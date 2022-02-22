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В Белоруссии началось досрочное голосование по внесению изменений в Конституцию

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Сегодня в Белоруссии начинается первый этап голосования по Конституции страны. Основной день проведения референдума назначен на 27 февраля. А с 22 по 26 февраля дана возможность проголосовать тем, кто заблаговременно не сможет принять участие в референдуме 27-го числа.


Как сообщают официальные власти, по стране к голосованию готово более 5500 избирательных участков. Участки будут работать с 10:00 до 19:00, с перерывом 14:00-16:00. Любой гражданин страны может проголосовать досрочно, не предъявлял каких-либо доказательств отсутствия возможности проголосовать в основной день. Для участия в референдуме достаточно иметь с собой любой официальный документ удостоверяющий личность (например, паспорт, военный билет или пенсионное удостоверение). В Белоруссии, как и в России, право голоса имеют граждане достигшие 18 лет.

Референдум проводится по единственному вопросу – принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Напомним, что работа над изменениями в Конституцию страны активно началась с 2020 года, на фоне вспыхнувших в стране массовых протестов в августе того же года.

Если референдум состоится, в стране появится новый орган власти, наделенный широкими полномочиями – Всебелорусское народное собрание.
По мнению проправительственных экспертов, это будет высшим проявлением демократии и обезоружит Запад. Сторонники оппозиции же считают, что никаких существенных изменений от этого референдума ждать не приходится. Независимые эксперты высказывают опасения, что в результате референдума в стране может появиться новый центр силы, что будет фактором дестабилизации ситуации в стране, как это было в Казахстане.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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5 комментариев
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  1. jayich
    jayich Сегодня, 09:59
    -3
    Тут главный вопрос признает ли ДНР и ЛНР Лукашенко или нет, а референдум это филькина грамота, можно было и не проводить, но для порядка надо провести, вот если бы там был вопрос про вступлению Белоруссии в состав России на правах широкой автономии, вот это был бы интересный референдум.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 10:03
    +1
    -что будет фактором дестабилизации ситуации в стране, как это было в Казахстане.
    ГЛАВНЫМ фактором дестабилизации страны является наличие в ней запасов нефти и газа.Ну и других стратегических запасов в недрах.
    Власть в РБ будет принадлежать народу,который возглавит Лукашенко.
    1. Я БЕЛАРУС
      Я БЕЛАРУС Сегодня, 10:41
      0
      Во первых не Белоруссия, а Беларусь, а во вторых, почему не провести в России референдум о включении России в состав Беларуси на правах широчайшей автономии????
      1. Тит_2
        Тит_2 Сегодня, 10:59
        0
        Я родился еще в СССР и до сих пор находясь на ВДНХ с восхищением смотрю на павильоны и фонтан дружбы народов, так вот Белоруссия нам привычной и не стоит делать из этого фетиш мне даже клавиатура на телефоне выдает Белоруссии. Про референдум пока он у Вас проводится и все вопросы там озвученные так же Ваше решение. Ежели у нас будет референдум так я и не против и к РБ. присоединиться. Как то Вы очень болезненно на все реагируете и я понимаю что нас действительно разьеденили. Я считаю что мы один народ, а Вам всех благ и здравия.
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 10:34
    0
    надо надеется , что Лукашенке Путин объяснил , что присоединить Белоруссию в состав России в качестве автономной республики будет эффективнее и более наглядно ,как свершение мечты белорусского народа , если это выполнит Всебелорусское народное собрание . А что бы это Всебелорусское народное собрание не скатилось бы на путь Съезда народных депутатов времён Ельцина - Горбачёва , для этого Лукашенко , и Путин , отлично выучили ошибки СССР , для этого в Белоруссии есть отличные фильтры в лице КГБ Белоруссии , чтобы свора Тихоновской и Навального смотрели бы или из за бугра или из тюремной камеры на то , как Белоруссия выражая волю народа через Всебелорусское народное собрание входят в состав России .
    Возможно , Лукашенко именно Всебелорусскому народному собранию оставят честь признания Крыма частью России и ДНР и ЛНР независимыми государствами .
    Ещё возможно , Всебелорусское народное собрание будет прообразом Всероссийского народного собрания в будущем , что -бы Путиным собрав все русские земли избрать для России Императора . Путину старость тоже приближается. Не из Зюгановых или из Мироновых ведь Императора ренессансной Российской Империи по примеру либерастов-толерастов - дермократов ведь выбирать..