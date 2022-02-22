Британия рассмотрит вопрос предоставления Украине дополнительной военной помощи

Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В Лондоне пообещали рассмотреть просьбы украинских властей.В понедельник вечером, сразу же после выступления Владимира Путина и подписания указа о признании республик Донбасса, Зеленский совершил два телефонных звонка, сначала в Вашингтон, затем в Лондон. Подробности телефонных переговоров не приводятся, но британский премьер Борис Джонсон уже пообещал рассмотреть вопрос предоставления Украине дополнительной военной помощи, как он сам выразился: "по просьбе украинского правительства".Джонсон выразил озабоченность последними событиями, происходящими "на Украине" и предупредил Зеленского, что Россия несомненно готовит вторжение на Украину и состоится оно в "ближайшие часы и дни".Не забыл британский премьер осудить решение России о признании ДНР и ЛНР, заявив, что теперь Минские соглашения стали "неосуществимыми". Можно подумать, что до этого они "осуществлялись", особенно со стороны Киева, где прямым текстом заявляли, что выполнять их не будут. Но теперь то есть на кого все свалить, дальнейшую риторику Запада нетрудно представить, во всех бедах обвинят Россию.Джонсон пообещал уже сегодня, т.е. во вторник, объявить о введении санкций против России за признание республик Донбасса. При этом, по информации британской прессы, речь про пакет ограничений, приготовленный на случай вторжения России на Украину, пока не идет.