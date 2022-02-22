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СМИ США: ВВС планируют задействовать конвертопланы и вертолёты для вывоза американских дипломатов из Львова в Польшу

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Американская пресса пишет о том, что в Вашингтоне «детально изучили» вчерашнюю речь президента России», в конце которой он заявил о признании ЛНР и ДНР. Напомним, что в этой речи Владимир Путин назвал Украину «страной имени Владимира Ильича Ленина, отметив, что именно Ленин, по большому счёту, является создателем современного украинского государства. Президент РФ указал на то, что сегодня потомки на Украине сносят памятники этому политическому деятелю, называя процесс декоммунизацией. Путин призвал в таком случае украинских националистов не останавливаться, пообещав показать в конечном итоге, что такое для Украины настоящая декоммунизация.


Эти слова и вызвали особый резонанс на Западе. В американских СМИ пишут о том, что «над Украиной нависла реальная опасность потери государственности». На этом фоне издание Bloomberg, которое всё последнее время гадало, когда же состоится «российское наступление», пишет об эвакуации американских дипломатов из Львова. Напомним, что несколько дней назад сотрудники американского посольства были эвакуированы из Киева во Львов. Теперь же, как пишет упомянутая служба информации со ссылкой на анонимный источники, дипломатов вывозят на территорию Польши.

Сообщение Госдепа США:

Наших дипломатов возвращать в Киев не планируем до того момента, когда произойдёт снижение эскалации со стороны России.

Одновременно с этим стало известно о прибытии в Польшу и Словакию нескольких специальных бортов ВВС США. Прибыли они в эти страны без груза. Речь идёт о нескольких конвертопланах, а также о транспортном самолёте MC130J Hercules, вертолётах Sikorsky UH-60M и других средствах авиации.



Конвертопланы и вертолёты ВВС США, как пишут американские СМИ, планируют задействовать при вывозе американских дипломатов (среди которых немало представителей американских разведструктур) из Львова в Польшу. Транспортные самолёты могут быть задействованы для вывоза американских военных, которые присутствуют на данный момент в Львовской области, в Очакове, а также на тех территориях Донбасса, которые остаются под киевским контролем.
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51 комментарий
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  1. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 07:06
    +8
    Ох и дристуны, американцы я так посмотрю вообще выраждаются.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 08:04
      +3
      Цитата: Михаил Сидоров

      Михаил Сидоров
      Сегодня, 07:06
      НОВЫЙ
      +6
      Ох и дристуны, американцы я так посмотрю вообще выраждаются

      Это же всё , игра на публику. Они привыкли жить по законам Голливуда . Хотят показать миру какая ужасная и агрессивная Россия. Даже дипломатов эвакуируют так , будто под Львовом идут полномасштабные бои.
      1. Genry
        Genry Сегодня, 08:28
        +1
        Цитата: Третий район
        дипломатов эвакуируют так , будто под Львовом идут полномасштабные бои.

        Это они поняли, что следующим будет признание Приднестровья, с "безвизовой зоной" до Донбасса.
  2. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 07:07
    +7
    Форма 3 и бегом! До Ла Манша а потом вплавь! Оттуда уже авиарейсами к себе домой.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 08:20
      +1
      Цитата: Вояка ЕщеТот
      Форма 3 и бегом! До Ла Манша а потом вплавь! Оттуда уже авиарейсами к себе домой.

      Вот и опыт Афганистана пригодился. Там потренировались с эвакуацией , теперь опытные уже.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:11
    +7
    А ,когда над Киевом повесим Российский флаг, янки туда вернуться??? wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:25
      +4
      Начерта они там сдались?
    2. pin_code
      pin_code Сегодня, 07:52
      +1
      Ну если только консульство откроют...
      1. Genry
        Genry Сегодня, 08:31
        +1
        Цитата: pin_code
        Ну если только консульство откроют...

        В Москве достаточно.
  4. Stas Sv
    Stas Sv Сегодня, 07:14
    +5
    от львова до пшехии 80 км пускай пешком идуть )))
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:31
      +3
      пускай пешком идуть )))

      Ну, вы тоже придумали. Сейчас же зима, пусть лучше на санках по сугробам перебираются. Поляки им помогут санки сделать, авось, еще не разучились..
      1. Stas Sv
        Stas Sv Сегодня, 07:35
        +6
        Да нету тута снега увы request Санки не подойдут, лучше на волах!
        1. Правдодел
          Правдодел Сегодня, 07:40
          +3
          лучше на волах

          Если волов всех бандерлоги изничтожили, то пусть тогда коров запрягают. Попутно молочком отпаиваться будут, чтобы с перепугу не обделаться...
          1. Stas Sv
            Stas Sv Сегодня, 07:43
            +3
            Та не, в таком случае бычков, а "молочко" у них сами знаете где laughing
          2. Егоза
            Егоза Сегодня, 07:54
            +1
            Цитата: Правдодел
            Если волов всех бандерлоги изничтожили, то пусть тогда коров запрягают.

            Ой! Да давно уже ни волов, ни коров! Козы еще есть. А на козе много добра с собой прихватишь?)))
      2. den3080
        den3080 Сегодня, 07:58
        +1
        Цитата: Правдодел
        пускай пешком идуть )))

        Ну, вы тоже придумали. Сейчас же зима, пусть лучше на санках по сугробам перебираются. Поляки им помогут санки сделать, авось, еще не разучились..

        Запрягут туда Зелю со товарищи из 95 квартала и уперёд…
      3. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 08:09
        +1
        Сейчас же зима, пусть лучше на санках по сугробам перебираются.
        Лыжи и по баллончику Сальбутамола на дорожку для бодрости. Очень помогает ставить рекорды скорости. Сборная Норвегии по лыжам не даст соврать.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:14
    +8
    О, уже и из Львова побежали.... Ну дают. laughing
    Не, четко работают - принцип "главное во-время успеть эвакуироваться" в действии. lol
    1. Cron
      Cron Сегодня, 07:21
      +4
      Цитата: Nexcom
      О, уже и из Львова побежали.... Ну дают. laughing

      Неудивительно:
      Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация

      Видимо, кто-то там историю всё-таки изучал
    2. pin_code
      pin_code Сегодня, 07:53
      +1
      Туда поляки зайдут в скорости, как пить дать..
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:55
        +1
        Тогда зачем янкесам оттуда драпать если туда поляки зайдут?
        1. pin_code
          pin_code Сегодня, 08:14
          +1
          А морду лица сохранить? Мы не знали, сами в шоке..
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:56
      +2
      Цитата: Nexcom
      Не, четко работают - принцип "главное во-время успеть эвакуироваться" в действии.

      Это по-современному культурненько так называется. А вот в фильме "Праздник Св. Йоргена" говорили прямым текстом: "Главное в профессии вора - вовремя смыться"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:57
        +2
        ....что они и делают.
  6. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 07:14
    +3
    Бегите. И не возвращайтесь
  7. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:18
    +8
    Эх, проспал!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:24
      +5
      Ему уже Байден намекнул, что теперь лучше во Львове на чемоданах сидеть и ждать свободного места на борту Оспрея.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 07:42
        +3
        Так у него же "нет повода не спать спокойно". Некогда ему, он баиньки.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 08:00
          +3
          Цитата: НДР-791
          Так у него же "нет повода не спать спокойно". Некогда ему, он баиньки.

          Да вот пришлось в 2 часа ночи вставать и к "нации" обращаться. Интересно, сколько той нации смотрели его по ТВ в это время? )))
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 08:03
            +3
            Цитата: Егоза
            Интересно, сколько той нации смотрели его по ТВ в это время? )))

            Знаю точно что в Лисичанске смотрели Москву до самого конца. А Зе, сказали, утром посмотрим в повторах
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:23
    +4
    Скажите им кто-нибудь, что Львов территориально не в ДНР/ЛНР. Хотя…. Подождите чутка. Тема вырисовывается. Что там с Рамштайном?
  9. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 07:27
    +3
    Сматываются помощнички как жареным запахло.
  10. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 07:29
    +5
    Любишь печеньки раздавать, люби и на вертолетах удирать.
  11. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 07:38
    +3
    Остановка поезда на станции львов окончена, все по вагонам, следующая станция польша.
    1. Shiva83483
      Shiva83483 Сегодня, 07:49
      +3
      Остановка поезда на станции львов окончена, все по вагонам, следующая станция польша.
      прям дежавю....вагон стойить на колии, у вагони директория, а пид вагоном-територия...ну как то так
  12. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 07:44
    +3
    Сейчас осознаю из обращения, что и из Очакова им нужно убираться и поскорее!
    Исторический очерк дал ясно понять чья это земля и кто там проливал кровь!
    Декоммунизация впереди!
    И в Полтаве памятник Суворову восстановим, я даже думаю что уже скоро.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:04
      +2
      Цитата: Вояка ЕщеТот
      И в Полтаве памятник Суворову восстановим, я даже думаю что уже скоро.

      Главное памятники погибшим советским воинам восстановить. А то взяли моду - надгробными плитами дорогу выстилать!!!!
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:47
    +3
    СМИ США: ВВС планируют задействовать конвертопланы и вертолёты для вывоза американских дипломатов из Львова в Польшу
    Понятно, ЗАРАНЕЕ ... что б потом к колёсам никто не цеплялся.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:38
      0
      Да , они кое что поняли...
  14. avia12005
    avia12005 Сегодня, 07:48
    +2
    Завидую черной завистью американцам. Как у них отлично отработан прием драпа.
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 08:34
      +1
      Так тренировки-с)
  15. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:48
    +2
    Золотые слова Этот призыв знают во всём мире ...!---- Yankee go home ---Янки гоу хоум ! Велком ! laughing и вежливо по русски ...Проходите пожалуйста ! Снег башка упадёт .. Сапсем дохлый будешь ... laughing laughing laughing
  16. сергей забелин
    сергей забелин Сегодня, 07:54
    +2
    Объявить над Украиной без полётную зону, пусть пешим ходом улепётывают, а то из вертолётика выпасть можно
  17. rusich
    rusich Сегодня, 08:00
    +2
    Американское дерьмо срочно уплывает на конвертопланах за кордон. Чище воздух будет
  18. domm4x
    domm4x Сегодня, 08:00
    +2
    ПУТИН ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛ

    https://youtu.be/on3PJUs0aGk
  19. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 08:02
    +2
    Цитата: Михаил Сидоров
    Ох и дристуны, американцы я так посмотрю вообще выраждаются.


    Побежали Американские крысы с коробля , дыр наделали, корабль Украина идёт ко дну!
  20. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:03
    +2
    Я так понимаю, что в отличие от Кабула из Киева вывозить никого не планируют?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:14
      +2
      Янвесы там боятся борта приземлять - опасаются что свидомые все шасси оборвут.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:20
      +2
      Цитата: Дилетант
      Я так понимаю, что в отличие от Кабула из Киева вывозить никого не планируют?

      Так там половина Киева уже выехала. Остались те, кто русских не боятся.
  21. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 08:36
    0
    Дружба дружбой а табачок врозь. Побежали крысы шкуры свои спасать.
  22. cniza
    cniza Сегодня, 08:37
    0
    Конвертопланы и вертолёты ВВС США, как пишут американские СМИ, планируют задействовать при вывозе американских дипломатов (среди которых немало представителей американских разведструктур) из Львова в Польшу.


    Отползают голубки...