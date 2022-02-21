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Президент РФ: Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

На Западе прозвучали первые заявления в ответ на признание Россией республик Донбасса

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После заявления российского президента Владимира Путина о признании Россией Донецкой и Луганской республик, появилась первая реакция западных стран. Первыми на признание республик отреагировали в Евросоюзе, видимо там в прямом эфире следили за выступлением российского лидера.


Евросоюз никогда не согласится с решением России о признании Луганской и Донецкой народных республик в качестве суверенных государств, в отношении Москвы будут приняты соответствующие меры. Об этом сообщил источник в ЕС.

О каких мерах идет речь уже известно, Брюссель намерен ввести против России санкции, решение по ним будет принято в ближайшее время. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. Он прямо заявил, что единственной реакцией на признание Россией независимости ДНР и ЛНР будут санкции.

Если будет признание, то я положу санкции на стол, и министры примут решение. Мы готовы отреагировать сильным единым фронтом, если президент Путин решит сделать это

- заявил Боррель.

Вторит Боррелю и глава Евросовета Шарль Мишель, который заявил, что признание республик является "вопиющим и грубейшим" нарушением международного права. Он пообещал России "совместный ответ" ЕС и партнеров. Также нарушением международного права признание республик охарактеризовал британский премьер Борис Джонсон.

Это очевидное нарушение международного права, вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских соглашений. Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал

- заявил он.

Уже отметился МИД Латвии, призвавший мировое общество "срочно ввести санкции" против России. В ближайшее время ожидаются аналогичные реакции от Литвы и Эстонии.

В Киеве Зеленский в срочном порядке провел телефонный разговор с Байденом и собрался звонить Джонсону.
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45 комментариев
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  1. сергей32
    сергей32 Вчера, 23:18
    +46
    В Косово aмеры развязали нам руки, пусть погрызут себе локти.
    1. razved
      razved Вчера, 23:24
      +33
      Их тогда предупреждали: "Вы создаёте прецедент. Одумайтесь"... Куда там, они же себя пупами считают... Вот и обратка прилетела, причём не первая...
      1. KAV
        KAV Вчера, 23:44
        +8
        Цитата: razved
        В Косово aмеры развязали нам руки, пусть погрызут себе локти.
        А если подумать, то не только в Косово. Они нам развязали руки куда более ранее. Но, мы все пытались играть в дипломатию с теми, кто ее совершенно не принимал. Нам не оставили выбора. Шумеры... Прячьтесь!
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 00:05
        +2
        Представитель ЕС, Мартти Ахтисаари, из Финляндии получил Нобелевская премию Мира за решение по Косово
        Цитата: razved
        Их тогда предупреждали: "Вы создаёте прецедент. Одумайтесь"... Куда там, они же себя пупами считают... Вот и обратка прилетела, причём не первая...

        Как-то за признание Южной Осетии никому Нобелевку не дали. recourse И сейчас про Нобелевку не слышно.
        1. stalki
          stalki Сегодня, 00:12
          +11
          Зато в Донецке слышен салют! Это самое главное. Мяч в поле, сыграем теперь по нашему. good
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 00:17
            +2
            Цитата: stalki
            Зато в Донецке слышен салют! Это самое главное. Мяч в поле, сыграем теперь по нашему. good

            Я смотрел! В сети есть видео! Что происходит.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 00:01
      +4
      Зашипели змеюки подколодные!
  2. sergo1914
    sergo1914 Вчера, 23:19
    +19
    В Киеве Зеленский в срочном порядке провел телефонный разговор с Байденом и собрался звонить Джонсону.


    Сцыкотно мальцу.
    1. potap6509
      potap6509 Вчера, 23:35
      +6
      В спортлото надо, шумерам по льготному тарифу good
    2. Аварийный
      Аварийный Вчера, 23:41
      +3
      sad Так и вижу как плачется, что обидели дитятю взрослые мальчишки.
    3. 1976AG
      1976AG Сегодня, 00:15
      +2
      Цитата: sergo1914
      В Киеве Зеленский в срочном порядке провел телефонный разговор с Байденом и собрался звонить Джонсону.


      Сцыкотно мальцу.

      Так ведь обидели, надо крыше пожалиться. А ведь никто не сказал, что на этом все закончится. Кресло Президента стало ооочень неуютным !
  3. Napayz
    Napayz Вчера, 23:19
    +7
    Нууууууу.... затявкали шавки
    1. просто экспл
      просто экспл Вчера, 23:39
      +7
      и снова Боррель
      и снова мне пох....рен (в общем примерно по пояс.)
      и снова вопрос - почему?
  4. Denis812
    Denis812 Вчера, 23:20
    +29
    Пффф...
    Если не за это, то ввели бы санкции за что-то ещё.
    Этим санкциям нет ни конца ни края, какая нам уже разница одной больше, одной меньше?
    Лучше пусть врубят санкции за что-то серьёзное, чтобы и нам выгода была, чем за очередного "отравленного пациента" :)

    Я давно говорил, надо попросить у Запада, что они введут, если мы, к примеру захватим Польшу или Чехию или Германию.
    Пусть огласят весь список и прайс :)
  5. СоветскийСоюз
    СоветскийСоюз Вчера, 23:21
    +13
    А нас Рать!
    Под санкциями Россия крепнет.
  6. General Failure
    General Failure Вчера, 23:21
    +11
    Договор о дружбе и взаимопомощи когда подписываться будет?
    УП. О, уже подписали. Молодцы.
  7. 27091965i
    27091965i Вчера, 23:21
    +8
    Не спится им, на Западе. Волнуются.
  8. Ingvar7401
    Ingvar7401 Вчера, 23:24
    +14
    Теперь просьба о помощи и можно вводить войска, а далее по ситуации
    1. Bad_gr
      Bad_gr Вчера, 23:57
      +4
      Цитата: Ingvar7401
      Теперь просьба о помощи и можно вводить войска, а далее по ситуации

      "............
      "И, конечно, в нынешней ситуации там будут и военные статьи", - добавил Никонов.
    2. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 00:13
      +4
      Цитата: Ingvar7401
      Теперь просьба о помощи и можно вводить войска, а далее по ситуации

      А "далее по ситуации" вся Левобережная Украина, включая Киев. Неужели кто-то думает, что Россия так измельчала, что весь сыр-бор ради двух этих республик? Ещё и Прибалтике достанется!
    3. stalki
      stalki Сегодня, 00:15
      0
      Теперь просьба о помощи и можно вводить войска, а далее по ситуации
      Думаю на первое время помощь уже на месте. Собирались закоулками.
  9. Борисыч
    Борисыч Вчера, 23:25
    +10
    А что такое этот Боррель и Мишель? Интересен вопрос, они активные оба или один из них? На их слова как-то плюнуть.
  10. Seamaster
    Seamaster Вчера, 23:34
    +16
    "Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите" (Демокрит). Путин так и сделал. По-нашему, по-демокритски. Это я про санкции.
  11. Стопроцентный
    Стопроцентный Вчера, 23:34
    +6
    Это вообще не важно, что говорит какой-то Жозеп Боррель про единство русского народа, как и всех прочих народов. Важно только, чего хочет сам народ. Если бы так было изначально, то бед на планете было бы на порядок меньше, а такая малообразованная и пафосная страна, как США, никогда не стала бы гегемоном ни в экономике, ни в политике. НИКОГДА.
  12. Ныробский
    Ныробский Вчера, 23:37
    +10
    Завошкались опарыши. Россия предупреждала, не услышали. Пусть теперь принимают новую реальность, раз не смогли своих укроушлёпков на строгом ошейнике удерживать.
  13. Аварийный
    Аварийный Вчера, 23:38
    +9
    Жопез Боллель так и не понял- Россию санкциями пугать, что под траки кнопки подкладывать.
  14. EXPrompt
    EXPrompt Вчера, 23:40
    +4
    Пожелать добра, и точно разъяснить куда еуропейцы могут засунуть свои заявления.
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Вчера, 23:57
      +3
      Если засунуть эти их поганые заявления именно туда куда Вы изволили изящно направить - полагаю эти " эвропейцы " за счастье примут.Гейропа...Она такая laughing
  15. палестинец
    палестинец Вчера, 23:41
    +3
    борис джонсон рванул к зеле что бы тот чего не сморозил
  16. ArtPilot
    ArtPilot Вчера, 23:44
    +7
    С Украиной надо разорвать отношения и обнулить её экспорт в Россию.
    Кроме того, прекратить продажу Украине энергоносителей.
  17. Cron
    Cron Вчера, 23:44
    +6
    Брюссель намерен ввести против России санкции

    Санкции будут в любом случае. А признание ЛДНР, не идет ни в какое сравнение с очередным пропоносившимся оппозиционером
  18. Стопроцентный
    Стопроцентный Вчера, 23:45
    +6
    умаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал

    Для заторможенных прибалтов мрачный сигнал был уже давно, когда рухнула СПРН Дарьял, подорванная у основания вместе с независимостью всей Прибалтики. Но, они всё, как обычно, прозевали. Точнее, не смогли, как всегда, адекватно отреагировать.
    А потом, ... голуби мира разлетелись и ловить их сегодня стало уже поздно.
  19. котик-русич
    котик-русич Вчера, 23:45
    +4
    Посылать "друзей украины" на "три буквы" - "на хутор бабочек ловить"...
    good
  20. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 23:52
    +4
    У вас, господин Боррель, 5 процентов газа в хранилищах...
    Заткнись и "Терпи моя красавица"(с)
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 00:14
      +1
      Цитата: Танковый пиджак
      У вас, господин Боррель, 5 процентов газа в хранилищах.

      Да и у других с мышкин хвост laughing Вдруг Миллер санкции объявит.? Или---газ по норме и не am больше?
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 00:45
        +2
        Эти гейропейцы из нашего газа делали удобрения, помимо отопления, теперь их ждёт неурожай, а затем проблемы с продовольствием.
        -----
        Сирия,
        Куба,
        Венесуэла,
        Йемен
        и Никарагуа
        признали независимость республик Донбасса.
        ------
  21. Dizel200
    Dizel200 Вчера, 23:55
    +5
    Не вам говорить нам о международном праве,ч..шники
  22. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 00:08
    +3
    Посмотрим какой теперь Бацька союзник. С Крымом не мычит не телится, а по ЛДНР я жду. Если вильнёт, всё, окончательно упадёт в моих глазах. Ну это моё, мнение...
  23. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 00:10
    +3
    Что ты теперь будешь делать, артист разговорного жанра Зеленский?
    1. Садовник91
      Садовник91 Сегодня, 00:12
      +2
      Цитата: Поэтиззаугла
      Что ты теперь будешь делать, артист разговорного жанра Зеленский?

      Будет вопить о выходе РФ из минских соглашений. Это первое.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 01:02
        0
        Цитата: Садовник91
        Цитата: Поэтиззаугла
        Что ты теперь будешь делать, артист разговорного жанра Зеленский?

        Будет вопить о выходе РФ из минских соглашений. Это первое.

        Ну да, теперь хвастаться как он сдерживает армию России на Донбассе уже не получится. Тут уже как бы самому целым остаться.
  24. Vavilov
    Vavilov Сегодня, 00:12
    0
    ну спекулянтам раздолье щас на всю котлету долляр вверх мамба вниз)
  25. ROSS_51
    ROSS_51 Сегодня, 00:13
    +7
    Ну, Шольц и Макрон уже пытались остановить поезд, похоже им пожелали покойной ночи..
    "Все в сад, господа! Все в сад!"(с)
  26. Ворон-95
    Ворон-95 Сегодня, 00:16
    +1
    Победителем конкурса "Реакция на признание ЛДНР" становится Германский МИД:
    Германский МИД в документе призвал Россию отменить решение о признании республик Донбасса.

    fool
  27. Alien From
    Alien From Сегодня, 00:16
    +2
    Пример Косово станет им поперёк горла!