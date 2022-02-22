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В Сети появилось первое видео входа российских войск на территорию Донецкой и Луганской республик

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Минобороны во исполнение указа президента России начало ввод подразделений российской армии на территорию республик Донбасса, первые колонны бронетехники были зафиксированы еще ночью в ДНР. Позднее появились сообщения о прибытии российской техники и в Луганскую народную республику.


Первые две колонны бронетехники были зафиксированы в ночь с понедельника на вторник, они двигались по территории ДНР в северном и западном направлении. Очевидцы сообщали о "большом количестве" танков и бронетранспортеров. Позднее появились сообщения о появлении российских войск и на территории ЛНР. Причем сообщения поступали как со стороны республик, так и со стороны Украины. "Отметилась" даже "говорящая каска" Юрий Бирюков, главный редактор портала "Цензор.НЕТ" обвинил Росси во вторжении на "территорию Украины".

Позднее в Сети появилось видео следования росссийской бронетехники, как утверждается по территории Донбасса. В первом ролике качество съемки подкачало, да и снято все было ночью. Зато во втором ролике, снятом уже в дневное время, четко видны танки, следующие по шоссе.



Между тем на линии соприкосновения все еще идут бои, ВСУ продолжают обстрелы, на которые подразделения Народной милиции республик отвечают огнем. Интересное видео уничтожения пункта боепитания ВСУ выложит в Сеть канал WarGonzo. В описании к ролику говорится, что бойцы НМ ДНР ответным огнем из ПТРК уничтожили грузовик, подвозивший боеприпасы на позиции ВСУ для обстрела Донецка. Вторым выстрелом был уничтожен укрепленный пункт украинской армии.

Использованы фотографии:
https://twitter.com/mod_russia
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79 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 10:28
    +29
    Наконец то! Как повязка на кровоточащую рану! А с бандерой не цацкаться, реализовывать подавляющее арт и авиа превосходство!
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 10:31
      +21
      Поехали............. good
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:37
        +2
        Натовцы на ВО вздрогнули,у нас проблем с логистикой нет drinks
        1. VORON538
          VORON538 Сегодня, 10:48
          +3
          Нато натой,им на украинские проблемы с высокой колокольни.Хотя будут возмущаться и грозить,не идти же им против воли сша,денег тогда не дадут.Мне интересно,зеленский уже с галстуком или еще выбирает?А то пишут,что его охрану усилили.Подозреваю,что сторожат,чтобы не сбежал:)))
      2. сергей забелин
        сергей забелин Сегодня, 10:45
        -3
        Думаю всё начнётся с окончанием олимпиады, наверное с товарищем СИ договорённость, мой недавний комментарий
        Ау минусаторы
        Теперь надо не останавливаться на пол пути как в Грузии и додавить бандеровскую гадину
      3. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 10:51
        +4
        Они же сами Шойгу вызывали вот он и поехал.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:41
      +6
      Цитата: Владимир_2У
      А с бандерой не цацкаться, реализовывать подавляющее арт и авиа превосходство!

      СМЕРШ в этом деле, толк знал.
      1. Deck
        Deck Сегодня, 10:48
        0
        KAPO тоже. Вас не беспокоит этот факт?
    3. barclay
      barclay Сегодня, 10:46
      +4
      Одновременно с этим необходимо все-таки перекрыть все каналы поставки ГСМ из России и Беларуси. Это станет хорошим дополнительным ударом цеевропе под дых... Надеюсь, этот вопрос проработан.
    4. Pilat2009
      Pilat2009 Сегодня, 10:50
      -3
      Цитата: Владимир_2У
      Наконец то! Как повязка на кровоточащую рану! А с бандерой не цацкаться, реализовывать подавляющее арт и авиа превосходство!

      Срочно беги в военкомат.может успеешь на войну
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 10:58
        0
        Беги Макрону с Байденом в жилетку плачься.
  2. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 10:31
    +4
    бойцы НМ ДНР ответным огнем из ПТРК уничтожили грузовик, подвозивший боеприпасы на позиции ВСУ
    чёт как-то жидковатый взрыв для грузовика, если он был с боеприпасами.
    1. Комментарий был удален.
    2. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 10:43
      +1
      чёт как-то жидковатый взрыв для грузовика, если он был с боеприпасами.

      не с детонировали? или их там и не было?
    3. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 10:54
      0
      да, как то странно, может не БЗ подвезли а пожрать?
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 10:31
    +7
    Будут вытеснять подразделения ВСУ до административных границ.По меньшей мере.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 10:33
      +1
      Пока нет. Сейчас задача другая.
      1. Третий район
        Третий район Сегодня, 10:54
        0
        Цитата: carstorm 11
        Пока нет. Сейчас задача другая.

        Интересно , какая сейчас задача , как вы предполагаете ?
  4. Termit1309
    Termit1309 Сегодня, 10:33
    +4
    Да этто просто праздник какой то! ))
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:36
      +8
      Да этто просто праздник какой то! ))
      Обязательно праздник но потом, а сначала тяжелая работа с риском для жизни.
  5. GREG68
    GREG68 Сегодня, 10:34
    +10
    Давайте братья, работайте.
  6. Илия
    Илия Сегодня, 10:35
    +6
    Минобороны во исполнение указа президента России начало ввод подразделений российской армии на территорию республик Донбасса, первые колонны бронетехники были зафиксированы еще ночью в ДНР.
    А вот и конкретная помощь! Либерасты и Ко в судоргах!

    бойцы НМ ДНР ответным огнем из ПТРК уничтожили грузовик, подвозивший боеприпасы на позиции ВСУ для обстрела Донецка. Вторым выстрелом был уничтожен укрепленный пункт украинской армии.
    Гасить беспощадно укронацистов!
  7. сергей забелин
    сергей забелин Сегодня, 10:36
    +4
    Представляю как у бандерлогов пуканы взрываются, по всей Украине слышно
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:39
      +2
      Да по этому поводу не только у свидомых реакция, пятая колонна в России тоже вой подняла (Венедиктов и прочаи).
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 10:55
        +2
        Я на этих лохматых чепушил-венедиктовых, одуванов и Ко давно уже внимания не трачу.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:57
          +1
          да я тоже специально их мнение не выискиваю. просто зашел новости поглядеть - а там эти уже вовсю слюной брызжуть. laughing
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 10:51
      0
      Просмотрел сегодня инстаграм паблики Донецка и Луганска.Залетные щирые с ночи желчью брызжут:)))Местные люди радуются.:)))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:57
        0
        пусть брызжуть - не захлебнулись бы от злобы.
  8. Pivot
    Pivot Сегодня, 10:38
    +3
    И байрактары не помогли)))
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:39
      +1
      И байрактары не помогли)))
      Они еще могут много горя наделать...
      1. Pivot
        Pivot Сегодня, 10:43
        +1
        Да мало их у украинцевермахта, приземлят их очень быстро. Я думаю наши сейчас будут вовсю тестировать ударные беспилотники и баражирующие боеприпасы.
      2. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 10:43
        +2
        В теории да. Но наши же входят по полной а значит с войсковым ПВО. Сильно сомневаюсь что в планы 404 входит эти погремушки потерять в первые дни
      3. Canecat
        Canecat Сегодня, 10:56
        0
        Цитата: Trapp1st
        Они еще могут много горя наделать...

        На сколько я понимаю, "турков" и прочую летающую нечисть будут приземлять на взлете, такая колонна без прикрытия ПВО не ходит.
  9. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 10:38
    +6
    Низко ракета пошла, видать к дождю...
    wink
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 10:43
      +4
      Скорее к "граду" или "смерчу"
    2. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 10:48
      +3
      К Солнцепёку)
  10. Cap.Nemo58rus
    Cap.Nemo58rus Сегодня, 10:39
    +5
    Вот это биатлон....Игры кончились. Пошла работа.
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:39
    +7
    "Отметилась" даже "говорящая каска" Юрий Бирюков, главный редактор портала "Цензор.НЕТ" обвинил Росси во вторжении на "территорию Украины".

    Если бы это была "территория Украины", то почему Украина бомбила свою территорию и убивала своих людей 8 лет ? Может ответит, кто то из украинцев на этот вопрос.
    1. Pilat2009
      Pilat2009 Сегодня, 10:53
      -1
      Цитата: tihonmarine
      "Отметилась" даже "говорящая каска" Юрий Бирюков, главный редактор портала "Цензор.НЕТ" обвинил Росси во вторжении на "территорию Украины".

      Если бы это была "территория Украины", то почему Украина бомбила свою территорию и убивала своих людей 8 лет ? Может ответит, кто то из украинцев на этот вопрос.

      Чечня не?зато теперь там мир,дружба,жвачка
  12. максим1987
    максим1987 Сегодня, 10:39
    +11
    недавно на специальном сайте МО узнал что мой прадед, рядовой Рыжев Иван Иваныч, погиб в 1943г при освобождении Донбасса и захоронен в селе Желтое Славяносербского района. Теперь надеюсь и на могилу можно будет съездить и никто ее не осквернит
    1. Василий Онищук
      Василий Онищук Сегодня, 10:45
      +5
      Мой прадед погиб в Тернопольской области в 1944 году.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: максим1987
      мой прадед, рядовой Рыжев Иван Иваныч, погиб в 1943г при освобождении Донбасса

      Мой дед освобождал Донбасс в составе Отдельной Сивашской танковой бригады.
  13. Pivot
    Pivot Сегодня, 10:40
    +1
    На видео огня из ПТРК не верится что грузовик с боеприпасами был.
  14. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 10:40
    +4
    Ни фига там колонна идёт. Если в Киеве не образумятся, то бить будут больно и сильно.
  15. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:40
    -20
    Вот так же 100 лет назад начиналась 2-ая Мировая война. Потихоньку...
    Присоединение Эльзаса и Лотарингии.
    Присоединение Австрии. Об'ьединение немецкого народа. Исправление территориальных несправедливостей...
    И понеслось... sad
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 10:47
      +3
      Цитата: voyaka uh
      И понеслось...

      Поздравления пробившему дно. hi Окончательно развеян ещё один миф: почтенная публика таки имеет наблюдать пробочно-глупого, абсолютно недалёкого еврея. И да, налицо тот самый случай когда скудоумие является смягчающим обстоятельством. Если именно такие сейчас приезжают на ПМЖ, то бедный Израиль - вырождение не за горами.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:47
      +2
      Присоединение Австрии. Об'ьединение немецкого народа.
      Мы вроде как не собираемся Австрию к Германии присоединять...) Да и не грезим истреблением какого нибудь народа. Если серьезно, какой у нас по Вашему выбор? Будет ли мировая война из за Украины?
    3. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 10:47
      +3
      Я вас могу понять. Только случай не тот. Мы каким то образом хотим Европу завоевать? У вас что то забрать? Если вы забыли то в той войне советских людей погибли десятки миллионов. Странное сравнение. Вы своим спонсорам привет передайте. Все это только ответ на их действия.
    4. Василий Онищук
      Василий Онищук Сегодня, 10:50
      +2
      Эээээ. А какое отношение Эльзас и Лотарингия имеют к началу Второй Мировой войны? Аншлюс Австрии да, присоединение сначала Судетской области Чехословакии, а потом Чехии, да. Но уж Эльзас и Лотарингия то тут точно не в тему. Гитлер на них даже претензии не выдвигал. Официально. К Рейху присоединил уже по факту оккупации Франции.
    5. Termit1309
      Termit1309 Сегодня, 10:51
      +2
      Сто лет назад , вся прогрессивная общественность за это усиленно топила. Денег давали немало , зиговали втихушку. А некоторые , как британская королевская семейка , и в открытую. Может вы это , нам денег дадите?
    6. akarfoxhound
      akarfoxhound Сегодня, 10:51
      +3
      Цитата: voyaka uh
      Вот так же 100 лет назад начиналась 2-ая Мировая война. Потихоньку...
      Присоединение Эльзаса и Лотарингии.
      Присоединение Австрии. Об'ьединение немецкого народа. Исправление территориальных несправедливостей...
      И понеслось... sad

      Это у ты про милое твоему сердцу "справедливое расширение" НАТО на восток для сдерживания "русских орд"? wink
      А у нас, как 80 лет назад, когда началось свобождение от нацисткой нечести Сталинграда и Кавказа, Харькова и Киева, снятие блокады Ленинграда и освобождение Белоруссии...
      Именно так!
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:03
        0

        akarfoxhound
        Сегодня, 10:51
        НОВЫЙ

        +2
        Цитата: voyaka uh
        Вот так же 100 лет назад начиналась 2-ая Мировая война. Потихоньку...
        Присоединение Эльзаса и Лотарингии.
        Присоединение Австрии. Об'ьединение немецкого народа. Исправление территориальных несправедливостей...
        И понеслось... sad

        Это у ты про милое твоему сердцу "справедливое расширение" НАТО на восток для сдерживания "русских орд"? wink...
        табаки пихает милое сердцу своему пахану - мерикатосу - елей на душу.
    7. Dym71
      Dym71 Сегодня, 10:54
      +3
      Цитата: voyaka uh
      Вот так же 100 лет назад начиналась 2-ая Мировая война.

      Алексей, Вы за Крым 8 лет назад так же думали?
    8. Pilat2009
      Pilat2009 Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: voyaka uh
      Вот так же 100 лет назад начиналась 2-ая Мировая война. Потихоньку...
      Присоединение Эльзаса и Лотарингии.
      Присоединение Австрии. Об'ьединение немецкого народа. Исправление территориальных несправедливостей...
      И понеслось... sad

      Вы лучше скажите сколько территориальных несправедливостей исправил Израиль
    9. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:55
      +1

      voyaka uh (Alexey)
      Сегодня, 10:40
      НОВЫЙ
      -11
      Вот так же 100 лет назад начиналась 2-ая Мировая война. Потихоньку...
      Присоединение Эльзаса и Лотарингии.
      Присоединение Австрии. Об'ьединение немецкого народа. Исправление территориальных несправедливостей...
      И понеслось... sad
      Думал уже где то затерялся. Ан нет, выползло! И как всегда с обычным предвещанием своих влажных грёз.
      А чего так поздновато? В свете последних событий стоял в очереди за новыми методичками? "Скучно, девочки!"
    10. Cron
      Cron Сегодня, 10:56
      0
      Об'ьединение немецкого народа.

      Вы про 1990 год?
      Вот так же 100 лет назад начиналась 2-ая Мировая война.

      Только в этот раз у нас есть ядерная дубина. А у запада не просто возможность огрести, а сдохнуть. Чужого нам не нужно, но своё не отдадим.
      Потихоньку...

      Потихоньку мы не допустим повторения 22 июня.
    11. hohol95
      hohol95 Сегодня, 10:56
      0
      Вы не озвучили факельные шествия и сжигание книг...
      Затем шло разделение на Арийцев и Унтерменшенов!
      Эльзас и Лотарингия были поздней!
      И без возражений и санкций со стороны Третьей Республики и UK!
    12. astronom1973n
      astronom1973n Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: voyaka uh
      Присоединение Эльзаса и Лотарингии.
      Присоединение Австрии. Об'ьединение немецкого народа.

      Неуместное сравнение! От слова совсем. Более того , Ваше высказывание провокационно. У таких как Вы всегда хочется спросить Вы кто? Русский человек или нелюдь?
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:41
    +3
    Между тем на линии соприкосновения все еще идут бои,
    Вопрос ... кто и когда будет наводить порядок на всей территории Донбасса?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:02
      0
      вероятно подразделения военной полиции РФ.
  17. предки с Дона
    предки с Дона Сегодня, 10:42
    0
    Бандеровцев загнать в схроны западенщины, 9 мая парад на хрещатике.
  18. Чарик
    Чарик Сегодня, 10:45
    +4
    Это Т-80?Что то ни одной машины пво в колонне не заметил?Как это на марше без Торов-Панцирей?
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 10:58
      +1
      Согласен, как-то настораживает, но ... никто не отменял движение по параллельным направлениям)
  19. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:46
    0
    Один, вопрос, почему так поздно!
    Как, все будут смотреть в глаза родителям и видеть аллею с могилами убитых детей, бандеровскими тварями?(((
  20. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 10:46
    0
    А что Харьков, Одессу,Николаев и т.д.оставить бандерлогам?там же точно объявляться натовцы.надо срочно возрождать проект Новороссия с вводом русских войск!!!
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: алекс самолетов
      А что Харьков, Одессу,Николаев и т.д.оставить бандерлогам?

      В Одессе, надеюсь вспомнят было и развесят бандерлогов по фонарям... любят они там все вешать... то фашистов, недавно вот галстуки к прибытию туда Мишико
  21. Степан S
    Степан S Сегодня, 10:47
    -1
    А свидомые украинские хлопцы из Донбасса уже снимают видео и срочно все в сеть выкладывают, плохая привычка у них.
  22. Yurix
    Yurix Сегодня, 10:47
    +2
    Вернитесь все живыми братья!
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 11:02
      0
      Сами возвращайтесь, а пленных не приводите. Кормить их ещё...
  23. st2st
    st2st Сегодня, 10:50
    0
    Прое...потерять треть страны , ради "безвиза" , это надо умудриться ." Патриоты" Украины в срочном порядке посты и пруфы в соц.сетях зачищают
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:01
      +1
      кружевные трусселя для них ценнее. laughing
  24. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 10:51
    +2
    Почему у колонны на марше нет прикрытия пво ? Где панцири с торами?
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 11:02
      0
      Они сейчас под зонтиком С-400 и С-300В, когда займут позиции подойдут и Буки и Торы
  25. Перейра
    Перейра Сегодня, 11:01
    0
    Ай да Жирик, ай да провидец!
    Надеюсь, границу в 04.00 пересекли?
  26. riwas
    riwas Сегодня, 11:02
    0
    В Сети появилось первое видео входа российских войск на территорию Донецкой и Луганской республик

    Дело наполовину сделано. Теперь надо принудить бандеровцев к миру. Причем это надо сделать мощным ударом, чтобы память вложить.
  27. Serg Serg
    Serg Serg Сегодня, 11:02
    0
    Ну, вот и как в 1944 наши пришли!
  28. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:02
    0
    Ну так что, свидомым же вроде не привыкать сдерживать российскую армию. Вот теперь и поглядим, как байки с реальностью склеить.
    Нашим военнослужащим успешного выполнения задания и вернуться живыми и невредимыми!
  29. Александр Ваничев
    Александр Ваничев Сегодня, 11:03
    0
    Странно комендач на фото каску носит, вроде не бейсболка что бы козырьком назад носить?
  30. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 11:03
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    "Обязательно бахнем, и не раз..."
  31. воффка
    воффка Сегодня, 11:03
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    ВСУ . Лучше бегите . Чем дальше тем лучше . У нас беженцы из за вас , ещё не хватало пленных кормить . Бегите