекарство для лечения мозга у правителей Украины. Ну а насчет "всего мира", да плевал весь мир на такую Украину.
  8. tatra
    tatra Сегодня, 21:53
    -6
    У члена КПСС Путина -когда это было выгодно ,какая -то патологическая ненависть к Ленину . Сейчас начал "обращение к нации " с очередного охаивания Ленина .
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 22:01
      +4
      "Друзья коммунистов" вот уже тридцать лет только и занимаются, что обкладыванием поносными словами "врагов коммунистов". "Враги коммунистов" при этом назначаются ими произвольно (от балды, по принципу "мне твоя рожа не нравится").

      Никакой больше прикладной пользы от "друзей коммунистов" нет, и быть ее не может просто по определению, поскольку кроме художественой декламации ртом эти сущности ни на что больше не способны.
      1. tatra
        tatra Сегодня, 22:08
        -6
        Да хватит уже на все обвинения вашей антикоммунистической клике отвечать по трусливому принципу "сам ".
        Вы ,захватившие республики СССР ,ненавидите как коммунистов и их сторонников ,так и друг друга ,но это не меняет истину ,что все вы одинаковые ,включая то ,что российские враги коммунистов вместе с вашей ельцинско-путинской властью ,как и необандеровцы ненавидят создателя социального Государства для народа Ленина ,вы все одинаково клевещите на него ,трусливо сваливаете на Ленина и большевиков вину за ваши преступления перед Россией и российским народом ,СССР и советским народом .
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 22:13
          +3
          Цитата: tatra
          Вы ,захватившие республики СССР ,ненавидите как коммунистов и их сторонников ,так и друг друга ,но это не меняет истину ,что все вы одинаковые

          Ну вот, я же говорил laughing

          "Деушка", признайтесь уже, что вы таки робот. Хуже себе вы все равно уже не сделаете love

          PS: О себе. Республик не захватывал, никого не ненавижу, толстовец, практически. Часовню тоже не я развалил.
          1. tatra
            tatra Сегодня, 22:14
            -6
            На дебильные вопросы не отвечаю.
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 22:18
              +3
              Цитата: tatra
              На дебильные вопросы не отвечаю.

              Все. Этот сломался, тащите следующего request
            2. Вадим237
              Вадим237 Сегодня, 22:39
              0
              Самыми большими врагами коммунистов были есть и будут сами коммунисты.
              1. tatra
                tatra Сегодня, 22:41
                -1
                Да ,особенно ВАШИ благодетели ,враги коммунистов - члены КПСС Горбачев ,Ельцин ,Путин , что Путин сейчас и доказал .
  9. Azis
    Azis Сегодня, 21:58
    -6
    Сейчас по питерскому каналу транслировали его речь. Много-много слов... Мягко говоря, я разочарован ожиданиями и подтвердил предчувствия. Это оказывается большевики, их конституция, затем КПСС гады такие, что мы пресловутые "галоши" до сих пор жрём, как в стихотворении К.И.Чуковского "Телефон"
    — Постой, не тебе ли
    На прошлой неделе
    Я выслал две пары
    Отличных калош?
    — Ах, те, что ты выслал
    На прошлой неделе,
    Мы давно уже съели,
    И ждем, не дождемся,
    Когда же ты снова пришлешь
    К нашему ужину
    Дюжину
    Новых и сладких калош!
    1. tatra
      tatra Сегодня, 22:14
      -7
      От врагов коммунистов бесполезно ждать не только правды ,но и логики и здравого смысла .
      Государства РФ и Украина появились одновременно в 1991 году ,и по логике Путин должен был обвинить Ленина и в создании Государства Российская Федерация ,благодаря чему и никчемный гэбешник стал её Президентом .
      И по Интернету сразу заметно ,как сегодня активизировались боты Кремля . Всю их "армию " бросили на "прорыв ".
  10. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 22:15
    +2
    Если Украина пойдет по "Минскому" пути, то они должны будут предоставить автономию типа как Китай Тайваню, слишком много крови на руках бендеровцев.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 22:58
      0
      Цитата: Сергей2809
      Если Украина пойдет по "Минскому" пути, то они должны будут предоставить автономию типа как Китай Тайваню, слишком много крови на руках бендеровцев.

      Какой Минский путь.
      ЛДНР не просто признали а ещё договор о взаимопомощи подписали. После ратификации если 404 продолжит обстрел ЛДНР то будет военный ответ без сдерживания, как сейчас, огневые точки будут подавляться. Поставят РЛС для контрбатарейной борьбы. Если что то более серъезное то ответка тоже будет соответствующая.

      Куев конечно вспомнит про минские соглашения теперь, только зачем теперь они ЛДНР?
  11. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 22:16
    +1
    Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием ситуации ...

    Немцы и французы разочарованы тем, что русские люди начали объединяться. Какая неожиданность-то.
  12. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 22:21
    0
    Сегодня исторический день. Пан или пропал.
  13. SF127
    SF127 Сегодня, 22:31
    +2
    в 21-00 дядя Вова решил расказать сказку на ночь. в 21-00 в Киеве послушать сказку собрались "пианист" с сотоварищи.Доброй ночи и мягких снов)))
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 23:03
      0
      Цитата: SF127
      в 21-00 дядя Вова решил расказать сказку на ночь. в 21-00 в Киеве послушать сказку собрались "пианист" с сотоварищи.Доброй ночи и мягких снов)))


      А куев это устраивает.
      Для них минские соглашения это вилы были. Хотя сами их не выполняли, но сейчас скажут что они не причём, минские соглашения сорваны Россией, и они жертва агрессии т.к. потеряли территории, нуждаются в защите и что бы бабки дали.
  14. vavilon
    vavilon Сегодня, 22:39
    +1
    Слишком поздно пить «боржоми» господа клоуны ,пакуйте чемоданы пока не поздно
  15. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 22:42
    +1
    Всё. Признали.
  16. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 23:01
    0
    Ждём, реакцию хозяев Украины! Чем, ответят матрасники?