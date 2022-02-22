Вместо президента Зеленского после заседания СНБО Украины к журналистам вышел секретарь Данилов

Официальная реакция на решение Путина будет озвучена президентом. Ещё раз скажу: наше заседание не закрыто. И вы нашу реакцию на их решение узнаете.

Мы исходим из того, что территорией Украины являются Автономная Республика Крым и все области, которые прописаны конституцией страны.

На Украине завершилась так называемая первая фаза заседания СНБО, на котором председательствовал президент страны Владимир Зеленский. Экстренный созыв членов Совнацбеза Украины был осуществлён в связи с признанием президентом России независимости Донецкой и Луганской народных республик. Заседание проводилось в закрытом режиме.Украинские журналисты после завершения заседания СНБО ожидали увидеть президента Владимира Зеленского, однако к трибуне вышел секретарь совета Алексей Данилов. Первым делом он сообщил собравшимся журналистам о том, что «в полной мере заседание СНБО нельзя считать завершённым».По словам Данилова, «заседание может продолжаться».У секретаря СНБО поинтересовались, какие решения были приняты в ходе заседания. На это чиновник ответил весьма обтекаемыми фразами. По словам Данилова, обсуждались вопросы, связанные с решением Российской Федерации и «возможные варианты реагирования, исходя из конституционных норм защиты суверенитета и территориальной целостности». Когда секретаря СНБО попросили конкретизировать принятые решения, то Данилов снова ушёл от прямого ответа, заявив, что заседание «не является закрытым».Секретарь СНБО:Данилов:Тем временем решение о признании Кремлём ЛДНР поддержали власти Республики Абхазия. Президент страны отметил, что теперь на Донбассе должен установиться долгожданный мир, которого все так ждали.А президент Сербии, пребывающий с визитом в Монако, назвал решение президента России «сломом всех принципов безопасности и мироустройства». По словам Вучича, теперь на Сербию увеличится давление со стороны Запада в плане поддержки антироссийских санкций.На этом фоне президент России отдал распоряжение российским войскам обеспечить мир на территории Луганской и Донецкой народных республик на основании договора о помощи, дружбе и сотрудничестве.