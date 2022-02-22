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Глава Общественной палаты ДНР: Признание республик Донбасса можно сравнить с победой под Сталинградом

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Глава Общественной палаты ДНР: Признание республик Донбасса можно сравнить с победой под Сталинградом

В Донецке и Луганске активно комментируют события, которые проявили себя накануне. Решение президента России о признании республик Донбасса в качестве независимых государств вызвало по-настоящему неподдельные эмоции. Одним из тех, кто своими эмоциями в этом плане поделился с журналистами, стал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман, ранее занимавший пост главы республики.


Комментируя решение Владимира Путина о признании народных республик, Александр Кофман заявил о том, что день этот обязательно войдёт в историю как ДНР и ЛНР, так и России. По словам председателя ОП ДНР, этот день должен стать для республик государственным праздником.

Сделал Александр Кофман и весьма примечательное заявление. Он высказал мнение о том, что «признание ЛНР и ДНР – это ещё не окончательная победа, а выход из полуфинала в финал».

По словам Александра Кофмана, по своему значению решение о признании независимости республик Донбасса можно сравнить с победой Красной Армии в битве под Сталинградом.

Экс-глава МИД ДНР:

Тогда наступил коренной перелом в войне.

Эта аналогия может прослеживаться, как считает руководитель Донецкой общественной палаты, и сегодня.

В интервью «ДАН» он также добавил, что окончательной победой можно будет считать «очищение Украины от нацизма».

На этом фоне постпред США в ООН заявила о введении санкций в отношении Донецкой и Луганской народных республик. США предполагают «введение запрета» на торговлю с ЛДНР, а также запрет на инвестиции в экономику республик. По словам Линды Томас-Гринфилд, Джо Байден уже подписал соответствующий указ. При этом в американском Конгрессе у республиканцев нашёлся дополнительный повод обвинить Демпартию в «бездействии». Демократам напомнили, что Крым Украиной был потерян тоже при «демократическом» большинстве в Конгрессе и «демократическом» президенте.
Использованы фотографии:
кадр YouTube/ТК Юнион
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16 комментариев
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  1. предки с Дона
    предки с Дона Сегодня, 08:17
    +1
    Значит будут еще победы, когда уходили из Славянска сказали, что вернемся. В выступлении Путина, четко заявлено Новороссии быть, наши предки собирали земли русские, а коммуняки разбазаривали, настало время вернуть.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 08:20
      0
      И кого Вы называете "коммуняками "? Путина ,и восхваляемых им Ельцина и Горбачева , которых Путин старательно отмазывает от ответственности за уничтожение ими СССР ?
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 08:21
      +2
      По словам Александра Кофмана, по своему значению решение о признании независимости республик Донбасса можно сравнить с победой Красной Армии в битве под Сталинградом.

      Новость о признании ЛДНР безусловно позитивная, но вот сравнивать Победу под Сталинградом Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками когда в окружение попало более 220 000 человек и окончание 8 лет терзаний при пограничном конфликте двух капиталистических стран неприемлемо.
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:29
      0
      Что то с памятью ... случилось.
      Хотя, вероятно, что её просто нет, по факту.
  2. tatra
    tatra Сегодня, 08:22
    0
    Кощунственно сравнивать то ,что советский народ воевал и умирал за своё Советское Государство с подписанием каких -то бумажек .
    1. Cron
      Cron Сегодня, 08:28
      -1
      Цитата: tatra
      Кощунственно сравнивать то ,что советский народ воевал и умирал за своё Советское Государство с подписанием каких -то бумажек .

      Злая вы какая-то. И сирийцы говорили, что в Алеппо это был наш Сталинград. Во многих конфликтах проводят такие сравнения. Просто конкретно для них это имело такое же значение. Что в этом плохого? Наоборот люди знают и помнят об этом великом и переломном событии.
      1. tatra
        tatra Сегодня, 08:34
        +1
        Почему -то вы ,враги коммунистов ,"вспоминаете " о победах советского народа только когда вам это выгодно .
        А во всех остальных случаях ваша идеология -это клевета на советский народ ,оправдание преступлений его внешних и внутренних врагов .
  3. klsky
    klsky Сегодня, 08:22
    -1
    Почему не со взятием Берлина не сравнил? Славная же победа .
  4. WertGan
    WertGan Сегодня, 08:23
    -7
    Ну вот признали эти республики... Чем это отличается от признания в Беловержской пуще? По факту ведь теперь-то эти регионы фактически оторваны именно от России? Эти земли теперь сама Россия оторвала от себя! А от русского народа оторваны еще два неких "народа". В исторической перспективе там будет такая же "многовекторность" в пику России и в пользу США. Я думаю, что в этом раунде Штаты нас переиграли (снова)
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:32
      -1
      Цитата: WertGan
      В исторической перспективе там будет такая же "многовекторность" в пику России и в пользу США. Я думаю, что в этом раунде Штаты нас переиграли (снова)

      Не дождетесь! Дайте устояться, а потом можно и референдум провести о присоединении к России. И как минимум к ОДКБ.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:36
        0
        Уже были такие референдумы, но тогда ими подтёрлись
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:26
    -2
    Раньше побеждали немцев, а теперь "первую из двух бед России" . С подачи всеми презираемого Зюганова, о котором скромненько теперь помалкиваем. Не иначе как мы и Сталинград теперь превзошли!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:26
    +1
    Глава Общественной палаты ДНР: Признание республик Донбасса можно сравнить с победой под Сталинградом
    Всего лишь следующий шаг длинного пути ...
    Можно предположить, что отскока назад уже не будет.
  7. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 08:27
    +2
    Порох просрал Крым. Зе просрал Донбасс. Следующий президент украины просрет Одессу?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Шкипер
      Следующий президент украины просрет Одессу?

      А можно это как-то пораньше? До выборов следующего клоуна. А то тут Кличко в президенты намылился! И чего это только Одессу? Харьков, Запорожье, Днепропетровск и т.д. тоже очень хорошие города. )))
  8. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 08:39
    0
    Ну их понять то можно, уже 8 лет изо дня в день их убивают.
    Жаль конечно, что (Х) Куев не решил все мирным путём, клоун уж больно злобный оказался.
    Ну теперь не нойте, что жить тяжело!