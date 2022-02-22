Британские чиновники признание Россией ЛДНР назвали «дурным знаком»

Британское издание Daily Mail опубликовало большую статью, в которой подвергло критике решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и отправить российские войска для выполнения задач по установлению мира на их территории. Газета привела мнение высокопоставленных британских чиновников, которые называют признание республик Донбасса очень дурным знаком.
Как утверждает издание, действия Путина способствуют сохранению дальнейшей напряженности в отношениях России с Западом и разрушают Минские соглашения, на выполнение которых еще была какая-то надежда. Но верхом цинизма, конечно, является цитирование очередного американского пропагандистского фейка о том, что Россия якобы приготовила расстрельный список украинцев, в который включила диссидентов, журналистов, политических деятелей, а также этнические меньшинства.
Очень интересно, какие такие этнические меньшинства Россия якобы собирается уничтожать на Украине? Болгар? Венгров? Цыган? И зачем это надо? Но сейчас темы этнической и расовой дискриминации на Западе считают крайне актуальными, поэтому и эксплуатируются теми же британскими чиновниками и прессой.
Guardian назвала признание ДНР и ЛНР «абсурдным спектаклем» и выразила сомнения в том, что заседание Совета безопасности РФ транслировалось в прямом эфире. По версии издания, в действительности решение о признании республик было принято задолго до прошедшего заседания Совбеза. New York Times решила погрузиться вглубь истории российского государства и доказать, что Украина якобы не являлась в полной мере частью русского мира, так как отдельные ее регионы принадлежали Польше, Литве и Австро-Венгрии.
Как пишет автор издания, мало знакомый с реальной историей советского государства, в советское время якобы произошло изгнание украинского языка из средних школ, а культура Украины была низведена до этнических танцевальных коллективов. Times охарактеризовала выступление Владимира Путина как логически бессвязное, назвав его «странным уроком истории».
Daily Telegraph, не углубляясь в историю вопроса, останавливается на куда более актуальной теме – реальности начала боевых действий. Издание утверждает, что российская армия якобы готова к атаке по всем направлениям, на которых сосредоточены военные подразделения.
Как видим, в целом западная пресса придерживается резко негативной трактовки признания республик ДНР и ЛНР. Судьба русского населения этих республик никоим образом не волнует представителей западной прессы и чиновничьего аппарата, на словах озабоченных соблюдением «прав человека».