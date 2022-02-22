В Национальном выставочном центре ADNEC в Абу-Даби (ОАЭ) открылась сегодня выставка и конференция, посвященные БПЛА и средствам борьбы с ними. Украинский ВПК приготовил большую экспозицию на выставке беспилотных систем в Эмиратах.Об этом сообщает издание Defense Express (Украина).Украинские компании представили на выставке свои БПЛА и другие технологии, некоторые из которых уже опробованы на практике в войне на Донбассе. Они привезли также и средства борьбы с беспилотниками собственной разработки.Ими были представлены разведывательная и боевая беспилотная техника, дроны-камикадзе, комплексы выявления и идентификации воздушных целей, двигатели для БПЛА и другая продукция. Большинство из перечисленного демонстрируется в объединенной украинской экспозиции, организованной государственной компанией «Укрспецэкспорт».Но ряд частных частных компаний Украины принимают участие индивидуально. В частности отдельную экспозицию своей продукции и услуг представило АО «Мотор Сич». На другом стенде частная украинская компания «Скаэтон» представляет свой беспилотный комплекс Raybird-3.Предприятия Украины производят продукцию оборонного назначения для зарубежных потребителей, тогда как власти страны постоянно просят и получают вооружение у стран НАТО. А ведь если бы в Киеве действительно верили в «российскую угрозу», то украинский ВПК усиленно бы вооружал ВСУ, а не иностранные армии.