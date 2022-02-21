Президент РФ: Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

В Полтаве снесли памятник Суворову. Избавляетесь от прошлого, которое называете колониальным? Хорошо, не останавливайтесь…

В апреле 2008 году на саммите НАТО США продавили решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Уже тогда многие союзники США понимали, к чему это приведёт, но подчинились воле старшего союзника.

Власти некоторых восточноевропейских стран торгуют русофобией. А ведь нам говорили, что при вступлении в НАТО эти страны станут настоящими друзьями России.

Говорю об этом впервые. В 2000 году спросил моего американского коллеги: а как США отнесутся к принятию России в НАТО. К этому предложению отнеслись более чем сдержанно.

Зачем всё это? Не хотите видеть в нас союзника, так зачем же делать из нас врага? Ответ прост: им просто не нужна на карте мира такая большая и сильная страна как Россия.

На наши протесты и предупреждения просто, извините, плевали. И готовы делать это дальше, руководствуясь поговоркой «собака лает, караван не идёт».

Но все наши предложения были отвергнуты, в том числе проект договора с США и НАТО по вопросам глобальной безопасности.

Правящая в Киеве верхушка постоянно отказывается выполнять Минские соглашения. Мало того, мы видим, что они готовят очередной «блицкриг».

Мнения этих людей никто на Западе не слышит, потому что люди выступили против переворота, спонсированного Западом.

Россия сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть. Этот режим не признаёт никакого другого пути решения Донбасса, кроме военного.

Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Прошу Совет федерации и Госдуму ратифицировать. А от тех, кто захватил власть в Киеве, требую незамедлительно прекратить огонь, иначе кровопролитие будет на вашей совести.

Владимир Путин продолжил обстоятельное обращение к нации. В ходе обращения глава государства отметил, что сегодня без героизма предков не было бы самой Украины. Он отметил, что вся южная Украина – это Новороссия, которая стала русской территорией столетия назад.Президент:Путин:Президент напомнил об обмане НАТО в плане обещаний не продвигаться на восток «ни на дюйм».Путин:Президент РФ:Путин напомнил, как Запад поддерживал террористов на Кавказе.Путин:Напомнил президент о 5-ти волнах расширениях НАТО, о развёртывании позиционных районов ПРО США в Польше и Румынии, которые (районы) без труда могут трансформироваться в ударные инструменты. По словам президента, многократно возрастает опасность внезапного удара по России.Путин:Глава государства отметил, что Россия многократно предлагала решать вопросы политико-дипломатическим путём:По словам Владимира Путина, цель у них одна – сдержать развитие России только потому, что мы есть.Путин:По словам главы государства, конца и края этому не видно, причём всего этого не замечает так называемый «цивилизованный мир».Путин:Президент:Президент:Уже проведена церемония подписания документов о признании ДНР и ЛНР, а также договоров о взаимной дружбе и сотрудничестве. Документы о дружбе и сотрудничестве в Кремле подписали и главы республик - Денис Пушилин и Леонид Пасечник.