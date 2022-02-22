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Польские комментаторы скептически оценили тестирование танков Leopard 2 и M1А1 Abrams в Норвегии

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Немецкие и американские танки продемонстрировали способности двигаться по льду, что очень важно при ведении боевых действий в условиях арктического климата. Танки специально испытывали в Норвегии, поскольку сейчас американская армия интересуется возможностью использования танков при низкой температуре. Понятно, что водить танк на льду куда сложнее, чем на обычной земле, даже по бездорожью.


Впрочем, далеко не все пользователи интернета высказались об этом восторженно. Например, немалое число польских комментаторов скептически оценило тестирование танков Leopard 2 и M1А1 Abrams в Норвегии

Так, один комментатор назвал европейские и американские танки «пончиками с рынка» по сравнению с российской военной техникой и порекомендовал посмотреть, как российские танкисты управляются со своими боевыми машинами.

Другой комментатор в польском издании O2 отметил, что пока Запад «играет в танчики», Россия берет Украину. Пользователь по имени Ханис иронизирует, что танкисты репетируют быстрое отступление на случай бегства, подобного срочной эвакуации войск США и НАТО из Афганистана. Также отмечено, что Арктика - совсем не тот регион, где танки будут играть решающую роль в случае реального сражения.

Другой польский комментатор отмечает, что в современных условиях танки являются оружием "против мирных жителей или банановых республик", а в серьезном военном конфликте оказываются практически бесполезными, что показала, по его мнению, война в Афганистане.

Как видим, читатели польской прессы уже не верят в мощь американской армии и вооружения на фоне растущей военно-политической активности России. Как и следовало ожидать, бегство американских войск из Афганистана и признание Россией Донецкой и Луганской народных республик способствовали росту недоверия к американским возможностям. Но не меньшее недоверие у поляков вызывает политика Германии, которая, как отмечают польские комментаторы, подчинена исключительно бизнес-интересам.
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:58
    0
    Только что нам это даст?Ведь,не наши Т90 всё равно они купят, а тот танк, который лучше будет пролоббирован.
  2. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 17:00
    +1
    Немецкие и американские танки продемонстрировали способности двигаться по льду, что очень важно ..

    Для участия в чемпионате по фигурному катанию?
  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 17:02
    +1
    "Понятно, что водить танк на льду куда сложнее, чем на обычной земле, даже по бездорожью". - а по России ещё и смертельно опасно.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:06
      0
      Мореход-,смотря какой механик-водитель за рычагами сидит! hi Есть такие "спецы ",что и на ровном месте танк умудряются опрокинуть!!!
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 17:13
        0
        всё зависит от тактики применения танков, это как в Сирии в Алеппо
        старые 5-6 танков Т-72А танковой каруселью и 3-4 БМП-2 за 3-4 часа разбирали по кирпичам целый квартал, а потом штурмовики зачищали руины
        дело тут вообще не в Абрамсе, главное чтобы действительно руки росли из нужного места
        Иракцы и на Абрамсах так же на отлично работают, когда с умом, а не в лоб
        и без коньков wassat
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:08
    +1
    Не про танки, а про поляков. Кто-нибудь вообще хоть раз видел в живой природе довольного поляка? Хоть чем-то? Поделитесь информацией! wink