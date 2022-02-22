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Администрация Байдена предложила Зеленскому эвакуироваться во Львов

85

Президент Украины Владимир Зеленский может вместе со своим офисом перебраться поближе к западной границе - во Львов. Предложение эвакуироваться поступило ему от администрации Байдена, сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники.


Американская администрация пытается убедить Зеленского перебраться во Львов, как утверждают в Белом доме, для его же безопасности. Причина такой "заботы" - якобы готовящееся Россией "вторжение" на Украину и последние события с признанием Москвой Донецка и Луганска.

Как сообщает телеканал, США намерены обеспечить "безопасность" украинского лидера, переместив его поближе к западным границам, так как Киев слишком близко расположен к России, а теперь еще и республикам, куда входят российские войска. Кроме того, США обсуждали эвакуацию Зеленского вообще из страны, но куда сведений нет. Как отреагировали на это предложение на Украине в телеканале тоже не знают.

В самом Киеве пока не до эвакуации, Зеленский со своей командой развили бурную деятельность, не успевая обвинять Россию и принимать "слова поддержки" со стороны западных партнеров. Министр обороны Украины Резников вообще собрался воевать, защищая "суверенитет" Украины. Правда не с помощью армии, а при помощи западных санкций, так спокойней.

Между тем по мнению аналитиков, и Зеленский и его окружение находятся в большой растерянности и не знают, что им делать. Они так привыкли полагаться на подсказки "сверху", что не получив их, начали делать бессмысленные заявления. Об этом говорит и ночное обращение Зеленского к украинскому народу. Произнося свою речь пять с половиной минут по сути Зеленский ничего не сказал, отделавшись только общими фразами.

На этом фоне многие страны призвали своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины, как говорится, заявления Киева - это одно, а российское признание республик - это совсем другое. Чем дальше может обернуться эта ситуация сейчас никто предсказать не может.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/ru
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85 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Перейра
    Перейра Сегодня, 11:10
    +14
    Беги, Зельц, беги.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 11:12
      +31
      До сих пор не могу найти ответ на один вопрос:
      Когда крыса должна покидать судно,если она капитан корабля?
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 11:13
        +16
        После того, как крысы сошли на берег, корабль перестал тонуть.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:25
        +4
        Ответ простой,крысу капитана экипаж выкидывает за борт и берёт управление кораблём на себя.В 1978 мы так сделали ,выкинули правда не в море ,а на причал.Застрельщиком был помощник капитана по политической части - помполит.Сработали после этого так,что нас встречали в порту с оркестром.За оркестр правда потом высчитали. wassat
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 11:47
          +3
          Веселенькую перспективу Штаты Зеленскому нарисовали.
          При эвакуации из страны, он будет польским президентом
          Украины. Историческое достижение! Ну и все условия для
          свержения. Судьба предателя своего народа - незавидная. hi
          1. Перейра
            Перейра Сегодня, 11:54
            +4
            Женится на Тихановской. Детишек заведут.
            1. Аварийный
              Аварийный Сегодня, 12:31
              +1
              С кокса на котлеты подсядет.
              1. Перейра
                Перейра Сегодня, 12:53
                +1
                Котлеты - это таблетки от голода. Завтра закинусь.
                1. Аварийный
                  Аварийный Сегодня, 12:54
                  0
                  laughing Только что приняли две такие таблетки перед едой. Помогает.
        2. Valter1364
          Valter1364 Сегодня, 11:48
          +8
          Не надо нацистов сравнивать с крысами! Крысы создания умные и на добро отвечают тем же в отличии от украинской хунты! Вот забежала не так давно в офис крыса, угостил её сыром, так она мне принесла цепочку для ключей и положила в блюдце.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:44
            +2
            Как отходивший в море много лет,крыса умная ,не трогай ни чего плохого не сделает.А если тронул,надо убить обязательно, не убьешь будут проблемы .Погрызанные вещи это мелочь,а вот откуда они знают разводку судовой автоматики,и самое прикольное кабель не восстановить в рейсе.
      3. NKT
        NKT Сегодня, 11:28
        +3
        Как тут не вспомнить классику
      4. Luminman
        Luminman Сегодня, 11:31
        +1
        Когда крыса должна покидать судно,если она капитан корабля?

        Согласно канонической версии - первой, однако, бывают исключения
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 11:19
      +7
      Перефразирую :"в мирное время бегущий президент вызывает смех,в военное-панику":)))Хотя,и президент из него получился не ахти.Оставался бы комиком,было бы больше проку и людям,и себе.
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 11:23
        +2
        Это не президент - это староста бандерстана. А гауляйтер у них "Не спящий КилоБайт"
    3. предки с Дона
      предки с Дона Сегодня, 11:53
      0
      Он крыса, зашхерится со своей "самой сильной армией Европы" на польской границе.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:13
      0
      Могу сказать точно, куда ему нужно идти, но не хочу попасть за это "в баню ",как минимум!!! wassat wassat
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 11:10
    +10
    Правильно а Львов присоединить к Польше.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 11:16
      +9
      Поляки уже потирают липкие лапки.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 11:49
        0
        Липкие небось от страха? wink
        1. Перейра
          Перейра Сегодня, 11:49
          +3
          От жадности. К их лапкам много чего прилипло.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 11:51
            +1
            Циничным бандерам куда теперь податься?
            Поляки им идеальный геноцид устроят КМК. bully
            1. Перейра
              Перейра Сегодня, 11:52
              +1
              Полякам нужны ассенизаторы.
    2. alexniko77
      alexniko77 Сегодня, 11:46
      +2
      а польшу к рф...история развивается по спирали.
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 11:52
        +1
        Не всю. Только юг бывшей Восточной Пруссии.
        1. alexniko77
          alexniko77 Сегодня, 11:56
          +1
          согласен...))
    3. volodimer
      volodimer Сегодня, 11:49
      0
      Я вот тоже так понимаю, что попытка
      убедить Зеленского перебраться во Львов
      и
      обсуждение эвакуации Зеленского вообще из страны
      в общем-то одно и тоже? Потому и:
      куда сведений нет
      , так как с поляками ещё не договорились. laughing
  3. воффка
    воффка Сегодня, 11:10
    +6
    Мерзкие США . Заварили кашу а теперь типа в стороне. Спасают президента. В США наверное все газеты пишут о том что они СПАСАЮТ. И вообще , эвакуируйте президента Украины сразу за океан . Во Львовской стороне тоже есть претенденты на территорию
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 11:38
      +3
      Ага.Везите прямо к большому хозяину..Но если потеряете этого....над Атлантикой - рыдать никто не будет ! laughing
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 11:51
        +1
        А если довезут? Я не в курсе, насколько в США популярен КВН? Они наверняка его с КГБ путают.
        1. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Сегодня, 11:58
          +2
          У них КВН ? Это вряд ли..А вот Квартал 95 с ГРУ янкесы наверняка попутают.Так что Зелебобика лучше самому из самолёта выпрыгнуть.Может повезет - если над Каналами пролетать будут ))Уж лучше чем у Михо Грузинско- укрошумерского конец будет ! laughing
  4. Ren
    Ren Сегодня, 11:12
    +7
    Беги, ̶Л̶о̶л̶а̶ Зеля, беги!!! wassat
    Чую будет "Свадьба в Малиновке. Продолжение" - теперь по всей урине wink
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:13
    +7
    Американская администрация пытается убедить Зеленского перебраться во Львов,
    Бежи зеля, бежи! laughing До последних дней своих будешь теперь бегать и скрываться. А ведь предупреждали тебя по-хорошему, не внял разуму!
    1. воффка
      воффка Сегодня, 11:41
      +3
      Пусть беГит !!!! Миром на Украине теперь займутся те кто это умеет
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 11:55
        -1
        беГит, беГёт, беГад, ЗеГеть... Прямо склонения англицких глаголов на укроязыке. laughing
  6. Комментарий был удален.
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 11:14
    +3
    Это помощь окраине от байдена
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 11:16
      +2
      Вот. А говорили, бросила Америка!
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 11:21
      +2
      Да и ,пожалуй, этот совет для зеленского-самый дельный из всех,которые ему из за лужи давали!:)))
    3. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 11:25
      +3
      Бегите, глупцы
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 11:52
        +2
        Цитата: Эль Чувачино
        Не, это даже ещё не начало, если смотреть правде в глаза.

        На свежую голову должен признать, что вы правы.
        Все только начинается. Совершенно непонятно то,
        что сказал Небеньзя в ООН. Какие такие "Минские
        договоренности" продолжают действовать? Может
        быть, позже будут какие-то разумные разъяснения.
        Также не ясно с границей ДНР и ЛНР. Понятно, что
        в свое время они не объединились чтобы оставить
        себе возможность, со временем, забрать обратно
        всю территорию. Кое-кто в России высказывается и
        про границы, хотя это не их дело. Наше дело было
        признать ЛДНР. Их дело - заниматься возвратом их
        территорий. Вопросов много, но началось решение.
        И это не может не радовать. hi
  8. Волков
    Волков Сегодня, 11:14
    +9
    Между тем по мнению аналитиков, и Зеленский и его окружение находятся в большой растерянности и не знают, что им делать.
  9. salat
    salat Сегодня, 11:15
    +9
    Все бегут во Львов, а зачем? Мне кажется что скоро для безопасности зайдут вс польши, и больше оттуда не выйдут, и вуаля львов уходит польше под этим предлогом, Это просто мое мнение, не надо на меня кидаться с минусами и тд)
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 11:43
      +4
      Тоже вариант.Пшеки о " восточных кремах " мечтают аж кушать не могут . laughing
    2. Диверcант
      Диверcант Сегодня, 12:49
      0
      Думаю, что не так. 4-5 западных областей Украины останутся как государство 404. Остальные области будут отсоединяться через становление самостоятельными и потом включение в состав РФ как обычные регионы. Сонный матрас не просто так сказал, чтобы все во Львов ехали. Для Закарпатья видно придумана уже какая то роль. Да и кредиты и обязательства Украины никто прощать не будет.
  10. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:16
    +6
    Роль президента провалена.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:23
      +2

      Trapp1st (Trapp1st)
      Сегодня, 11:16
      НОВЫЙ
      +1
      Роль президента провалена.
      А он им был?
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 11:57
        +1
        В фильме он крутой прези.. Окончание по смыслу wink
  11. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 11:16
    +3
    Во Львов уже нельзя. Там поляки уже задумались, о своих землях
  12. А. К.
    А. К. Сегодня, 11:18
    +3
    Скоро они все разбегутся пройдет очередной майдан или что то типа того и к власти придут правильные люди.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:38
      +2
      Цитата: А. К.

      Скоро они все разбегутся пройдет очередной майдан или что то типа того и к власти придут правильные люди.

      Ну что Вы, на майдане правильные власти не приходят, Ющенко, Порошенко разве это "правильные" ?
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 12:08
        0
        Нулланд, печеньки, пять лярдов... Вот только на кого штатам ставить? Вновь на Порося? Там "правильных" для США как-то не осталось. Не взростили новых на смену. Зеля подвёл, старые все с запятноной (ой, что это я!) с загаженной репутацией. Не на Кличко же ставить в самом деле. fellow
        Я, конечно, понимаю, что Вы не это имели ввиду. hi Никакого майдана там не будет. "проект Украина" кончен. Украденный "чемодан без ручки" похоже брошен и теперь вопрос, что из его содержимого достанется нам, как его хозяевам, а что растащат шакалы, желающие поживиться.
        А мы 30 лет предлагали "приделать ручку" и стать полноценными. Да, обидно, что "вещью", а не "носильщиком". Но "носильщиков" в этом мире трое Россия, США и Китай. На данный момент это объективная реальность.
        Чёт в алегории потянуло.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:41
          +1
          Цитата: volodimer
          Не на Кличко же ставить в самом деле.

          А он так хочет !!!
  13. avia12005
    avia12005 Сегодня, 11:19
    +2
    Зеля, вперёд на Запад! Це перемога! Фельдмаршал Порошенко, в карьер с места марш!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:39
      +1
      Цитата: avia12005

      Зеля, вперёд на Запад! Це перемога!

      А ото Львова и до Варшавы рядом (если пустят).
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:19
    +4
    Администрация Байдена предложила Зеленскому эвакуироваться во Львов

    В данной ситуации не предложила ,а приказала .У этой амебы нет своей воли ,главой государства называется
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 11:19
    +3
    Зе забор не стал достраивать - в америку не берут. Не надо печалиться. В польше или литве его ждет светка-котлетка.
  16. Пижон
    Пижон Сегодня, 11:24
    +1
    Джо, забирай его сразу к себе, в Кемп-Девид, чего там мелочиться, Львов какой-то! winked
    И советников с инструкторами возвращай на родную Оклахомщину да Вирджинщину yes
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:35
      +3
      Цитата: Пижон
      Джо, забирай его сразу к себе, в Кемп-Девид, чего там мелочиться, Львов какой-то!

      Это ещё вопрос, Саакашвили был не меньше Зеленского обласкан США, а сейчас сидит в тюрьме Кутаиси, и Кемп Девид смотрит на фото.
      1. Пижон
        Пижон Сегодня, 11:38
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Пижон
        Джо, забирай его сразу к себе, в Кемп-Девид, чего там мелочиться, Львов какой-то!

        Это ещё вопрос, Саакашвили был не меньше Зеленского обласкан США, а сейчас сидит в тюрьме Кутаиси, и Кемп Девид смотрит на фото.

        Тоже вариант! good
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:00
          +2
          Цитата: Пижон
          Тоже вариант!

          Его место рядом с Михо.
  17. riwas
    riwas Сегодня, 11:24
    +3
    Администрация Байдена предложила Зеленскому эвакуироваться во Львов

    Мечтают о широкомасштабной войне, не получат. Нам она ни к чему.
  18. Luminman
    Luminman Сегодня, 11:26
    +3
    Клоуну со своим цирком надобно бежать куда-нибудь подальше, чем Львов...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:31
      +2
      Цитата: Luminman
      Клоуну со своим цирком надобно бежать куда-нибудь подальше, чем Львов...

      А кто же им предоставит убежище ?
  19. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:29
    +1
    Не, а что, идея хорошая. Пусть привыкают бандеровцы, что Киев не их город.
  20. Luminman
    Luminman Сегодня, 11:29
    +1
    Юго-восток передать России, западные области, подаренные Сталиным - Польше, Венгрии и Румынии. А остальное, что останется - отправить в Европу, грядки пропалывать или клубнику собирать. Можно еще унитазы чистить...
  21. Комментарий был удален.
  22. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:30
    +1
    Президент Украины Владимир Зеленский может вместе со своим офисом перебраться поближе к западной границе - во Львов. Предложение эвакуироваться поступило ему от администрации Байдена

    Пора, пора - Швондер, когти рвать, там твоё место.
  23. Yurix
    Yurix Сегодня, 11:31
    +1
    Пора доставать галстук
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:02
      +1
      Цитата: Yurix
      Пора доставать галстук

      Бандеровцы галстук не носят.
  24. Horus
    Horus Сегодня, 11:35
    +1
    Блин, этот Зеля такой миниатюрный, недоразвитый какой то.
  25. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:35
    -1
    США намерены обеспечить "безопасность" украинского лидера
    Ибо
  26. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:52
    +2
    В Песильванию надо валить. Там много таких. Или в Канаду.
    Или с Гуайдо рядом поселиться. Можно с Тихановской.
  27. Сергей Медведев
    Сергей Медведев Сегодня, 11:54
    +1
    Почему то во Львов, а не в Майами. Мне интересно, Зеленский просто обидится, или начнёт что-то подозревать?
  28. Фокусник Гудвин
    Фокусник Гудвин Сегодня, 12:03
    +1
    Какая разница! В любом случае от зеленского почти ничего не зависит. Этой собакой виляет хвост. Что скажут ему советники, то и будет "делать" (говорить), а реальные действия будут творить те люди, которые еще больше зависят от националистов, нацистов и западных советников.
  29. gridasov
    gridasov Сегодня, 12:03
    0
    Хороший жест от американцев клоуну уничтожающему страну. А ведь ничего необычного и не происходит. Нынешнее положение Украины это следствие непрофессиональной дипломатии и дилетантского управления страной. В Украине, пока спит ,огромный потенциал здравомыслящих людей, а не недоразвитых . Все как всегда !
  30. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 12:04
    +2
    Бандера,прости,мы все просрали !!!!
  31. ufpb
    ufpb Сегодня, 12:11
    0
    8 лет твердили, что на Донбассе российские войска. 21.02.2022 Путин, на конец то, это подтвердил. И хлопцы теперь не знают что делать? А "золотой запас" закончился!
  32. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:12
    0
    Его можно эвакуировать в Гондурас! Это надёжно и далеко.
  33. iouris
    iouris Сегодня, 12:23
    0
    Лучше бы выдали ему золотой кистолет с серебряной кулей.
  34. Юрий Сирицкий_2
    Юрий Сирицкий_2 Сегодня, 12:31
    0
    Забрал бы его к себе в компанию.
  35. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:48
    0
    *Произнося свою речь пять с половиной минут по сути Зеленский ничего не сказал, отделавшись только общими фразами.*


    Как это ничего не сказал? А я вот на другом ресурсе прочитал:
    .. . мы никому ничего не должны, и никому ничего не отдадим....

    Не правда ли? До боли знакомо laughing
    Никому и ничего! Вот и вся суть свидомых.
  36. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 12:52
    0
    клоуну если и бежать, то только в англию или матрасню. они его гарантированно нам не выдадут. Все остальные сценарии для него чреваты судом.
  37. alexmach
    alexmach Сегодня, 12:54
    0
    Как сообщает телеканал, США намерены обеспечить "безопасность" украинского лидера, переместив его поближе к западным границам

    Кроме того, США обсуждали эвакуацию Зеленского вообще из страны, но куда сведений нет.

    Аплодирую стоя, побыстрей бы. И вообще столицу туда перенести, и новую границу прочертить где-нибудь по Збручу.
  38. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:58
    0
    Предложение эвакуироваться поступило ему от администрации Байдена, сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники.
    Ну да, поближе к хозяину, шоб на виду был.
  39. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 13:06
    0
    Американская администрация пытается убедить Зеленского перебраться во Львов

    Для эвакуации в Лондон, Париж или Вашингтон рылом не вышел?
  40. iouris
    iouris Сегодня, 13:13
    0
    Предложение администрации США бросить Киев и эвакуироваться во Львов означает, что Львов - столица протектората "Галиция", а Зе является никем, т.к. Украины уже нет. Возможно, какие-то её долги были выкуплены.