Военное обозрение
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Британские чиновники признание Россией ЛДНР назвали «дурным знаком»

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Британское издание Daily Mail опубликовало большую статью, в которой подвергло критике решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и отправить российские войска для выполнения задач по установлению мира на их территории. Газета привела мнение высокопоставленных британских чиновников, которые называют признание республик Донбасса очень дурным знаком.


Как утверждает издание, действия Путина способствуют сохранению дальнейшей напряженности в отношениях России с Западом и разрушают Минские соглашения, на выполнение которых еще была какая-то надежда. Но верхом цинизма, конечно, является цитирование очередного американского пропагандистского фейка о том, что Россия якобы приготовила расстрельный список украинцев, в который включила диссидентов, журналистов, политических деятелей, а также этнические меньшинства.

Очень интересно, какие такие этнические меньшинства Россия якобы собирается уничтожать на Украине? Болгар? Венгров? Цыган? И зачем это надо? Но сейчас темы этнической и расовой дискриминации на Западе считают крайне актуальными, поэтому и эксплуатируются теми же британскими чиновниками и прессой.

Guardian назвала признание ДНР и ЛНР «абсурдным спектаклем» и выразила сомнения в том, что заседание Совета безопасности РФ транслировалось в прямом эфире. По версии издания, в действительности решение о признании республик было принято задолго до прошедшего заседания Совбеза. New York Times решила погрузиться вглубь истории российского государства и доказать, что Украина якобы не являлась в полной мере частью русского мира, так как отдельные ее регионы принадлежали Польше, Литве и Австро-Венгрии.

Как пишет автор издания, мало знакомый с реальной историей советского государства, в советское время якобы произошло изгнание украинского языка из средних школ, а культура Украины была низведена до этнических танцевальных коллективов. Times охарактеризовала выступление Владимира Путина как логически бессвязное, назвав его «странным уроком истории».

Daily Telegraph, не углубляясь в историю вопроса, останавливается на куда более актуальной теме – реальности начала боевых действий. Издание утверждает, что российская армия якобы готова к атаке по всем направлениям, на которых сосредоточены военные подразделения.

Как видим, в целом западная пресса придерживается резко негативной трактовки признания республик ДНР и ЛНР. Судьба русского населения этих республик никоим образом не волнует представителей западной прессы и чиновничьего аппарата, на словах озабоченных соблюдением «прав человека».
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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57 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:27
    +27
    Газета привела мнение высокопоставленных британских чиновников, которые называют признание республик Донбасса очень дурным знаком.

    Это мы еще Северную Ирландию с Техасом не признали... они просто еще не просили.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:30
      +8
      Да мнение нынешних "британских чиновников" значит не больше чем "открытия британских учёных". Или даже меньше.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:10
        +4
        Британцы в войнушку с Россией и русскими уже "доигрались"!
        Мнение британских чиновников значит уже не более того, что умные люди сливают в унитаз!

      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 12:26
        +4
        Цитата: Владимир_2У
        Да мнение нынешних "британских чиновников" значит не больше чем "открытия британских учёных". Или даже меньше.

        Газета привела мнение высокопоставленных британских чиновников, которые называют признание республик Донбасса очень дурным знаком.

        Да, мы ничего не понимаем в завоевании и удержании земель. У бритов много "положительных" моментов в истории :
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 12:29
          +1
          И эти деятели что то булькали про "чёрные списки Путина". laughing
    2. Pivot
      Pivot Сегодня, 11:30
      +4
      Ирландия и так всеми признанное государство, а вот северную Ирландию как раз таки и надо признать.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:32
        +1
        Спасибо, поправил. hi
        1. Pivot
          Pivot Сегодня, 11:35
          +1
          Победа будет за нами, с нами правда,а значит с нами бог!
          1. Курильщик
            Курильщик Сегодня, 11:39
            +14
            ту такое дело....совбез в прямом эфире чудеса творит. wink
            53 политические и общественные организации Грузии создали Единый патриотический фронт, публично подписали декларацию о полном военном нейтралитете Грузии и требуют от властей Грузии внесения соответствующих изменений в Конституцию страны

            «Мы с сожалением должны констатировать, что Грузия не является свободной страной, о чем свидетельствуют публичные заявления высших должностных лиц о том, что «позиция США является домашним заданием для властей Грузии». Очевидно, что власти Грузии, наперекор интересам страны, регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО, что является ничем иным, как прямым вызовом России», - отмечается в письме.

            «Мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией и хотели бы встретиться с руководством Государственной думы и Совета Федерации, дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности», - уточняется в тексте. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/48177818/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
          2. zloybond
            zloybond Сегодня, 11:39
            +17
            Полная "декомунизация" - вот что они хотели- все что случайно получено с комунистами должно быть отброшено- вместе со Львовом конечно.....так что пора вводить автозаки. Президент сказал - мы знаем их поименно. Вон как завыли на весь мир. Вспомнили как вешали бандеровцев после войны.
            .....Самым неприятным в службе комендантского взвода было приведение в исполнение приговоров бандеровцам, эти паскуды от страха старались перекусить себе вены и от этого были все в крови и дерьме, откуда у них было столько дерьма - неведомо. Их приходилось тянуть к месту казни и эти метры сопровождались вонью и воем, на ногах они не держались. Зрелище было отвратительным и не раз вставал вопрос о том, чтобы этих гнид стрелять в каком-то сарае и не демонстрировать этих уродов в полном "цвете", но приказ не меняли - Вешать!....
          3. LiSiCyn
            LiSiCyn Сегодня, 11:42
            +13
            Вице-спикер парламента ЛНР: наша территория - вся Луганская область, мы призовём Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры.
            Именно так - оккупированные территории ДНР и ЛНР должны быть очищены от украинских карателей и украинской оккупационной администрации.
      2. vik669
        vik669 Сегодня, 11:57
        +1
        Да для Англии это точно дурной знак и скучно не будет!
        1. Genry
          Genry Сегодня, 12:23
          +2
          Цитата: vik669
          Да для Англии это точно дурной знак

          Для США - это уже не знак, а подрыв авторитета.
          Теперь другие начнут: "а что, так можно..."
          И сейчас Россия станет точкой конденсации антиамериканских сил.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 11:32
      +4
      -Guardian назвала признание ДНР и ЛНР «абсурдным спектаклем» .
      Явно не пропустят модераторы мое мнение по вопросу признаниия мафиозно-бандитского Косово.
    4. Luminman
      Luminman Сегодня, 11:36
      +4
      Это мы еще Северную Ирландию с Техасом не признали

      Вы забыли про Шотландию, Уэльс и Калифорнию
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:39
      +3
      А как там Елизавета с короной? bully
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 12:21
        +1
        Цитата: tralflot1832
        А как там Елизавета с короной? bully

        А у неё, передавали, появилась и вторая "корона". Интересно, кто из ближайшего окружения поделился ?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:34
          0
          Пожелаем старушке здоровья,хотя в детстве она зиговала.Но потом исправилась.Наследница короны и медсестра!Перед поколением воевашим против фашистов,преклоню колено всегда.Судьба ,дала возможность встретится с двумя такими дедами в англии,точнее в Шотландии.Оба участники северных конвоев.
      2. volodimer
        volodimer Сегодня, 12:27
        +1
        С двумя laughing ... Вроде бы лучше, чем Жириновский. При всём моём негативе к Вольфычу, но его прогноз про 22фефраля сбылся. Знал?
        А по статье:
        Очень интересно, какие такие этнические меньшинства Россия якобы собирается уничтожать на Украине? Болгар? Венгров? Цыган?

        Они бендеровцев и всяких укронацистов объявят "этническими меньшинствами". В чём, кстати, будут правы, ведь этих тварей там меньшинство. Собирается ли Россия их уничтожать? Не скажу, что не собирается и не будет. Судить и наказывать будет точно. Способ наказания, отдельная тема.
    6. Перейра
      Перейра Сегодня, 11:47
      +1
      Шотландия, Уэльс? Они как?
    7. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:47
      +1
      Цитата: Canecat
      ...называют признание республик Донбасса очень дурным знаком.

      Это мы еще Северную Ирландию с Техасом не признали... они просто еще не просили.

      Дурной знак? Да это именно то, что хотели сказать и чего боятся.Ведь у бриттов всегда есть желающие отказаться от их британской оккупации. Даже город Берик на границе с Шотландией хотел как-то отделиться от Англии и стать шотландским.
      Уж не говоря об Ирландском Сопротивлении англичанам, которое имеет не один век своей борьбы. Вот здесь-то и собака порылать! Конечно, поэтому действия России и признание ЛНР и ДНР ----им как серпом sad
  2. riwas
    riwas Сегодня, 11:27
    +3
    Британское издание Daily Mail опубликовало большую статью, в которой подвергло критике решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и отправить российские войска для выполнения задач по установлению мира на их территории.

    Все что идет во благо российским гражданам, "англичанке" поперек горла.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:28
    +3
    Газета привела мнение высокопоставленных британских чиновников, которые называют признание республик Донбасса очень дурным знаком.

    Ну и на том спасибо.
  4. Волков
    Волков Сегодня, 11:29
    +2
    О каком "дурном знаке" может идти речь, когда они уже раз 7-8 заявляли что Россия "прям сейчас начнёт вторжение".
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:59
      +2
      Цитата: Волков
      О каком "дурном знаке" может идти речь, когда они уже раз 7-8 заявляли что Россия "прям сейчас начнёт вторжение".

      О дурным знаке для них самих. wassat Владея некоторыми территориями, жители которых, терпеть не могут бриттов, они боятся потерять эти территории
  5. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 11:31
    +3
    Мелкобритания почувствовала ,что следующим шагом России будет признание независимости Шотландии и Уэллса!
  6. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 11:32
    +11
    в советское время якобы произошло изгнание украинского языка из средних школ, а культура Украины была низведена до этнических танцевальных коллективов
    Именно в советское время была проведена политика украинизации, в рамках которой людей заставляли учить "мову" и делалось все возможное для создания "украинской культуры".
    1. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 11:39
      0
      О какие факты интересные, жаль ВВП вчера в обращении подобные факты не привел.
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 12:09
      -1
      вырезка из газеты 1989 года? так это же те самые украинские нацисты которых сейчас бить будут belay еще не оперившиеся к 1989, но уже те самые. yes
      кстати, это же ваши коллеги нацисты. вы определитесь, нацистов под нож или не под нож? bully
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 12:21
        0
        Скорее, это вырезка из газеты 1929 года. Украинизация и белорусизация в 20-х-первой половине 30-х годов действительно носили абсурдный характер.
      2. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 12:37
        +2
        Цитата: SanichSan
        вырезка из газеты 1989 года


        это вырезка из газеты 1929 года. У
      3. volodimer
        volodimer Сегодня, 12:48
        0
        С чего вы взяли, что 1989 года?
        Ознакомьтесь https://mysea.livejournal.com/3312758.html
        Здесь полно подобных статей. Конкретно этой нет, но характерный шрифт свидетельствует её принадлежности к 20-30 годам. Факт "украинизации" русского населения имел место быть.
        1. SanichSan
          SanichSan Сегодня, 13:11
          0
          Цитата: volodimer
          Факт "украинизации" русского населения имел место быть.

          да, действительно, формирование местной власти из огрызков первой рады было ошибкой большевиков. уже в 30-е аукнулось голодом, а в 41 коллаборантами.
  7. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 11:33
    +8
    Дурной знак это когда дура одевает каску затем меховую шапку,и при этом не знает кому принадлежит Воронеж и Ростов занимая должность министра иностранных дел!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:51
      0
      Для них это уже норма. Главное чтобы такие к кнопке не прорвались.
  8. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 11:33
    +1
    Вы наверное перепутали Ирландию,вполне независимое государство, с Северной Ирландией?
  9. GREG68
    GREG68 Сегодня, 11:34
    +1
    Это было ожидаемо. Лайте, лайте. Собаки лают, а караван идёт.
  10. wlkw
    wlkw Сегодня, 11:36
    +1
    Сейчас остался только один ключевой вопрос, Путин признал ЛДНР в каких границах?
    В тех, что по факту?
    Или по линии ограничений согласно Минским соглашениям.
    Или в административных Границах Украины.
    Или еще есть какие варианты.

    Признание в существующих границах устроит всех западников и уже как бы мир, санкции и закулисная возня и прочие договорняки.
    А если в административных, тогда что? Что именно территориально мы признаем.
    Вот это сейчас самое главное.

    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:48
      +3
      Или по линии ограничений согласно Минским соглашениям. Или в административных Границах Украины.
      Поправите меня если Я не прав, но в Минских речь как раз о административных границах, а не о линии разграничения.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 11:51
      +1
      Путин признал ЛДНР в каких границах?

      Граница по линии Амтердам- Брест(фр.)- Гибралтар.
  11. Басарев
    Басарев Сегодня, 11:39
    0
    Украина якобы не являлась в полной мере частью русского мира, так как отдельные ее регионы принадлежали Польше, Литве и Австро-Венгрии.

    Не наоборот ли? Это Польша, Литва и Австро-Венгрия беззаконно оккупировали исконно русские земли, находившиеся в составе Руси ещё с доваряжских времён.
  12. Плюфик
    Плюфик Сегодня, 11:40
    -7
    Да что же за "умники"? Украинский язык изгнали в советское время, - ага, щас! Я свои 2 балла на экзамене в КВАТУ в 82 году никогда не забуду. Экзаменатор на русском, а я ей на украинском алгебру и геометрию объяснить пытался, ну учил я их в средней школе на нём, украинском языке. Лгуны, и так всегда. А область соседняя - Харьковская....
    1. faterdom
      faterdom Сегодня, 11:44
      +8
      А сейчас то ничего, выучили русский, я вижу? А надо было тогда, перед экзаменом по алгебре.
      Не бывает украинской алгебры, ее разноязычные люди и так понимают с помощью специальных алгебраических знаков.
  13. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:41
    +5
    Это был второй после Крыма дурной для англосаксов знак.
    Будут и третий ., и пятый, и десятый.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:01
      0
      Для их оппонентов это очень хороший знак!
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 11:46
    +3
    Украина якобы не являлась в полной мере частью русского мира, так как отдельные ее регионы принадлежали Польше, Литве и Австро-Венгрии.

    Абсолютно разумная мысль. Польские части надо отдать Польше. Австро-венгерские - Венгрии. Все остальное возвратить России. Ну а географическое недоразумение - Литву вернуть шведам, потребовав с них возврата денег за некондиционный товар.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:25
      0
      Литва никогда Швеции не принадлежала. Вы путаете с Эстонией и частью Латвии. В Закарпатье, которая была частью Венгрии, как раз самые сильные прорусские настроения во всей Западной Украине. Венграм если и отдать, то только Береговский район ( в прежним границах, до укрупнения) с преобладающим венгерским населением.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 12:30
        0
        Согласен. Литву не отдавать. Но денег за некондиционный товар в виде латвии и эстонии все равно потребовать. drinks
  15. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:50
    0
    Дурной знак это бриты - нация проституток!
  16. faiver
    faiver Сегодня, 11:58
    0
    Британские чиновники признание Россией ЛДНР назвали «дурным знаком»
    - ну вот какое нам дело до британских чиновников? Где они, а где мы?
  17. кин
    кин Сегодня, 12:03
    -2
    Судьба русского населения этих республик никоим образом не волнует представителей западной прессы…

    А кого–то интересует судьба русского населения в России, в Азии?
  18. Per se.
    Per se. Сегодня, 12:11
    0
    Как утверждает издание, действия Путина способствуют сохранению дальнейшей напряженности в отношениях России с Западом и разрушают Минские соглашения, на выполнение которых еще была какая-то надежда.

    Минские соглашения и так фактически были разрушены, не соблюдались украинской властью. Запад и так нагнетал напряжённость, как двигая НАТО к границам России, так и обкладывая её санкциями.
    Здесь уже уместен вопрос, а зачем нам надо быть при этом в ВТО, а ЦБ России подставлять под МВФ?
  19. Тестов
    Тестов Сегодня, 12:27
    +2
    Есть русская пословица: "Нечего на зеркало пенять, коли Republika e Kosovës признали". Или я не понимаю. Это - другое....А вот Испания не признала. У них Скалу оккупируют много лет...Может пора заморскую территорию Великобритании Гибралтар вернуть Испании?
  20. Андрей Чижевский
    Андрей Чижевский Сегодня, 12:34
    0
    Собака гавкает - а караван идёт..
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:53
    +1
    Газета привела мнение высокопоставленных британских чиновников, которые называют признание республик Донбасса очень дурным знаком.
    Всё ясно, наши сделали всё правильно!
  22. iouris
    iouris Сегодня, 12:58
    0
    "Если враг нас хвалит, значит что-то пошло не так" (приписывают Сталину)
  23. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 12:59
    0
    Для кого как. Для англосаксом и бандервы он дурной, а для нормальных людей самое то.