Вопреки обещаниям, Лукашенко не спешит с признанием республик Донбасса

Решение признать Донецкую и Луганскую Народные республики белорусский президент, согласно его заявлениям, собирался принимать согласованно с Москвой. И хотя вчера поздним вечером Россия приняла положительное решение, вопреки своим обещаниям, Лукашенко не спешит с признанием республик Донбасса. Вероятно, это как-то связано с его высказыванием, что шаги в отношении ЛДНР должны принести выгоду и России, и Белоруссии.Несмотря на то, что с момента признания республик Россией, за этим решением уже последовала международная реакция. Ожидаемо отрицательно восприняли это решение РФ на Западе. И так же ожидаемо его поддержала Сирия.Стоит напомнить, что раньше России признание ДНР и ЛНР получили от маленькой, но гордой Южной Осетии. И сразу после решения властей РФ за это высказались и в Абхазии. Приятно удивили Венесуэла, Никарагуа и Куба.Как ни странно, ближайшие стратегические партнеры России пока не спешат реагировать на случившееся вчера событие. В Пекине, как обычно, выжидают. Также ничего не слышно из Еревана, Нур-Султана и Минска. Президент РБ Александр Лукашенко молчит.Военный эксперт из Белоруссии Егор Лебедок отметил в своем Telegram-канале, что перед признанием лидер страны сделает паузу, ведь для него это не только политический, но и финансовый вопрос. Признание Донецка и Луганска приведет к ужесточению западных санкций против Минска и сокращению товарооборота с Украиной.По мнению эксперта, белорусскому лидеру нужно время, чтобы просчитать возможные финансовые потери и предъявить счет на эту сумму Москве. Кроме того, для вступления признания ЛДНР в силы нужна ратификация парламента. Но точно вряд ли с этим будут затягивать.