В Сети появилось первое видео входа российских войск на территорию Донецкой и Луганской республик

Минобороны во исполнение указа президента России начало ввод подразделений российской армии на территорию республик Донбасса, первые колонны бронетехники были зафиксированы еще ночью в ДНР. Позднее появились сообщения о прибытии российской техники и в Луганскую народную республику.
Первые две колонны бронетехники были зафиксированы в ночь с понедельника на вторник, они двигались по территории ДНР в северном и западном направлении. Очевидцы сообщали о "большом количестве" танков и бронетранспортеров. Позднее появились сообщения о появлении российских войск и на территории ЛНР. Причем сообщения поступали как со стороны республик, так и со стороны Украины. "Отметилась" даже "говорящая каска" Юрий Бирюков, главный редактор портала "Цензор.НЕТ" обвинил Росси во вторжении на "территорию Украины".
Позднее в Сети появилось видео следования росссийской бронетехники, как утверждается по территории Донбасса. В первом ролике качество съемки подкачало, да и снято все было ночью. Зато во втором ролике, снятом уже в дневное время, четко видны танки, следующие по шоссе.
Между тем на линии соприкосновения все еще идут бои, ВСУ продолжают обстрелы, на которые подразделения Народной милиции республик отвечают огнем. Интересное видео уничтожения пункта боепитания ВСУ выложит в Сеть канал WarGonzo. В описании к ролику говорится, что бойцы НМ ДНР ответным огнем из ПТРК уничтожили грузовик, подвозивший боеприпасы на позиции ВСУ для обстрела Донецка. Вторым выстрелом был уничтожен укрепленный пункт украинской армии.