Глава МИД Украины призвал к экстренному созыву Совбеза ООН

В связи с признанием со стороны России Донецкой и Луганской народных республик Украина потребовала немедленного созыва Совета безопасности ООН. Соответствующее заявлении сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для которого территории Донбасса фактически и юридически превращаются в направление для «профдеятельности» - в качестве иностранных государств.Кулеба в Твиттере, чередуя украинский с английским, начал выдавать сообщения о том, с кем из зарубежных министров к настоящему моменту он успел переговорить.По словам Кулебы, поговорил он с главой МИД Канады, с госсекретарём США, с главой британского внешнеполитического ведомства. И все они «пообещали поддержку Украине в виде санкций против Российской Федерации». Как видно, созванивался Кулеба с главами МИД тех стран, которые наиболее активно поддержали в своё время госпереворот на Украине, а потом стали завозить в страну тысячи тонн различных вооружений.По словам главы украинского МИД, необходимо созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. Постпред США в организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что «Соединённые Штаты призыв Украинаы по поводу созыва заседания СБ ООН услышали и поддержали».По словам Томас-Гринфилд, Совбез Организации Объединённых Наций должен «принять меры к тому, чтобы заставить Россию уважать суверенитет и территориальную целостность государства, входящего в состав ООН». А заставить самих себя уважать территориальную целостность Сербии и Китая планируют?..Также представительница США вдруг вспомнила о необходимости выполнять Минские соглашения. Причём - о необходимости выполнять их Россией. Хотя все эти годы США почему-то не вспоминали о том, что хорошо бы эти соглашения начать выполнять самой Украине.Томас-Гринфилд назвала признание ЛДНР «театром, который может прикрывать дальнейшие планы по нападению на Украину».