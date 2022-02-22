Вашингтон ввёл первые санкции за признание Россией республик Донбасса

Соединенные Штаты обвинили Россию в срыве Минских соглашений, решительно осудили признание республик Донбасса и сразу же ввели против России новый пакет санкций, предупредив, что во вторник последует продолжение.В Вашингтоне видимо все было готово к введению антиросийских санкций, нужен был только повод и он нашелся в понедельник, 21 февраля 2022 года, когда Россия признала республики Донбасса в качестве суверенных и независимых государств. Судя по поступившей из США информации, Байден провел телефонный разговор с Зеленским, после чего подписал указ о введении пакета санкций.Новые ограничительные меры в основном касаются республик Донбасса и всех, кто с ними будет контактировать. Указ Байдена запрещает американцам вкладывать средства в проекты, как то связанные с республиками, а также вести с ними торговлю. Кроме того, запрещается ввоз на территорию США любых товаров, услуг и технологий из ДНР и ЛНР, а также поставки всего перечисленного в республики.Этим же документом администрации США предоставляется право вводить санкции против лиц и компаний, ведущих деятельность на территории республик. Всем им грозит заморозка активов в США. Однако США оставили и лазейку, американский Минфин распространил шесть генеральных лицензий на осуществление деятельности на территории республик.На этом в Вашингтоне не успокоились и пообещали во вторник опубликовать дополнительные меры против России за признание ДНР и ЛНР.Введет санкции против России и Канада, об этом уже объявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Она обвинила Россию в нарушении Минских соглашений, устава ООН и создании угрозы мировому порядку. О каких именно санкциях идет речь пока ничего не сообщается.