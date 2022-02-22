Администрация Байдена предложила Зеленскому эвакуироваться во Львов

Президент Украины Владимир Зеленский может вместе со своим офисом перебраться поближе к западной границе - во Львов. Предложение эвакуироваться поступило ему от администрации Байдена, сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники.Американская администрация пытается убедить Зеленского перебраться во Львов, как утверждают в Белом доме, для его же безопасности. Причина такой "заботы" - якобы готовящееся Россией "вторжение" на Украину и последние события с признанием Москвой Донецка и Луганска.Как сообщает телеканал, США намерены обеспечить "безопасность" украинского лидера, переместив его поближе к западным границам, так как Киев слишком близко расположен к России, а теперь еще и республикам, куда входят российские войска. Кроме того, США обсуждали эвакуацию Зеленского вообще из страны, но куда сведений нет. Как отреагировали на это предложение на Украине в телеканале тоже не знают.В самом Киеве пока не до эвакуации, Зеленский со своей командой развили бурную деятельность, не успевая обвинять Россию и принимать "слова поддержки" со стороны западных партнеров. Министр обороны Украины Резников вообще собрался воевать, защищая "суверенитет" Украины. Правда не с помощью армии, а при помощи западных санкций, так спокойней.Между тем по мнению аналитиков, и Зеленский и его окружение находятся в большой растерянности и не знают, что им делать. Они так привыкли полагаться на подсказки "сверху", что не получив их, начали делать бессмысленные заявления. Об этом говорит и ночное обращение Зеленского к украинскому народу. Произнося свою речь пять с половиной минут по сути Зеленский ничего не сказал, отделавшись только общими фразами.На этом фоне многие страны призвали своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины, как говорится, заявления Киева - это одно, а российское признание республик - это совсем другое. Чем дальше может обернуться эта ситуация сейчас никто предсказать не может.