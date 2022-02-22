Экс-глава МВД Украины посоветовал Зеленскому немедленно ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях

Введение военного положения в двух областях необходимо, чтобы русские не спровоцировали новой ложью какие-то действия.

Начала проявляться зарубежная реакция на признание президентом России независимости Луганской и Донецкой народных республик. Напомним, что о признании Владимир Путин объявил вечером 21 февраля после обстоятельной речи, где назвал Украину страной, которая была, по сути, создана советской властью. По словам Владимира Путина, Украину можно смело называть страной имени Владимира Ильича Ленина. Причём памятники ему в этой стране сносят, заявляя о декоммунизации. Российский президент пообещал киевскому режиму и киевским националистам показать, что такое для Украины настоящая декоммунизация, явно имея в виду то, что при настоящей декоммунизации Украина фактически может потерять львиную долю своих территорий, приобретённых в XX веке.В НАТО прогнозируемо осудили решение Кремля по признанию ЛДНР. Ряд западных стран во главе с США пообещали санкционные меры в отношении Москвы.На этом фоне реакцию властей Украины эксперты называют «крайне заторможенной». Так, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал Зеленского за то, что он тянет с ответом. По словам Авакова, под контролем которого остаются несколько нацбатов, президент «должен немедленно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях».Экс-министр заявил, что крайне важно «усилить контроль вдоль линии соприкосновения». По заявлению Авакова, «соприкасающиеся с неподконтрольными районами территории находятся в зоне особого риска, в том числе на предмет провокаций».Аваков:Бывший министр внутренних дел Украины заявил, что депутаты Верховной рады поддержали бы решение о введении военного положения в двух областях.Экономисты на этом фоне отмечают, что вне зависимости от того, на какой территории Украины будет введено военное положение, это будет означать одно: потенциальные кредиторы откажутся от кредитования украинской экономики из-за заметно возросших для этой экономики рисков.На этом фоне появилась информация о том, что США проинформировали Владимира Зеленского о целесообразности покинуть территорию Украины. При этом в западных СМИ говорится, что для президента Украины ситуация может оказаться крайне опасной. При этом не говорится, что главная опасность для Зеленского исходит от тех, кто хотел бы избавиться от него, как от политического конкурента, на самой Украине.