Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава МИД Украины призвал к экстренному созыву Совбеза ООН

38

В связи с признанием со стороны России Донецкой и Луганской народных республик Украина потребовала немедленного созыва Совета безопасности ООН. Соответствующее заявлении сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для которого территории Донбасса фактически и юридически превращаются в направление для «профдеятельности» - в качестве иностранных государств.


Кулеба в Твиттере, чередуя украинский с английским, начал выдавать сообщения о том, с кем из зарубежных министров к настоящему моменту он успел переговорить.

По словам Кулебы, поговорил он с главой МИД Канады, с госсекретарём США, с главой британского внешнеполитического ведомства. И все они «пообещали поддержку Украине в виде санкций против Российской Федерации». Как видно, созванивался Кулеба с главами МИД тех стран, которые наиболее активно поддержали в своё время госпереворот на Украине, а потом стали завозить в страну тысячи тонн различных вооружений.

По словам главы украинского МИД, необходимо созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. Постпред США в организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что «Соединённые Штаты призыв Украинаы по поводу созыва заседания СБ ООН услышали и поддержали».

По словам Томас-Гринфилд, Совбез Организации Объединённых Наций должен «принять меры к тому, чтобы заставить Россию уважать суверенитет и территориальную целостность государства, входящего в состав ООН». А заставить самих себя уважать территориальную целостность Сербии и Китая планируют?..

Также представительница США вдруг вспомнила о необходимости выполнять Минские соглашения. Причём - о необходимости выполнять их Россией. Хотя все эти годы США почему-то не вспоминали о том, что хорошо бы эти соглашения начать выполнять самой Украине.

Томас-Гринфилд назвала признание ЛДНР «театром, который может прикрывать дальнейшие планы по нападению на Украину».
Использованы фотографии:
Фейсбук/Кулеба
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
38 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:37
    +6
    Томас-Гринфилд назвала признание ЛДНР «театром, который может прикрывать дальнейшие планы по нападению на Украину».


    Это то что в\на Украине проиходит - театр. Нет, цирк с конями.
    А янкесы этот цирк спонсируют.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:07
      +4
      В ООН нужно зарезервировать места для двух новых государств-ЛНР иДНР!!!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:09
        +4
        Хорошая мысль! Только их же не признали другие то.... Даже сербы-братушечки застонали что им, сербам, теперь за пророссийскую политику станет "прилетать" больше. Каждый о поддержании своих штанов печется......
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 07:21
          +2
          Вот и проверка руководства Сербии на прочность. Прогнутся или нет.
          1. Егоза
            Егоза Сегодня, 07:42
            +1
            Цитата: Злой543
            Вот и проверка руководства Сербии на прочность. Прогнутся или нет.

            Сербы пусть хорошо подумают. А вот Сирия уже сказала, что признает республики. Кстати Байден запретил инвестиции в них делать. Уже смирился, что этим республикам быть?
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 07:51
              +1
              Сербов все больше стаскивает в систему "мы с вами, но не против них". Это оч нехорошая система. Я бы ее даже назвал "болгарской" системой. А вот Сирия... Насколько я понял пока официального заявления о признании не было, они только собираются (не против признать). Или я что-то уже пропустил ?
              1. Стирбьорн
                Стирбьорн Сегодня, 08:15
                +1
                Цитата: Nexcom
                Сербов все больше стаскивает в систему "мы с вами, но не против них". Это оч нехорошая система. Я бы ее даже назвал "болгарской" системой.
                А что вы хотите? Во времена бомбежек Югославии, РФ так же себя вела. Никаких средств ПВО передано не было, одна только моральная поддержка
                1. Nexcom
                  Nexcom Сегодня, 08:16
                  +1
                  Тогда время было другое и Россия была в другом положении с другими правителями.
              2. Егоза
                Егоза Сегодня, 08:17
                +1
                Цитата: Nexcom
                Насколько я понял пока официального заявления о признании не было, они только собираются (не против признать)

                Асад заявил, что они будут готовы признать. Только пока же толком и республики не определены (в смысле полная территория). Это уж чуток попозже, когда ВСУ оттуда выбьют. ИМХО
                1. Nexcom
                  Nexcom Сегодня, 08:18
                  0
                  Вот это я и имел в виду, Елена. Быть готовым признать не значит что УЖЕ признали. Это разные вещи. Асад просто обозначил возможный вектор.
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 07:48
      +1
      Это то что в\на Украине проиходит - театр. Нет, цирк с конями.
      Украина никогда не славилась как центр коневодства. А вот свиноводство... Так что цирк со свиньями, а не с конями.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:38
    +5
    По словам Томас-Гринфилд, Совбез Организации Объединённых Наций «принять меры к тому, чтобы заставить Россию уважать суверенитет и территориальную целостность государства, входящего в состав ООН».
    Право вето России уже готово.
    "Ве́то (от лат. veto — «запрещаю») — право, означающее полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения."
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 06:48
      +3
      Вор кричит-"Держи вора"!
  3. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 06:38
    +5
    По словам Томас-Гринфилд, Совбез Организации Объединённых Наций «принять меры к тому, чтобы заставить Россию уважать суверенитет и территориальную целостность государства, входящего в состав ООН».

    Всегда вызывает улыбку, когда просят созыва Совбеза ООН, чтобы повлиять на Россию. Россия вообще то постоянный член Ссовбеза ООН.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 06:46
      +7
      С большой вероятностью жду воплей полосатых и наглосаксов с приспешниками о выводе России из Совбеза ООН или лишения ее права вето
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 08:17
        +1
        Вопли будут, но мы и на "это" наложим... своё ВЕТО laughing
        Хотят окончательно разрушить ООН, чтож мы остановить этот процесс в одностороннем порядке не можем. Но и свистеть о лигитимности своих действий им тоже не удастся.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:43
    +6
    Вангую будут вопли англосаксов, их прислужников и угрозы санкциями всех мастей... smile ничего нового... переживем.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:47
      +4
      Незачем ванговать - уже. Байден отметился с санкциями. Но не против нашей страны напрямую, а против ЛДНР и лиц которые там чет делать будут. Ну и само собой лимитрофы вовсю воют - Россию задавить призывают. Странно, но Польша пока молчит. Не отметились еще.
      Англосаксы тоже - видимо придумывать будут чего-нить этакое, по-страшнее, по-гадливее.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:50
        +5
        Столько столетий живем под санкциями Запада... что тут нового.
        Польша еще не оправилась от наглости Путина признавшего ЛДНР... наберитесь терпения... скоро гавкать начнут. smile
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:54
          +5
          Вы правы - скорее всего отойти не могут от свершившегося. Мне просто интересно, что на этот раз придумают эти шакалы.
          Кстати,

          "США и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет", - сказала Томас-Гринфилд.

          Видимо даже янки понимают что этим отморозкам опасно давать такое.

          ЗЫ ну насчет Украина не хочет, это они соврамши опять - Зе публично заявил что хочет бомбу сделать.
      2. Radius
        Radius Сегодня, 07:14
        +3
        Польша помалкивает и ждёт окончательной "декоммунизации" Украины. Им тогда не хило отвалится! :)
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:16
          +2
          Скорее всего понимают что замес может начаться серьезный. И пока что помалкивают. Тем более что янки начали эвакуацию своих даже из Львова. Эвакуируют в Польшу. Посему полякам пока не с руки встревать.
    2. просто экспл
      просто экспл Сегодня, 06:49
      +6
      шел 2057 год, штаты ввели 831 волну санкций, а русские все так же клали прибор на ВТО, НАТО и санкции.
  5. РусГр
    РусГр Сегодня, 06:44
    +4
    Время пришло западным дипломатам "вызывать озабоченность" по Украине.
  6. LIONE
    LIONE Сегодня, 06:46
    +7
    кулеба иностранных дел
  7. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 06:46
    +8
    Читаю что там сейчас на том Совбезе ООН происходит. Все эти шавки от России чего-то требует, Россия посылает всех лесом. Даже представитель Украины потребовал, чтоб Россия отменила признание Республик и "вернулась за стол переговоров". Хотя вчера высшими лицами государства, как-то президентом, министром иностранных дел, было чётко и ясно сказано, что разговаривать уже не с кем и ни о чем. За 8 лет Украиной ничего не было сделано для того, чтобы избежать сегодняшней ситуации.
  8. ПРАВОкатор
    ПРАВОкатор Сегодня, 06:49
    +2
    700 млрд $ военный бюджет США.Конечно им нужна война,но маленькая.Большую бюджет с огромным госдолгом,не потянет.А если ОПЕК обрушит цены на нефть,то на СПГ и сланцевой нефти,они как сейчас, зарабатывать не смогут.Такой сценарий обрадует только Англию.Она вернёт себе утерянные 200 лет назад позиции.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:22
      0
      Нефть уже подскачила
  9. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 06:55
    +4
    Россия наконец, устав терпеть нападки Запада, встала, встряхнула плечами стряхивая путы западных санкций, и смело двинулась на защиту своих сограждан...
    1. Комментарий был удален.
  10. voitenkoalexandrv
    voitenkoalexandrv Сегодня, 07:05
    +4
    А этот криворотый ХОТЯБЫ пасть свою не открывал...
    1. Стопроцентный
      Стопроцентный Сегодня, 08:20
      +1
      Он не может, у него болезнь. Видите, какой он на всех фото снисходительный. А в глазах у него ... это "божья роса", в основном, американская. В общем, клинический случай, и ничего больше.
  11. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 07:05
    +2
    Сейчас начнут спрашивать что теперь делать) дожили) Украина) 2022 год!
  12. gla172
    gla172 Сегодня, 07:07
    +5
    "" ""'Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что у России нет признанной международным правом власти над Донбассом, и «Лондон не должен одобрять возможное признание региона». Впрочем, Лондон не признаёт и Ростов с Воронежем — и это, как говорится, проблема Лондона."" "'......
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:12
      +4
      У Лизки приступ истерии еще не случился? Срочно готовьте Челленджер, флаг, броник и каску! lol
    2. Radius
      Radius Сегодня, 07:16
      +3
      Какая "власть РФ" над Донбассом? Теперь это независимые государства!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:20
        +1
        Янкесы этого не понимают. У них мышление такое - колониальное. Потому так и говорят. Им бесполезно пояснять.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:43
    +1
    Глава МИД Украины призвал к экстренному созыву Совбеза ООН
    Удел всяких мелких, которые прос с спали свою субъектность - просить, созывать, охать и ахать.
  14. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 08:12
    0
    И все они «пообещали поддержку Украине в виде санкций против Российской Федерации».

    То, что нужно. Санкции против Российской федерации при нынешних условиях Российскую федерацию только ещё больше раздосадуют, если не сказать больше.
    В итоге, США как были, так и останутся "партнёрами", а, вот, статус Украины теперь должен поменяться. До вчерашнего дня Украина была соседним государством с рядом нерешённых проблем. А теперь, это просто, "волшебная" страна, где стало возможно всё.
    Осталось только проконтролировать, чтобы это "всё" не вышло за рамки дозволенного. Я, например, уже очень ожидаю продолжения декоммунизации Украины им. Владимира Ильича Ленина (цитата) тем более, что президент Путин обещал в этом однозначно помочь.