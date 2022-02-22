СМИ США: ВВС планируют задействовать конвертопланы и вертолёты для вывоза американских дипломатов из Львова в Польшу

Наших дипломатов возвращать в Киев не планируем до того момента, когда произойдёт снижение эскалации со стороны России.

Американская пресса пишет о том, что в Вашингтоне «детально изучили» вчерашнюю речь президента России», в конце которой он заявил о признании ЛНР и ДНР. Напомним, что в этой речи Владимир Путин назвал Украину «страной имени Владимира Ильича Ленина, отметив, что именно Ленин, по большому счёту, является создателем современного украинского государства. Президент РФ указал на то, что сегодня потомки на Украине сносят памятники этому политическому деятелю, называя процесс декоммунизацией. Путин призвал в таком случае украинских националистов не останавливаться, пообещав показать в конечном итоге, что такое для Украины настоящая декоммунизация.Эти слова и вызвали особый резонанс на Западе. В американских СМИ пишут о том, что «над Украиной нависла реальная опасность потери государственности». На этом фоне издание Bloomberg, которое всё последнее время гадало, когда же состоится «российское наступление», пишет об эвакуации американских дипломатов из Львова. Напомним, что несколько дней назад сотрудники американского посольства были эвакуированы из Киева во Львов. Теперь же, как пишет упомянутая служба информации со ссылкой на анонимный источники, дипломатов вывозят на территорию Польши.Сообщение Госдепа США:Одновременно с этим стало известно о прибытии в Польшу и Словакию нескольких специальных бортов ВВС США. Прибыли они в эти страны без груза. Речь идёт о нескольких конвертопланах, а также о транспортном самолёте MC130J Hercules, вертолётах Sikorsky UH-60M и других средствах авиации Конвертопланы и вертолёты ВВС США, как пишут американские СМИ, планируют задействовать при вывозе американских дипломатов (среди которых немало представителей американских разведструктур) из Львова в Польшу. Транспортные самолёты могут быть задействованы для вывоза американских военных, которые присутствуют на данный момент в Львовской области, в Очакове, а также на тех территориях Донбасса, которые остаются под киевским контролем.