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Постпред Украины в ООН потребовал от России отозвать признание республик Донбасса

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Украина потребовала от России отменить признание республик Донбасса и приступить к выполнению Минских соглашений. С соответствующим заявлением выступил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.


В Киеве надеются вернуть все обратно и забыть принятое Путиным решение как страшный сон. Такое ощущение возникает после публикаций заявлений, звучащих от представителей Украины на различных международных площадках. Очередное требование озвучил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, потребовавший от Москвы отозвать признание ДНР и ЛНР в качестве суверенных и независимых государств и немедленно сесть за стол переговоров, чтобы "урегулировать конфликт в Донбассе". Восемь лет до этого в Киеве вести переговоры не намеревались, а тут прямо забегали.

Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины

- заявил он на заседании Совбеза ООН, посвященного украинской тематике.

Кроме того, по словам Кислицы, Киев выступает за решение конфликта путем реализации Минских соглашений, к чему и призывает Россию.

В ответ на требования Кислицы российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что Россия в течение многих лет просила Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском и решить все мирным путем, но в итоге Донбасс получил новый военный конфликт, развязанный Украиной. Допустить этого Россия не могла, поэтому предприняла все меры для защиты населения республик. Россия не допустит новой бойни в Донбассе, подчеркнул он.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/SergiyKyslytsya
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65 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:20
    +16
    Какой грозный дядька!!! Бояться уже можно?
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 07:23
      +18
      У них было целых ВОСЕМЬ ЛЕТ для выполнения решений Минска.
      1. Cron
        Cron Сегодня, 07:28
        +13
        Цитата: Ольгович
        У них было целых ВОСЕМЬ ЛЕТ для выполнения решений Минска.

        Точнее у них было целых восемь лет для убийств и издевательств над гражданами ЛДНР.
        Давно нужно было с этим кончать
        1. 28-й регион
          28-й регион Сегодня, 07:32
          +3
          Да ладно вам, чего с пьяну не скажешь. Главное на утро не вспоминать.
        2. katkasi
          katkasi Сегодня, 08:04
          +3
          Будете выеживаться, самим придется сидеть в подвале, возможно Лубянки.
      2. dzvero
        dzvero Сегодня, 07:30
        +17
        Восемь лет надеялись и верили, что 22.02.2022 не наступит никогда. А теперь раз доктор сказал - в морг, знчит, в морг. Поздно соглашаться на минские когда Донбас отвалился.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:01
          +2
          Цитата: dzvero
          Восемь лет надеялись и верили, что 22.02.2022 не наступит никогда. А теперь раз доктор сказал - в морг, знчит, в морг. Поздно соглашаться на минские когда Донбас отвалился.

          Умерла - так умерла. Помянем. Не чокаясь. drinks
      3. Shiva83483
        Shiva83483 Сегодня, 07:38
        +10
        Сему перцу, как и его предшественникам стоит крепко-накрепко запомнить одну единственную истину: банкрот-НЕ ИМЕЕТ права чего-либо требовать...он имеет возможность, исключительно просить...и никак иначе
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 07:34
      +6
      Цитата: НДР-791
      Какой грозный дядька!!!

      Шматом сала по грозной харе!
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:48
        +5
        Не надо продукты портить.По морде можно чем ни будь другим .
        1. potap6509
          potap6509 Сегодня, 07:59
          +4
          Звезднополосатой ссаной тряпкой, к примеру.
    3. предки с Дона
      предки с Дона Сегодня, 08:12
      0
      Все, теперь не требовать, а просить надо, что б Львов оставили.
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 07:21
    +11
    Цитата: НДР-791
    Какой грозный дядька!!! Бояться уже можно?

    Ещё бы кулачком постучал, а лучше головой, там все равно пусто. И ах как неожиданно они начали вспоминать про Минские соглашения, память вернулась за ночь
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:40
      +2
      Цитата: Mitroha
      И ах как неожиданно они начали вспоминать про Минские соглашения, память вернулась за ночь

      И ничего не изменилось у них в мозхе даже сейчас - как орали что надо Москву на переговоры, так и клинит их до сих.
      1. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 08:12
        +1
        Теперь:
        - Будет ошибкой остановиться в данной ситуации на простом признании ЛДНР независимыми как документально оформленном факте и все.
        - Будет ошибкой не обеспечить полное поражение всех огневых точек ВСУ и нацбатов, не подавлять артиллерию Краины.
        - Будет огромнейшей ошибкой не решить "пусть через 8 лет и поздно" вопрос по нацизму и бандеровщине на Украине сейчас - отодвигая блок НАТО и его ракеты от наших западных границ - беря территорию бывшей Украины под контроль без установления ее независимости и филькиных правительств по типу "независимых".
        - Будет ошибкой воздержаться от проведения глубокой войсковой операции по полному уничтожению всех подразделений ВСУ, не пожелавших сдаться после объявления ультиматума о сдаче. Без уничтожения под корень нацбатов и иностранных ЧВК.
        Да. Территорию разорили и все на ней порушено, но Путин в обращении говорил, что фактически уже НАТО на Украине и отказывается от наших требований по безопасности. Вопрос: Так чего ждать - очевиден военный ответ.
        - Будет заблуждением считать, что мы итак не богатые придем к содержанию оставшихся на Украине коренных жителей, вливанию средств в восстановление. Но, как тогда быть с обращением Путина? Он тогда что имел ввиду? Говоря про ошибку под названием - Украина? Про наглость когда НАТО уже зашло В Украину?
        1. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 08:24
          0
          Для начала - уничтожение запрещённых вооружений. 6 часов дать на отвод и потом начать дистанционную прополку. Только решительные действия могут сэкономить кровь с обеих сторон. Следующий этап - прополка нациков в сопровождении с официальными обвинениями. Даже официальные обвинения той снайперше, которая видосы показывала по убийствам.
        2. 1976AG
          1976AG Сегодня, 08:28
          0
          С Вашими тезисами ВВП вчера ознакомился и принял решение о признании ЛДНР )
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 07:23
    +7
    Украина потребовала от России отменить признание республик Донбасса и приступить к выполнению Минских соглашений.
    Вспомнила бабка как девкой была.. Что ж Вы семь лет то "телились"?
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:25
    +13
    В Донецке открыли пункт приёма Джавелинов? Сейчас же понесут. Надо избежать очередей и толкотни.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:33
      0
      Цитата: sergo1914
      В Донецке открыли пункт приёма Джавелинов? Сейчас же понесут. Надо избежать очередей и толкотни.

      Даже на секунду не сомневаюсь что если установить цену тысяч в 10 - долларов, то принесут все что есть ....а если 20 - то принесут вместе с инструкторами, проводившими обучение...
  5. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 07:26
    +3
    Вспомнили о "Минске".... только сложно будет теперь объяснить наличие их войск на оккупированных ВСУ территориях ДНР и ЛНР.
    В связи с этим два вопроса:
    - освобождать от ВСУ оккупированные ими территории ЛДНР будем?
    - население оккупированных территорий ЛДНР помогать то будет?
    1. st2st
      st2st Сегодня, 07:51
      +3
      Кстати ,тёзка , насчёт помощи ЛДНР . В " Дзене" уже сопливо-слёзные посты попёрли о том , насколько обнищают россияне .Стон стоит " наши деньги" , " наши пенсии" , "не желаем кормить , ибо , сами голодаем" , ну , и прочая лабуда
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 08:22
        0
        Дзен это помойка, косящая под какой то "орган".. Внимание не заслуживает, от слова СОВСЕМ.
  6. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 07:28
    +10
    7 лет не приступали к выполнению соглашений а сейчас за ночь прозрели! Нет! Все! Тю тю братья!

    Теперь еще за Одессу надо ответить! Это прям по КГБистски! Прям радуюсь что не забыли и очень хочу этой кары. Даже не суда, а кары!
  7. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:29
    +6
    Поздно требовать такое от России. И вернуть уже ничего нельзя, панове. Ибо пора осознать
    "О боже, мы все просрали belay !" (с)
  8. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 07:30
    +5
    Думаю дальше Украину обкусают и Польша и др. западные друзья. Захотят своё вернуть.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:32
      +5
      Польша - в первую очередь, поляки уже на низком старте, в нетерпении.
      Им западную часть Украины страсть как хапануть хочется.
      1. Shiva83483
        Shiva83483 Сегодня, 07:40
        +2
        тогда Гданьск-немчуре придется вернуть...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:43
          +5
          Да, Данциг (Гданьск) - больная тема для бундесов....
          Но это уже их заботы - пусть сами разбираются.
          1. Shiva83483
            Shiva83483 Сегодня, 07:44
            +2
            Да, Данциг (Гданьск) - больная тема для бундесов....
            а когда гансы во вкус войдут....уууууууууууууу...боюсь даже представить
            1. Paranoid50
              Paranoid50 Сегодня, 08:09
              +2
              Цитата: Shiva83483
              а когда гансы во вкус войдут....

              Не войдут - им вкусовые сосочки качественно прижгли почти 80 лет назад. yes
              1. Shiva83483
                Shiva83483 Сегодня, 08:11
                +1
                Не думаю...тевтонский дух там ещё остался в наличии.
                1. Paranoid50
                  Paranoid50 Сегодня, 08:12
                  +1
                  Цитата: Shiva83483
                  тевтонский дух там ещё остался

                  Несколько капель на дне флакона, почти пары... yes laughing
                  1. Shiva83483
                    Shiva83483 Сегодня, 08:13
                    0
                    Несколько капель на дне флакона, почти пары...
                    главное что есть....а аппетит приходит во время еды
            2. Егоза
              Егоза Сегодня, 08:11
              +1
              Цитата: Shiva83483
              а когда гансы во вкус войдут....уууууууууууууу...боюсь даже представить

              Тем более, что Путин позвонил и предупредил Шольца и Макрона, что будет признание республик.
    2. Василий Онищук
      Василий Онищук Сегодня, 07:39
      +6
      Тем более, что эти клоуны из Рады сами признали Пакт Молотова-Риббентропа преступным. А по этому Пакту Галиция и Волынь оказались в Украине. И коммунистический режим они тоже признали преступным. А все Украинские границы были сформированы Советской властью.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:09
      +1
      Цитата: pexotinec
      Думаю дальше Украину обкусают и Польша и др. западные друзья. Захотят своё вернуть.

      И все будет так, как предсказывал убитый мольфар. И про то, что народ брат на брата пойдет, и что это третья сторона сделала, и чтоо война будет, и что вернут себе земли Польша, Румыния , а потом все хорошо будет.
      1. Shiva83483
        Shiva83483 Сегодня, 08:12
        +1
        И все будет так, как предсказывал убитый мольфар. И про то, что народ брат на брата пойдет, и что это третья сторона сделала, и чтоо война будет, и что вернут себе земли Польша, Румыния , а потом все хорошо будет.
        за такие предсказания видать его и "обнулили"
  9. Степан S
    Степан S Сегодня, 07:31
    +5
    Кроме того, по словам Кислицы, Киев выступает за решение конфликта путем реализации Минских соглашений

    ОНи где были восемь лет, когда РОссия со всех углов просила и требовала выполнения Минских соглашений. Теперь позно, поезд ушел вместе с перроном.
  10. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 07:32
    +4
    Да чего уж, сразу бы требовал родить себя обратно.
  11. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 07:32
    +2
    Поздно вам пить боржоми господа украинцы...
  12. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 07:33
    +6
    Что будет если не отзовем? Забодает?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:40
      +6
      Насрут на коврик под дверью посольства России, вестимо.... what
      С них станется.
  13. krops777
    krops777 Сегодня, 07:33
    +5
    В Киеве надеются вернуть все обратно и забыть принятое Путиным решение как страшный сон.


    Не ну вас же предупреждали, не хотите по хорошему будет по другому. Предлагаю Путину В.В. пошутить на счет Аляски, вот у амеров глаз задергается.
    1. nikolas 83
      nikolas 83 Сегодня, 07:51
      +3
      Да там и так уже бидона не слыхать несколько дней ,видно мысли собирает а вы еще про Аляску предлагаете напомнить.Америкосы в ступоре ,заело пластинку на санкциях .Несколько дней отходить будут.
      1. krops777
        krops777 Сегодня, 07:55
        +3
        Да там и так уже бидона не слыхать несколько дней ,видно мысли собирает а вы еще про Аляску предлагаете напомнить.Америкосы в ступоре ,заело пластинку на санкциях .Несколько дней отходить будут.


        А еще надо патрулирование в нейтральных водах вокруг ФША организовать с ядерным оружием тогда их вообще заклинит, а может мозги включатся и придется договариваться.
  14. Hagen
    Hagen Сегодня, 07:34
    +4
    Кроме того, по словам Кислицы, Киев выступает за решение конфликта путем реализации Минских соглашений, к чему и призывает Россию.

    Вчера Нарышкин рассказал про ваши выступления и призывы. У вас было восемь лет, чтобы к выступлениям добавить и какие-то дела. Вы все это время врали, врете и сегодня. И это все видят. Даже те, кто вас поддерживает. Я понимаю, что эти ваши выступления ни что иное, как ритуальная мантра. Другого сказать вы не можете. Тем не менее, ценник свой вы обозначили. Предателей ненавидят противники, и презирают хозяева....
  15. st2st
    st2st Сегодня, 07:34
    +5
    Главное , " декоммунизацию" в полном объёме провести , как Путин пообещал .
  16. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 07:35
    +2
    Вам уже сказали, не о чем разговаривать с властями Украины. Минск Украины не выполняла и выполнять не будет. Поэтому Украина идёт.... дальше следуют местные идиоматические выражения. Так что разговаривать с Украиной никто не собирается.
  17. rusich
    rusich Сегодня, 07:49
    +2
    Требовать будешь у своей кастрюлеголовой. А с Россией нужно разговаривать вежливо. 8 лет не хотели выполнять минские, а сейчас захотели. Поздно пить боржоми
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:50
    +2
    Постпред Украины в ООН потребовал от России отозвать признание республик Донбасса
    Раздавался дружный хор ... могут, даже, одну и туже ноту затянуть!
    Вот только, тогда, когда "говорят" пушки, хору можно уже з з замолчать, его никто слушать не будет.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:33
      0
      Угу , поздно , у них было 8 лет , а теперь наступило новое время...
  19. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:55
    +4
    А почему только отозвать признание? А где требование компенсировать нэзалэжной стопятьсот мульярдов долярей за моральный ущерб (обгаженые кружевные труселя), немедленно разобрать СП1 и 2, бесплатно снабжать нэньку газом и нефтью "до скончания века" и начинать утренние передачи радио и телевидения России словами "слава Украине "
    Если разевать хайло, то разевать пока челюсть не треснет. fool
  20. domm4x
    domm4x Сегодня, 08:00
    +1
    ПУТИН ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛ

    https://youtu.be/on3PJUs0aGk
  21. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:09
    +2
    Теперь захотели вернуться за стол переговоров?
    Всё ребята время когда ваши политические клоуны кривлялись перед Российскими дипломатами прошло , теперь будте добры предъявить миру "лучшую" армию в Европе.
  22. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 08:14
    0
    Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров.
    А почему про Крым ничего нет? Уже привыкли?
  23. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:15
    0
    А где в Минских соглашениях сказано про Россию и что она что то там должна выполнять?
  24. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:20
    0
    требовать от жены будет исполнения супружеского долга и то если та позволит
  25. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 08:22
    0
    Эти упыри сейчас будут визжать о том что им нехватило буквально пару месяцев что бы начать исполнять минск....и вот Россия все испортила...но мы же хотели...уже вот вот....ТВАРИ МЕРЗКИЕ. Наконец то у руководства страны кончились иллюзии на счет запада и сша о том что договариваться с ними бесполезно - полный игнор и мало того еще больще усугубление идет. Так что никакая дипломатия и тем более пустые переговоры не помогут и бесоплезны - только силовое решение проблемы...я имею ввиду по части сша и украины.
  26. ЛюбопытнаяКатя
    ЛюбопытнаяКатя Сегодня, 08:22
    0
    Украина потребовала от России отменить признание республик Донбасса и приступить к выполнению Минских соглашений

    Чего ж вы их 8 лет не выполняли? И прямо говорили, что выполнять не будете?
    Теперь, когда жаренных петух клюнул в щирую украинскую жопу - вспомнили про Минск-2? Не поздновато ли?
  27. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 08:27
    0
    Это ты от своего клоуна требуй. А теперь все трамвай ушел.
  28. cniza
    cniza Сегодня, 08:32
    +1
    В Киеве надеются вернуть все обратно и забыть принятое Путиным решение как страшный сон.


    Всё интересное ещё впереди...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:37
      +1
      Цитата: cniza
      В Киеве надеются вернуть все обратно и забыть принятое Путиным решение как страшный сон.


      Всё интересное ещё впереди...

      Похоже в данном варианте (украинском), надежда умирает не последней, а первой.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 08:39
        0
        Это мертво рожденное образование и итог был понятен за ранее...
  29. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:36
    0
    Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров.

    Лимитроф - не имеет права ничего требовать от Великой Державы.