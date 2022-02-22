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Вопреки обещаниям, Лукашенко не спешит с признанием республик Донбасса

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Решение признать Донецкую и Луганскую Народные республики белорусский президент, согласно его заявлениям, собирался принимать согласованно с Москвой. И хотя вчера поздним вечером Россия приняла положительное решение, вопреки своим обещаниям, Лукашенко не спешит с признанием республик Донбасса. Вероятно, это как-то связано с его высказыванием, что шаги в отношении ЛДНР должны принести выгоду и России, и Белоруссии.


Несмотря на то, что с момента признания республик Россией, за этим решением уже последовала международная реакция. Ожидаемо отрицательно восприняли это решение РФ на Западе. И так же ожидаемо его поддержала Сирия.

Стоит напомнить, что раньше России признание ДНР и ЛНР получили от маленькой, но гордой Южной Осетии. И сразу после решения властей РФ за это высказались и в Абхазии. Приятно удивили Венесуэла, Никарагуа и Куба.

Как ни странно, ближайшие стратегические партнеры России пока не спешат реагировать на случившееся вчера событие. В Пекине, как обычно, выжидают. Также ничего не слышно из Еревана, Нур-Султана и Минска. Президент РБ Александр Лукашенко молчит.

Военный эксперт из Белоруссии Егор Лебедок отметил в своем Telegram-канале, что перед признанием лидер страны сделает паузу, ведь для него это не только политический, но и финансовый вопрос. Признание Донецка и Луганска приведет к ужесточению западных санкций против Минска и сокращению товарооборота с Украиной.

По мнению эксперта, белорусскому лидеру нужно время, чтобы просчитать возможные финансовые потери и предъявить счет на эту сумму Москве. Кроме того, для вступления признания ЛДНР в силы нужна ратификация парламента. Но точно вряд ли с этим будут затягивать.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/
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53 комментария
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  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 10:06
    0
    Признание это не главное. Главное это ВСБ как себя поведут в случае конфликта России и Украины. А конфликт неизбежен. А вот Казахстан уже высказался.. и как то без особого энтузиазма.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:07
      +7
      Да и так понятно как.
      МОЯ ХАТА С КРАЮ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ!
      и вообще не желаете ли прикупить оружия,ГСМ и боеприпасов против Российской агрессии?
      1. Darkesstcat
        Darkesstcat Сегодня, 10:54
        0
        Это то ГСМ что идет с белорусско-российских заводов?
  2. DrMad
    DrMad Сегодня, 10:07
    +4
    профурсетка
    1. AUL
      AUL Сегодня, 10:15
      +5
      Бацка поторговаться хочет!
      PS А вы говорите - евреи... laughing
      1. Юджин-Евгений
        Юджин-Евгений Сегодня, 10:38
        +1
        У Батьки референдум идёт, голосование, не время делать резких движений, а то можно и мамкой стать
  3. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:08
    +2
    Господи , РБ, Крым, не признала российским,правда лично Лукашенко признал..Так и сейчас будет ,Лукашенко, признает независимость ЛДНР, а РБ промолчит. smile
    1. Ren
      Ren Сегодня, 10:21
      0
      Цитата: Даниил Коноваленко
      Господи , РБ, Крым, не признала российским,правда лично Лукашенко признал.

      А РФ, Белоруссия, признаёт? - этого достаточно, нет ни каких юридически обязывающих механизмов признавать часть территории.
      Не подскажите, Великобритания, Франция, Канада или ещё какое государство признаёт Техас, Калифорнию, Гавайи частью США? Есть официальные признания и ратификация?
      Признания требуют только вновь образованные государственные формирования на карте мира! hi
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:24
        +1
        Не подскажите, Великобритания, Франция, Канада или ещё какое государство признаёт Техас, Калифорнию, Гавайи частью США? Есть официальные признания и ратификация?

        Да есть.
        1. Ren
          Ren Сегодня, 10:27
          -3
          Цитата: BlackMokona
          Да есть.

          Пруфы в студию, пожалуйста, с указанием даты, государства и номером НПА! wassat
          А то у нас есть такая поговорка - "свистеть - не мешки ворочать!"
        2. Ren
          Ren Сегодня, 10:46
          -1
          Цитата: BlackMokona
          Да есть.

          Ну вот, вместо аргументированного ответа - просто минусим, ибо сказать то по факту - нечего, гражданин соврамши! laughing tongue laughing
  4. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 10:08
    -1
    Не гоните лошадей. Всему свое время. Научитесь ждать.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:19
      +2
      Цитата: carstorm 11
      Не гоните лошадей. Всему свое время. Научитесь ждать.

      Согласен. Всякий плод должен созреть. Тогда он сам упадёт тебе в руки.
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 10:23
        +2
        Именно так. Подождем . Упадет со временем.
      2. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 10:26
        +1
        Цитата: sabakina
        Всякий плод должен созреть

        И всё-таки интересно, что по этому поводу думают сами белорусы.
        1. Т.А.В.
          Т.А.В. Сегодня, 10:37
          +5
          Должен официально признавать. И ЛДНР и Крым. Хватит опой вертеть на двух стульях
          1. МойВрач
            МойВрач Сегодня, 10:48
            0
            Цитата: Т.А.В.
            Должен официально признавать. И ЛДНР и Крым. Хватит опой вертеть на двух стульях

            Это будет равносильно признанию Беларуси в составе России. Это будет конец республики как международного субъекта и начало как субъекта РФ.
            Беларусь и Украина не смотря на напряжённые взаимоотношения с транзитом калийных удобрений не обрывают связей в поставках энергоносителей. (И если я ничего не путаю то Украина для РБ основной импортёр энергоносителей.)
      3. 210окв
        210окв Сегодня, 10:39
        0
        Добрый день, Вячеслав hi Я вот тоже думаю, так ли это важно. Гражданам Белоруссии хуже будет? Навряд ли. Вот прошлогодний пример. Еду из Краснодара на малую родину-Смоленск. Поезд "Симферополь-Смоленск" битком. Выходят в Орле, Курске, Брянске и много белорусов до Смоленска. Далее электричкой на Оршу, Минск, Витебск(дизелем). Прямого от них нет-не признают Крым.
  5. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 10:08
    +6
    ЛДНР. Он Крым то до сих официально не признал. Да и Абхазию с Южной Осетией тоже.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:09
    +3
    По мнению эксперта, белорусскому лидеру нужно время, чтобы просчитать возможные финансовые потери и предъявить счет на эту сумму Москве.

    Батька, как всегда в своём амплуа.
  7. usr01
    usr01 Сегодня, 10:09
    +1
    Я думаю, "время признания" давно согласовано...
    Ну надо выдержать соответствующую паузу - для Осетии, Абхазии, Приднестровья она одна, для Белоруссии, Молдавии - другая....
    Позже всех "доходит" до американцев и англичан... как там говорил Задорнов - "ну тупые-е....." laughing
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:19
      0
      Цитата: usr01
      Я думаю, "время признания" давно согласовано...

      Вполне вероятно, что признание последует после принятия санкций в отношении России, что бы не одним пакетом на обе страны, а каждой по отдельности.
    2. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 10:19
      +1
      Не все хотят разуметь Вами сказанное, так то АГЛ в курсе всего изначально ведь не просто так учения совместные затянули. Да и не важно что заявляют, важно что делают в РБ.
  8. Cron
    Cron Сегодня, 10:11
    +4
    В Пекине, как обычно, выжидают.

    Ну где же они выжидают?
    Глава МИД КНР пояснил в разговоре с Блинкеном, что развитие ситуации на Украине тесно связано с задержкой эффективной реализации минских соглашений.

    А ждать признания глупо. У них своих проблем хватает с Гонконгами, Тайванями и т.д.. И у абсолютного большинства стран такие же мотивы.
  9. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 10:11
    -10
    Так а в чем выгода-то? Удар по экономике получи, бабок в регионы на восстановление влей, беженцев обеспечь. А что взамен? Ну будет нато чуть дальше, разница для ракет 10 секунд. От питера нато вообще в 100 км, никтож туда не ломится границу двигать. Я не понимать в чем выгода для РФ, а для РБ тем более
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 10:16
      +3
      Тут дело не в дальности а в реакциии на это. Вчера помните 404 БМП зашли? Их могли блокировать. Легко. Но их сожгли к хренам. Мы в состоянии войны теперь. И это все узнали.
      1. Константин Шевченко
        Константин Шевченко Сегодня, 10:55
        0
        Их могли блокировать. Легко.
        В новостях сказано, что БМП вели бой. Зачем рисковать жизнью военных ради блокировки?
    2. Комментарий был удален.
    3. Cron
      Cron Сегодня, 10:18
      +2
      Так а в чем выгода-то? Удар по экономике получи, бабок в регионы на восстановление влей, беженцев обеспечь. А что взамен?

      1. BISMARCK94
        BISMARCK94 Сегодня, 10:19
        -1
        Как обычно это бывает, правда у каждого своя, нет объективности нигде, а в политике тем более)
        1. Cron
          Cron Сегодня, 10:24
          +1
          Цитата: BISMARCK94
          Как обычно это бывает, правда у каждого своя, нет объективности нигде, а в политике тем более)

          Нет, есть правда, а есть мерзкая ложь. Поэтому-то условному Шольцу и смешно, когда говорят о геноциде на Донбассе
    4. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 10:24
      +1
      У меня лично там знакомых нет, но в 14-15 году были даже мысли рвануть туда. Люди там поверили и надеялись на Москву. Сколько народу там уже погибло, а Вы все выгоду ищете, на людей Вам плевать.
      1. BISMARCK94
        BISMARCK94 Сегодня, 10:26
        -4
        Всем в этом мире не поможешь. Сейчас все меряется в затраченных ресурсах и полученной выгоде
    5. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 10:40
      0
      Цитата: BISMARCK94
      Так а в чем выгода-то?

      Сразу вспоминается анекдот про мессию и еврея. laughing
      Цитата: BISMARCK94
      А что взамен?
      Для начала - простая человеческая благодарность. yes
      Ах, да, о чём это я - у барыг же всё должно быть монетизировано.
      1. BISMARCK94
        BISMARCK94 Сегодня, 10:58
        0
        Ну можете раздать все имущество в обмен на "благодарность", это же важнее монетизации, филантроп вы наш?
  10. knn54
    knn54 Сегодня, 10:11
    +2
    А что Киргизия.Приднестровье?
    Пекин не признает однозначно-Тайвань,однако.
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:12
    0
    Он и в Крым не доехал еще....
  12. Юрахип
    Юрахип Сегодня, 10:14
    +2
    Батька! Два стула все дальше и дальше друг от друга!
    Скоро задница не усидит....
  13. Yrec
    Yrec Сегодня, 10:16
    -3
    Вангую: признают ЛДНР ТОЛЬКО Южная Осетия и Абхазия. Ну может ещё Сирия. По логике - наше признание, это односторонний разрыв Минских соглашений. Теперь, однозначно для всего остального мира, мы - плохие, а украинцы - хорошие.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 10:27
      +3
      Цитата: Yrec
      Теперь, однозначно для всего остального мира, мы - плохие, а украинцы - хорошие.

      Что значит "теперь", будто бы до этого мы "для всего мира" были хорошие)) Для этого "всего мира" Россия хорошая только в одном случае - когда трещит по швам и нищенствует, вымаливая кредиты МВФ...
    2. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 10:40
      +1
      Это какого " остального всего мира" ? Кроме Эвропы и янкесов есть ещё много чего на свете что не подвластно нашим мудрецам ! )))Каюсь - конец фразу позаимствовал у Вильяма нашего Шекспира ! laughing
    3. den3080
      den3080 Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: Yrec
      Вангую: признают ЛДНР ТОЛЬКО Южная Осетия и Абхазия. Ну может ещё Сирия. По логике - наше признание, это односторонний разрыв Минских соглашений. Теперь, однозначно для всего остального мира, мы - плохие, а украинцы - хорошие.

      Как пафосно - «для всего остального мира», аж прямо мурашки по коже.
      Под остальным миром, когда просишь уточнить, либерасты говорят: ну вот ЕС, США… то есть примерно 1 млрд, населения и даже не населения, а несамостоятельных, полностью подконтрольных США «элит», подконтрольных за компромат, взятки, любовниц, растраты, педофилию, пьяные вечеринки в ковид и прочие прелести…
      А так-то «всему остальному миру» абсолютно параллельно и где-то даже радостно, что кто-то противостоит этим гринго/матрасам/ковбоям(и всякие другие эпитеты).
      1. Yrec
        Yrec Сегодня, 11:00
        0
        Поживём - увидим. Если Путину удалось, втихаря, согласовать с Байденом признание ЛДНР, то будет терпимо. Если же нет - добро пожаловать в КНДР 2.0.
    4. Степан S
      Степан S Сегодня, 10:52
      0
      однозначно для всего остального мира

      Какой то узкий мирок у вас. Ширше надо смотреть, головой покрутите, на карту мира посмотрите.
  14. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 10:17
    0
    Что и следовало ожидать...
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 10:51
      0
      Что и следовало ожидать...

      А что Лукашенко спешить впереди России. Сначала наш парламент признает, тогда уж и с него можно спрашивать.
  15. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 10:23
    +2
    Если и жить под санкциями, то вместе, запад найдёт причину ввести санкции ИЛИ ИЛИ, так что, это лишь вопрос времени, как в поговорке, веник сломать трудно, а по одному прутику легко, вывод сам напрашивается!
  16. Кастусь
    Кастусь Сегодня, 10:32
    +1
    У Лукашенко и так грехов выше крыши и Беларусь не Россия в плане природных ископаемых импортозамещение не получиться . Как только признает эти два государства сразу получит дополнительные санкции. А что такое дополнительные санкции, а это значит надо будет опять ехать на ковёр и просить денег или соглашаться на условия.
  17. Немец
    Немец Сегодня, 10:38
    0
    Правильно делает! Вот когда мы с границами республик определимся, тогда и признает.

    Шутка, неуместно, но прям распирает поделится! Смотрел выступление на Ютуб, там лента комментов. Только слова о признании, коммент: "Батька сейчас схватил калькулятор и срочно подсчитывает сколько он может выторговать за признание ДНР и ЛНР!)"
  18. Илия
    Илия Сегодня, 10:40
    0
    Вопреки обещаниям, Лукашенко не спешит с признанием республик Донбасса
    Возможно ждёт всех юридических аспектов законодательства России. Хотя уже мог бы и сказать свое конкретное слово.
  19. Степан S
    Степан S Сегодня, 10:50
    0
    Решение признать Донецкую и Луганскую Народные республики белорусский президент, согласно его заявлениям, собирался принимать согласованно с Москвой. И хотя вчера поздним вечером Россия приняла положительное решение, вопреки своим обещаниям, Лукашенко не спешит с признанием республик Донбасса

    Ничего подобного. Россия еще юридически не признала ЛДНР, парламент не утверждал решение. Вот как все оформят, тогда и спрашивайте с Лукашенко. Он все же призидент Белоруссии, а не России.
  20. Кэптен45
    Кэптен45 Сегодня, 10:50
    0
    Президент РБ Александр Лукашенко молчит.(с)
    Кто б сомневался о реакции бульбашного колхозника....Хуже жидомасона....Таких друзей за что-то и в музей...предательства.
  21. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 10:50
    0
    Так это не откровение. Всё как всегда.
  22. singless
    singless Сегодня, 10:52
    0
    жаль батя что ты вентиль не закрыл а обещал