США и НАТО приступили к беззастенчивому военному освоению Украины: обращение президента Путина к нации

Моё обращение адресовано ко всем россиянам и нашим соотечественникам на Украине.

Украина для нас не просто соседняя страна. Там живут люди, связанные с нами кровным узами.

Современная Украина была целиком и полностью создана Россией, причём советской Россией. Ленин и его соратники делали это грубо по отношению к самой России, отторгая российские земли. А уже после Великой Отечественной войны Сталин наделил Украину территориями Польши, Румынии, Венгрии. А уже в 50-е годы Хрущёв зачем-то передал Украине Крым.

Зачем наделялись республики правом выхода из состава Советского Союза? Но объяснение этому есть. Большевики изначально старались удержать власть любой ценой. Ленинские принципы оказались больше чем ошибкой. Конечно, события прошлого нельзя изменить. Но сегодня мы должны сказать об этом честно.

Никого и ни в чём сейчас не обвиняю. Обстановка в то время в стране была сложной, критической. Сегодня Украину можно назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина. Он её автор и архитектор. А сейчас «благодарные» потомки посносили все памятники ему. Это у них декоммунизация называется. Ну что же… Не останавливайтесь. Мы готовы показать вам, что для Украины означается полноценная декоммунизация.

Сталин не стал реализовывать ленинские принципы построения государственности. Жаль, что из системы не были вычеркнуты утопичные фантазии. О будущем, как это у нас часто бывает, никто не подумал.

В середине 1980-х годов национальный вопрос начал обостряться. Но руководство КПСС вместо анализа ситуации и принятия глубоких мер в экономике сосредоточилось на словоблудии. Стали бездумно поощрять националистические настроения. На фоне тотального дефицита никто не подумал о последствиях. Стали удовлетворять интересы националистических элит.

Наша страна оказывала поддержку Украине после распада СССР. Наша общая финансовая поддержка с 1991 по 2013 годы составила порядка 250 млрд долларов. К концу 1991 долговые обязательства СССР составляли порядка 100 млрд долларов. Россия взяла на себя погашение всего советского долга, рассчитавшись полностью в 2017 году.

Украинские власти строили государственность на отрицании всего, что нас объединяет. В итоге крайний национализм привёл к русофобии и нацизму. Отсюда участие националистов Украины в террористической деятельности на Северном Кавказе.

Украинские города в 2014 году захлестнула волна насилия. Нельзя без содрогания вспоминать зверства в Одесском доме профсоюзов. Те, кто это сделал, до сих пор не наказаны. Но мы знаем имя каждого из них и сделаем всё, чтобы они понесли суровое наказание.

Уже более 6 млн украинцев были вынуждены уехать за пределы Украины.

Приданое, полученное от советской эпохи и Российской империи, промотали, разложили по карманам.

США и НАТО приступили к беззастенчивому военному освоению Украины.