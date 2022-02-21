Президент РФ: Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

Владимир Путин продолжил обстоятельное обращение к нации. В ходе обращения глава государства отметил, что сегодня без героизма предков не было бы самой Украины. Он отметил, что вся южная Украина – это Новороссия, которая стала русской территорией столетия назад.
Президент:
В Полтаве снесли памятник Суворову. Избавляетесь от прошлого, которое называете колониальным? Хорошо, не останавливайтесь…
Путин:
В апреле 2008 году на саммите НАТО США продавили решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Уже тогда многие союзники США понимали, к чему это приведёт, но подчинились воле старшего союзника.
Президент напомнил об обмане НАТО в плане обещаний не продвигаться на восток «ни на дюйм».
Путин:
Власти некоторых восточноевропейских стран торгуют русофобией. А ведь нам говорили, что при вступлении в НАТО эти страны станут настоящими друзьями России.
Президент РФ:
Говорю об этом впервые. В 2000 году спросил моего американского коллеги: а как США отнесутся к принятию России в НАТО. К этому предложению отнеслись более чем сдержанно.
Путин напомнил, как Запад поддерживал террористов на Кавказе.
Путин:
Зачем всё это? Не хотите видеть в нас союзника, так зачем же делать из нас врага? Ответ прост: им просто не нужна на карте мира такая большая и сильная страна как Россия.
Напомнил президент о 5-ти волнах расширениях НАТО, о развёртывании позиционных районов ПРО США в Польше и Румынии, которые (районы) без труда могут трансформироваться в ударные инструменты. По словам президента, многократно возрастает опасность внезапного удара по России.
Путин:
На наши протесты и предупреждения просто, извините, плевали. И готовы делать это дальше, руководствуясь поговоркой «собака лает, караван не идёт».
Глава государства отметил, что Россия многократно предлагала решать вопросы политико-дипломатическим путём:
Но все наши предложения были отвергнуты, в том числе проект договора с США и НАТО по вопросам глобальной безопасности.
По словам Владимира Путина, цель у них одна – сдержать развитие России только потому, что мы есть.
Путин:
Правящая в Киеве верхушка постоянно отказывается выполнять Минские соглашения. Мало того, мы видим, что они готовят очередной «блицкриг».
По словам главы государства, конца и края этому не видно, причём всего этого не замечает так называемый «цивилизованный мир».
Путин:
Мнения этих людей никто на Западе не слышит, потому что люди выступили против переворота, спонсированного Западом.
Президент:
Россия сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть. Этот режим не признаёт никакого другого пути решения Донбасса, кроме военного.
Президент:
Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Прошу Совет федерации и Госдуму ратифицировать. А от тех, кто захватил власть в Киеве, требую незамедлительно прекратить огонь, иначе кровопролитие будет на вашей совести.
Уже проведена церемония подписания документов о признании ДНР и ЛНР, а также договоров о взаимной дружбе и сотрудничестве. Документы о дружбе и сотрудничестве в Кремле подписали и главы республик - Денис Пушилин и Леонид Пасечник.