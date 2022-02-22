Франция и её союзники выводят войска из Мали, обвиняя Россию в усилении позиций в этой стране

Недавно французский президент Эммануэль Макрон сделал заявление о скором выводе из Мали французских вооруженных сил, которые находились там в рамках миротворческой операции ООН. Вывод войск осуществляют и союзники Франции. Что заставило Париж пойти на этот шаг, что привело французов в эту африканскую страну и причем тут русские? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в рамках этой статьи.
Западноафриканское государство Мали с 80-х годов XIX века находилось под колониальной оккупацией Франции. В 1960-м году, году Африки, Мали получило независимость, но политическое, экономическое и культурное влияние Франции сохранялось. Государственным языком здесь является французский. Подавляющее население страны исповедует ислам.
Первым президентом страны стал Модибо Кейта, имевший политическую ориентацию на страны соцлагеря. В условиях шедшей между Западом и Востоком Холодной войны, естественно, что любой президент с подобными взглядами был неприемлем для стран Запада, и Франции, как части западного мира. В 1968 году в Мали происходит военный переворот, и власть в стране захватывает генерал Мусса Траоре. Было ясно, кто стоит за этим переворотом. Траоре был выпускником военной школы во французском Фрежюсе, а его отец служил во французской армии.
Этот диктатор узурпировал власть и возглавлял страну вплоть до 1991 года, когда в результате массовых выступлений был свергнут и арестован. В течение почти двадцати лет это западноафриканское государство жило в относительном спокойствии и хрупкой демократии. Однако все изменилось с началом придуманной на Западе «Арабской весны».
С падением режима Каддафи в Ливии, которая являлась фактором стабильности в соседних странах, в том числе и экономической, предоставляя многочисленным выходцам из африканских стран работу, положение в регионе изменилось.
В 2012 году усилился вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и отрядами туарегов на севере страны. Однако очень скоро туарегов сменили группировки, выступающие под исламистскими лозунгами. Новые силы, которые считались близкими к террористической группировке Аль-Каида (*запрещена в РФ), быстро набирали силу. Правительство Мали оказалось неспособно остановить натиск боевиков и запросило помощи ООН.
И вот 11 января 2013 года под эгидой ООН в страну прибывают французские войска, которые начинают операцию «Сервал». Достаточно быстро французы совместно с правительственными войсками заняли многие населенные пункты. Как это было не раз в истории, упорно уничтожающие друг друга стороны гражданской войны, теряют свой пыл в борьбе с вошедшими в страну западными войсками, не потому ли, что эти силы фактически их и поддерживают. И как опять же показывает исторический опыт, чтобы не отходить от концепции «разделяй и властвуй», не добив врага, европейские «миротворцы» решили уйти.
Политическая система страны продолжает оставаться нестабильной – в августе 2020 года в стране прошел очередной военный переворот – были арестованы президент и премьер-министр страны. В мае 2021 года военные свергли очередных руководителей. Все это происходило на фоне периодических столкновений с боевиками и террористических актов.
В то же время власти страны, видимо разочаровавшиеся в своих европейских «союзниках», обратились за помощью в наведении порядка к наемникам из России. Считается, что речь может идти о так называемой «Группе Вагнера». В декабре 2021 года Франция, Германия, Великобритания, Канада, Италия и еще десять государств выразили официальный протест правительству Мали в связи с присутствием русских военных в стране. По данным западных СМИ, российские наемники в последние годы сильно активизировались на Африканском континенте. В Мали же, если верить агентству Reuters, находится более тысячи представителей ЧВК «Группы Вагнера». Президент Франции Макрон считает, что военное правительство наняло русских наемников, чтобы они помогли им остаться у власти. Однако для тех, кто понимает влияние Франции в этом регионе, понятно и то, что при желании она без проблем поменяла бы очередной раз власть в Мали. Если правительство Франции этого не делает, значит, есть мотив. При этом Франция обвиняет Россию в усилении позиций в Мали. Даже если так, то какое дело до этого Парижу...
Пробыв в этой стране почти десять лет, Франция принимает решение о выводе своих войск. Французский президент мотивирует это тем, что новая военная хунта, захватившая власть в Мали, недружественно относится к Франции и не разделяет ее цели и задачи в регионе. По сути же, под этими словами Франция хочет красиво уйти из африканского государства, не потеряв лицо. Ведь проблема исламских боевиков не решена, а жители страны все больше относятся к французским войскам как к оккупантам. Вот Макрон и решил уйти пока еще можно, чтобы не было так, как в Афганистане, когда сразу же за уходом американцев власть захватили талибы (террористическая группировка, запрещённая в РФ). Однако не будем забывать, что французы уходят не так уж и далеко. Часть войск все равно останется в соседних с Мали странах.