На Западе прозвучали первые заявления в ответ на признание Россией республик Донбасса

Если будет признание, то я положу санкции на стол, и министры примут решение. Мы готовы отреагировать сильным единым фронтом, если президент Путин решит сделать это

Это очевидное нарушение международного права, вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских соглашений. Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал

После заявления российского президента Владимира Путина о признании Россией Донецкой и Луганской республик, появилась первая реакция западных стран. Первыми на признание республик отреагировали в Евросоюзе, видимо там в прямом эфире следили за выступлением российского лидера.Евросоюз никогда не согласится с решением России о признании Луганской и Донецкой народных республик в качестве суверенных государств, в отношении Москвы будут приняты соответствующие меры. Об этом сообщил источник в ЕС.О каких мерах идет речь уже известно, Брюссель намерен ввести против России санкции, решение по ним будет принято в ближайшее время. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. Он прямо заявил, что единственной реакцией на признание Россией независимости ДНР и ЛНР будут санкции.- заявил Боррель.Вторит Боррелю и глава Евросовета Шарль Мишель, который заявил, что признание республик является "вопиющим и грубейшим" нарушением международного права. Он пообещал России "совместный ответ" ЕС и партнеров. Также нарушением международного права признание республик охарактеризовал британский премьер Борис Джонсон.- заявил он.Уже отметился МИД Латвии, призвавший мировое общество "срочно ввести санкции" против России. В ближайшее время ожидаются аналогичные реакции от Литвы и Эстонии.В Киеве Зеленский в срочном порядке провел телефонный разговор с Байденом и собрался звонить Джонсону.