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Президент РФ: Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

США и НАТО приступили к беззастенчивому военному освоению Украины: обращение президента Путина к нации

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Владимир Путин выступил с обращением к нации после заседания Совбеза РФ.


Путин:

Моё обращение адресовано ко всем россиянам и нашим соотечественникам на Украине.

Президент России:

Украина для нас не просто соседняя страна. Там живут люди, связанные с нами кровным узами.

Начал президент с истории вопроса.

Путин:

Современная Украина была целиком и полностью создана Россией, причём советской Россией. Ленин и его соратники делали это грубо по отношению к самой России, отторгая российские земли. А уже после Великой Отечественной войны Сталин наделил Украину территориями Польши, Румынии, Венгрии. А уже в 50-е годы Хрущёв зачем-то передал Украине Крым.

Президент отметил, что после войны та же Польша получила исторические немецкие земли.

Путин затронул вопрос деятельности властей СССР:

Зачем наделялись республики правом выхода из состава Советского Союза? Но объяснение этому есть. Большевики изначально старались удержать власть любой ценой. Ленинские принципы оказались больше чем ошибкой. Конечно, события прошлого нельзя изменить. Но сегодня мы должны сказать об этом честно.

Путин:

Никого и ни в чём сейчас не обвиняю. Обстановка в то время в стране была сложной, критической. Сегодня Украину можно назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина. Он её автор и архитектор. А сейчас «благодарные» потомки посносили все памятники ему. Это у них декоммунизация называется. Ну что же… Не останавливайтесь. Мы готовы показать вам, что для Украины означается полноценная декоммунизация.

Президент России:

Сталин не стал реализовывать ленинские принципы построения государственности. Жаль, что из системы не были вычеркнуты утопичные фантазии. О будущем, как это у нас часто бывает, никто не подумал.

Путин:

В середине 1980-х годов национальный вопрос начал обостряться. Но руководство КПСС вместо анализа ситуации и принятия глубоких мер в экономике сосредоточилось на словоблудии. Стали бездумно поощрять националистические настроения. На фоне тотального дефицита никто не подумал о последствиях. Стали удовлетворять интересы националистических элит.

В сентябре 1989 года был принят роковой документ о национальной политике партии, который позволял республикам отменять решения высшей власти СССР. Зачем понадобилось в таких условиях ещё больше раскачивать страну? Ещё за 2 года до развала СССР его судьба была предрешена.

Президент, мягко говоря, упрекнул КПСС, руководство СССР в распаде страны. При этом Путин подчеркнул, что народ после 1991 признал новые государства.

Путин:

Наша страна оказывала поддержку Украине после распада СССР. Наша общая финансовая поддержка с 1991 по 2013 годы составила порядка 250 млрд долларов. К концу 1991 долговые обязательства СССР составляли порядка 100 млрд долларов. Россия взяла на себя погашение всего советского долга, рассчитавшись полностью в 2017 году.

По словам Путина, Украина после этого выдвинула претензии на бывшие советские активы за рубежом.

Президент отметил, что несмотря на это торговые отношения с Украиной активно развивались, на пике достигая товарооборота в 50 млрд долларов, чего до сих пор Украина не достигла в торговле с ЕС.

Путин напомнил об украинском шантаже газом.

Путин:

Украинские власти строили государственность на отрицании всего, что нас объединяет. В итоге крайний национализм привёл к русофобии и нацизму. Отсюда участие националистов Украины в террористической деятельности на Северном Кавказе.

Президент напомнил о воровстве украинскими олигархами средств у простого народа при активном использовании подконтрольных вооружённых радикалов.

Путин отметил, что устойчивой государственности на Украине так и не случилось.

Президент указал на прямую поддержку украинских радикалов и так называемых лидеров оппозиции со стороны Запада во время майдана.

Путин:

Украинские города в 2014 году захлестнула волна насилия. Нельзя без содрогания вспоминать зверства в Одесском доме профсоюзов. Те, кто это сделал, до сих пор не наказаны. Но мы знаем имя каждого из них и сделаем всё, чтобы они понесли суровое наказание.

Президент:

Уже более 6 млн украинцев были вынуждены уехать за пределы Украины.

Путин:

Приданое, полученное от советской эпохи и Российской империи, промотали, разложили по карманам.

Российский президент подчеркнул, что Украина оказалась под внешним управлением. При этом деградировала и экономика, и политическая жизнь страны. Продолжается курс на дерусификацию. Рада продолжает штамповать законы, которые сеют раздор между народами. Русский язык изгоняется из всех сфер, из школ.

Затронул президент и вопрос о церковном расколе Украины, об ущемлении прав верующих, о гонениях на представителей УПЦ Московского патриархата.

Президент отметил, что у Украины новая военная стратегия, в которой говорится о готовности создать собственное ядерное оружие, а также решать вопросы военного характера с помощью иностранных государств.

Путин:

США и НАТО приступили к беззастенчивому военному освоению Украины.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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86 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 22:21
    +11
    Путин, по сути, своей речью, отозвал признание легитимности незалежной власти.
    Звучит как приговор.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 22:23
      -5
      Рубикон перейден. Жребий брошен.
      Холодная война 2.0. soldier Я рад. Будем воевать.
      Опять нет повода не выпить. drinks
      1. Nerpa1
        Nerpa1 Сегодня, 22:24
        -2
        Воевать с дивана?
        1. Стопроцентный
          Стопроцентный Сегодня, 22:29
          -3
          Тяжело в учении - легко в бою.
          1. Вадим237
            Вадим237 Сегодня, 22:44
            0
            Тяжело в учении - легко на диване.
        2. Бородач
          Бородач Сегодня, 22:35
          -1
          Цитата: Nerpa1
          Воевать с дивана?

          Завтра короткий предпраздничный день. Пилотка отглажена, звезда с серпом и молотом загнута по-демьбельски. Теплый спортивный костюм, шерстяные носки, перчатки, наколенники, три блока сигарет, десять бутылок водки и сухпай на неделю в вещьмешке. Я готов. А ты тролль успеешь убежать, когда я приду? laughing За Родину!!! За Сталина!!! soldier drinks За еврофашиков не чокаясь. drinks
          1. Гиперион
            Гиперион Сегодня, 22:42
            +2
            Цитата: Бородач
            три блока сигарет, десять бутылок водки

            Ты воевать или бухать собрался, Аника-воин?
        3. Комментарий был удален.
        4. BISMARCK94
          BISMARCK94 Сегодня, 22:47
          0
          Конечно, на диване можно за любые цели воевать. Хоть за васю с соседней страны)
      2. просто экспл
        просто экспл Сегодня, 22:27
        +1
        радоваться нечему.
        единственный плюс в том что все по чуть чуть начинают снимать маски добрых гуманистов и начинают говорить по существу.
        руину поделят, это факт.
        хочется одного, что бы после раздела , когда пшеки заберут галичину, что бы пшеки к@клам нацикам сделали все то что делали казакам в 15 по 20 век. что бы они судьбу Тараса Бульвы на своей шкуре почуяли, и что бы на генном уровне к@кла стоял блок о том что пшеки их братья, при чем братья только потому что пшеки тоже русофобы.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 23:03
          0
          Похоже у наших соотечественников в Лондоне начинаются проблемы. Как бы не вспомнить шутливые поговорки советской пионерии: Чужое горе - наша радость. В выступлении ВВП очень не понравилась оценка СССР. Сталин готовил страну ко Второй Мировой Войне. Мы победили. Николай Второй все прохихикал.
    2. Стопроцентный
      Стопроцентный Сегодня, 22:32
      -3
      Звучит как приговор.

      Вот бы так и было. Именно приговор, а не компромисс. Современная Украина сделала уже более чем достаточно как для "самоопределения", так и для определения того, что с ней должно быть дальше.
    3. Моменто
      Моменто Сегодня, 22:39
      -3
      он отозвал признание советской власти начиная с ленина и всех их последователей.
      1. PSih2097
        PSih2097 Сегодня, 22:42
        0
        ну все... Хруща нет... Его Вырезали...
    4. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 22:40
      +3
      Подписал!!! Ура, ура, ура!!!!
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 22:57
        0
        Путин потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе.

        "В противном случае, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".
    5. ААК
      ААК Сегодня, 22:58
      0
      Скорее, как обвинительное заключение...
      Приговор ещё не зачитан...
  2. Msi
    Msi Сегодня, 22:24
    +15
    Не останавливайтесь. Мы готовы показать вам, что для Украины означается полноценная декоммунизация.

    Вот это действительно хорошо сказал. good
    1. tatra
      tatra Сегодня, 22:30
      -14
      И что в этом хорошего ?
      1. Cron
        Cron Сегодня, 22:34
        +3
        Цитата: tatra
        И что в этом хорошего ?

        То, что детище Ленина полноценно декоммунизируют
        1. tatra
          tatra Сегодня, 22:37
          -9
          Ну тогда и РФ -это "детище Ленина ". И вы ,враги коммунистов ,захватившие РСФСР и УССР ,их 30 лет и декоммунизируете ,и дерусифицируете . И одинаково ненавидите Ленина .
          1. Cron
            Cron Сегодня, 22:38
            +6
            Цитата: tatra
            Ну тогда и РФ -это "детище Ленина ". И вы ,враги коммунистов ,захватившие РСФСР и УССР ,их 30 лет и декоммунизируете ,и дерусифицируете . И одинаково ненавидите Ленина .

            Таблетки не забывайте принимать
            1. tatra
              tatra Сегодня, 22:40
              -6
              Ха ,что ,не понравилось ? А это и есть недоступная интеллекту врагов Ленина понятие -логика .
              А не как у вас -всё должно быть только так ,как вам ВЫГОДНО ,включая ,и историю своей страны и народа .
              1. Cron
                Cron Сегодня, 22:42
                +4
                Цитата: tatra
                Ха ,что ,не понравилось ?

                Ну, например, что я не враг коммунистов. Я враг бредовых решений и неважно кем они были приняты
                1. tatra
                  tatra Сегодня, 22:44
                  -6
                  Ну значит Вы враг того бреда ,что это Ленин виноват в том ,что его враги спустя многие десятилетия после его смерти ,захватили СССР ,и вопреки воле большинства избирателей на референдуме о сохранении СССР ,поделили его на их злобные антисоветско-русофобские Государства ?
                  1. Cron
                    Cron Сегодня, 22:51
                    0
                    Цитата: tatra
                    Ну значит Вы враг того бреда ,что это Ленин виноват в том ,что его враги спустя многие десятилетия после его смерти ,захватили СССР ,

                    О чем вы? Никто не захватывал СССР. Это всё сделала правящая верхушка
                    и вопреки воле большинства избирателей на референдуме о сохранении СССР ,поделили его на их злобные антисоветско-русофобские Государства ?

                    На злобные "антисоветско-русофобские" государства поделил Ленин и дал право выхода из Союза без всяких условий. Вот ровно насколько поделили ровно настолько страна и распалась. Всё остальное лишь следствие. Причину же заложил Ленин. Как бы вы это всё не отрицали.
                    1. tatra
                      tatra Сегодня, 22:54
                      -1
                      А КАКОЕ тогда право имеют враги коммунистов 30 лет вытворять с бывшими республиками СССР и их народами ,что им вздумается ?
                      Какое право имели враги коммунистов навязывать РСФСР и российскому народу свою ельцинско-путинскую власть ,при которой они 30 лет бахвалятся ,как им всем "а сейчас лучше ,чем в СССР при коммунистах "?
                      Какое право вы имели навязывать вашу клеветническую антисоветчину российскому народу в качестве идеологии и истории России ?
                      1. Cron
                        Cron Сегодня, 22:56
                        -2
                        Цитата: tatra
                        А КАКОЕ тогда право имеют враги коммунистов 30 лет вытворять с бывшими республиками СССР и их народами ,что им вздумается ?
                        Какое право имели враги коммунистов навязывать РСФСР и российскому народу свою ельцинско-путинскую власть ,при которой они 30 лет бахвалятся ,как им всем "а сейчас лучше ,чем в СССР при коммунистах "?
                        Какое право вы имели навязывать вашу клеветническую антисоветчину российскому народу в качестве идеологии и истории России ?

                        С вами тяжело дискутировать. Вы только набрасываете штампы
                      2. tatra
                        tatra Сегодня, 23:03
                        0
                        Ха ,да потому что ни один из вас ,врагов коммунистов ,НЕ способен на дискуссии о истории и политике СССР и РФ .
                        Вашего интеллекта и менталитета все 30 лет после захвата вами РСФСР ,хватает только на злобствование ПРОТИВ всего ,что сделали большевики -коммунисты и их сторонники ,и на трусливый скулеж ,что сами вы "ни при чем " ко всему ,что вы сделали при власти коммунистов ,в вашу антикоммунистическую Перестройку ,за 30 лет после захвата вами РСФСР .
                      3. Cron
                        Cron Сегодня, 23:08
                        0
                        Цитата: tatra
                        Ха ,да потому что ни один из вас ,врагов коммунистов ,НЕ способен на дискуссии и истории и политике СССР и РФ .
                        Вашего интеллекта и менталитета все 30 лет после захвата вами РСФСР ,хватает только на злобствование ПРОТИВ всего ,что сделали большевики -коммунисты и их сторонники ,и на трусливый скулеж ,что сами вы "ни при чем " ко всему ,что вы сделали при власти коммунистов ,в вашу антикоммунистическую Перестройку ,за 30 лет после захвата вами РСФСР .

                        Вы явно переоцениваете себя и недооцениваете других.
                        Я всегда был против развала СССР. Ничего не захватывал. И я еще раз говорю, что я просто против определенных бредовых решений. Что в этом плохого?
                      4. Репеллент
                        Репеллент Сегодня, 23:05
                        0
                        Цитата: Cron
                        С вами тяжело дискутировать. Вы только набрасываете штампы

                        Плюньте. Автомат не переспорить. А все эти речевки про "врагов коммунистов" там генерит именно автомат.
                      5. Genry
                        Genry Сегодня, 23:07
                        0
                        Цитата: tatra
                        Какое право имели враги коммунистов навязывать РСФСР и российскому народу свою ельцинско-путинскую власть

                        А какое право вы сейчас имеете тут выставлять свои претензии?
                        Не согласны - ну так вам никто не мешает. А вот вопить: "какое ..." идите в лес!
            2. Моменто
              Моменто Сегодня, 22:41
              -1
              сам венедиктов в этом форуме?
          2. Керенский
            Керенский Сегодня, 22:58
            0
            И вы ,враги коммунистов

            И одинаково ненавидите Ленина .

            Ирина. Ленин умер раньше, чем мы все родились...Откуда у нас ненависть?
            1. tatra
              tatra Сегодня, 23:06
              0
              Какой-то глупый вопрос . Николай II умер еще раньше Ленина ,но враги Ленина , захватившие РСФСР ,его с их Перестройки восхваляют ,объявили его "святым ".
        2. den3080
          den3080 Сегодня, 22:41
          +2
          Цитата: Cron
          Цитата: tatra
          И что в этом хорошего ?

          То, что детище Ленина полноценно декоммунизируют

          И это будет правильно good
          Свидомые пусть сбиваются в кучу во Львове и оставят исконно русские земли.
          А уж во Львове их поляки приголубят. Дуда в шляхетском кафтане лично Зеле батогов пропишет smile
      2. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 22:41
        +2
        Цитата: tatra
        И что в этом хорошего ?

        Ну да, по Ленину и большевикам хорошо прошёлся...
        1. Моменто
          Моменто Сегодня, 23:05
          -1
          но честно говоря каша мала. все таки речи должны быть коаткими и понятными. а тут претензии к ленину, сталину и всем последующим… хорошими остались вроде только ельцин и путин.
    2. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 22:32
      +4
      Цитата: Msi
      Не останавливайтесь. Мы готовы показать вам, что для Украины означается полноценная декоммунизация.

      Вот это действительно хорошо сказал. good

      А мне это понравилось больше
      Нельзя без содрогания вспомнить зверства в Одесском доме профсоюзов. Те, кто это сделал, до сих пор не наказан. Но мы знаем имя каждого из них и сделаем всё, чтобы они понесли суровое наказание.
    3. faiver
      faiver Сегодня, 22:35
      0
      сказать и сделать это не одно и тоже...
      1. Ластик
        Ластик Сегодня, 22:41
        0
        Масхадовским подручным расскажите... Близким Басаева, Хаттаба.... Если осталось кому
        1. faiver
          faiver Сегодня, 22:55
          0
          Зачем? Все предпенсионеры страны знают цену словам Путина....
    4. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 22:43
      +1
      В основном согласен с речью Путина .
      Хорошо сказал о создании большевиками Украины .
      Однако думал он приведет слова одного знаменитого политика : Забирайте суверенитета сколько проглотите .
      Эта фраза Ельцина прибавила сил националистам .
  3. Простой
    Простой Сегодня, 22:26
    +1
    Обрашение президента Российской Федерации транслируется не только в России, но и по информационным телевизионным каналам Германии, США. Франции ....

    Переводчики стараются переводить все, но быо бы лучше, если бы Владимир Путин говорил не так быстро для восприятия переведенной речи.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 22:30
      +1
      Главного то не сказал - ЛДНР признает или нет?
      1. Простой
        Простой Сегодня, 22:31
        +1
        ...............
        Подождем.
        1. Простой
          Простой Сегодня, 22:37
          +2
          Как я понял, за его подписью дело не станет.

          P.S.
          Подписал.
      2. Эль Чувачино
        Эль Чувачино Сегодня, 22:40
        +2
        Признал, всё
      3. Msi
        Msi Сегодня, 22:41
        +2
        Главного то не сказал - ЛДНР признает или нет?

        Если полная декоммунизация, это не только Днр и Лнр...берите больше
      4. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 22:42
        0
        Признал и подписал договор о дружбе
        1. Rusticolus
          Rusticolus Сегодня, 23:02
          0
          Не просто о дружбе, а и взаимопомощи. А это значит теперь главы республик могут официально запросить воено-техническую помощь в любых типах и количествах.
          1. Моменто
            Моменто Сегодня, 23:07
            0
            а что у них этого не было?
      5. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 22:43
        0
        Цитата: Вождь краснокожих
        Главного то не сказал - ЛДНР признает или нет?

        главное как раз сказано в самый серьёзный момент
        сказано о пагубности ленинского подхода
        зачем наступать на старые грабли?
        в состав России
      6. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 22:45
        0
        Подписал только что.
    2. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 22:31
      +2
      Цитата: Простой
      Переводчики стараются переводить все, но быо бы лучше, если бы Владимир Путин говорил не так быстро для восприятия переведенной речи.

      ну CNN, достаточно точно субтитры гонит, правда с опозданием на минуту относительно реального прямого эфира...
      1. Простой
        Простой Сегодня, 22:48
        0
        Проблема у обывателя при таком скоростноми уговатом переводе
        что если он просто решил послушать. потому что это транслирует "его" новостное агенство,то режет слух , потому обыватель не в теме.
        За субтитры не спорю.
        1. PSih2097
          PSih2097 Сегодня, 22:52
          +1
          Цитата: Простой
          За субтитры не спорю.

          не, я смотрел, там был дословный перевод, кроме идиом, которые WASP не понимают... дикари-с (анекдот про поручика Р.)
  4. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 22:29
    -6
    Итоговых решений пока всё равно нет. Однако, хотя бы заявления получились более чем адекватные. Это говорит о решимости, чего именно - покажет время.
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 22:33
      0
      уже есть -- не отступим, не поступимся, будем давать ответку жестко, и даже где то жестоко...
      1. Стопроцентный
        Стопроцентный Сегодня, 22:37
        0
        Больше всего в заявлении президента мне нравится намерение оказать помощь Украине в её декоммунизации. Это было сказано по делу. Такой завет можно выполнять и дальше, уже независимо от того, кто будет впоследствии президентом России. Это приведёт к объединению русских людей.
        1. PSih2097
          PSih2097 Сегодня, 22:39
          0
          Цитата: Стопроцентный
          Больше всего в заявлении президента мне нравится намерение оказать помощь Украине в её декоммунизации.

          Кирдык Хрущу... laughing laughing
    2. Wartop
      Wartop Сегодня, 22:37
      +1
      Уже подписывают документы о признании
  5. tatra
    tatra Сегодня, 22:34
    -12
    Ну всех оплевал -Ленина ,перестройщиков ,украинских и западных врагов Ленина , "всё в ...,а я весь в белом ".
  6. Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский Сегодня, 22:36
    +4
    Я чуть не кончил, сказал то что я проматывал в своем мозгу постоянно, хотя думаю каждый здравомыслящий также считает. Браво Владимирыч мы давно этого ждали. Ура Товарищи !!!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:42
      0
      Цитата: Владыка-Вселенский
      Я чуть не кончил

      У Дзюбы учитесь.
    2. Стопроцентный
      Стопроцентный Сегодня, 22:51
      0
      Владыка-Вселенский (Вадим)
      Я чуть не кончил, сказал то что я проматывал в своем мозгу постоянно, хотя думаю каждый здравомыслящий также считает. Браво Владимирыч мы давно этого ждали. Ура Товарищи !!!

      Я с вами согласен, конечно, причем полностью, но, может быть, надо быть немного поуважительнее к понятию "Владыка Вселенский" ? А вдруг он именно вас сейчас слушает, да оценивает ... О других людях тоже бы неплохо подумать. О тех, кто вас читает, особенно о тех, кто с вами согласен.
  7. дон-1500
    дон-1500 Сегодня, 22:36
    -1
    Чёт подумалось, на фоне такой ситуации, уже завтра америкосы завопят о срочном принятии Грузии в НАТО. Проблема блин
    1. Wartop
      Wartop Сегодня, 22:42
      +1
      Завтра вся гейропа и сэшеэй будут вопить что Россия напала на Украину - пророчество сбылось и забирают себе Донецк и Луганск, и наконец то введут свои ужасные санкции которых белый свет еще не видывал
    2. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 22:48
      +1
      Цитата: дон-1500
      Чёт подумалось, на фоне такой ситуации, уже завтра америкосы завопят о срочном принятии Грузии в НАТО. Проблема блин

      не завопят, иначе им устав НАТО придется переделывать, а это минимум пол года (пока все утрясут, пока прибалтам с польшей кость в зубы кинут и т.д.)...
  8. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 22:37
    +1
    Чую, на подходе майданчик. Нацики начнут звереть в Киеве - на фронте как-то им будет неуютно).
  9. alesmart
    alesmart Сегодня, 22:37
    0
    Ну вот и все господа, ставки сделаны, ставок больше нет.
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 22:37
    +3
    Всё подписал признание 22:35.
  11. Greenwood
    Greenwood Сегодня, 22:38
    -13
    Ну всё, ждём доллара по 100 рублей и закономерного повышения цен на все товары. Россияне будут жить ещё лучше и ещё веселее.
    1. alesmart
      alesmart Сегодня, 22:49
      0
      Не будет 100, максимум 85, потом чуток откатится до 80
    2. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 22:50
      +1
      Ждём нефть по 100 и выше газ в ЕС 1500 евро уголь там же по 500 - 600 баксов российские фосфатные удобрения там же по 1000 и более евро за тонну. Рубль при таком раскладе сотку стоить не будет.
    3. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 23:00
      0
      Цитата: Greenwood
      ждём доллара по 100 рублей

      belay Ух ты, а пьющих "Рояль" и курящих "Магну" таки ещё хватает - впору открывать клуб исторической реконструкции "Застрявшие в 90-х". yes fellow laughing
  12. PSih2097
    PSih2097 Сегодня, 22:38
    +3
    все, независимость ЛДНР есть, договор о взаимопомощи есть...
  13. народник
    народник Сегодня, 22:39
    0
    Всё. Путин подписал признание и договоры.
    Я писал, что подпишет. Иначе никак.
  14. BAI
    BAI Сегодня, 22:39
    +3
    Ну вот. Подписали договора о признании ЛНР и ДНР договора о ВЗАИМОПОМОЩИ. Теперь оружие можно поставлять в любых обьемах. Любое оружие.
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 22:46
      0
      я думаю, что там и о армейской помощи есть пункты,, думаю авиация сегодня спать не будет, с Артой и РТВ...
  15. Олег Кольский
    Олег Кольский Сегодня, 22:41
    0
    Говорит Путин все правильно, но в 14 сам же признал переворот, что мешало ввести войска, сделать из Укрии, конфедерацию Новороссия-Малороссия-Галиция? 8 лет!!!
    А по мнению Запада-русских можно украинизировать, прибалтизировать, убивать на своих исконных землях, запрещать русский язык, это все законно, по мнению Запада, Запад никогда не будет другом России, а только врагом. Этим тварям нужны недра России, все остальное словесная шелуха.
  16. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 22:42
    +1
    Все! Признали!!! good good good drinks
    Я лично "за". Хватит уже преступлений укрофашистов против человечности soldier
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 22:47
    0
    Зеленский в бронике уже сфоткался. Следующий этап - жевание разных предметов. По идее- кружевные труселей. Но может придумать что нибудь свое. А вот до тюрьмы надо будет дожить. Киевское нацики могут прибить просто так.
  18. Himari
    Himari Сегодня, 22:55
    -2
    Ахахаха, мы оккупировали вашу территорию, но плохие - США и НАТО.
    1. Олег Кольский
      Олег Кольский Сегодня, 23:07
      0
      Ваше-это Галиция, а земли Новороссии отвоеваны Россией у Турции и закреплены КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИМ, ЯССКИМ, БУХАРЕСТСКИМ, мирными договорами, Украина там не значится.
  19. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 23:04
    0
    Единственное, что хотелось бы исправить: "Моё обращение адресовано ко всем россиянам и нашим соотечественникам на Украине." на "Моё обращение ко всему мировому сообществу и нашим соотечественникам во всем мире." Но все равно браво! Уважуха!
    Беларусь. Брест.
  20. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 23:05
    0
    Цитата: Вождь краснокожих
    Главного то не сказал - ЛДНР признает или нет?

    Да, подписан соответствующий!