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«Мы никому ничего не отдадим»: Зеленский обратился к гражданам Украины после признания Кремлём независимости ЛДНР

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«Мы никому ничего не отдадим»: Зеленский обратился к гражданам Украины после признания Кремлём независимости ЛДНР

Президент Украины поздней ночью выступил перед гражданами страны. Первоначально, после заседания СНБО, которое экстренно проводилось в связи с признанием президентом РФ ЛДНР, к журналистам вместо Владимира Зеленского вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, что вызвало немало вопросов.


Ещё больше вопросов у многих украинцев вызвало выступление самого Зеленского, которое состоялось через 2 с лишним часа после пресс-конференции Данилова. По словам президента Украины, высказанным около 3 часов назад, «причин для бессонной ночи нет». Украинский президент отметил, что Киев квалифицирует решение Кремля как «нарушение суверенитета Украины».

Зеленский:

Мы однозначно считаем это нарушением территориальной целостности нашей страны. Вся ответственность за это возлагается на политическое руководство РФ.

Далее украинский президент обвинил Россию в выходе из Минских договорённостей. Нужно отметить, что с момента подписания этих договорённостей Россию уже десятки раз обвиняли то в их нарушении, то в выходе из соглашений.

По словам Зеленского, «ничего особенного не произошло даже в плане ввода на Донбасс российских войск».

Украинский президент:

Российские войска находились там де-факто с 2014 года. Они 8 лет поддерживали боевые действия. А мы на своей земле, нам нечего бояться. Мы ничего никому не должны и ничего никому не отдадим, потому что сегодня не февраль 2014, а февраль 2022. Это уже другая страна.

В отдельных частях тирады Зеленского – слова, с которыми действительно не поспоришь. Страна уже другая – без Донбасса, который бы мог остаться в составе Украины, если бы Киев выполнил свои обязательства в формате Минских договорённостей.

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54 комментария
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  1. Алевил
    Алевил Сегодня, 06:15
    +27
    украина началась в цирке (избранием гетмана Скоропадского), а закончится клоуном.
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 06:31
      +10
      Переломный момент произошёл, все земли Российской империи должны быть возвращены.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 06:55
        +12
        Цитата: фигвам
        Переломный момент произошёл, все земли Российской империи должны быть возвращены.

        И нафига нам поляки нужны с финнами?
        1. синдикалист
          синдикалист Сегодня, 07:16
          +6
          Цитата: мордвин 3
          И нафига нам поляки нужны с финнами?

          Нафига вообще нужен тот, кто тебя ненавидит? Чтобы в трудную минуту он тебе ударил в спину?
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 07:20
            +3
            Вот и я об этом.
        2. Jovanni
          Jovanni Сегодня, 07:30
          +5
          Цитата: мордвин 3
          И нафига нам поляки нужны с финнами?

          Не, ну Вы погорячились! Всё - таки поляки и финны, это две большие разницы. Не будем финнов равнять с поляками...
    2. Мар.Тира
      Мар.Тира Сегодня, 06:32
      +8
      Цитата: Алевил
      украина началась в цирке (избранием гетмана Скоропадского), а закончится клоуном.

      Особенно смешно слышать его слова МЫ.МЫ это кто,Западная шушера во главе с США,которая собралась ни чего ни кому не отдавать?
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:05
      +7
      Твоя земля это участок на кладбище!Он тебя зелёный, и тебе подобных ждёт давно!
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:32
        +1
        Преступникам нет места на кладбище.Там земля освещённая.
      2. ibragim
        ibragim Сегодня, 08:39
        0
        Нет, это слишком много, а вот грязь под ногтями это и есть его земля.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:16
    +13
    Прокурекал, петух! готовь манатки ( хотя они уже давно приготовлены ) и тягу в куда ни будь, где ПОКА тебя не достанут! angry
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:17
      +7
      Расписался и...спать.
  3. mik0588
    mik0588 Сегодня, 06:16
    +10
    "..не отдадим..бла.бла" Сказал бы прямо не отдадим даром, только за кэш!
    1. Shiva83483
      Shiva83483 Сегодня, 06:24
      0
      "..не отдадим..бла.бла" Сказал бы прямо не отдадим даром, только за кэш!
      у обе руки им, и за обе щеки...а не деняк наших drinks
  4. Shiva83483
    Shiva83483 Сегодня, 06:18
    +8
    Российские войска находились там де-факто с 2014 года. Они 8 лет поддерживали боевые действия. А мы на своей земле, нам нечего бояться. Мы ничего никому не должны и ничего никому не отдадим, потому что сегодня не февраль 2014, а февраль 2022. Это уже другая страна.
    ...Вот восемь лет оные транслируют сей бред, на весь мир...а когда пришла пора отвечать за метлу-так губы кривим...зря...реально зря....беги "пианист без рук" беги...если есть куда
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 06:21
      +3
      Интересно-кто,какие регионы ,сбегут от украины к 10 летию войны ,на которую Россия не является?А до зе еще не дошло,что играть голобородько и быть президентом это таки большая разница?:)))
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 06:43
      +3
      Галстук ему пеньковый, пианисту куеву.
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 06:50
      +6
      Зеля, прими лекарство и приляг, сиди на попе ровно, и всё у тебя будет хорошо. Квартирку вв Ялте будешь сдавать русским богачам. . Ещё в Москве у Маслякова выступишь на тему "Как я был президентом"! Все будут смеяться, получишь 6 баллов. Опять же гонорар.
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:19
    +12
    Украина могла остаться не только с Донбассом, но и с Крымом. Если бы не "майдан" и не печеньки Нуланд.
    1. Shiva83483
      Shiva83483 Сегодня, 06:23
      +2
      Украина могла остаться не только с Донбассом, но и с Крымом. Если бы не "майдан" и не печеньки Нуланд.
      ...вот-вот...и ещё одно-ежели бы умом пробывали выделяться
    2. бухач
      бухач Сегодня, 06:40
      +4
      Ну это вряд ли,Украина не Россия-так они себя позиционировали и рано или поздно нечто подобное всё равно случилось бы. С самого начала независимости тихой сапой национализм проникал во все сферы общественной жизни,причём это закладывалось с детства,со школы точно.Лет 10 назад попалась статья по анализу учебников истории для украинских школьников,не вдаваясь в подробности скажу одно,как убедительно ,с фактами и документами на руках,автор показал что более-менее объективно Россия изображалась в учебниках для школ на территории Крыма,на остальной Украине предпочтение было отдано другим авторам,рисующим наши отношения исключительно в чёрном свете.Так что к разрыву готовили давно,пещерный национализм пошёл тараном,за ним те кто воспитан по теме-Россия не дала и не даст ничего хорошего,то ли дело Запад с его ценностями,культурой и богатством,куда Российской Федерации до них!
  6. алексей сидяйкин
    алексей сидяйкин Сегодня, 06:24
    +4
    Распад Украины начался... Третья независимость и снова все просрали.
  7. литий17
    литий17 Сегодня, 06:25
    0
    Он бы лучше добавил, смотрите мой сериал "слуга народа", я об этом предупреждал. Так что все по сценарию!
  8. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 06:26
    +4
    Нет больше никакой Украины. Зиму не пережила. И клоуны бегут. И в Израиль их не пустят, там своих хватает.
  9. SF127
    SF127 Сегодня, 06:28
    +1
    Забавно. 8 лет они воевали и каждый день в ДНР и ЛНР громыхали "прилёты". И вот Армия РФ пришла....и тишина.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:54
      0
      Так ответка может прилететь нешуточная... smile а жить хочется даже самым отьявленным мерзавцам.
  10. gla172
    gla172 Сегодня, 06:29
    +23


    " .....А Командир смотрит на нас с небес... и улыбается.

    Так, как только он умел улыбаться.

    Александр Захарченко, легендарный комбат “Оплота”, Первый Глава Донецкой Народной Республики, убитый украинскими нацистами подло, из-за угла в последний день августа 2018 года.

    Командир,
    Александр Владимирович,
    Саша, это случилось.

    Остался один шаг.

    Помнишь, ты спрашивал у Сергея Шаргунова:
    Что ещё мы должны сделать, чтобы Россия признала нас своими ?

    Вот и ответ.

    И только одна грустная морщинка на лице у Командира.

    Он был уверен, что именно он когда-нибудь приедет в Москву на встречу с Владимиром Владимировичем Путиным,
    и скажет ему:
    Товарищ Верховный Главнокомандующий, Донбасс выстоял, и идёт домой - в Россию...... "
  11. С_Байкала
    С_Байкала Сегодня, 06:31
    +11
    Мне кажется, в ближайшие дни они увидят реальную разницу между "на Донбассе мы воюем с российскими войсками" и теми же словами без кавычек. В Сирии за 2 или 3 дня до начала операции ВВП просто сказал на генассамблее, что надо помочь. А тут...
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:38
    +3
    Зеленскому урок впрок не пошел, как и нацистам Украины.
    Попытки Зеленского силой пойти на ЛДНР и Крым может закончиться потерей Украины еще ряда регионов.
    Когда же киевская элита поймет что с Россией лучше жить в мире, а не в войне.
    Возможны терракты и диверсии со стороны ВСУ и ССО Украины против нашей страны, но это плохо закончится для них... пора бы им это уже понять. what
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
      +3

      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Сегодня, 06:38
      НОВЫЙ
      +1
      Зеленскому урок впрок не пошел, как и нацистам Украины.
      Попытки Зеленского силой пойти на ЛДНР может закончиться потерей Украины еще ряда регионов.
      Когда же киевская элита поймет что с Россией лучше жить в мире а не в войне.
      По ТВ 1 канал, дают "Молнию" - зеля что то там мычит о признании статуса ЛДНР по Минским соглашениям. Но этому кренделю верить - себя не уважать.
    2. gla172
      gla172 Сегодня, 06:59
      +1
      .....<(<В кулуарах пошли слухи, что Зеленский усилил личную охрану. Также с охранной ездят и многие функционеры Офиса Президента. От источника в СБУ: для эскалации обстановки на Донбассе британская MI6 рассматривает вопрос устранения Зеленского, чтобы обвинить в этом РФ>>, — телеграм-канал «Подслушано в СБУ».
      1. katkasi
        katkasi Сегодня, 08:15
        0
        Были бы умными, сделали бы видимость, что они все пункты соглашения выполняют. А потом раз, и все отменяют. Тогда всем донбассцам пришлось бы худо, а мы бы ничего уже не смогли. И вопрос перевыборов ВВП был бы под вопросом. Но умные на Украине не нашлись, и слава богу.
  13. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 06:43
    +3
    Уже отдали. У Зели сейчас есть только один шанс избежать сценария 08.08.08. Немедленно отвести войска за пределы ЛДНР. Эти территории для Украины уже потеряны. А если Зеля войска не отведёт, неизвестно сколько республик ещё появится.
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 06:58
      +2
      Как говориться положение у него хуже губернаторского. Что ни сделай все равно виноват.
      Отведет войска. Все ты нас предал ты разбазарил территорию ... и тд.
      Не отведет войска продолжит войнушку получит по соплям и будет ещё хуже.
      Что ни делай все плохо.
      Скорее всего все зависнет как с ПМР. Ни войны ни мира. Белое пятно на карте.
      1. katkasi
        katkasi Сегодня, 08:28
        0
        Не думаю. ЛДНР почувствуют, что старший брат за спиной, поставит Зе ультиматум об отводе ВСУ за административные границы. А дальше варианты развития могут быть разными. Но в итоге придется уйти за Днепр.
  14. Bradley
    Bradley Сегодня, 06:45
    -2
    Ни одно живое существо не выживет без доверия и подчинения тому, кто сильнее его. Чтобы избежать груза ответственности, они также ищут тех, кто сильнее. А те в свою очередь, тоже ищут тех, в кого они хотят верить. Так рождались «короли». И так рождаются... БОГИ.
  15. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 06:47
    +3
    На выборах обещал решить проблему войны в Донбассе. Таки решил. .DуrаЧок
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 07:17
      +2
      Цитата: Krasnodar
      На выборах обещал решить проблему войны в Донбассе. Таки решил. .DуrаЧок


      Пацан сказал. Пацан сделал. Что не так?
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 07:59
        -1
        Цитата: sergo1914
        Пацан сказал. Пацан сделал. Что не так?

        Все так laughing good
  16. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 06:48
    +1
    В смысле не отдаст ? laughing так уже же отдала , и Крым и Луганск и Донбасс. И Харьков с Херсоном и Одессой вернет дайте срок . Нет такого государства Украина , и никогда не было
  17. ПРАВОкатор
    ПРАВОкатор Сегодня, 06:56
    +3
    ВВП сказал,что установлены все участники преступления в доме профсоюзов.И все они понесут наказание...Теперь подумайте,где будут самые ярые бойцы во время боевых действий,если чартеры не успевают вывозить из Украины депутатов и миллиардеров..Максимум до Польши добегут.А там им ВСЁ припомнят.
  18. Sibguest
    Sibguest Сегодня, 06:58
    +1
    «Мы никому ничего не отдадим»: сказал обгадившийся от страха крысёныш... и снова обгадился.
  19. Комментарий был удален.
  20. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 07:03
    +1
    По моему он смотрел Квн и не в теме что ЛДНР это уже независимые республики)))
  21. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 07:12
    0
    Интересно, сколько дорожек он вытянул в себя?
  22. Бэре
    Бэре Сегодня, 07:15
    0
    В перспективе образуется ещё одна республика - Левобережная Украина. Многие жители этой территории хотят как можно быстрее встряхнуть с себя нынешнюю мразь.
  23. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 07:15
    0
    Еще и про минские что то вякает. За столько лет ни одного пункта не выполнили. А теперь все, бобик, поезд ушел. Восемь лет визжал что с Россией воюет, сам же прикрывался соглашениями, дескать мешают победить. Соглашений больше нет. Россия на войну все же пришла. Давай, вперед, на Москву как обещал.
  24. pin_code
    pin_code Сегодня, 07:16
    0
    Театр уехал, а клоуны остались...
  25. синдикалист
    синдикалист Сегодня, 07:23
    -2
    Слушая пропагандистские выступления с обеих сторон у человека может возникнуть раздвоение личности. И тут и там "фашисты", "неспровоцированные обстрелы", "геноцид русскоязычного населения".
  26. viktor.
    viktor. Сегодня, 07:38
    0
    Вид у его не очень, Ломка? wassat
  27. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 07:39
    0
    Будет суд в Киеве который даст оценку и Зеленскому и Порошенко и всем шавкам. И воздаст по заслугам. Тряситесь упыри.
  28. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:56
    0
    Пустышки ... такие фэйсы ни кому не интересны.
  29. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:29
    0
    Мы ничего никому не должны и ничего никому не отдадим, потому что сегодня не февраль 2014, а февраль 2022. Это уже другая страна.

    Украина никому не должна в рамках территории 1654 года на момент Переславской Рады.
    А вот России вы должны все то, что что ей подарено, но "Я сегодня подарил, а завтра забрал подарок обратно", это древняя арабская притча.
  30. Сергей Z.
    Сергей Z. Сегодня, 08:32
    0
    Цитата: бухач
    Так что к разрыву готовили давно,пещерный национализм пошёл тараном,за ним те кто воспитан по теме-Россия не дала и не даст ничего хорошего

    Вы абсолютно правы. Там не осталось людей, способных к сотрудничеству и добрососедству. Уже выросло два поколения по тем учебникам...
  31. Сергей Z.
    Сергей Z. Сегодня, 08:37
    0
    Цитата: ПРАВОкатор
    И все они понесут наказание...

    Можно даже предположить, что могут быть наказаны и по израильскому методу... без "шума и пыли".