Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины

Украина потребовала от России отменить признание республик Донбасса и приступить к выполнению Минских соглашений. С соответствующим заявлением выступил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.В Киеве надеются вернуть все обратно и забыть принятое Путиным решение как страшный сон. Такое ощущение возникает после публикаций заявлений, звучащих от представителей Украины на различных международных площадках. Очередное требование озвучил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, потребовавший от Москвы отозвать признание ДНР и ЛНР в качестве суверенных и независимых государств и немедленно сесть за стол переговоров, чтобы "урегулировать конфликт в Донбассе". Восемь лет до этого в Киеве вести переговоры не намеревались, а тут прямо забегали.- заявил он на заседании Совбеза ООН, посвященного украинской тематике.Кроме того, по словам Кислицы, Киев выступает за решение конфликта путем реализации Минских соглашений, к чему и призывает Россию.В ответ на требования Кислицы российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что Россия в течение многих лет просила Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском и решить все мирным путем, но в итоге Донбасс получил новый военный конфликт, развязанный Украиной. Допустить этого Россия не могла, поэтому предприняла все меры для защиты населения республик. Россия не допустит новой бойни в Донбассе, подчеркнул он.