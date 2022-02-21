США и НАТО приступили к беззастенчивому военному освоению Украины: обращение президента Путина к нации

Владимир Путин выступил с обращением к нации после заседания Совбеза РФ.
Путин:
Моё обращение адресовано ко всем россиянам и нашим соотечественникам на Украине.
Президент России:
Украина для нас не просто соседняя страна. Там живут люди, связанные с нами кровным узами.
Начал президент с истории вопроса.
Путин:
Современная Украина была целиком и полностью создана Россией, причём советской Россией. Ленин и его соратники делали это грубо по отношению к самой России, отторгая российские земли. А уже после Великой Отечественной войны Сталин наделил Украину территориями Польши, Румынии, Венгрии. А уже в 50-е годы Хрущёв зачем-то передал Украине Крым.
Президент отметил, что после войны та же Польша получила исторические немецкие земли.
Путин затронул вопрос деятельности властей СССР:
Зачем наделялись республики правом выхода из состава Советского Союза? Но объяснение этому есть. Большевики изначально старались удержать власть любой ценой. Ленинские принципы оказались больше чем ошибкой. Конечно, события прошлого нельзя изменить. Но сегодня мы должны сказать об этом честно.
Путин:
Никого и ни в чём сейчас не обвиняю. Обстановка в то время в стране была сложной, критической. Сегодня Украину можно назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина. Он её автор и архитектор. А сейчас «благодарные» потомки посносили все памятники ему. Это у них декоммунизация называется. Ну что же… Не останавливайтесь. Мы готовы показать вам, что для Украины означается полноценная декоммунизация.
Президент России:
Сталин не стал реализовывать ленинские принципы построения государственности. Жаль, что из системы не были вычеркнуты утопичные фантазии. О будущем, как это у нас часто бывает, никто не подумал.
Путин:
В середине 1980-х годов национальный вопрос начал обостряться. Но руководство КПСС вместо анализа ситуации и принятия глубоких мер в экономике сосредоточилось на словоблудии. Стали бездумно поощрять националистические настроения. На фоне тотального дефицита никто не подумал о последствиях. Стали удовлетворять интересы националистических элит.
В сентябре 1989 года был принят роковой документ о национальной политике партии, который позволял республикам отменять решения высшей власти СССР. Зачем понадобилось в таких условиях ещё больше раскачивать страну? Ещё за 2 года до развала СССР его судьба была предрешена.
Президент, мягко говоря, упрекнул КПСС, руководство СССР в распаде страны. При этом Путин подчеркнул, что народ после 1991 признал новые государства.
Путин:
Наша страна оказывала поддержку Украине после распада СССР. Наша общая финансовая поддержка с 1991 по 2013 годы составила порядка 250 млрд долларов. К концу 1991 долговые обязательства СССР составляли порядка 100 млрд долларов. Россия взяла на себя погашение всего советского долга, рассчитавшись полностью в 2017 году.
По словам Путина, Украина после этого выдвинула претензии на бывшие советские активы за рубежом.
Президент отметил, что несмотря на это торговые отношения с Украиной активно развивались, на пике достигая товарооборота в 50 млрд долларов, чего до сих пор Украина не достигла в торговле с ЕС.
Путин напомнил об украинском шантаже газом.
Путин:
Украинские власти строили государственность на отрицании всего, что нас объединяет. В итоге крайний национализм привёл к русофобии и нацизму. Отсюда участие националистов Украины в террористической деятельности на Северном Кавказе.
Президент напомнил о воровстве украинскими олигархами средств у простого народа при активном использовании подконтрольных вооружённых радикалов.
Путин отметил, что устойчивой государственности на Украине так и не случилось.
Президент указал на прямую поддержку украинских радикалов и так называемых лидеров оппозиции со стороны Запада во время майдана.
Путин:
Украинские города в 2014 году захлестнула волна насилия. Нельзя без содрогания вспоминать зверства в Одесском доме профсоюзов. Те, кто это сделал, до сих пор не наказаны. Но мы знаем имя каждого из них и сделаем всё, чтобы они понесли суровое наказание.
Президент:
Уже более 6 млн украинцев были вынуждены уехать за пределы Украины.
Путин:
Приданое, полученное от советской эпохи и Российской империи, промотали, разложили по карманам.
Российский президент подчеркнул, что Украина оказалась под внешним управлением. При этом деградировала и экономика, и политическая жизнь страны. Продолжается курс на дерусификацию. Рада продолжает штамповать законы, которые сеют раздор между народами. Русский язык изгоняется из всех сфер, из школ.
Затронул президент и вопрос о церковном расколе Украины, об ущемлении прав верующих, о гонениях на представителей УПЦ Московского патриархата.
Президент отметил, что у Украины новая военная стратегия, в которой говорится о готовности создать собственное ядерное оружие, а также решать вопросы военного характера с помощью иностранных государств.
Путин:
США и НАТО приступили к беззастенчивому военному освоению Украины.