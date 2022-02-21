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Президент РФ: Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

Президент РФ: Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

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Владимир Путин продолжил обстоятельное обращение к нации. В ходе обращения глава государства отметил, что сегодня без героизма предков не было бы самой Украины. Он отметил, что вся южная Украина – это Новороссия, которая стала русской территорией столетия назад.


Президент:

В Полтаве снесли памятник Суворову. Избавляетесь от прошлого, которое называете колониальным? Хорошо, не останавливайтесь…

Путин:

В апреле 2008 году на саммите НАТО США продавили решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Уже тогда многие союзники США понимали, к чему это приведёт, но подчинились воле старшего союзника.

Президент напомнил об обмане НАТО в плане обещаний не продвигаться на восток «ни на дюйм».

Путин:

Власти некоторых восточноевропейских стран торгуют русофобией. А ведь нам говорили, что при вступлении в НАТО эти страны станут настоящими друзьями России.

Президент РФ:

Говорю об этом впервые. В 2000 году спросил моего американского коллеги: а как США отнесутся к принятию России в НАТО. К этому предложению отнеслись более чем сдержанно.

Путин напомнил, как Запад поддерживал террористов на Кавказе.

Путин:

Зачем всё это? Не хотите видеть в нас союзника, так зачем же делать из нас врага? Ответ прост: им просто не нужна на карте мира такая большая и сильная страна как Россия.

Напомнил президент о 5-ти волнах расширениях НАТО, о развёртывании позиционных районов ПРО США в Польше и Румынии, которые (районы) без труда могут трансформироваться в ударные инструменты. По словам президента, многократно возрастает опасность внезапного удара по России.

Путин:

На наши протесты и предупреждения просто, извините, плевали. И готовы делать это дальше, руководствуясь поговоркой «собака лает, караван не идёт».

Глава государства отметил, что Россия многократно предлагала решать вопросы политико-дипломатическим путём:

Но все наши предложения были отвергнуты, в том числе проект договора с США и НАТО по вопросам глобальной безопасности.

По словам Владимира Путина, цель у них одна – сдержать развитие России только потому, что мы есть.

Путин:

Правящая в Киеве верхушка постоянно отказывается выполнять Минские соглашения. Мало того, мы видим, что они готовят очередной «блицкриг».

По словам главы государства, конца и края этому не видно, причём всего этого не замечает так называемый «цивилизованный мир».

Путин:

Мнения этих людей никто на Западе не слышит, потому что люди выступили против переворота, спонсированного Западом.

Президент:

Россия сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть. Этот режим не признаёт никакого другого пути решения Донбасса, кроме военного.

Президент:

Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Прошу Совет федерации и Госдуму ратифицировать. А от тех, кто захватил власть в Киеве, требую незамедлительно прекратить огонь, иначе кровопролитие будет на вашей совести.

Уже проведена церемония подписания документов о признании ДНР и ЛНР, а также договоров о взаимной дружбе и сотрудничестве. Документы о дружбе и сотрудничестве в Кремле подписали и главы республик - Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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121 комментарий
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  1. Vol4ara
    Vol4ara Сегодня, 22:42
    +34
    Ура! Вот вам и ответ, надо было прислушиваться
    1. poquello
      poquello Сегодня, 22:47
      +17
      Цитата: Vol4ara
      Ура! Вот вам и ответ, надо было прислушиваться

      петухи докукарекались
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 22:52
        +9
        Смена парадигмы наступила. ШлагБаум. bully
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 23:01
          +9
          Слушала полностью речь Путина. Абсолютно с ним согласна!

          Также вся Украина слушала его речь. Даже во время выступления Путина замолчали орудия ВСУ на границе соприкосновения с ЛДНР. А после его выступления вновь начали стрелять. Т.е. всушники тоже слушали речь Путина.

          Запад от положительного ответа Путина на просьбу признания ЛДНР стоит сейчас на ушах.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 23:06
            0
            Интуиция подсказывает - на Западе
            "никак не ожидали такого вот конца". hi
        2. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Сегодня, 23:04
          0
          Видел Ваши сообщения, но не успел ответить! Однако очень рад Вас видеть hi
        3. антивирус
          антивирус Сегодня, 23:07
          0
          это не смена. а лишь малый водораздел--главное впереди.

          даль светла...


          независимость от поставок газа -нефти и их денег--часть нашего будущего суверенитета.
          ГЛАВНОЕ --РОСТ САМОСОЗНАНИЯ( против протребляйства и "западного образа жизни") и жить своим умом на своей земле
      2. Мини Мокик
        Мини Мокик Сегодня, 22:55
        +9
        Ура!!! Но как надо было достать Путина, что бы вот ТАК!
      3. Волков
        Волков Сегодня, 22:59
        +3
        Ультиматум выставлен. Сейчас нацики разбегутся оставив ВСУ одних всё разгребать. С ВС РФ воевать, не по мирняку шмалять.
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 22:52
      +8
      Исчо договор об обороне и военном сотрудничестве подписан
      1. MinskFox
        MinskFox Сегодня, 23:01
        0
        Откуда инфа?
        1. рюрикович
          рюрикович Сегодня, 23:06
          0
          Цитата: MinskFox
          Откуда инфа?

          Смотреть надо было wink До конца
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 22:42
    +53
    С Днем Независимости, Донбасс!!!
    1. Alexey Lesogor
      Alexey Lesogor Сегодня, 22:45
      +14
      Завтра Парламенты ратифицируют договора, вот тогда да!
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 22:48
        +8
        Повангую... что именно этот день войдет в историю как День независимости.
      2. URAL72
        URAL72 Сегодня, 23:02
        +1
        Завтра Парламенты ратифицируют договора, вот тогда да!

        Это уже не важно. Лёд тронулся, причем мгновенно. Из центральных районов ДНР звонят,- движется техника. Может мы свою подтягиваем, а может и не только мы...
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 22:47
      +14
      Они это заслужили
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 22:51
        +6
        Цитата: Злой543
        Они это заслужили

        Именно так ! Сколько можно терроризировать народ !
        1. Подрезчик
          Подрезчик Сегодня, 23:07
          0
          Молодец Путин! Юридически все сделано красиво! Теперь можно и военную помощь оказывать!!!! Дончане, луганцы, понимаю что еще рановато, но все равно -с Праздником!!!
  3. BAI
    BAI Сегодня, 22:42
    +27
    Вот теперь можем открыто оказывать ЛДНР любую помощь. В любых обьемах.
  4. Anatoly 288
    Anatoly 288 Сегодня, 22:42
    +19
    Наконец!!! Свершилось!!!
  5. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 22:43
    +14
    УРА! Наконец то!.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 22:43
    +13
    Слава Богу! Наконец-то! Конец мучениям народа Донбасса.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 23:00
      +3
      Я не думаю, что в ближайшие пару дней нацики успокоятся. А далее подъедут "Солнцепеки" и приготовит неплохой шашлык. Сегодня пятерых уже подарили.
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 22:43
    +18
    В каких границах интересно.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 22:55
      +1
      Просто я запамятовал, город Чоп, это Луганская, или Донецкая область?
      1. Ruslan67
        Ruslan67 Сегодня, 23:00
        +1
        Будапештская laughing
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 23:05
          0
          Вот им хрен в нос. Ни пяди земли политой кровью советского солдата отдавать нельзя. Самих мадьяров можно.
    2. Ворон-95
      Ворон-95 Сегодня, 23:03
      +2
      Решение о признании ДНР и ЛНР автоматически означает, что Россия считает принадлежащими независимым республикам всю территорию Луганской и Донецкой областей в границах начала 2014 года. В конституциях обеих республик написано, что их границы «остаются неизменными» с момента образования — то есть с референдумов 2014-го, когда республики решили, что они равны областям.
  8. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 22:43
    +10
    Я в это не верил.

    Всё-таки хорошо быть пессимистом.
  9. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 22:43
    +16
    Теперь, Зеля, у тебя два варианта. Либо ты уводишь свой сброд с Донбасса сам, либо его оттуда вышвырнут.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 23:01
      +1
      А кому этот Зеленский теперь нужен?
      Штаты предупреждали - посиди дома.
      Но ему хотелось кукарекать по радио,
      зажигать сердца местных домохозяек. smile
  10. 27091965i
    27091965i Сегодня, 22:44
    +10
    Дождались. Очень хорошо!!!!!
  11. Перейра
    Перейра Сегодня, 22:45
    +18
    Представляю, какой вой стоит на Окраине!
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 23:05
      0
      Цензор нет полуживой, его мессаджами так ддосят, туда почти не зайти :)
  12. Bessik
    Bessik Сегодня, 22:45
    -50
    Завязываем штаны господа, доллар по 78 будем вспоминать как сказку, как и нынешние цены на ВСЕ!
    1. potap6509
      potap6509 Сегодня, 22:49
      +15
      Абсолютно по пояс ваше мнение, тфу.
      1. Bessik
        Bessik Сегодня, 22:50
        -33
        Иди это скажи пенсионеру с пенсией в 12к или работяге на Урале с ЗП 20к ватник!
        1. Servisinzhener
          Servisinzhener Сегодня, 22:55
          +13
          Вам бы уже чемоданы паковать, а то можете не успеть доехать до польской границы.
        2. Андрей ВОВ
          Андрей ВОВ Сегодня, 22:56
          +10
          Пошёл вон, тролль чёртов, смени пластинку и методичку, упырь
        3. potap6509
          potap6509 Сегодня, 22:56
          +9
          Что вы можете знать за Урал, опору страны, вытряхивай шаровары, пора схрон копать, к земле привыкать.
        4. poquello
          poquello Сегодня, 22:57
          +4
          Цитата: Bessik
          Иди это скажи пенсионеру с пенсией в 12к или работяге на Урале с ЗП 20к ватник!

          )))))))))))))))))))))) доллар и дороже стоил, были времена, не умерли
        5. паратирон
          паратирон Сегодня, 23:01
          +2
          Все скачете?! "Не останавливайтесь" bully !
        6. URAL72
          URAL72 Сегодня, 23:06
          0
          ватник!

          А твой дед не в ватнике воевал, иуда? Или он в схроне отсиживался?
    2. Перейра
      Перейра Сегодня, 22:50
      +17
      Ты уже достал свой деревянный автомат?
    3. KKND
      KKND Сегодня, 22:50
      +11
      Цитата: Bessik
      Завязываем штаны господа, доллар по 78 будем вспоминать как сказку, как и нынешние цены на ВСЕ!

      Русские смерти то не очень боятся, какой доллар? Смешно!
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 22:59
        +1
        Цитата: KKND
        Цитата: Bessik
        Завязываем штаны господа, доллар по 78 будем вспоминать как сказку, как и нынешние цены на ВСЕ!

        Русские смерти то не очень боятся, какой доллар? Смешно!

        а ведь вы правы однако
    4. Dym71
      Dym71 Сегодня, 22:51
      +13
      Цитата: Bessik
      Завязываем штаны господа, доллар по 78 будем вспоминать как сказку

      Так закупайтесь этим доларием, что Вы так убиваетесь?
      Вы же так никогда не убьётесь!
      1. Bessik
        Bessik Сегодня, 22:53
        -20
        Этим долларом закупается ЦБ России лолка
        1. Андрей ВОВ
          Андрей ВОВ Сегодня, 22:57
          +6
          Ещё раз, закрой рот и под шконку, маруся
        2. Dym71
          Dym71 Сегодня, 23:00
          +2
          Цитата: Bessik
          Этим долларом закупается ЦБ России

          Скупает всё на корню, ничего не остается? Об чём нытьё Денис?
        3. просто экспл
          просто экспл Сегодня, 23:02
          +1
          лолище, ну был доллар по 30 и стал по 75, да было падение, и что ? рухнула Россия? народ с голоду опух? вымерло население? да как ездили в турцию и тарились машинами так и дальше ездят по туркциям с тайландами и покупают машины.
          а вот к@клы на польских грядках с позы раком не встают в течении всего дня
        4. poquello
          poquello Сегодня, 23:06
          0
          Цитата: Bessik
          Этим долларом закупается ЦБ России лолка

          для особо озабоченных, из нефти производят более ста различных продуктов, а доллар это долговая расписка на доверии
    5. sledak
      sledak Сегодня, 22:52
      +7
      Цитата: Bessik
      Завязываем штаны господа, доллар по 78 будем вспоминать как сказку, как и нынешние цены на ВСЕ!

      Плевать! Прорвёмся! С голодухи не помрём.
    6. MinskFox
      MinskFox Сегодня, 23:02
      +1
      Чего разнылся? Вам все равно эти санкции наложат, так хоть не обоссаные будете, а с гордо поднятой головой.
  13. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 22:45
    +13
    здорово! а в каких границах? желательно в административных.....
    1. agoran
      agoran Сегодня, 22:50
      +7
      В том-то и цимус. Границы не определены.
      Скорее всего по левому берегу.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 23:00
        +3
        Так сказал же что можем показать настоящую декоммунизацию.
  14. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 22:46
    +12
    Небратья! Мажте зады салом!
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 23:00
      0
      Лучше ски пи даром. Что за правки?
  15. Пониматель
    Пониматель Сегодня, 22:46
    -28
    Интересно, кого он хочет наказать за Одессу? Украинских граждан?
    1. aleks26
      aleks26 Сегодня, 22:51
      +6
      А они что, неприкасаемые?
    2. Dym71
      Dym71 Сегодня, 22:52
      +4
      Цитата: Пониматель
      Интересно, кого он хочет наказать за Одессу? Украинских граждан?

      Одесса — единственный город, где не судили предателей Родины,
      потому что судить было некого.
    3. Albert1988
      Albert1988 Сегодня, 22:55
      +5
      Цитата: Пониматель
      Интересно, кого он хочет наказать за Одессу? Украинских граждан?

      Наказать всех, кто в этом преступлении виноват - и организаторов и непосредственных исполнителей. А уж чьи они граждане - особого значения не имеет.
    4. Servisinzhener
      Servisinzhener Сегодня, 22:59
      +4
      Тех граждан украины которые делали эти преступления.
    5. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 23:07
      0
      Да хоть марсианских граждан
  16. salat
    salat Сегодня, 22:46
    +10
    Донбасс с днем независимости!!!
    Ура товарищи!
  17. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 22:46
    +14
    Путин молодец!!!

    Украине дали 7 лет, чтобы принять в свой состав Донбасс на условиях компромисса, они отказались, более того решили обманом и оружием захватить республики. Ничего не вышло, теперь на Донбассе будет российская армия и МИР!!!
  18. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 22:46
    +11
    Если я правильно понимаю, подписание договоров о сотрудничестве делает военно-технические меры неизбежными.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 22:52
      +4
      Цитата: kakvastam
      Если я правильно понимаю, подписание договоров о сотрудничестве делает военно-технические меры неизбежными.

      если и нет подпишут договор о военно техническом сотрудничестве, и в ОДКБ принять на всякий пожарный, что бы у кастрюлей даже мысли не было попробовать забрать силой
  19. Младший рядовой
    Младший рядовой Сегодня, 22:47
    +13
    Поздравляю НовоРоссию!
    Надеюсь продажи бензинов-керосинов в/на 404 уже перекрыли. И чтоб Батька перекрыл тоже. Не время вектором крутить.
  20. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 22:47
    -1
    Что дальше?
    Надеюсь Россия не будет компенсировать потери денег хранящиеся в банках и офшорах бизнесменов российского происхождения?

    Ну что же, только от Крыма с мостом откашлялись, теперь ДНР и ЛНР.
    Надеюсь они не будут требовать всего под предлогом, что они беженцы?
  21. iouris
    iouris Сегодня, 22:47
    +9
    Ура. Ура. Ура. Ура. Ура.... Ура.
    И реализовать ультиматум в полном объёме.
  22. krjugerfred
    krjugerfred Сегодня, 22:47
    +10
    Фух.
    Наконец то, дождались
  23. KKND
    KKND Сегодня, 22:47
    +10
    Русские долго запрягают, да быстро едут!
  24. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:47
    +13
    Поздравляю жителей Донбасса с признанием независимости!И будем помнить всех кто не дожил и отдал свои жизни за этот день!Слава защитникам Донбасса!
  25. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 22:47
    +8
    Свершилось. Ура, товарищи!
  26. potap6509
    potap6509 Сегодня, 22:47
    +13
    Прям праздник на душе, как после Крыма!!!!
  27. agoran
    agoran Сегодня, 22:48
    +11
    Очень хорошая новость.
    Бандерлоги вешайтесь или бегите, списки составлены.
  28. Sergei chernavsky
    Sergei chernavsky Сегодня, 22:49
    +6
    Полностью согласен, санкции бы пришли в любом случаи, так чего томить? Надо бить в полную силу, сильный ход, сильного лидера!
  29. Denis812
    Denis812 Сегодня, 22:49
    +3
    Мне вот интересно, а что это означает с точки зрения военной помощи Запада Украине.
    Решение с признанием, конечно, верное и надо было это сделать еще в 2014.
    Но так как долго с этим тянули, теперь Запад может сказать, ну ОК, тогда мы на этом основании полностью обосновываемся на Украине.
    И чем мы тогда будем это крыть?
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 22:57
      +2
      Они уже обосновались там.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 23:04
        0
        Так я про то и говорю - да, они УЖЕ обосновались.
        То есть ЧЕМ им помешает признание ЛДНР?
        Ничем.

        но ещё раз - само решение я всячески приветствую.
        Жаль, что так долго тянули.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 22:57
      +3
      Цитата: Denis812
      надо было это сделать еще в 2014.

      в 14 не Донбасс признавать было, а не признавать власть бандеростана - создавать правительство в изгнание со всеми вытекающими
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 23:03
        0
        даже по другому - надо было держать рядом с Януковичем группу "констультантов", которые в нужное время эвакуировали бы его куда-нить в Харьков или Донецк или Одессу, но оставив на территории Украины, а новую "владу" не признавать.
        Но Янык трус.
    3. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 22:58
      0
      Имкандеоами на территории лнр и днр
  30. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 22:50
    +12
    Полностью поддерживаю данное решение Президента! Впервые за долгие годы после 2008 года Россия принимает суверенные решения, отбрасывая соплежуйство и "озабоченности". 8 лет ада должны прекратиться для русских на Донбассе! Пора жить им под защитой России, пора безбоязненно водить в школы и сады детей, влюбляться, жить, строить семьи и мирную жизнь без страха артобстрелов и угрозы нападения укробандюков! Сегодня исторический день. А санкции - санкции против России в любом случае вводились бы и раз за разом, поводы находились бы и создавались. Так что какая разница - они всё равно будут. Зато наконец то мы будем действовать, а не сопли жевать. Хотелось бы сказать украинцам, которые ещё адекватные - пора задуматься о сносе бандитской власти в Киеве, пора вернуть суверенитет своей стране!
  31. DiViZ
    DiViZ Сегодня, 22:50
    +5
    Когда это все закончится хочется сказать всем спайдерменам веномам логанам суперженщинам нойвого ковчего больше не будет. Вторая серия отменяется! Мир уже стал другим и прежним он не будет!
  32. km-21
    km-21 Сегодня, 22:51
    +5
    Присоединяюсь ко всеобщему ликованию.
    Но, давайте не будем расслабляться.
    Все только начинается.
  33. Dave36
    Dave36 Сегодня, 22:52
    +1
    Ура! Декомунизация в действии!
  34. tacet
    tacet Сегодня, 22:54
    +4
    Завтра ратифицируют ,в среду обратятся за помощью , к концу недели выйдут на границу областей. Потом референдум ?
  35. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 22:54
    +9
    Уже анекдот родился: - Ало, это украина? - Пока да, но говорите быстрее!
  36. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 22:54
    +5
    Всё правильно, всё здорово. Теперь обстрелы нужно Донбасса остановить.
  37. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:55
    +7
    мдаааа
    как истинный разведчик точку не поставил, в конце жирное многоточие, можем остановиться и в Очакове, а можем и дальше
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 23:04
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      мдаааа
      как истинный разведчик точку не поставил, в конце жирное многоточие, можем остановиться и в Очакове, а можем и дальше

      я тут сегодня писал, что Царя за фаберже прихватили знатно, теперь чую ошибся знатно я(после речи его я б на месте кастрюль летел бы в штаты уже) и такого попробуй ухвати
  38. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 22:55
    +4
    Поздравляю жителей Донбасса !
    Теперь нужно освобождать от фашисткой оккупации Мариуполь, Славянск... все населённые пункты ДНР и ЛНР захваченные нацистами в 2014г.
    Мир будет - после Победы !!!
    good
    1. Ilya Pronyashin
      Ilya Pronyashin Сегодня, 23:06
      0
      Вперёд вставай из-за монитора и иди воюй на поля донбасса
  39. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:56
    +3
    администрация сайта, проведите голосование в поддержку речи ВВП, чисто спортивный интерес
  40. sledak
    sledak Сегодня, 22:56
    +3
    Россия! Россия! Россия!
    Прям гимн России в исполнении Росторгуева на душе играет, у него же ещё и день рождения сегодня!
  41. rusich
    rusich Сегодня, 22:57
    +6
    С днем независимости Донбас.
    1. Стопроцентный
      Стопроцентный Сегодня, 23:05
      0
      Поддерживаю, что бы дальше ни было.
  42. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 22:57
    +4
    Ай да Путин!
    Ай да cуk#н сын!
  43. tacet
    tacet Сегодня, 22:57
    +3
    А мог бы признать ЛДНР наследниками УССР , какой простор для действий бы открылся !
  44. Earnest
    Earnest Сегодня, 22:57
    +4
    Все-таки клоунам в большой политике не место. Что сказала бы Зеленскому фрекен Бок? "Ку-ку, мой мальчик..."
  45. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:58
    +4
    сдается мне , что следующий шаг будет вхождение донецка и луганска в состав союзного государства
    1. Стопроцентный
      Стопроцентный Сегодня, 23:02
      0
      И это будет правильный шаг.
  46. Роман RUS
    Роман RUS Сегодня, 23:00
    +2
    Очень Важное, долгожданное и необходимое решение! И хотелось чтобы это произошло раньше, но лучше поздно чем никогда!
    Поздравляю всех Жителей многострадального Донбасса с этим событием!
    Теперь необходимо укрофашистов и всю сопутствующую им нечесть изгнать и наконец-то позволить людям просто жить в своих домах и на своей Родине!
  47. Карпов Руслан
    Карпов Руслан Сегодня, 23:00
    +3
    Ура-ура-ура!!!! Всех приветствую! Господи, как долго ждали!!! Я весь день на работе, телефон в руки не брал, а тут дружище вечером звонит, и говорит, Ты новости видел!? Я ж чуть не обомлел!!!
    1. Ilya Pronyashin
      Ilya Pronyashin Сегодня, 23:05
      0
      Можешь смело доставать из ящика бутыль. Теперь-то ты заживешь счастливо!!!
  48. ZAV69
    ZAV69 Сегодня, 23:00
    +1
    Когда слушал показалось что вообще войну объявит
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 23:06
      0
      Да, я тоже слушал оч.напрягся, когда он говорил про несамостоятельность Украины.
      Думал ну сейчас начнется.
      Ан нет...
  49. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 23:01
    +2
    Ну наконец-то ! Дальше хочется верить только в лучшее, может быть, и не самое простое, но в лучшее.
  50. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 23:01
    +1
    Цитата: sledak
    Цитата: Bessik
    Завязываем штаны господа, доллар по 78 будем вспоминать как сказку, как и нынешние цены на ВСЕ!

    Плевать! Прорвёмся! С голодухи не помрём.

    у мну Дон под боком, буду на выходные за душманом на уху гонять, заодно с удочек пыль стряхну)