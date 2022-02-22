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Вашингтон ввёл первые санкции за признание Россией республик Донбасса

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Соединенные Штаты обвинили Россию в срыве Минских соглашений, решительно осудили признание республик Донбасса и сразу же ввели против России новый пакет санкций, предупредив, что во вторник последует продолжение.


В Вашингтоне видимо все было готово к введению антиросийских санкций, нужен был только повод и он нашелся в понедельник, 21 февраля 2022 года, когда Россия признала республики Донбасса в качестве суверенных и независимых государств. Судя по поступившей из США информации, Байден провел телефонный разговор с Зеленским, после чего подписал указ о введении пакета санкций.

Новые ограничительные меры в основном касаются республик Донбасса и всех, кто с ними будет контактировать. Указ Байдена запрещает американцам вкладывать средства в проекты, как то связанные с республиками, а также вести с ними торговлю. Кроме того, запрещается ввоз на территорию США любых товаров, услуг и технологий из ДНР и ЛНР, а также поставки всего перечисленного в республики.

Этим же документом администрации США предоставляется право вводить санкции против лиц и компаний, ведущих деятельность на территории республик. Всем им грозит заморозка активов в США. Однако США оставили и лазейку, американский Минфин распространил шесть генеральных лицензий на осуществление деятельности на территории республик.

На этом в Вашингтоне не успокоились и пообещали во вторник опубликовать дополнительные меры против России за признание ДНР и ЛНР.

Введет санкции против России и Канада, об этом уже объявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Она обвинила Россию в нарушении Минских соглашений, устава ООН и создании угрозы мировому порядку. О каких именно санкциях идет речь пока ничего не сообщается.
Использованы фотографии:
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88 комментариев
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  1. Cron
    Cron Сегодня, 09:15
    +17
    Указ Байдена запрещает американцам вкладывать средства в проекты, как то связанные с республиками, а также вести с ними торговлю.

    Хана заводу эпл в Донецке
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 09:31
      +2
      По мнению Байдена: признание независимости ЛНР и ДНР угрожает национальной безопасности США.
      Александр 2 „Резец истории тебе, ханжа лукавый“.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 09:47
        +2
        "Не смешите наши искандеры", "можем повторить" ну и самое главное - слабый рубль и санкции это только на пользу России.
        1. Третий район
          Третий район Сегодня, 10:04
          +3
          Цитата: Гражданский
          слабый рубль и санкции это только на пользу России.

          Полагаю что это был сарказм.
          1. Гражданский
            Гражданский Сегодня, 10:42
            +1
            Цитата: Третий район
            Цитата: Гражданский
            слабый рубль и санкции это только на пользу России.

            Полагаю что это был сарказм.

            И да и нет. wink
            Чем слабее рубль, тем лучше бюджету
            Владимир Путин, президент: «Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились».
      2. Oleg812spb
        Oleg812spb Сегодня, 10:01
        -1
        По мнению Байдена: признание независимости ЛНР и ДНР угрожает национальной безопасности США.

        По моему мнению, там давно тотальная одержимость манией преследования
    2. keeper03
      keeper03 Сегодня, 10:25
      0
      Мировой порядок = американский порядок ! belay Нам с таким порядком не по пути ! no angry soldier
  2. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 09:15
    -33
    Если признание независимости ЛДНР и есть обещаный военно-технический ответ на непринятый наш ультиматум, то как-то неубедитнльно.
    1. prior
      prior Сегодня, 09:19
      -4
      Когда в России национализируют Макдоналдс, вот тогда можно сказать - процесс пошел.
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 09:25
        -1
        Цитата: prior
        Когда в России национализируют Макдоналдс, вот тогда можно сказать - процесс пошел.

        А что, у макдональдса много собственности в России?
        Там почти всё франшиза.
        Зато половина молочки и кондитерки у нас реально в собственности амеров. Как и "русский алюминий", который уже совсем не русский, и энергетика.... и это гораздо серьезнее, чем какой-то там макдональдс.
        1. Чарик
          Чарик Сегодня, 10:15
          +1
          Эт что-придётся заводы и фабрики у себя же дома отвоёвывать у америкосов,а кто их охраняет?ЧОП,Росгвардия или иностранные наёмники?
          1. Пиджак в запасе
            Пиджак в запасе Сегодня, 10:33
            0
            Цитата: Чарик
            что-придётся заводы и фабрики у себя же дома отвоёвывать у америкосов,а кто их охраняет?

            Охраняет их российское законодательство.
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 10:35
        0
        Цитата: prior
        Когда в России национализируют Макдоналдс, вот тогда можно сказать - процесс пошел.

        В Маках работают не американцы, а наши и везде. Просто сменить названия и меню и пусть работают дальше. Ну естественно никаких доходов после этого за океан не платить ! А обставить это бюрократическими "проволочками" !
    2. Ретвизан 8
      Ретвизан 8 Сегодня, 09:33
      0
      Скорее всего это не всё , ибо главный вредитель для России это коллективный запад с Америкой во главе .
      Пока Амерам хрен к носу не приставят они будут и дальше по всему миру гадить .
      Интересно Китайцы под эту сурдинку не начнут чего решать вопрос с Тайванем ?
      1. инженер74
        инженер74 Сегодня, 09:45
        +6
        У Китая сейчас вообще роскошное "окно возможностей": можно поддержать "территориальную целостность Украины" и быстро отжать Тайвань, можно поддержать "историческое единство Русского народа" и..... быстро отжать Тайвань. wink
        1. abrakadabre
          abrakadabre Сегодня, 10:04
          +2
          У Китая сейчас вообще роскошное "окно возможностей": можно поддержать "территориальную целостность Украины" и быстро отжать Тайвань, можно поддержать "историческое единство Русского народа" и..... быстро отжать Тайвань.
          А можно положить на ситуацию вето и... таки да, быстро отжать Тайвань.
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 10:44
          +1
          Цитата: инженер74
          У Китая сейчас вообще роскошное "окно возможностей": можно поддержать "территориальную целостность Украины" и быстро отжать Тайвань, можно поддержать "историческое единство Русского народа" и..... быстро отжать Тайвань. wink
          Китай пока вообще ничего поддерживать не будет. Он внимательно наблюдает за тем, как Россия решает украинский геморрой, как на это реагируют матрасы и что из этого применительно к решению тайваньской проблемы. Одно точно, осуждение признания независимости ЛДНР со стороны Китая точно не последует.
      2. Maks-80
        Maks-80 Сегодня, 10:09
        -5
        Главный вредитель для России сидит в Кремле
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 10:52
          0
          Цитата: Maks-80
          Главный вредитель для России сидит в Кремле

          Ага. Только в Вашингтонском кремле. Бидоном кличут. Зловонный старикан. Друг ваш.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:16
    +3
    запретят еще руссгаз и ЗЕвропа сядет на пятую точку без дешевых энергоресурсов--поставлять в Сша будет нечего,
    ПАРАДОКС -----КИТАЙ ЗАЛЕЗЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ НА АМСКИЙ РЫНОК,ВМЕСТО ЕС И ДР ЕВРОПЫ
  4. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 09:18
    -12
    Получается, что Россия признала суверенитет ЛДНР над теми клочками территорий республик, которые сейчас свободны от оккупации Киева.
    Печально.
    Для того, чтобы Россия не попала, видимо, под изоляцию и санкции из АДА, развития ситуации с освобождением Украины от бандеровской нечисти не будет. Все замерзнет на стадии, на которой находятся и Абхазия, и Южная Осетия с 08 года.
    Все крупные города Юго-Востока так и останутся под контролем дикого режима Зе.
    А слова Путина про то, что НАТО его обмануло и фактически на Украине развернуты военные базы НАТО под другими названиями - это пустые слова, т.к. ничего для пресечения втягивания Украины в НАТО сделано не будет. Слова....
    О том, что РФ признает суверенитет ЛДНР только в границах, которые они контролируют сейчас - сказал зам. секретаря Совбеза.
    1. maverick5334
      maverick5334 Сегодня, 09:25
      +15
      Подписав признание республик, В. В. ПРИЗНАЛ и Конституцию республик, в которой прописаны административные границы, то есть ВСЯ Луганская и Донецкая область.
      А как оно будет в дальнейшем, будем посмотреть.
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 10:08
        0
        Давно известно, что выбирая между позором и войной, выбрав позор, получаешь и позор, и войну. Хочется надеяться, что наши руководители это понимали и понимают. Потому как задержка в 8 лет наглядно все это демонстрирует.
    2. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 09:35
      +8
      Клочки-Огрызки территорий.. А ведь могли получить и Одессу и Харьков и пр. На самом деле , ожидая что запад "поймет" и "одумается" -просрали всё, что можно было и получили в ответку гораздо больше, чем могли бы получить. Причём когда вся эта каша заваривалась, ситуация была на нашей стороне и тогда не было валяющегося на дне сп-2 в который угрохали громадные деньги и пр. Однако вместо признания референдумов на Харьковщине и пр. взяли и признали бендеровский режим и влезли в идиотские Минские соглашения, которые изначально были не выполнимыми, причём всё это понимали. И закончилось это тем, чем закончилось- огрызками от ДНР и ЛНР и "массивными санкциями". Вон уже Мерседес и БМВ объявили о прекращении производства в России и прекращении поставок запчастей к их автомобилям. Это только начало. Даже боюсь думать, что будет, когда вся эта свора накинется на нас со своими санкциями и ограничениями. Печально всё это
      1. jayich
        jayich Сегодня, 09:44
        +4
        Учитывая сколько стоят мерседесы и бмв, скатертью им дорога. Да и пофиг на ограничения.
      2. kot423
        kot423 Сегодня, 09:44
        +7
        Цитата: Улиточник N9
        Печально всё это

        Т.е. для вас не печально массовые обстрелы, убийства мирняка, но печально, что железки на мерина поставлять не будут? Лучше поздно, чем никогда, + у вас 146% уверенность в том, что в 14г были все возможности для радикального решения и не было бы санкций?
        1. freddyk
          freddyk Сегодня, 10:23
          0
          Лично я понял, что человека печалит то, что с теми же "потерями" для нас мы могли бы освободить всю Новороссию. Вместо этого вписались в мифические Минские, в срыве которых нас же и обвиняют
      3. kudma
        kudma Сегодня, 09:56
        +1
        Открою наверное страшную тайну, но почти все запчасти на мерседес и бмв давно производятся в Китае, аналоги запчастей тоже ни кто не отменял.
        1. Улиточник N9
          Улиточник N9 Сегодня, 10:14
          -2
          Для таких, свято надеящихся на Китай в случае полной обструкции России развитыми странами сообщаю: Китай строго придерживается санкционной политики чтобы не потерять европейский и американский рынки и, вопреки откуда-то взятому мнению, не поставляет в страны подвергшиеся санкциям продукцию брендов, которые поддерживают эти санкции и выпускаются на территории Китая. То же самое касается и банковской сферы- в этом уже давно убедились российские компании, которым банки Китая отказали в обслуживании чтобы не подвергаться излишнему вниманию американских фискальных органов. Надеятся на то, что Китай будет "помогать" России обходить санкции не просто глупость, а верх идиотизма. И кроме того Китай уже выступил с осуждением признания независимости "Новороссии" и призвал к соблюдению целостности территории Украины. Точно такая его позиция и по Крыму.
      4. viktortarianik
        viktortarianik Сегодня, 10:09
        -1
        Улиточнику. Печально то что вы только за свое брюхо беспокоитесь. Ах, мерседеса не куплю, ах, БМВ не куплю. Даже как "улиточник" у вас номер девятый.
        1. Улиточник N9
          Улиточник N9 Сегодня, 10:29
          -2
          Только не надо мне тыкать "несчастными жертвами"- если бы кто-то хотел прекратить " убийства мирных жителей", то он их прекратил бы ещё в 2015 году- для этого ему всё права в Думе предоставили. Однако набитая мощна окружения ближнего круга оказалась для него много важнее "убиенных деток". Так что не надо меня этим попрекать. А насчёт "деток"- то у меня их трое и мне надо их тянуть и не так, как многим " патриотам" тут сидящим на "государевой зарплате" и "персональной пенсии по выслуге лет", а доказывая свою необходимость на " свободном, конкурентном рынке труда", который для меня создал ваш любимый президент со своими "советниками" и прихлебателями из "ближнего круга".
      5. keeper03
        keeper03 Сегодня, 10:28
        +1
        Не начинали жить богато - не чего и начинать ! Поддерживать нужно отечественные разработки, а не буржуйские ! Хватит- наелись досыта мы их бубльгумов ! am stop soldier
      6. Чарик
        Чарик Сегодня, 10:28
        +1
        Я в вопросе СП-2 не знаток,но тут читал-что он уже окупился.
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 10:38
          -1
          Цитата: Чарик
          Я в вопросе СП-2 не знаток,но тут читал-что он уже окупился.

          И как он мог окупиться, если он не работает.
          Он продолжает приносить убытки. Просто текущая рыночная коньюнктура позволяет получать сверхприбыль и немножко "забыть" про те убытки.
          1. Улиточник N9
            Улиточник N9 Сегодня, 10:46
            0
            Нет никаких "сверхприбылей". Я вообще не понимаю, как люди удосуживаются не слышать даже своего президента- который устроил даже специальную конференцию по этому поводу- чтобы снять обвинения с России, что это она наживается на скакнувших до 2000 долларов за 1000 куб ценах на газ. На этой конференции он прямо сказал, что это такие высокие цены у перекупщиков на спотовом рынке, где Россия не торгует! Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам и по этим контрактам цена варьируется в пределах 350-460 долларов за 1000 куб. И это цены в страны ЕС. А вот в Китай... Давеча Караулов озвучил цены по продажам в Китай, которые оказались даже ниже запланированных, всего.... 118 долларов за 1000 куб. "Сверхприбыли", ага.
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 10:48
              0
              Цитата: Улиточник N9
              по этим контрактам цена варьируется в пределах 350-460 долларов за 1000 куб.

              Что в 3-4 раза дороже, чем годом ранее.
              А это и называется сверхприбыль.
          2. Чарик
            Чарик Сегодня, 10:50
            0
            а перекупы-кто?Куда они деньги заработанные девают?
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 10:52
              0
              Цитата: Чарик
              а перекупы-кто?Куда они деньги заработанные девают?

              Перекупы - игроки на сырьевой бирже.
              Деньги девают в рост своего благосостояния.
      7. Игорь Ушаков
        Игорь Ушаков Сегодня, 10:37
        0
        А ведь могли получить и Одессу и Харьков и пр.
        вкупе с ещё более жёсткими санкциями. Ценность черноморских портов при невозможности вести через них торговлю сводится к нулю.
        ожидая что запад "поймет" и "одумается" - просрали всё
        обстоятельства именно теперь в пользу РФ - энергетический кризис и китайская угроза.
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 10:21
      0
      Это сказал председатель Комитета Совета Федерации.
  5. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:22
    +18
    Так ДНР и ЛНР и так не существовало для американской таможни и минфина...так что пустой ПШИК в ответ на очень мощный шаг Путина. Причём Путин шаг сделал (в отличие от янки) полностью на основании МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: предъявил немцам и французам доказательства геноцида руиной русского населения, признал Республики, заключил международные договора на основании международного права и ввёл войска на основании этих договоров для защиты населения...и всё это готовилось долго, но осуществилось за несколько часов! А сколько нам открытий чудных готовит Путина и его команд ГЕНИЙ!
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 09:34
      -1
      Европейской бледной немочи с ним не тягаться.
  6. Login_Off
    Login_Off Сегодня, 09:23
    +2
    Надо аналогичные санкции для США ввести и заморозить активы американцев на территории ЛДНР, Крыма
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 09:35
      0
      На всей Окраине.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:24
    +7
    "санкции за признание" Можно подумать, что не ввели бы даже без признания! )))
  8. mann
    mann Сегодня, 09:25
    0
    запрещается ввоз на территорию США технологий из ДНР и ЛНР
    а Эквадор запретит ввозить из ЛДНР бананы
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 09:49
      -2
      Сначала узнай о промышленном и сельскохозяйственном комплексе Донбасса, потом нам расскажешь что будут и кто экспортировать.
  9. 1536
    1536 Сегодня, 09:27
    +3
    За добычу сланцевого газа и нанесение ущерба экологии планеты необходимо наложить на США международные санкции, и немедленно запретить варварскую добычу полезных ископаемых в этой стране.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:30
      +1
      Россия так же очень широко и активно использует гидроразрыв пластов.
      1. jayich
        jayich Сегодня, 09:45
        +2
        Вы не понимаете это другое...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:46
      0
      Цитата: 1536
      За добычу сланцевого газа и нанесение ущерба экологии планеты необходимо наложить на США международные санкции,

      Вся эта авантюра с добычей сланцевого газа, лет чеоез 50 так аукнется Америке, что "мама не горюй", да и всей планете достанется. Планета не вынесет такого издевательства.
  10. akropin
    akropin Сегодня, 09:31
    +1
    Редкий случай, что не наш МИД выразил озабоченность, а тамошние чинуши.
  11. Aaleks1974
    Aaleks1974 Сегодня, 09:31
    +15
    РИ, СССР, теперь РФ, мне кажеться, всю свою историю, были под какими либо санкциями, англосаксов! Отменили поправку Джексона-Веника, тут же закон Магнитского, ввели, так что ничего нового! Просто, мы их "естетсвенные" враги, они нас будут ненавидеть и пытаться уничтожить, при любом раскладе!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:44
      +1
      Цитата: Aaleks1974
      РИ, СССР, теперь РФ, мне кажеться, всю свою историю, были под какими либо санкциями, англосаксов!

      Что поздновато Вы их пакостное нутро узрели. Не в обиду конечно.
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 09:47
      0
      Всё правильно. Мы их геополитический противник №1 во все времена.
      Поэтому никаких послаблений для нас, а тем более дружбы нет и никогда не будет. Это те реалии жизни от которых и нужно отталкиваться и жить с этим. Как говорится борьба противоположенностей была, есть и будет.
      И когда человек слышит от кого-то вопрос: - "Когда же это кончится или когда же мы наконец нормально жить будем", ответ следующий "никогда" ибо жизнь она и есть борьба, развитие или деградация, изменение и укрепление, разрушение и ослабление так как вселенная динамична, а не статична и это влияет на всех уровнях жизни и бытия.
  12. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 09:32
    +8
    Все вспомнили про минские соглашения! 7 лет никто читать не хотел,а теперь вспомнили!
    1. AUL
      AUL Сегодня, 10:12
      +2
      Всё, кончились минские соглашения, хвала Всевышнему! Кроме повода для болтовни, от них никакого толка не было!
  13. avia12005
    avia12005 Сегодня, 09:32
    +3
    Наливаем, закусываем и ждём с радостью этих и других санкций. Русские своих за доллары не продают, они за них в морду дают.
    1. freddyk
      freddyk Сегодня, 10:30
      0
      Цитата: avia12005
      Наливаем, закусываем и ждём с радостью этих и других санкций. Русские своих за доллары не продают, они за них в морду дают.

      Ну да, конечно. А как же Ельцин, Чубайс, кооператив Озеро? Или они не русские?
      1. avia12005
        avia12005 Сегодня, 10:58
        0
        Да 78 процентов населения России плюют на них точно также, как на Бидона
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:38
      0
      Да,? Вы так уверены в этом? Стотридцать миллионов примеров обратного привести? И это только на скорую руку, не копая глубоко.
  14. Napayz
    Napayz Сегодня, 09:32
    0
    Наши обещали, что после введения очередных санкций последует разрыв отношений...
  15. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 09:35
    -1
    Мне кажется, или им там за океаном уж слишком хорошо живётся ?
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:38
    +1
    Вашингтон ввёл первые санкции за признание Россией республик Донбасса
    Теперь друг перед другом лезть будут со своими санкциями ...
    Ничего нового они придумывать не ....
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:50
      +1
      Будут дергаться и надувать щёки...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:04
        +1
        Ладно, политикам положено вести себя как ... при\Д/уркам ...
        Вопрос, как это на финансовой сфере отразится?
        Не прям сразу сейчас ... качели будут туда - сюда качаться, это ожидаемо, вопрос о долгосрочных перспективах??? Будут ли что то ломать\рушить в угоду не пойми чему и за что???
        Проблем у всех хватает и усугублять, это уж совсем глупо может получится.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 11:01
          0
          Полихорадит немного , они же не сумасшедшие и все прекрасно понимают...
  17. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 09:41
    -1
    министр иностранных дел страны Мелани Жоли обвинила Россию в нарушении Минских соглашений, устава ООН и создании угрозы мировому порядку.

    Монастырь XIV века тоже Россия разрушила?
  18. Yrec
    Yrec Сегодня, 09:42
    +3
    Ну вот и свершилось. 8 лет за уши нас тащили к признанию республик и добились своего. Теперь нас ждёт очередная расплата за стратегическую ошибку 2014 года. Это когда Путин признал легитимным фашистский переворот на украине и не дал нацикам грохнуть проститутку Януковича. Теперь нас с чистой совестью обвинят во всём, на что фантазии хватит. И попытаются превратить в аналог КНДР. Посмотрим теперь, как наше либеральное правительство будет выкручиваться с нашей экспортно-ресурсной экономикой (Китай уже, небось, радостно лапки потирает - наши ресы теперь ему за шапку сухарей достанутся). Думаю, мозгов им хватит только закрутить гайки. Нам. С интересом жду демонстрации "военно-технического ответа".
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 10:17
      -1
      Цитата: Yrec
      Теперь нас ждёт очередная расплата за стратегическую ошибку 2014 года

      Цитата: Yrec
      Думаю, мозгов им хватит только закрутить гайки. Нам.

      А Вы считаете махать шашкой не подготовившись - показатель большого ума?
      В 2014 году на Донбассе не было такого уровня поддержки за РФ как сейчас.
      Естественно, от тактических ошибок никто не застрахован.
      Тем не менее, думаю, до некоторых начало доходить для чего создавали резервы в т.ч. валютные. Цены на газ и нефть также результат выдержанной, последовательной, грамотной политики.
      Кстати, именно либеральные настроения у части населения не позволяют иногда действовать решительно, без оглядки на общественность.
      Вечное их недовольство, любой исход рассматривается как проигрыш.
  19. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:42
    +3
    Соединенные Штаты обвинили Россию в срыве Минских соглашений,
    А где же вы были, когда вооружали до зубов нациков, и не видели их нацистскую сущность, как не видели могилки убиенных детей. "Байден я еще имел к Вам уважение: и считал Вас не потерянным человеком, а после таких слов у меня пропало уважение ко всей Вашей демократии".
  20. MaikCG
    MaikCG Сегодня, 09:44
    +1
    Указ Байдена запрещает американцам вкладывать средства в проекты, как то связанные с республиками, а также вести с ними торговлю. Кроме того, запрещается ввоз на территорию США любых товаров, услуг и технологий из ДНР и ЛНР, а также поставки всего перечисленного в республики.

    То есть Байден тоже признал республики юридически.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: MaikCG
      То есть Байден тоже признал республики юридически.

      Старый наконец то прокололся. Хоть и не хотел, но признал.
  21. cniza
    cniza Сегодня, 09:48
    0
    На этом в Вашингтоне не успокоились и пообещали во вторник опубликовать дополнительные меры против России за признание ДНР и ЛНР.


    Вводите , посмотрим , уверен и это переживем...
  22. st2st
    st2st Сегодня, 09:48
    0
    "Введет санкции против России и Канада, об этом уже объявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Она обвинила Россию в нарушении Минских соглашений, устава ООН и создании угрозы мировому порядку. " Эти-то куда лезут ? Страна , приютившая десятки тысяч нацистов и их прихлебателей ,априори , ничего не имеют права говорить
  23. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 09:52
    0
    Какие-то странные санкции. Похоже, Ванька Бидонов сегодня новую звездочку обмывать будет. Или дырку под орден ковырять.
  24. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 09:58
    -2
    Да и зачем этих иностранцев. Наши как рабы на иностранных предприятиях вкалывают. Штрафы, унижения повсеместно. Национализировать иностранные предприятия в ответ.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 10:28
      0
      Двоюродный брат работал долгое время мастером на предприятии, принадлежащем грекам. У него как раз, наоборот, сложилось более благоприятное впечатление о соблюдении трудового законодательства по сравнению с теми предприятиями, где были наши владельцы. Единственное, что это распространялось на основной состав. Много молодняка принимали на несколько месяцев и затем увольняли. С другой стороны, эта молодёжь в массе своей тоже не собиралась там работать долгое время, цель была поработать несколько месяцев, подзаработать денег.
  25. Rusik
    Rusik Сегодня, 09:58
    -2
    Первое начало положено, российский рынок рухнул, бензин, продукты, коммуналка пойдут вверх, цены на технику поднимут в двое!
    Помянем рубль)
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:03
      +2
      лучше помяните украину
      1. Rusik
        Rusik Сегодня, 10:06
        -1
        Вам надо вы пригоженские и поменяйте, а всех остальных ждёт нищета
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 10:18
          +2
          нищета, как страшно то
  26. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 10:02
    -2
    а также поставки всего перечисленного в республики.
    Всю эту фигню можно победить только ударив по больному - по деньгам. В ответ, запретить ввоз товаров США на территорию РФ не через территорию этих республик и/или Крым. Для компаний, с любым долевым участием капитала США производить банковские переводы, так же, только через соответствующие банковские структуры в Крыму и ЛДНР.
  27. Maks-80
    Maks-80 Сегодня, 10:06
    0
    Ну всё, не видать Штатам Донбасского угля)
  28. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 10:06
    -1
    Нам на это фиолетово,как сказал наш дипломат. Санкции были бы введены по любому другому поводу. Конечно лондонградцы и проч. "джентельмены" в ужасе. Именно на них и рассчитывал Запад, что прогнут РФ,а дальше можно будет диктовать, как во времена Гоби и ЕБН. Но не срослось, хотя гадить с помощью НКО будут. На войне как на войне.
  29. tatra
    tatra Сегодня, 10:08
    -1
    На восстановление Донбасса направят 4,5 трлн рублей из ФНБ.
    У врагов коммунистов ,захвативших РСФСР под трусливые заклинания "а мы ни при чем ,это всё Ленин и коммунисты виноваты ", нет денег только для русского народа в РФ . Для себя ,любимых ,и для других стран и народов у них всегда есть деньги .
  30. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:11
    0
    Цитата: Пиджак в запасе
    Если признание независимости ЛДНР и есть обещаный военно-технический ответ на непринятый наш ультиматум, то как-то неубедитнльно.

    С чего вы взяли, что всё ограничивается только этим. Может вам нужно выкатить все и сразу одномоментно?
    Неубедительность вытекает из вашей невнимательности. Вчера было не только чисто признание независимости.
  31. viktortarianik
    viktortarianik Сегодня, 10:16
    -1
    И так, сегодня вторник, первый пакет санкций пошел. Впереди еще ПЯТЬ дней. Будем с интересом ждать еще ПЯТЬ пакетов, хватит ли у них фантазии?