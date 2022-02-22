Депутат Госдумы: Признание ДНР и ЛНР будет осуществляться в границах Донецкой и Луганской областей

Если накануне сразу же после решения президента о признании ЛНР и ДНР представитель Совфеда в эфире ТК «Россия 24» Андрей Климов заявлял, что речь идёт о признании республик в существующих на сегодняшний день границах (то есть по линии соприкосновения с ВСУ), то сегодня информация от парламентариев приводится уже другая.
По словам главы думского комитета по делам Содружества независимых государств Леонида Калашникова, республики будут признаны по границам соответствующих областей – Луганской и Донецкой. Это заявление приводит РИА Новости.
Заявления представителей разных палат Федерального собрания РФ, как видно, противоречат друг другу. А потому вопрос нуждается в конкретизации. Все точки над идти расставит процесс ратификации принятых накануне решений парламентом страны.
Напомним, что изначально под ДНР и ЛНР понимались именно территории Донецкой и Луганской областей в их границах. То есть, в состав ЛДНР, по законодательству самих республик, входят и, например, такие города как Мариуполь, Волноваха, Славянск, Краматорск, Северодонецк и др. Но сегодня существенная часть территории указанных областей вместе с приведёнными в пример городами, находится под контролем вооружённых сил Украины. Соответственно, признание ЛНР и ДНР в границах соответствующих областей может предполагать как минимум попытку изгнания украинских силовиков с занимаемых позиций.
Напомним, что ранее власти республики объявили всеобщую мобилизацию. В военкоматы призвали явиться всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, способных защищать Родину с оружием в руках.
Для справки: на референдуме 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, ставших народными республиками, высказались за независимость от Украины.