Вопрос с признанием республик Донбасса в границах 2014 года окончательно не решён

Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей

В этом вопросе мы доверимся профессионалам, чтобы они решили, как защитить Донецк, чтобы граница не проходила по окраинам города

Вопрос с признанием республик Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей или в существующем формате еще не решен, заявления по данному поводу преждевременны. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после подписания всех документов.В Госдуме опровергли информацию о том, что признание республик Донбасса пройдет в границах Донецкой и Луганской областей до начала военных действий в 2014 году. В подписанных в понедельник документах нет никакого упоминания о границах. Это подтверждает и глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Заявление, якобы прозвучавшее от его имени, он назвал уткой.- заявил он.Как добавила по данному поводу депутат Госдумы Елена Драпеко, вопрос определения границ республик должны решать профессионалы, а дело депутатов его закрепить законодательно.- заявила она.В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала не торопиться с заявлениями по поводу границ республик Донбасса. По ее словам, сначала необходимо подписать все необходимые документы и ратифицировать их, а потом уже обсуждать различные нюансы, в том числе и границы.В Донецке и Луганске территория республик признается в административных границах Донецкой и Луганской областей на 2014 год, это положение закреплено в Конституциях обеих республик. Так что границы уже давно определены, осталось только вернуть оккупированную Украиной территорию. В Луганске уже заявили, что имеются все основания отодвинуть ВСУ на границы области. Соответствующий призыв к ВСУ уже прозвучал, в Луганске призвали Киев добровольно отвести войска.