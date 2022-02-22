Военное обозрение
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Источник сообщил о приостановке работ по военно-транспортному Ил-112В

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Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В приостановлены, решение об их возобновлении будет принято по итогам расследования катастрофы с первым опытным образцом самолета.


Решение о приостановке работ по созданию Ил-112В принято еще 9 февраля, одновременно остановлена сборка второго и третьего опытных образцов самолета на ВАСО. Все дело в том, что приближается очередной этап опытно-конструкторских работ и может возникнуть ситуация, при которой потребуется внесение изменений в планер или двигатель самолета и это лучше сделать заранее. Поэтому разработчик будет ждать заключения комиссии, расследующей причины катастрофы с первым опытным образцом Ил-112В в Кубинке.

Принято решение с 9 февраля приостановить работы (...) до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке

- приводит РИА Новости слова источника в ОПК.

Напомним, что единственный экземпляр легкого военно-транспортного самолета Ил-112В разбился 17 августа 2021 года в Кубинке, падению предшествовало возгорание правого двигателя. Официальных выводов комиссии о причине катастрофы пока нет.

Легкий военно-транспортный турбовинтовой самолет Ил-112В создается для замены в транспортной авиации самолетов Ан-26 и Ан-24, ресурс которых в скором времени будет выработан. Самолет является первым разработанным "с нуля" в России, работы ведутся с 2014 года. Предназначен для транспортировки военнослужащих, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Грузоподъемность составляет 5 тонн, дальность полета - 5 тысяч км, самолет способен приземляться и взлетать с грунтовых аэродромов.
Использованы фотографии:
ОАК
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1 комментарий
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  1. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 08:37
    +1
    Правильно, на ошибках учатся, благо мы свою школу авиастроения практически похер или, надо начинать все заново.