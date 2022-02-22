Вооружённые силы России обеспечат безопасность границ республик Донбасса

Вооружённые силы России обеспечат безопасность территории республик Донбасса, охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно Народной милицией республик и российской армией, данное решение закреплено в двухсторонних договорах, подписанных в понедельник, 21 февраля 2022 года между Москвой и Донецком с Луганском.Согласно текстам договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками, а они в обоих случаях почти идентичны, ДНР и ЛНР предоставляют России право строительства или использования военных баз на своей территории, а также возможность использования имеющейся военной инфраструктуры.Как уже было сказано выше, охрана границ республик будет осуществляться совместно подразделениями НМ республик и ВС России. Подписанные документы создают правовую основу для нахождения на территории республик российских военных, а также оказания необходимой помощи в случае нападения.Вечером в понедельник Владимир Путин издал еще два указа, предписывающих Министерству обороны России обеспечить безопасность территорий республик до подписания соответствующих договоров, которые будет готовить российский МИД.Признание республик Донбасса в качестве суверенных и независимых государств произошло в понедельник, 21 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к российскому народу и подписал соответствующий указ. Ожидается, что документы будут ратифицированы Государственной Думой уже сегодня днем, после чего наступит черед Совета Федераций, там тоже пообещали быстро рассмотреть и утвердить документы.