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Вооружённые силы России обеспечат безопасность границ республик Донбасса

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Вооружённые силы России обеспечат безопасность территории республик Донбасса, охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно Народной милицией республик и российской армией, данное решение закреплено в двухсторонних договорах, подписанных в понедельник, 21 февраля 2022 года между Москвой и Донецком с Луганском.


Согласно текстам договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками, а они в обоих случаях почти идентичны, ДНР и ЛНР предоставляют России право строительства или использования военных баз на своей территории, а также возможность использования имеющейся военной инфраструктуры.

Как уже было сказано выше, охрана границ республик будет осуществляться совместно подразделениями НМ республик и ВС России. Подписанные документы создают правовую основу для нахождения на территории республик российских военных, а также оказания необходимой помощи в случае нападения.

Вечером в понедельник Владимир Путин издал еще два указа, предписывающих Министерству обороны России обеспечить безопасность территорий республик до подписания соответствующих договоров, которые будет готовить российский МИД.

Признание республик Донбасса в качестве суверенных и независимых государств произошло в понедельник, 21 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к российскому народу и подписал соответствующий указ. Ожидается, что документы будут ратифицированы Государственной Думой уже сегодня днем, после чего наступит черед Совета Федераций, там тоже пообещали быстро рассмотреть и утвердить документы.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/mod_russia
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57 комментариев
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  1. Василий Чернышев
    Василий Чернышев Сегодня, 06:55
    +19
    Вот и правильно, посмотрим как ВСУ теперь безнаказанно стрелять по мирным жителям сможет... good
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:02
      +19
      А они не угомоняться - стопудово. Провокации будут. Не в таком масштабе уже, но будут подлянить. Главное чтобы ответки были жосткие, как с БМП.
      Нарушили - получите по полной. Вот тогда охолонятся. Свои двухсотые свидомым тоже не нужны. Поэтому будут стараться подлянить тоньше и по мелкому.
      1. NKT
        NKT Сегодня, 07:29
        +4
        Будут мелко гадить и устраивать провокации, как Польша в 20-х и 30-х годах
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:30
          +1
          Да, им есть с кого брать пример.
        2. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:23
          -1
          Цитата: NKT
          Будут мелко гадить и устраивать провокации, как Польша в 20-х и 30-х годах

          Вряд ли, РККА тех времён и нынешняя Армия России сильно отличаются.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 07:33
        +2
        Цитата: Nexcom
        Провокации будут.

        И стопудово будет ответ,да такой, что очень много матерей на Украине плакать будет...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:35
          +5
          А их сыновей никто ЛДНР зачищать не приглашал.
        2. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 07:51
          +3
          и желательно термобарический..чтобы не в стиле "мы жахнем и отсидимся в доте"
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 08:05
            +3
            Цитата: Барбарис25
            и желательно термобарический..чтобы не в стиле "мы жахнем и отсидимся в доте"

            Судя по обилию ТОС, так оно и будет
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Сегодня, 08:12
              +1
              небось пленный у фсбшников сейчас конючит:дядячки,отпустите,у вас же много таких будет скоро!
        3. Canecat
          Canecat Сегодня, 08:38
          0
          Цитата: svp67
          И стопудово будет ответ

          Вот только прилеты продолжаются, видимо особо ретивых ночью не угомонили.
    2. Sharky
      Sharky Сегодня, 07:03
      +5
      посмотрим как ВСУ теперь безнаказанно стрелять по мирным жителям сможет...

      Всё зависит от того, как сильно англосаксы держат клоуна Зеленского за причинное место и насколько сильно у него протекает колпак. Все мы помним 08.08.2008, когда Саакашвилли всё-таки решил пойти на конфликт с РФ. На каждого марионеточного правителя у госдепа есть папка с компроматом.
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 07:04
      +14
      Поди дойдет, что теперь рф на войну может и явится, а это не кукарекать, это им надо вовевать и огребать?
    4. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 07:55
      +4
      охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно Народной милицией республик и российской армией
      Ответ на ваш вопрос можно будет дать только тогда, когда будет озвучено, в каких именно границах признаны республики. В административных или де-факто, по линии разграничения.
  2. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 06:56
    +20
    Ну, слава тебе, Господи, наконец-то.
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 08:13
      0
      Спасибо Андрей Вы первый из авторов ВО поддержавший Донбасс и решение России в эту трудную минуту. soldier ( я родился в Макеевке)
    2. bayard
      bayard Сегодня, 08:14
      0
      Уже здесь . Всё по плану .
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 06:57
    +6
    Надо объявлять бесполетную зону над территорией Луганской и Донецкой республик.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:02
      +12
      Цитата: Pavel57
      Надо объявлять бесполетную зону

      Этого не потребуется... в ближайшее время там ни кто летать не сможет, а иные забоятся.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:04
        +6
        Беспилотники то точно будут посылать. Даже если свидомые ссыканут посылать, то "заклятые партнеры" то точно будут это делать.
        1. Степан S
          Степан S Сегодня, 07:25
          +2
          Будут летать, но они летают "чуть в стороне", над территорией Украины, тогда бесполетную зону надо вводить над Украиной.
        2. Canecat
          Canecat Сегодня, 08:10
          0
          Исключительно для мониторинга.
    2. HaByxoDaBHocep
      HaByxoDaBHocep Сегодня, 07:25
      -1
      Там и так над всей Украиной три самолётика сейчас)
    3. PN
      PN Сегодня, 07:45
      +1
      Вот только интересно в каких границах, 14г или 22г?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 08:16
        0
        Цитата: PN
        Вот только интересно в каких границах, 14г или 22г?

        15г насколько я понял. Но сейчас сложно сказать.
    4. den3080
      den3080 Сегодня, 07:49
      +1
      Цитата: Pavel57
      Надо объявлять бесполетную зону над территорией Луганской и Донецкой республик.

      Включая Одессу и Чоп.
    5. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:59
      0
      Цитата: Pavel57
      Надо объявлять бесполетную зону над территорией Луганской и Донецкой республик.

      Надо объявлять Украину государством-террористом и вводить бесполетную зону над ее территорией.
  4. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 06:59
    +25
    Так и вспоминается Н.В. Гоголь: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" И далее по тексту про предать веру, предать отчизну и своих братьев. Не захотели решать вопрос мирно, легли под Америку с Европой, надеялись, что они за чубатых всё решат и сделают. Теперь получайте.
  5. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 07:01
    +1
    Я так понимаю республики в сегодняшнем размере, а не административных границах областей.
    1. Василий Онищук
      Василий Онищук Сегодня, 07:04
      +9
      Видно будет. Но от Донецка и от Луганска скорее всего ВСУ будут оттеснять. Причём на такое расстояние, чтобы артиллерия по ним достать не могла. Тем более что обстрелы то не прекратились.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:05
      +4
      Скорее всего да, иначе это подразумевало бы действия по вышибанию свидомых с оккупированных территорий.
    3. Gato
      Gato Сегодня, 07:29
      +6
      сегодняшнем размере

      В том то и дело, что формально границы нигде не опредены, кроме как в конституциях ЛДНР - а там это админграницы областей. С другой стороны, линия разграничения - понятие относительное и вроде как определена в минских соглашениях. А они уже всё. Получается как в том анекдоте - с кем хотим, с тем и граничим. Хоть с Испанией.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:50
        +3
        Цитата: Gato
        В том то и дело, что формально границы нигде не опредены, кроме как в конституциях ЛДНР - а там это админграницы областей.

        Вот их и будут освобождать
        Цитата: Gato
        С другой стороны, линия разграничения - понятие относительное

        Да, поэтому ВСУ и продвигалось "жабячьими прыжками" вперед. Вот теперь пускай назад скачут.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:03
    +6
    Всегда говорил что по сценарию корей всё закончится, сюда бы ещё тактику израиля по общению с террористами добавить. Не подконтрольны всу и правительству-тогда вы сами по себе террористы-стреляете-не обижайтесь.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:09
    +13
    Одно дело безнаказанно стрелять или совершать диверсии, ну или почти безнаказанно - другое дело получать ответку по взрослому. Сейчас нацики потянутся с передовой в Киев. Вот там и начнется веселье.
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 07:28
      +1
      Ну что значит безнаказанно. Ещё как наказано. Отвечают, подавляют огневые точки противника. Не хватало ещё оставлять без ответа.
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:43
      +4
      Нацики во Львов по ходу сразу побегут.Семьи свои они уже туда отправили.зе во Львов тоже свой кабинет отправил.Получается они уже Киев сдали.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:09
    +9
    А что в плане возврата территорий оккупированных киевской военщиной республикам?Выдворять всушников будем добрым словом, или добрым словом и револьвером ???
    1. Василий Онищук
      Василий Онищук Сегодня, 07:13
      +17
      Путин в обращении сказал, что политика декоммунизации на Украине Россию полностью устраивает. И что мы готовы показать что такое для Украины полная декоммунизация. Причем сделал он это после перечисления территорий, которые вошли в УССР.
      1. viktortarianik
        viktortarianik Сегодня, 07:27
        +4
        И перечислив территории Путин обозначил тему для дальнейших разговоров-действий.
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 07:59
      +2
      Выдворять всушников будем добрым словом, или добрым словом и револьвером ???
      В наше время и в данной ситуации лучше перефразировать в "добрым словом и Искандером" Ну и "букет цветов" с собой: Гвоздики, Пионы, Гиацинты...
  9. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 07:19
    +3
    Цитата: Sharky
    посмотрим как ВСУ теперь безнаказанно стрелять по мирным жителям сможет...

    Всё зависит от того, как сильно англосаксы держат клоуна Зеленского за причинное место и насколько сильно у него протекает колпак. Все мы помним 08.08.2008, когда Саакашвилли всё-таки решил пойти на конфликт с РФ. На каждого марионеточного правителя у госдепа есть папка с компроматом.


    Тогда перед 08.08.2008 не было показательных учений ядерной триады и не было слов об уничтожении точек принятия решений. Все по другому. То была та война, сейчас уже на понятном языке сказано
  10. Gato
    Gato Сегодня, 07:24
    +1
    А интересно, 22.02.2022 Вазелин тоже объявит каким-нибудь грустным праздником?
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 08:22
      0
      Нумерология? Вроде 08.08.08
  11. Валерий007
    Валерий007 Сегодня, 07:42
    +3
    Объявить донецкие и луганские области оккупироваными украинскими властями...
    У республик имеются административные границы.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:46
    0
    Вооружённые силы России обеспечат безопасность границ республик Донбасса
    Будем посмотреть ...
  13. SF127
    SF127 Сегодня, 07:50
    +2
    8 лет ВСУ воюет с российской армией.и каждый день в Луганске и Донецке громыхали "прилёты". И вот Армия России наконец таки на войну пришла.И тишина... что-=то случилось?)
  14. mik0588
    mik0588 Сегодня, 07:54
    0
    Отлично. Технология фронтир в действии.
  15. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:56
    0
    Самое интересное, что Зе будет делать "патриотами"-нациками, когда те с воплями "преступный приказ" побегут с передовой. Так было в 14-15 годах
  16. Никифор Терских
    Никифор Терских Сегодня, 07:59
    0
    Донбасс не по границы ДНР и ЛНР, а значительно дальше, надо освобождать Республики по исторические границы!!!
  17. domm4x
    domm4x Сегодня, 08:01
    -2
    ПУТИН ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛ

    https://youtu.be/on3PJUs0aGk
  18. vet
    vet Сегодня, 08:16
    0
    То есть, Мариуполь, Славянск, Счастье и другие города, поселки, деревни Донбасса отданы украм? И Донецк постоянно будет находиться под прицелом бандеровских артиллеристов?
    И вот еще что резануло в речи Путина: в своем "историческом обзоре" он ни слова не сказал о Ельцине. Все виноваты - но не Ельцин. Он у него опять, как Дуремар, "совершенно не при чем".
    1. HUNTERDON
      HUNTERDON Сегодня, 08:35
      0
      Это только начало, всему своё время.
  19. unhappy
    unhappy Сегодня, 08:19
    0
    Какое вторжение, нет его! Соврали англосаксы.
    Красивый ход Путина, умный политик hi
  20. ЛюбопытнаяКатя
    ЛюбопытнаяКатя Сегодня, 08:23
    0
    От це добре... От це гарно!
  21. HUNTERDON
    HUNTERDON Сегодня, 08:33
    0
    Боевые машины «Терминатор» идут в направлении украинской границы. Вот и пригодились для нужного дела.
  22. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 08:39
    0
    Надо полагать что и ВСУшники сильно биться не будут. Кто и будет бодаться так это нацики.