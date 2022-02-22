«Мы никому ничего не отдадим»: Зеленский обратился к гражданам Украины после признания Кремлём независимости ЛДНР

Мы однозначно считаем это нарушением территориальной целостности нашей страны. Вся ответственность за это возлагается на политическое руководство РФ.

Российские войска находились там де-факто с 2014 года. Они 8 лет поддерживали боевые действия. А мы на своей земле, нам нечего бояться. Мы ничего никому не должны и ничего никому не отдадим, потому что сегодня не февраль 2014, а февраль 2022. Это уже другая страна.

Президент Украины поздней ночью выступил перед гражданами страны. Первоначально, после заседания СНБО, которое экстренно проводилось в связи с признанием президентом РФ ЛДНР, к журналистам вместо Владимира Зеленского вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, что вызвало немало вопросов.Ещё больше вопросов у многих украинцев вызвало выступление самого Зеленского, которое состоялось через 2 с лишним часа после пресс-конференции Данилова. По словам президента Украины, высказанным около 3 часов назад, «причин для бессонной ночи нет». Украинский президент отметил, что Киев квалифицирует решение Кремля как «нарушение суверенитета Украины».Зеленский:Далее украинский президент обвинил Россию в выходе из Минских договорённостей. Нужно отметить, что с момента подписания этих договорённостей Россию уже десятки раз обвиняли то в их нарушении, то в выходе из соглашений.По словам Зеленского, «ничего особенного не произошло даже в плане ввода на Донбасс российских войск».Украинский президент:В отдельных частях тирады Зеленского – слова, с которыми действительно не поспоришь. Страна уже другая – без Донбасса, который бы мог остаться в составе Украины, если бы Киев выполнил свои обязательства в формате Минских договорённостей.