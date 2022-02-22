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Президент РФ: Принимаю решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

Вместо президента Зеленского после заседания СНБО Украины к журналистам вышел секретарь Данилов

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Вместо президента Зеленского после заседания СНБО Украины к журналистам вышел секретарь Данилов

На Украине завершилась так называемая первая фаза заседания СНБО, на котором председательствовал президент страны Владимир Зеленский. Экстренный созыв членов Совнацбеза Украины был осуществлён в связи с признанием президентом России независимости Донецкой и Луганской народных республик. Заседание проводилось в закрытом режиме.


Украинские журналисты после завершения заседания СНБО ожидали увидеть президента Владимира Зеленского, однако к трибуне вышел секретарь совета Алексей Данилов. Первым делом он сообщил собравшимся журналистам о том, что «в полной мере заседание СНБО нельзя считать завершённым».

По словам Данилова, «заседание может продолжаться».

У секретаря СНБО поинтересовались, какие решения были приняты в ходе заседания. На это чиновник ответил весьма обтекаемыми фразами. По словам Данилова, обсуждались вопросы, связанные с решением Российской Федерации и «возможные варианты реагирования, исходя из конституционных норм защиты суверенитета и территориальной целостности». Когда секретаря СНБО попросили конкретизировать принятые решения, то Данилов снова ушёл от прямого ответа, заявив, что заседание «не является закрытым».

Секретарь СНБО:

Официальная реакция на решение Путина будет озвучена президентом. Ещё раз скажу: наше заседание не закрыто. И вы нашу реакцию на их решение узнаете.

Данилов:

Мы исходим из того, что территорией Украины являются Автономная Республика Крым и все области, которые прописаны конституцией страны.

Тем временем решение о признании Кремлём ЛДНР поддержали власти Республики Абхазия. Президент страны отметил, что теперь на Донбассе должен установиться долгожданный мир, которого все так ждали.

А президент Сербии, пребывающий с визитом в Монако, назвал решение президента России «сломом всех принципов безопасности и мироустройства». По словам Вучича, теперь на Сербию увеличится давление со стороны Запада в плане поддержки антироссийских санкций.

На этом фоне президент России отдал распоряжение российским войскам обеспечить мир на территории Луганской и Донецкой народных республик на основании договора о помощи, дружбе и сотрудничестве.
Использованы фотографии:
СНБО
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16 комментариев
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  1. balabol
    balabol Сегодня, 00:51
    +14
    Угрозы названные Путиным - ракеты на Украине и создание ядерного оружия не купируются взятием под контроль ЛНР и ДНР. Двигаться придется дальше.
    1. sportline
      sportline Сегодня, 00:56
      +6
      Придется. Другого пути нет
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 00:56
      +5
      Да. Но первое-прекратить обстрелы ЛДНР.
    3. t-12
      t-12 Сегодня, 01:00
      +1
      Подлётное время до Москвы от Харькова и от Даугавпилса примерно одинаковое. Так что придётся брать и Прибалтику.
      1. balabol
        balabol Сегодня, 01:05
        +2
        Как следующий шаг. Сегодня вспомнили Суворова и Ленина как создателей Украины, а там можно достать Ништадтский мирный договор 1721 года, мы сполна заплатили Швеции за него. Так что давайте все возвращаем назад.
  2. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 00:52
    +8
    а что с Зелей? belay обкакоинился с перепугу и не смог к журналистам?
    и зачем они там чо-то решают? они там что, для соблюдения национальной идентичности делают вид что по русски не понимают? сказали же что все вопросы по украине будут решать с США. request
    ПС
    надеюсь сербы сдюжат.
    1. Волков
      Волков Сегодня, 00:59
      +7
      Зеля занят, галстук выбирает)
      1. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 01:13
        0
        Самый лучший для Зелебобика галстук - пеньковый.
  3. Paranoid50
    Paranoid50 Сегодня, 00:52
    +6
    На этом фоне президент России отдал распоряжение российским войскам обеспечить мир на территории Луганской и Донецкой народных республик на основании договора о помощи, дружбе и сотрудничестве.
    Шах и мат. good
  4. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 00:52
    +3
    На этом фоне президент России отдал распоряжение российским войскам обеспечить мир на территории Луганской и Донецкой народных республик на основании договора о помощи, дружбе и сотрудничестве.

    я против войны, гиблое это дело, но для Зе шутки кончились, белый пушной зверек явился
  5. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 00:54
    +1
    Ножки не держат клоуна?
  6. 210окв
    210окв Сегодня, 00:55
    +5
    Подождите, ещё не закончено.. Кокс у собравшиеся кодлы ещё не закончен.
  7. sportline
    sportline Сегодня, 00:55
    +1
    Зеленский уже в самолети с мокрыми штанами)))
  8. Викторио
    Викторио Сегодня, 00:57
    +1
    инструкции от партнеров пока не получены
  9. jonht
    jonht Сегодня, 01:02
    0
    Зе в свое время снял пророческий фильм о себе, вот только его концовку точно напишут за него.
  10. Servisinzhener
    Servisinzhener Сегодня, 01:13
    0
    Зеленский пошёл спать.
    Нравится не нравится – спи моя красавица.