Военное обозрение
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Франция и её союзники выводят войска из Мали, обвиняя Россию в усилении позиций в этой стране

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Недавно французский президент Эммануэль Макрон сделал заявление о скором выводе из Мали французских вооруженных сил, которые находились там в рамках миротворческой операции ООН. Вывод войск осуществляют и союзники Франции. Что заставило Париж пойти на этот шаг, что привело французов в эту африканскую страну и причем тут русские? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в рамках этой статьи.


Западноафриканское государство Мали с 80-х годов XIX века находилось под колониальной оккупацией Франции. В 1960-м году, году Африки, Мали получило независимость, но политическое, экономическое и культурное влияние Франции сохранялось. Государственным языком здесь является французский. Подавляющее население страны исповедует ислам.

Первым президентом страны стал Модибо Кейта, имевший политическую ориентацию на страны соцлагеря. В условиях шедшей между Западом и Востоком Холодной войны, естественно, что любой президент с подобными взглядами был неприемлем для стран Запада, и Франции, как части западного мира. В 1968 году в Мали происходит военный переворот, и власть в стране захватывает генерал Мусса Траоре. Было ясно, кто стоит за этим переворотом. Траоре был выпускником военной школы во французском Фрежюсе, а его отец служил во французской армии.

Этот диктатор узурпировал власть и возглавлял страну вплоть до 1991 года, когда в результате массовых выступлений был свергнут и арестован. В течение почти двадцати лет это западноафриканское государство жило в относительном спокойствии и хрупкой демократии. Однако все изменилось с началом придуманной на Западе «Арабской весны».

С падением режима Каддафи в Ливии, которая являлась фактором стабильности в соседних странах, в том числе и экономической, предоставляя многочисленным выходцам из африканских стран работу, положение в регионе изменилось.

В 2012 году усилился вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и отрядами туарегов на севере страны. Однако очень скоро туарегов сменили группировки, выступающие под исламистскими лозунгами. Новые силы, которые считались близкими к террористической группировке Аль-Каида (*запрещена в РФ), быстро набирали силу. Правительство Мали оказалось неспособно остановить натиск боевиков и запросило помощи ООН.

И вот 11 января 2013 года под эгидой ООН в страну прибывают французские войска, которые начинают операцию «Сервал». Достаточно быстро французы совместно с правительственными войсками заняли многие населенные пункты. Как это было не раз в истории, упорно уничтожающие друг друга стороны гражданской войны, теряют свой пыл в борьбе с вошедшими в страну западными войсками, не потому ли, что эти силы фактически их и поддерживают. И как опять же показывает исторический опыт, чтобы не отходить от концепции «разделяй и властвуй», не добив врага, европейские «миротворцы» решили уйти.

Политическая система страны продолжает оставаться нестабильной – в августе 2020 года в стране прошел очередной военный переворот – были арестованы президент и премьер-министр страны. В мае 2021 года военные свергли очередных руководителей. Все это происходило на фоне периодических столкновений с боевиками и террористических актов.

В то же время власти страны, видимо разочаровавшиеся в своих европейских «союзниках», обратились за помощью в наведении порядка к наемникам из России. Считается, что речь может идти о так называемой «Группе Вагнера». В декабре 2021 года Франция, Германия, Великобритания, Канада, Италия и еще десять государств выразили официальный протест правительству Мали в связи с присутствием русских военных в стране. По данным западных СМИ, российские наемники в последние годы сильно активизировались на Африканском континенте. В Мали же, если верить агентству Reuters, находится более тысячи представителей ЧВК «Группы Вагнера». Президент Франции Макрон считает, что военное правительство наняло русских наемников, чтобы они помогли им остаться у власти. Однако для тех, кто понимает влияние Франции в этом регионе, понятно и то, что при желании она без проблем поменяла бы очередной раз власть в Мали. Если правительство Франции этого не делает, значит, есть мотив. При этом Франция обвиняет Россию в усилении позиций в Мали. Даже если так, то какое дело до этого Парижу...

Пробыв в этой стране почти десять лет, Франция принимает решение о выводе своих войск. Французский президент мотивирует это тем, что новая военная хунта, захватившая власть в Мали, недружественно относится к Франции и не разделяет ее цели и задачи в регионе. По сути же, под этими словами Франция хочет красиво уйти из африканского государства, не потеряв лицо. Ведь проблема исламских боевиков не решена, а жители страны все больше относятся к французским войскам как к оккупантам. Вот Макрон и решил уйти пока еще можно, чтобы не было так, как в Афганистане, когда сразу же за уходом американцев власть захватили талибы (террористическая группировка, запрещённая в РФ). Однако не будем забывать, что французы уходят не так уж и далеко. Часть войск все равно останется в соседних с Мали странах.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Франции
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13 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:43
    +2
    Похожи эти ребята на вшей при керосине!
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 09:51
      -3
      Как в анекдоте.
      Доллар дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают, ЖКХ дорожает. И только яхты подешевели. Радость пришла, откуда не ждали!

      Мали наш. Это могучий шаг в деле вставания с колен.
      1. Алекс_1973
        Алекс_1973 Сегодня, 10:29
        0
        Гражданский (Вадим)
        Мали наш. Это могучий шаг в деле вставания с колен.
        В данном конкретном случае считаю вашу иронию мало уместной, выдавить из целой африканской страны, такую страну как Франция, это дорогого стоит! Ребятам из группы Вагнера мой низкий поклон и уважение, умеют работать парни ничего не скажешь.

        П.С. Российский фильм "Турист" просто шикарен, на мой взгляд, и прекрасно показывает работу наших парней в Африке, хоть там речь идет и про ЦАР, что в общем то сути происходящего не меняет. Так держать ребята!
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 10:45
          0
          выдавить из целой африканской страны, такую страну как Франция, это дорогого стоит!

          Как это повлияло на жизнь в России? А как на жизнь во Франции? lol
        2. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 10:55
          0
          Цитата: Алекс_1973
          В данном конкретном случае считаю вашу иронию мало уместной
          Это не ирония, это злость.
          Цитата: Алекс_1973
          Российский фильм "Турист" просто шикарен, на мой взгляд, и прекрасно показывает работу наших парней в Африке

    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:54
      +2
      Президент Нигера Мохамед Базум заявил.что он "приютит" французский спецназ"
      Пословица "Не по Сеньке шапка" звучит на французском как "Не по Макрону миссия".
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:45
    +2
    Франция и её союзники выводят войска из Мали, обвиняя Россию в усилении позиций в этой стране
    Западные дермократизаторы сеют везде только ХАОС!
    Они любят "ловить рыбку в мутной воде!"
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:41
      +1
      Приветствую Виктор, hi Как-то непонятно, .....интриги, договорняки? . recourse В декабре Путин и Макрон разговаривали по телефону, как будто добро желательно, как писали, обсуждали разные конфликты, как урегулировать....с Днём Рожденья Путин поздравил Макроса. ..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:46
        0
        Привет Дмитрий soldier
        Строить межгосударственные отношения в зависимости от личных симпатий ... пустая трата времени, как правило.
        В общем, будем посмотреть.
        События тронулись с места, радикально, сейчас разное полетит со всех сторон.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:59
    0
    Макрон сделал заявление о скором выводе из Мали французских вооруженных сил, которые находились там в рамках миротворческой операции ООН.

    Какой цинизм со стороны Макрона. Миротвоцы в французской форме, которые были 200 лет колонистами и рабовладельцам, вдруг стали миротворцами, пора и уходить.
  4. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:03
    0
    Проблему с исламскими боевиками,Франция, предоставила решать России..А экономическое влияние то остаётся..
  5. Посторонним В.
    Посторонним В. Сегодня, 10:37
    0
    В 1968 году в Мали происходит военный переворот, и власть в стране захватывает генерал Мусса Траоре.


    В 1968 году в о время переворота Мусса Траоре был лейтенантом, а не генералом. В инициативной группе, организовавшей переворот, большинство были лейтетнантами, плюс несколько капитанов.
  6. singless
    singless Сегодня, 10:53
    0
    побежали крысы рататуйские