Военное обозрение
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Президент РФ: Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

Экс-глава МВД Украины посоветовал Зеленскому немедленно ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях

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Начала проявляться зарубежная реакция на признание президентом России независимости Луганской и Донецкой народных республик. Напомним, что о признании Владимир Путин объявил вечером 21 февраля после обстоятельной речи, где назвал Украину страной, которая была, по сути, создана советской властью. По словам Владимира Путина, Украину можно смело называть страной имени Владимира Ильича Ленина. Причём памятники ему в этой стране сносят, заявляя о декоммунизации. Российский президент пообещал киевскому режиму и киевским националистам показать, что такое для Украины настоящая декоммунизация, явно имея в виду то, что при настоящей декоммунизации Украина фактически может потерять львиную долю своих территорий, приобретённых в XX веке.


В НАТО прогнозируемо осудили решение Кремля по признанию ЛДНР. Ряд западных стран во главе с США пообещали санкционные меры в отношении Москвы.

На этом фоне реакцию властей Украины эксперты называют «крайне заторможенной». Так, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал Зеленского за то, что он тянет с ответом. По словам Авакова, под контролем которого остаются несколько нацбатов, президент «должен немедленно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях».

Экс-министр заявил, что крайне важно «усилить контроль вдоль линии соприкосновения». По заявлению Авакова, «соприкасающиеся с неподконтрольными районами территории находятся в зоне особого риска, в том числе на предмет провокаций».

Аваков:

Введение военного положения в двух областях необходимо, чтобы русские не спровоцировали новой ложью какие-то действия.

Бывший министр внутренних дел Украины заявил, что депутаты Верховной рады поддержали бы решение о введении военного положения в двух областях.

Экономисты на этом фоне отмечают, что вне зависимости от того, на какой территории Украины будет введено военное положение, это будет означать одно: потенциальные кредиторы откажутся от кредитования украинской экономики из-за заметно возросших для этой экономики рисков.

На этом фоне появилась информация о том, что США проинформировали Владимира Зеленского о целесообразности покинуть территорию Украины. При этом в западных СМИ говорится, что для президента Украины ситуация может оказаться крайне опасной. При этом не говорится, что главная опасность для Зеленского исходит от тех, кто хотел бы избавиться от него, как от политического конкурента, на самой Украине.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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19 комментариев
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  1. alesmart
    alesmart Сегодня, 00:22
    -8
    Мёртвому припарка. Но бои предстоят тяжёлые, однозначно.
    1. LifeIsGood
      LifeIsGood Сегодня, 00:40
      +7
      Это врятли... Если начнется там в действие вступит полноценная "военная машина", а не её огрызок. Да и стойкость ВСУ вызывает сомнения... одно дело бравировать на передовой против ЛДНР, а совсем другое против ВС РФ.
  2. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 00:25
    +4
    Аваков это советует из Украины?
    Или из дачи в Италии?
  3. PSih2097
    PSih2097 Сегодня, 00:26
    +9
    Введение военного положения в двух областях необходимо, чтобы русские не спровоцировали новой ложью какие-то действия.

    Поздно, МО отдан приказ по поддержанию мира на территории ЛДНР...
  4. svoit
    svoit Сегодня, 00:27
    -16
    Украина ещё может вполне сохранить статус кво, то есть линия разграничения просто станет границей, вряд ли сейчас Республики могут контролировать всю свою территорию без помощи России, а она вряд ли будет им в этом помогать
    1. Аварийный
      Аварийный Сегодня, 00:38
      +3
      laughing Плохой из Вас провидец!
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 00:40
      +3
      Цитата: svoit
      Украина ещё может вполне сохранить статус кво, то есть линия разграничения просто станет границей

      уже нет. request ясно же сказали, "декоммунизация" bully
    3. Авторитет
      Авторитет Сегодня, 00:40
      +1
      Единственное "врятли" которое может быть применимо к Украине...
      "дотянет до конца 2022 года"
    4. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 01:08
      0
      Эка Вы хватили батенька!)))Главного Вы не услышали - доктор сказал "- В морг - значит в морг " ! Уже отдан приказ об обеспечении мира на территориях республик.
  5. Pastor
    Pastor Сегодня, 00:27
    +4
    Только признание ЛДНР в границах областей способно отрезвить Украину. Это вывод войск под страхом уничтожения. Иначе опять провокации.
  6. alexleony
    alexleony Сегодня, 00:30
    +3
    Как он введет военное положение на территориях,которые им не принадлежат?
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 00:43
      +2
      Цитата: alexleony
      Как он введет военное положение на территориях,которые им не принадлежат?

      ну там пока примерно половина областей под ВСУ. типа на этой территории, но тут неловко выходит. для кредиторов важен факт введения военного положения, а не на какой территории страны оно введено.
  7. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 00:37
    +6
    Корнеплод авакову на воротник! Шойгу поставлена задача, вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР. Во попёрло! good
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 00:38
    +1
    У меня один вопрос к посетителям ВО с той стороны.Мы своего добились,а как вы будете дальше держать оборону.Против вас наследники победоносной и легендарной Красной армии ,наследники ,дедов победителей фашизма.Вам хотелось с нами встретится,ну вот и через 8 лет ваши мечты сбылись.Только не надо запускать эту заунывную пестню что весь мир с вами.Как он с вами,бидон уже сказал:Я знал что это будет и ничего не сделал..Какие ваши планы?А это в довесок,скоро узнаете что это такое,вам не завидую.
  9. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 00:41
    +5
    Самый простой для Зеленского "выход" из сложившийся ситуации - передоз...
    И тогда все "проблемы" достанутся "приемнику" (кто на новенького... ?)
    hi
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 00:55
      0
      Лучший для него вариант, на зоне гомосеков играть. hi Зоны стали в очередь,все хотят иметь театр одного актёра, порох голос подал ,будет суфлёром(вроде не выругался).
  10. aries2200
    aries2200 Сегодня, 00:50
    +4
    вот мишико повезло ...сидит в безопасности в отличии олт зели.....................
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 01:02
    0
    Поздняк метаться. Аваков застрелись.
    Пока был Минск у украины был шанс решить ситуацию выполнив все пункты его требований. После того, как ВВП признал независимость ЛДНР, Минск умер окончательно и бесповоротно, а стало быть ЛНР и ДНР потеряны для украины навсегда и с сегодняшнего дня ничто не сдерживает подразделения народной милиции в части уничтожения украинских оккупантов не ограничивая себя в средствах поражения. Теперь ЛДНР сами введут военное положение на всей территории в рамках своих административных границ. Тикайте укропы.
    P.S- Cирия готова признать независимость ЛДНР.
  12. Volga073
    Volga073 Сегодня, 01:06
    0
    Лучшее место Зеленского - в Кунст-камере.