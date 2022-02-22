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Украинский ВПК приготовил большую экспозицию на выставке беспилотных систем в Эмиратах

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Украинский ВПК приготовил большую экспозицию на выставке беспилотных систем в Эмиратах

В Национальном выставочном центре ADNEC в Абу-Даби (ОАЭ) открылась сегодня выставка и конференция, посвященные БПЛА и средствам борьбы с ними. Украинский ВПК приготовил большую экспозицию на выставке беспилотных систем в Эмиратах.


Об этом сообщает издание Defense Express (Украина).

Украинские компании представили на выставке свои БПЛА и другие технологии, некоторые из которых уже опробованы на практике в войне на Донбассе. Они привезли также и средства борьбы с беспилотниками собственной разработки.

Ими были представлены разведывательная и боевая беспилотная техника, дроны-камикадзе, комплексы выявления и идентификации воздушных целей, двигатели для БПЛА и другая продукция. Большинство из перечисленного демонстрируется в объединенной украинской экспозиции, организованной государственной компанией «Укрспецэкспорт».


Но ряд частных частных компаний Украины принимают участие индивидуально. В частности отдельную экспозицию своей продукции и услуг представило АО «Мотор Сич». На другом стенде частная украинская компания «Скаэтон» представляет свой беспилотный комплекс Raybird-3.


Предприятия Украины производят продукцию оборонного назначения для зарубежных потребителей, тогда как власти страны постоянно просят и получают вооружение у стран НАТО. А ведь если бы в Киеве действительно верили в «российскую угрозу», то украинский ВПК усиленно бы вооружал ВСУ, а не иностранные армии.

Использованы фотографии:
ГК "Укрспецэкспорт"
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16 комментариев
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  1. Перейра
    Перейра Сегодня, 14:46
    +2
    Самое время.
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 14:57
      +1
      В свете слов официального Киева «никому ничего не должны и никому ничего не отдадим»))
      Забугорным господам стоило бы напрячься на предмет невозврата кредитов Коломойшиным клоуном))
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 14:58
        +2
        Судя по фотографии, бендеровцы у Карлсона пропеллер отломали.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 15:07
      0
      Ничего же не произошло, "забирайте государство не обеднеет".
  2. 76СССР
    76СССР Сегодня, 14:50
    +1
    Новость вызывает улыбку в свете последних событий?)
    1. Кушка
      Кушка Сегодня, 15:13
      0
      И чем таким эти события выделяются от событий
      7-8 лет назад? Два БТР?
      А сбитый военный Ил-76 в Красном 14.06.2014?
      А всего было сбито 18 бортов ВСУ?
      А Боинг МН-17?
      А Илловайск?
      А Донецкий Аэропорт, киборги?
      А Дебальцево?
      А ежедневные Грады?
      А кругом-бегом под 15 тыс. убитых?
      Просто то, что сегодня- горячее - волнует.
      А то все -очень страшное -что, быльем поросло?
      Там ведь и страшнее было, и горячее - колонны
      подбитой БТ техники, сотни погибших.
      Как ни крути - очередное обострение.
      После периодов затишья, перемирий
      (хлебных, новогодних, пасхальных),
      конечно, выглядит страшно, пугающе.
      Но это и не начало и к сожалению не конец.
      И что две бтрки против всего?
  3. Servisinzhener
    Servisinzhener Сегодня, 14:54
    0
    При такой ситуации на Донбассе, с продажами боевых беспилотников будут проблемы.
    1. militarist63
      militarist63 Сегодня, 15:04
      0
      При такой ситуации на Донбассе, с продажами боевых беспилотников будут проблемы.
      Для их продажи, их, для начала, нужно создать, а не грезить мечтами... и малевать картинки с мечтательными ТТХ! wink
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:56
    +1
    Украинский ВПК приготовил большую экспозицию на выставке беспилотных систем в Эмиратах
    Показать можно что угодно, вопрос, смогут ли сделать показанное, как надо, сколько надо и по привлекательным ценам!
    Конкуренция, однако, покупатель абы что покупать не будет.
  5. militarist63
    militarist63 Сегодня, 14:57
    0
    А БПЛА снова экспонируют в мультиках компьютерных мультипликаторов и на картинках!??? laughing laughing
  6. предки с Дона
    предки с Дона Сегодня, 14:57
    +1
    Летающие шаровары, с налетом синеватой желтизны.
  7. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 15:00
    0
    Как раз сейчас есть возможность сделать антирекламу беспилотной авиации.
  8. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 15:01
    +1
    заключать контракты с предприятиями из страны которой через месяц может уже не быть... ну так себе идея. request
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 15:07
      +1
      А ведь если бы в Киеве действительно верили в «российскую угрозу», то украинский ВПК усиленно бы вооружал ВСУ, а не иностранные армии.

      Нууу... Гитлер и Муссолини точно готовились к войне, но при этом активно продавали оружие. Причем не только союзникам,- даже Сталин заказывал у обоих военные корабли.

      PS. Опять под Докучаевском тяжёлая артиллерия работает. Жарю мясо на кухне пригнувшись...
    2. militarist63
      militarist63 Сегодня, 15:11
      0
      заключать контракты с предприятиями из страны которой через месяц может уже не быть...
      Дык это для этой страны самая та тема! good Главное денег взять! Потом не нужно будет, как в случае с Таиландом (за танки)...., отдуваться... laughing
  9. singless
    singless Сегодня, 15:07
    0
    мертвые души показывают ну да ну да