Военное обозрение
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Владимир Владимирович, а что дальше?

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Все происходящее вокруг и около республик Донбасса стало, пожалуй, центром внимания не только для России, но и для всей Европы.



Было забыто все: пандемия, смертность, борьба с коронавирусом, проблема «Северного потока-2», все. Главными новостями стали сообщения, подобные сводкам с линии противостояния между республиками Донбасса и Украиной.

Всё началось не вчера


Всё началось еще в ноябре прошлого года, когда одновременно с движениями ВСУ около линии разграничения начались маневры российской армии около российско-украинской границы. Логичные и закономерные.

Одновременно было предложено поговорить о дальнейшем расширении НАТО на Восток. НАТО предложения отклонило и продолжило присылать грузовые борты, набитые современным вооружением на украинские аэродромы.

Это несколько вскружило голову служакам украинской армии, решившим, что с помощью подаренных «Джавелинов» и «Стингеров» ВСУ смогут решить любые проблемы. Начались обстрелы Донецка… Вообще об этом стоит сказать и отдельно, и подробно.

Общаясь со своими друзьями в этом городе, хочется сказать только одно: привыкли. Восемь лет изо дня в день снаряды летят с одной стороны на другую. Весь вопрос только в том, сколько их летит. Когда 2-3 за день – это терпимо. Когда больше – напряжно.

И на протяжении всех этих лет мы не оставляли темы. Долбили не хуже дятлов о том, что проблему Донбасса надо решать. И постепенно люди-тени без гражданства и перспективы нормальной жизни стали становиться сперва гражданами республик (это когда дипломы и документы ЛДНР начали признавать в России), а затем и просто гражданами России.

Это действительно был хороший такой прогресс.

И вот – признание.

«Минские соглашения»


На самом деле, сколько можно было болтать этой замусоленной тряпкой с надписью «Минские соглашения»? Ведь действительно, как сказал Лавров на теперь уже историческом заседании Совбеза РФ, их никто не собирался выполнять.

Из всех пунктов (числом 13) был выполнен ОДИН: об отводе войск. Все. Напомню, Минские соглашения были подписаны в 2015 году. Семь лет ничего и никуда. Действительно, пора было что-то такое делать.

Все эти семь лет потихоньку, превозмогая трудности российского госапппарата, луганские и донецкие получали гражданство страны, лидер которой обещал в те годы помощь и защиту.

Помощь была. Защита тоже. Может, конечно, кому-то и не понравится, как это было реализовано, но все было. И донбасским помогали так, как не заботились о своих. Но это нормально, это по-русски.

А минские… Ну очень удобно. Все о них говорят, но никто ничего делать не собирался. Из тех, кто должен был бы.
И далее я хочу повторить слова Лаврова на том же заседании. Да, в мире сейчас идет несколько конфликтов, существует несколько зон, где обстановка накалена до предела. Но везде стороны пытаются хоть как-то вести переговоры. И только Украина принципиально не делала диалога с республиками Донбасса.

Да, были требования к России, которая, собственно, к минскому процессу никакого прямого отношения не имела. Но мы исправно платили дань Западу в виде санкций за то, что не выполняли условий этих соглашений.

Казалось бы, чего сложного? Особый статус? На бумаге? Ну что проще? Дали бы, а через год отобрали бы. Языковое самоопределение? То же самое. Амнистии? Да не вопрос, потом бы потихоньку переловили кого надо и перевешали бы.

Зато граница с Россией была бы на украинском замке.

Но нет, сперва Порошенко ничего не хотел делать, теперь вот Зеленский. Хотя последнего движения возле границ откровенно напугали. И он даже в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал, что вскоре власти Украины предоставят проекты законов об особом статусе Донбасса и организации местных выборов для обсуждения в контактной группе. Это случилось 14 февраля этого года.

Нет, понятно, что обещанного три года ждут, но тут прошло семь. То есть, через семь лет президент Украины пообещал представить документы, которые должны были быть готовыми к 2016 году.

А исполнение их гарантировать к году этак к 2050 такими темпами.

Можно спокойно и уверенно сказать, что минский формат себя изжил и соглашения, которые никто не собирался выполнять, не стоили бумаги, на которой они были написаны. Да и подписали их более чем сомнительные (кроме лидеров ЛНР и ДНР на тот момент) в плане дееспособности и ответственности лица: два посла и один бывший президент.

И вот все, соглашения больше не соглашения.

Ситуация начала накаляться


ВСУ стянула к линии разграничения все силы, какие только могла. В республиках объявили мобилизацию, Россия тоже у границ устроила вполне приличную тусовку.

Кстати, весьма неплохой ход с вывозом из республик тех, кто мог невольно пострадать, если шоу началось бы. Понятно, что все было задумано и организовано заранее, плюс согласовано с российской стороной.

И сам процесс «эвакуации» мне, как человеку, вдоволь понаблюдавшему беженцев образца 2014 года, сегодняшняя картинка понравилась несколько больше. Вот если бы так в то время…

Ну и обращения Пасечника и Пушилина к Путину относительно необходимости признать республики. Наладить дружеские (господи, как будто были варианты) отношения и обеспечить защиту, в том числе и российским гражданам.

21 февраля, ближе к вечеру, уже стало понятно, что признают. Так оно и вышло.

Что же, как человек, ратующий за мир на Донбассе, я вполне удовлетворен. И понимаю, что главное после признания – это помочь отбить охоту ВСУ пулять в сторону Донецка и Луганска напрочь. До синих рук и голов.

Понятно, что у нас прибавится головной боли. Донбасс разрушали не мы. Это сделали украинцы, но восстанавливать разрушенное придется нам и только нам. Это был ясно и понятно умным людям еще в 2014 году.

Понятно, что Запад просто так этого демарша не оставит. Столтенберг уже начал нести такое, что складывается впечатление, что ему Псаки тексты готовила. Ладно, осудили в НАТО – и бог с ними, в конце концов, они сами выбрали этот путь.

Завтра многие задумаются над тем, что если Россия начнет принуждать к миру Украину в грузинском стиле, НАТО может вмешаться. Сомнительно, но этот вариант мы осудим в самое ближайшее время. Есть подготовленные люди, которые поделились своими соображениями.

Очень надеюсь, что открытого конфликта между Россией и Украиной не случится. Как бы к этому не подталкивали Украину. В конце концов, ответственность за случившееся лежит именно на украинской стороне. Затянутый донельзя процесс мирного урегулирования – это ли не преступление против жителей ЛДНР?

Пожинайте теперь свои плоды, шановни паны.

И это относится не только к команде президента Зеленского. Это можно адресовать и Макрону с Шольцем, которые не особенно утруждали себя работой «нормандской четверки». Так что – не стоит обижаться. Хотя господа уже заявили, как они разочарованы. Но обозначили готовность к «продолжению контактов».

Что дальше


Мне же, как гражданину России, очень хочется заглянуть в будущее. И мне интересно, как в первую очередь наш президент туда смотрит. Я же, по определению Виталия Кличко, который сказал бессмертную теперь фразу о том, что «…сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать».

Вот и мне интересно, что будет дальше.

Россия признала республики Донбасса. Хорошо. В 2015 году это было бы лучше, это спасло бы сотни, если не тысячи жизней. Но да, лучше поздно, чем никогда.

Дальше встает вопрос о том, как и за чей счет будет восстанавливаться инфраструктура. Те, кто уехали за все эти годы, они вряд ли бросятся обратно. Слишком много времени прошло. Отсюда неминуемый дефицит рабочих рук. И денег. Крымский вариант…

Очень серьезные вопросы. Отношение всего мира («брат» сербский президент Вучич уже высказался, как мы плохо поступили, ждем остальных), нехватка рабочих рук, нехватка средств, нехватка всего.

И очень острый вопрос: защита территорий, о чем в первую очередь говорили Пасечник и Пушилин.

Исторический экскурс в изложении Путина в его вечернем обращении был весьма хорош. О прошлом президент говорил понятно и обоснованно.

Было бы совсем прекрасно, если бы Владимир Владимирович в таком же стиле рассказал нам о будущем России и республик Донбасса.

Мы же теперь вступаем в новый этап нашей жизни. Так как вся эта операция была неплохо спланирована и осуществлена, то было бы еще лучше знать, что планируется в конце всего. Каким будет общий итог.

Поздравляем наших друзей из Луганской Народной и Донецкой Народной республик с этим замечательным событием. И выражаем надежду на то, что жизнь в республиках будет продолжаться в несколько ином русле после этого момента.
Автор:
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25 комментариев
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  1. Login_Off
    Login_Off Сегодня, 05:13
    +3
    Может развернуть полемику, что Россия готовиться напасть на США?

    Потом по тихой признать независимость Аляски, Калифорнии, Техаса laughing laughing laughing

    Нет?
    1. Моменто
      Моменто Сегодня, 05:15
      -8
      дальше ничего - это тупик.
      1. avia12005
        avia12005 Сегодня, 05:20
        0
        Ну-ну Конечно, тупик.
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 05:31
        0
        Кыш.

        Цитата: Моменто
        никто же не со невается что при нужде у лднр появилась бы откапанная ядерная бомба?

        laughing
      3. Shiva83483
        Shiva83483 Сегодня, 05:50
        +1
        любезный...тупик-это ваше появление, в этом мире....хотел бы продолжить словами Штыка из ДМБ, да не настолько дурно воспитан...в отличии от вас...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 05:24
    +1
    Роман, когда все земли республик будут освобождены от войск ук-роины можно будет провести ревизию экономики республик.Что за предприятия есть в наличии, состояние их производственных мощностей, возможности в выпуске той или иной продукции. И,при правельном подходе люди сами вернутся домой,нам главное не отдать нашим олигархам вновь приобретенное на разграблелиние, запретить в республиках "прихватизвцию "!А,главная проблема, это общая проблема с естественной убылью населения, с высокой смертностью. Решим эту проблему, значит, со временем решим все проблемы.
    1. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 05:56
      -1
      главное не отдать нашим олигархам вновь приобретенное на разграблелиние, запретить в республиках "прихватизвцию

      увы, отдадут :(((
  3. просто экспл
    просто экспл Сегодня, 05:27
    -1
    Сербы вроде не осуждали (к@клы с корра искали по сербским источникам и не нашли). да и если выступят против то это нормально, у них Косово и признание даже Крыма это уже для них полит проблема.
    имхо через год другой ЛДНР вместе с левобережной руиной вступят в состав РФ (отсюда и поднятие пенсионного возраста, готовятся к тому что десятки лямов пенсов с руины лянут на плечи нашего пенсионного фонда и что бы никто не винил в этом руинцев сделали это заранее, так же поэтому доллар не падает , хотя цена на нефть и газ выросла, раньше если цена росла то курс бакса падал, сейчас ни фига . и кубышку наполняют , готовятся к тому что надо опять за счет Ваньке миколе землю миколой порушенную восстанавливать) .
    1. Shiva83483
      Shiva83483 Сегодня, 05:55
      +2
      Сербы не осуждали...пока. зато еврейцы уже объявили-что впрягутся за союзников, из страны шкодливых астронавтов...так вот, у меня вопрос: а может пора и нам за союзников на Ближнем Востоке вписаться по полной...припомнить наш Ан, атаки сирийских баз...и в ответ "заземлить" летающих "ашкенази"-дабы другим неповадно было?....
      1. Mave
        Mave Сегодня, 05:58
        -1
        По Турции решили вдарить? Там есть что припомнить. Давайте сразу уж по воронежу пару залпов града вхерачим, чтобы остальные боялись
        1. Shiva83483
          Shiva83483 Сегодня, 06:02
          0
          А Воронеж у вас, каким боком к "иерусалимским аристократам" приплетается любезный? Исходя из вашей логики, не по Воронежу-а по Лембергу тогда стоит жахнуть...и не пару раз...а до фракции мелкого щебня, как в 1945 в Кёнигсберге
        2. просто экспл
          просто экспл Сегодня, 06:03
          0
          о , вот и дочери офицеров нарисовались.
          настоящая крымчанка в кружевных труселях...
    2. просто экспл
      просто экспл Сегодня, 06:01
      0
      «Твиты председателей Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, а также главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля полностью одинаковые, они хотят показать единство. В этом тяжесть нашей позиции: Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны, есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России. И это факты, с которыми как президент республики я сталкиваюсь», — сказал президент Сербии TV Pink (цитата по ТАСС).
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 05:28
    +4
    Дальше ход штатов. Все эти пляски с бубнами еврочинуш и Макрона с немцем - ни о чем. Ждём, что сделает главный с той стороны.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:30
    +2
    Я тоже присоединяюсь к поздравлениям Романа к гражданам ЛДНР... теперь у них есть
    возможность и реальная надежда на мирную жизнь, никто не отнимет их жизни безнаказанно и они теперь не станут жертвами геноцида нацистов Украины.
    Честно говоря не ожидал что ВВП решится на такой шаг как признание ЛДНР.
    Оттягивал столько времени и наконец то решился под давлением угрожающих действий с запада... проявил политическую волю в нужный момент... хоть и запоздало... но лучше сейчас чем никогда.
    История снова сделала неожиданный и непредсказуемый поворот... что будет дальше?
    Я полагаю будет длительный и изнурительный процесс бодания с США и его союзниками.
    smile Не в их пользу... тут время играет против них, у них нет бесконечных ресурсов для войны с Россией... всему рано или поздно приходит конец.
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 05:33
    -1
    У меня еще в 2014м сложилось ощущение, что нас загнали в цугцванг.
    Любой наш шаг выгоден лишь нашим противникам.
    И сейчас это ощущение только усиливается.
    Вобщем грусть-печаль и безнадега.

    Хотя, если вспомнить, что пережило прколение моих родителей, то всё пока совсем не страшно.
    1. просто экспл
      просто экспл Сегодня, 05:42
      0
      если бы не скакали бы на майдауне , то и никто в цуцванг вас бы не загонял.
      а жили бы нормальной жизнью
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 05:57
      0
      Пиджак в запасе-вообще то мы были в патовой ситуации, ибо желание "угодить партнерам "противоречило здравому смыслу ,и реальным интересам России. Коли бы в 2014 году кремль чётко решил помогать республикам, а не заигрывать с западом, мы бы давно,пусть частями, через создание новых республик вернули почти все свои земли себе назад, из состава ук-роины. Теперь нужно активно помогать в создании Харьковской, Херсонской, и многих других Народных республик, брать их под опеку, лечить население от националистов, интегровать их ещё живые производства в нашу экономику. Создавать реальное единое экономическое пространство!Делов хватит надолго. Главное, действовать в интересах своих граждан, а не каких то "партнёров ",и не допустить олигархов туда, во избежание прихвазации!!!!
    3. l7yzo
      l7yzo Сегодня, 05:57
      0
      По мне проблема - что мы живём либо в великом прошлом, либо в неясном будущем. А жизнь в настоящем - вот она как бы и проходит, ведь вы не в настоящем. Акценты ставте правильно и всё у вас получиться )
  7. igorra
    igorra Сегодня, 05:41
    -1
    Не признавали - плохо, признали - тоже плохо. Уважаемый Роман, Вы уж определитесь, что нужно делать нашему гаранту, да позвоните ему с наставлениями, а то его снова на антисоветчину понесло. Ленина вот с БОНБОЙ вспомнил. Тут у Путина пунктик нарисовался, то ли зависть, то ли комплекс неполноценности в отношении Ленина или Сталина. Ну не всем быть великими, кому то и просто достаточно быть хорошим правителем, хаять Ленина в той ситуации, когда он принял Россию, которая практически существовала в пределах нескольких губерний и восстановить её целостность, за небольшим исключением, всё же не стоит. А может возраст и понимание, что не успевает...
  8. Shiva83483
    Shiva83483 Сегодня, 05:48
    0
    Единственное, об чем стоит сожалеть в нынешней ситуации-о потерянном времени в "минских соглашениях 1,2" и....о загубленных жизнях людей. На Донбассе, в Одессе, в Киеве, Харькове, и прочих городах и весях "хохланда". А вот спросить за сии непотребства с "организаторов" и "исполнителей" сего непотребства-требуется по полной....и ещё на помидорчики
  9. Mave
    Mave Сегодня, 05:51
    -1
    Посмотреть в будущем? Что будет дальше? Цены на продукты взлетят, на технику взлетят, на солярку взлетят. По телевизору покажут как щедро летают самолеты МЧС в донецк с гуманитарной помощью, миллиарды рублей на восстановление республик (спойлер-не восстановят, потому что деньги разворуют) и президент вытирает слезу умиления.
    На все невзгоды и лишения, свалившиеся ОПЯТЬ на население РФ и за счет россиян, госдума скажет что деньги ушли в днр, поэтому надо потерпеть, затянуть пояса, а кто возмущается-контра и недобиток фашисткий.
    Ничего хорошего меня, жителя кемеровской области, не ждет от этого присоединения/признания, все будет только хуже в моей жизни, жизни моей семьи и моего ребенка. Но кто меня спросит?
  10. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 05:54
    0
    первым делом нужно включить средства электронной артразведки и подавить любые попытки обстрела ЛДНР. Затем подать в ООН протест против оккупации независимых республик украинскими войсками, требовать передать территории под контроль Донецка и Луганска. В общем, играть на опережение, и чем шустрее - тем лучше. Нельзя стоять на месте.
  11. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 06:02
    0
    Думаю,радоваться рано.Даже тогда,когда мужик усыновляет детей,все трудности у него впереди.Даже если ему никто не мешает. И ввод войск решает только одну проблему-восстанавливать инфоструктуру. Вот когда желающие вернуться беженцы устроятся на родине,можно и порадоваться.
  12. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:03
    0
    Что дальше
     а дальше по накатанной, как с Абхазией и Южной Осетией