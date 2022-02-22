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Британия рассмотрит вопрос предоставления Украине дополнительной военной помощи

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Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В Лондоне пообещали рассмотреть просьбы украинских властей.


В понедельник вечером, сразу же после выступления Владимира Путина и подписания указа о признании республик Донбасса, Зеленский совершил два телефонных звонка, сначала в Вашингтон, затем в Лондон. Подробности телефонных переговоров не приводятся, но британский премьер Борис Джонсон уже пообещал рассмотреть вопрос предоставления Украине дополнительной военной помощи, как он сам выразился: "по просьбе украинского правительства".

Джонсон выразил озабоченность последними событиями, происходящими "на Украине" и предупредил Зеленского, что Россия несомненно готовит вторжение на Украину и состоится оно в "ближайшие часы и дни".

Не забыл британский премьер осудить решение России о признании ДНР и ЛНР, заявив, что теперь Минские соглашения стали "неосуществимыми". Можно подумать, что до этого они "осуществлялись", особенно со стороны Киева, где прямым текстом заявляли, что выполнять их не будут. Но теперь то есть на кого все свалить, дальнейшую риторику Запада нетрудно представить, во всех бедах обвинят Россию.

Джонсон пообещал уже сегодня, т.е. во вторник, объявить о введении санкций против России за признание республик Донбасса. При этом, по информации британской прессы, речь про пакет ограничений, приготовленный на случай вторжения России на Украину, пока не идет.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/10DowningStreet
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:03
    +3
    Британия рассмотрит вопрос предоставления Украине дополнительной военной помощи
    "соревнование" началось, первые на старте --- наглы с островов!!!
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 08:04
      +8
      Путину пора вводить над всей Украиной бесполетную зону. Хватит вражеским бортам беспрепятственно возить всякую гадость бандеровцам.
      Нещадно сбивать все, что летит нарушая запрет.
    2. cniza
      cniza Сегодня, 08:29
      0
      Доброго времени! hi

      У меня впечатление , что Россия с США о чем то договорилась и это наши им дают сохранить лицо...
  2. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:03
    +7
    Впечатляет решимость "Лохматого" (Б.Джонсона) , он готов продолжать борьбу до последнего украинца .
    Вот вам оружие, дохните пожалуйста, не жалко , но Лиз Трасс на танке к вам не приедет.
    negative negative
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:06
      +5
      а жаль что не приедет - Лизку бы в головной танк украинской "наступательной" колонны посадить....

      ЗЫ как и ожидалось, никто из англосаксов не ломонулся войну России объявлять. пока что янкесы сами драпают теперь уже и из Львова (даже дополнительные борта зарезервировали под это дело вместе с Оспреями).
  3. предки с Дона
    предки с Дона Сегодня, 08:14
    +2
    На фото два клоуна, их неньки по факту уже нет, остался один вопрос где пройдет граница Новороссии.
  4. NKT
    NKT Сегодня, 08:15
    +2
    Даешь свободу Шотландии и Северной Ирландии!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:18
      0
      Цитата: NKT
      Даешь свободу Шотландии и Северной Ирландии!

      И Уэльса тоже!!!
  5. Cron
    Cron Сегодня, 08:19
    +1
    Путин в 2017
    «Поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию, – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. – Это решение ситуацию не изменит. Оно вообще никак не повлияет на изменение ситуации. Но количество жертв, безусловно, может увеличиться».

    «У самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны, – отметил он. – И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них».
  6. Степан S
    Степан S Сегодня, 08:24
    +1
    Ну и что они еще могут привезти и как это поможет Украине? Сейчас там такой бардак начнется, что вся эта помощь будет рапродана, разворована и утеряна. Прапорщики рулят армией Украины.
  7. cniza
    cniza Сегодня, 08:27
    0
    Джонсон пообещал уже сегодня, т.е. во вторник, объявить о введении санкций против России за признание республик Донбасса. При этом, по информации британской прессы, речь про пакет ограничений, приготовленный на случай вторжения России на Украину, пока не идет.


    Такое впечатление , что все все знали и это США потихоньку отползают , им дали сохранить лицо...
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:28
    +1
    Британия рассмотрит...Пока палата общин, пока палата лордов...Тут королева короновирусом заболела! Еще хоронить придется! Короче, много дел у Британии и без Украины. А поговорить - можно и поговорить в "приятственной манере"
  9. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 08:39
    0

    Борису показали матрёшку...