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Депутат Госдумы: Признание ДНР и ЛНР будет осуществляться в границах Донецкой и Луганской областей

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Если накануне сразу же после решения президента о признании ЛНР и ДНР представитель Совфеда в эфире ТК «Россия 24» Андрей Климов заявлял, что речь идёт о признании республик в существующих на сегодняшний день границах (то есть по линии соприкосновения с ВСУ), то сегодня информация от парламентариев приводится уже другая.


По словам главы думского комитета по делам Содружества независимых государств Леонида Калашникова, республики будут признаны по границам соответствующих областей – Луганской и Донецкой. Это заявление приводит РИА Новости.

Заявления представителей разных палат Федерального собрания РФ, как видно, противоречат друг другу. А потому вопрос нуждается в конкретизации. Все точки над идти расставит процесс ратификации принятых накануне решений парламентом страны.

Напомним, что изначально под ДНР и ЛНР понимались именно территории Донецкой и Луганской областей в их границах. То есть, в состав ЛДНР, по законодательству самих республик, входят и, например, такие города как Мариуполь, Волноваха, Славянск, Краматорск, Северодонецк и др. Но сегодня существенная часть территории указанных областей вместе с приведёнными в пример городами, находится под контролем вооружённых сил Украины. Соответственно, признание ЛНР и ДНР в границах соответствующих областей может предполагать как минимум попытку изгнания украинских силовиков с занимаемых позиций.

Напомним, что ранее власти республики объявили всеобщую мобилизацию. В военкоматы призвали явиться всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, способных защищать Родину с оружием в руках.

Для справки: на референдуме 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, ставших народными республиками, высказались за независимость от Украины.
Использованы фотографии:
ВКонтакте/Леонид Калашников
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51 комментарий
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  1. Termit1309
    Termit1309 Сегодня, 10:21
    +6
    Но сегодня существенная часть территории указанных областей вместе с приведёнными в пример городами, находится под контролем вооружённых сил Украины. Соответственно, признание ЛНР и ДНР в границах соответствующих областей может предполагать как минимум попытку изгнания украинских силовиков с занимаемых позиций.
    О как.
    1. самый главный
      самый главный Сегодня, 10:22
      +6
      Цитата: Termit1309
      Соответственно, признание ЛНР и ДНР в границах соответствующих областей может предполагать как минимум попытку изгнания украинских силовиков с занимаемых позиций.

      А как максимум это разгром укровермахта и освобождение всей Украины!
    2. vargo
      vargo Сегодня, 10:26
      +7
      И сразу понятно, что они никуда не уйдут, а значит неминуем второй шаг и дальнейшее быстрое развитие событий. Кажется сегодня надо прям каждые пол часа новости проверять
      1. Василий Онищук
        Василий Онищук Сегодня, 10:29
        +4
        В этом плане хороши приложения на телефоне. уведомления сразу приходят. особенно срочные.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 10:57
          0
          Цитата: Василий Онищук
          В этом плане хороши приложения на телефоне. уведомления сразу приходят. особенно срочные.

          Аваков уже предупредил о возможном отключении света и ВСЕХ видов связи!!! боятся, что люди правду услышат.
          1. Василий Онищук
            Василий Онищук Сегодня, 11:00
            +1
            Особенно когда самая "доблестная, лучшая и сильнейшая армия Европы" побежит в сторону этой самой Европы, на бегу теряя портки и тапки.
    3. 210окв
      210окв Сегодня, 10:28
      +2
      Попытка? Нет, выкуривать их придётся долго и не с помощью дымаря. Но все же подписывать будет СФ. А сенатор озвучил уже. Но это надо посмотреть, что в итоге
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:35
        +3
        Цитата: 210окв
        Нет, выкуривать их придётся долго и не с помощью дымаря. Но все же подписывать будет СФ.

        Если подписать по существующим границам, то дальше соваться нет смысла, те территории которые не признают, будут территорией Украины. Только признание всей территории Донбасса, должно фигурировать во всех документах.
        1. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 10:46
          +2
          Цитата: tihonmarine
          Если подписать по существующим границам,....
          Такого быть не должно, так как тогда областные центры останутся в досягаемости огня артиллерии Украины, поэтому артиллерию укров отодвинут дальше от города, а поскольку границ областей всего две (та, что закреплена за областью и та что контролируется в данный момент, а новые рисовать, вряд ли будут), то отодвинут в границах 2014года (области полностью)
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 10:37
        +1
        Обе палаты принимают участие в ратификации, причем мнение Госдумы имеет приоритет перед Советом Федерации. Но только Совет Федерации даёт согласие Президенту на использование войск за границей.
      3. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 10:45
        +2
        Представитель ЛНР в контактной группе: есть "все основания" для восстановления исторических границ Луганской области.
      4. Кэптен45
        Кэптен45 Сегодня, 10:46
        +2
        Цитата: 210окв
        А сенатор озвучил уже. Но это надо посмотреть, что в итоге

        А директор СВР Нарышкин вчера на заседании Совбеза высказался однозначно : Я поддерживаю включение ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Оговорка по Фрейду? Не знаю,но Президент сказал,что торопится не надо.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:55
          +1
          Цитата: Кэптен45
          А директор СВР Нарышкин вчера на заседании Совбеза высказался однозначно

          Осторожный лис, как все ГБешники.
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 11:01
            0
            Какой же он осторожный? Все планы на будущее сдал.. laughing bully.. Хотя и заикался, путался. Но нужное слово нашёл. Путин от такого слегка ошалел
  2. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 10:21
    +5
    вот сейчас у каклов должно зудеть в одном месте очень хорошо, ибо тапки в руки и бежать им до самого Львова
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 10:28
      +1
      Цитата: Виталий161
      вот сейчас у каклов должно зудеть в одном месте очень хорошо, ибо тапки в руки и бежать им до самого Львова

      Чё бежать то, силы тратить, пусть сдаются и на восстановительные работы.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 10:59
        0
        Цитата: neri73-r
        Чё бежать то, силы тратить, пусть сдаются и на восстановительные работы.

        С этими? Саботаж и вредительство будут однозначно!
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 10:30
      +1
      В Польшу пусть бегут.Там им рады будут.Рабы им нужны.
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 10:34
        +1
        Так поляки спят и видят, что Львов им достанется. Так что те, кто бежит во Лвов, возможно уже бегут в Польшу.
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 10:38
          0
          Цитата: volodimer
          Так поляки спят и видят, что Львов им достанется. Так что те, кто бежит во Лвов, возможно уже бегут в Польшу.

          ))а красива сказали, ловите +)
          1. volodimer
            volodimer Сегодня, 11:01
            0
            Не исключаю, что через некоторое время, поляки заявят: Для гарантии безопасности своих граждан, проживающих на западе Украины, для защиты их российской агрессии, Польша, вводит на данные територии войска. Поскольку эти войска будут как бы не войска Польши, а войска НАТО, то против этого никто не пискнет. А по сути вот это и будет окупационная администрация. Для виду, может туда ещё сотни две прибалтов пригласят, но там бендеровцам тоже сладко не покажется. Напросились.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:36
      -1
      Цитата: Виталий161
      вот сейчас у каклов должно зудеть в одном месте очень хорошо

      Пурген и английская соль помогают.
  3. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 10:24
    +5
    И это правильно. Надо гнать за пределы Республик. Тем более сейчас ленту почитал, обстрелы продолжаются, есть погибшие мирные жители. На трассе Донецк-Горловка подорвали взрывное устройство, погибли три мирных жителя. Думаю, сейчас парламент проведёт ратификацию, и после этого армия начнёт действовать.
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 10:27
      0
      Гнать надо до Чопа.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:31
        +1
        До Бреста на Ла Манше!!!И в Бискае пусть проверяют температуру воды. drinks
      2. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 10:32
        +1
        Опять эти гады в Закарпатье лесу ховаться будут.
      3. максим1987
        максим1987 Сегодня, 10:46
        +1
        никаких Чопов!!! Автотрасса Киев-Одесса + 50 км и хорош. Далее совсем конченные
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:58
          0
          Цитата: максим1987
          никаких Чопов!!!

          С западенцами пусть поляки разбираются. При СССР наелись по горло.
  4. barclay
    barclay Сегодня, 10:24
    +2
    По словам главы думского комитета по делам Содружества независимых государств Леонида Калашникова, республики будут признаны по границам соответствующих областей – Луганской и Донецкой.
    По сути - это правильно. Но абсолютного единства по этому поводу, скорее всего не будет.
    1. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 10:35
      +2
      Будет не будет абсолютного единства уже не важно, главное заднюю не включать.
  5. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 10:26
    +1
    Там янки уже настоятельно рекомендуют Зеле перебраться во Львов. А своё посольство америкосы вообще переносят в Польшу.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:29
      +1
      Там янки уже настоятельно рекомендуют Зеле перебраться во Львов.
      Уже вроде как в обще покинуть Украину. (вести фм)
      1. Василий Онищук
        Василий Онищук Сегодня, 10:35
        0
        На РИА пока только про Львов написано. Со ссылкой на ABC.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 10:39
      +2
      Вроде днём американские дипломаты будут во Львове, а ночевать будут в Польше.)
  6. prior
    prior Сегодня, 10:28
    +7
    Лёгким движением пера укровермахт превратился в оккупантов.
    Но остался вопрос.
    Где же столько галстуков набрать, чтобы всем бандеровцам хватило ???
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 10:38
      -2
      Где же столько галстуков набрать, чтобы всем бандеровцам хватило ???
      Да легко: пожевал сам - дай пожевать другому. А чтобы быстро не стерся, сделать его из чего прочного. Например, транспортерной ленты. На шахтах Донбасса найдется.
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 10:45
      0
      Конопля растёт вполне быстро, надо просто возобновить производство пеньки. Мы раньше весь английский флот снабжали. Так что всем бендеровцам галстуков хватит. Плюс можно пластик на вискозу переработать. Ещё лён хорошая культура, она лучше любой синтетики. Кстати, на созданных льняных производствах можно потом ткань производить, помочь лёгкой промышленности.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: prior
      Где же столько галстуков набрать, чтобы всем бандеровцам хватило ???

      Они и веревочкой перебьются.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:34
    0
    Если это сделать...а далее , нанести поражение 100000 группировке Укроармии, то далее уже и воевать не с кем....Вся армия украины сейчас в границах Донбаса (территориальных)
    1. Илия
      Илия Сегодня, 10:38
      0

      Zaurbek (Zaur)
      Сегодня, 10:34
      НОВЫЙ
      0
      Если это сделать...а далее , нанести поражение 100000 группировке Укроармии, то далее уже и воевать не с кем....Вся армия украины сейчас в границах Донбаса (территориальных)
      По оценкам разных спецов от 90%, до 95% . Практически все собрались. Тут то их и накрыть разом. Если не выкинут белый флаг сами.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 10:46
        -1
        Тут, если подойти - как надо, то будет бойня с 10-20 т жертв......а если не как надо...то жертвы с нашей стороны.
    2. Немец
      Немец Сегодня, 10:51
      +1
      Если разнести существующую группировку - получим вековую ненависть! Это же русские люди с небольшой добавкой бандеровцев, как это их воевать?!
      Тогда уж поверьте, война станет с их стороны освободительной и справедливой! И через год мы увидим 200 тысячную армию. А русские люди умеют драться. И нациков они у себя всех прищучат моментально, но не побегут и не сдадутся!
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 10:59
        0
        Я про это и пишу......что под 100т бойцов с пушками и танками....с применением авиации, будет 10-20т убитых....но это не арабы, немцы и т.д. А если не бомбить (условно) , то пойдут стандартные потери наступающей стороны и обороняющейся.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:38
    0
    Напомним, что изначально под ДНР и ЛНР понимались именно территории Донецкой и Луганской областей в их границах.
    Напомнить то можно, но это, кое кому, внушать придётся и вряд ли это будет легко, мирно ...
  9. Кастусь
    Кастусь Сегодня, 10:39
    -2
    Как то всё это завуалированно напоминает вторжение и захват чужих территорий.
  10. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 10:40
    -1
    Прыщ готов к прорыву, но только правильно надо помочь ему с направлением прорыва.Не наружу, где Хирург со скальпелем а во внутрь для перитонита.Вот где искусство!
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:46
      0
      Вопрос - что потом делать с организмом?
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 10:51
        0
        Сильно больной ,воспаленный организм медленно восстанавливаясь (работа внутреннего иммунитета), сделает свою работу САМ! Помочь только надо.А там Время Покажет. Долго, медленно без военных... или быстро с большими военными операциями
  11. Немец
    Немец Сегодня, 10:45
    +2
    У меня дежавю - мне кажется тут уже обсуждали этот вопрос?!
    Признавать надо в границах областей - это повод для переговоров, от этого зависит безопасность республик. Требовать чтобы отвели войска - надо, но не обязательно чтобы это случилось завтра. И бросаться воевать за эти границы прямо сейчас не надо. Недельку на осмотреться, побеседовать с ВСУшниками и вперед! Темп снижать нельзя! Один хрен санкциями задавят.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:57
    0
    Один депутат сказал одно. Другой- другое.
    Разве обязательно, что бы депутаты-придyрки были только в европарламенте?
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:00
    0
    Заявления представителей разных палат Федерального собрания РФ, как видно, противоречат друг другу. А потому вопрос нуждается в конкретизации.


    Президент Владимир Путин в ходе награждения лауреатов премии Русского географического общества заявил, что граница России нигде не заканчивается.
    Об этом он сказал во время разговора с 9-летним Мирославом Оскирко, который стал звездой интернета благодаря знанию столиц всех стран мира.

    «А где заканчивается граница России?» — спросил Путин Мирослава.

    «Граница России заканчивается через Берингов пролив, где США», — ответил мальчик.

    В ответ на это Путин, рассмеявшись, сказал: «Граница России нигде не заканчивается».

    «Но это шутка», — добавил президент. RT. На русском.
    good good good