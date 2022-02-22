В Белоруссии началось досрочное голосование по внесению изменений в Конституцию

Сегодня в Белоруссии начинается первый этап голосования по Конституции страны. Основной день проведения референдума назначен на 27 февраля. А с 22 по 26 февраля дана возможность проголосовать тем, кто заблаговременно не сможет принять участие в референдуме 27-го числа.Как сообщают официальные власти, по стране к голосованию готово более 5500 избирательных участков. Участки будут работать с 10:00 до 19:00, с перерывом 14:00-16:00. Любой гражданин страны может проголосовать досрочно, не предъявлял каких-либо доказательств отсутствия возможности проголосовать в основной день. Для участия в референдуме достаточно иметь с собой любой официальный документ удостоверяющий личность (например, паспорт, военный билет или пенсионное удостоверение). В Белоруссии, как и в России, право голоса имеют граждане достигшие 18 лет.Референдум проводится по единственному вопросу – принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?Напомним, что работа над изменениями в Конституцию страны активно началась с 2020 года, на фоне вспыхнувших в стране массовых протестов в августе того же года.Если референдум состоится, в стране появится новый орган власти, наделенный широкими полномочиями – Всебелорусское народное собрание.По мнению проправительственных экспертов, это будет высшим проявлением демократии и обезоружит Запад. Сторонники оппозиции же считают, что никаких существенных изменений от этого референдума ждать не приходится. Независимые эксперты высказывают опасения, что в результате референдума в стране может появиться новый центр силы, что будет фактором дестабилизации ситуации в стране, как это было в Казахстане.