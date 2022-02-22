Глава Общественной палаты ДНР: Признание республик Донбасса можно сравнить с победой под Сталинградом

В Донецке и Луганске активно комментируют события, которые проявили себя накануне. Решение президента России о признании республик Донбасса в качестве независимых государств вызвало по-настоящему неподдельные эмоции. Одним из тех, кто своими эмоциями в этом плане поделился с журналистами, стал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман, ранее занимавший пост главы республики.
Комментируя решение Владимира Путина о признании народных республик, Александр Кофман заявил о том, что день этот обязательно войдёт в историю как ДНР и ЛНР, так и России. По словам председателя ОП ДНР, этот день должен стать для республик государственным праздником.
Сделал Александр Кофман и весьма примечательное заявление. Он высказал мнение о том, что «признание ЛНР и ДНР – это ещё не окончательная победа, а выход из полуфинала в финал».
По словам Александра Кофмана, по своему значению решение о признании независимости республик Донбасса можно сравнить с победой Красной Армии в битве под Сталинградом.
Экс-глава МИД ДНР:
Тогда наступил коренной перелом в войне.
Эта аналогия может прослеживаться, как считает руководитель Донецкой общественной палаты, и сегодня.
В интервью «ДАН» он также добавил, что окончательной победой можно будет считать «очищение Украины от нацизма».
На этом фоне постпред США в ООН заявила о введении санкций в отношении Донецкой и Луганской народных республик. США предполагают «введение запрета» на торговлю с ЛДНР, а также запрет на инвестиции в экономику республик. По словам Линды Томас-Гринфилд, Джо Байден уже подписал соответствующий указ. При этом в американском Конгрессе у республиканцев нашёлся дополнительный повод обвинить Демпартию в «бездействии». Демократам напомнили, что Крым Украиной был потерян тоже при «демократическом» большинстве в Конгрессе и «демократическом» президенте.