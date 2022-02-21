После слов президента РФ в адрес Шольца и Макрона о намерении признать ЛДНР глава МИД Украины вспомнил о необходимости деэскалации

Срочные новости продолжают в эти минуты приходить не только из Луганска и Донецка, но также из Кремля. В сводках говорится о том, что украинские войска продолжают осуществлять обстрелы территории народных республик из различных видов оружия, включая крупнокалиберную артиллерию.
Из Луганска приходят сводки о том, что в центральной части города, у здания представительства республики в СЦКК прогремел взрыв. По последним данным, речь идёт о покушении на главу представительства Луганской народной республики в совместном центре. На парковке возле представительства взорвалась машина М.Филипоненко. Пострадали он сам и его водитель.
Тем временем стало известно о телефонном разговоре президента России с главой Франции и канцлером Германии. В этих беседах Владимир Путин проинформировал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца о том, что он в ближайшее время «имеет в виду (цитата сайта Кремля, - прим. ВО) подписать указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик».
Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием ситуации, при этом заявив о готовности продолжать контакты
На готовность Москвы признать ЛДНР отреагировали в Киеве. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба традиционно заявил, что «весь мир вместе с Украиной следит за действиями России».
Кулеба:
Сегодня все понимают последствия такого шага.
При этом Кулеба на фоне заявление президента России вдруг вспомнил о необходимости осуществить деэскалацию.
Кулеба:
Нужно сфокусироваться на этом. Другого пути нет.
В эти минуты в Киеве президент Зеленский готовится провести срочное заседание СНБО, председателем которого и является. Заседание посвящено готовности Москвы признать независимость Донбасса.