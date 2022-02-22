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Вопрос с признанием республик Донбасса в границах 2014 года окончательно не решён

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Вопрос с признанием республик Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей или в существующем формате еще не решен, заявления по данному поводу преждевременны. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после подписания всех документов.


В Госдуме опровергли информацию о том, что признание республик Донбасса пройдет в границах Донецкой и Луганской областей до начала военных действий в 2014 году. В подписанных в понедельник документах нет никакого упоминания о границах. Это подтверждает и глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Заявление, якобы прозвучавшее от его имени, он назвал уткой.

Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей

- заявил он.

Как добавила по данному поводу депутат Госдумы Елена Драпеко, вопрос определения границ республик должны решать профессионалы, а дело депутатов его закрепить законодательно.

В этом вопросе мы доверимся профессионалам, чтобы они решили, как защитить Донецк, чтобы граница не проходила по окраинам города

- заявила она.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала не торопиться с заявлениями по поводу границ республик Донбасса. По ее словам, сначала необходимо подписать все необходимые документы и ратифицировать их, а потом уже обсуждать различные нюансы, в том числе и границы.

В Донецке и Луганске территория республик признается в административных границах Донецкой и Луганской областей на 2014 год, это положение закреплено в Конституциях обеих республик. Так что границы уже давно определены, осталось только вернуть оккупированную Украиной территорию. В Луганске уже заявили, что имеются все основания отодвинуть ВСУ на границы области. Соответствующий призыв к ВСУ уже прозвучал, в Луганске призвали Киев добровольно отвести войска.
Использованы фотографии:
https://dan-news.info/
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44 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:07
    +3
    В этом вопросе мы доверимся профессионалам, чтобы они решили, как защитить Донецк, чтобы граница не проходила по окраинам города
    А что много вариантов ...?))
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 12:09
      +13
      Да, вариантов много. И если верить Стрелкову, только один из них верный. Желающие могут найти в сети его последние видео.
      Я противник войны сегодня, но если уж она начнётся, то нельзя останавливаться на промежуточных результатах, типа грузинского сценария.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:12
        +3
        Да, вариантов много.
        Каких, отодвинуть Донецк?) Не получится, остается отодвинуть границу...
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 12:15
          +6
          Надо признать ДНР и ЛНР в границах всей Украины! laughing laughing laughing
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 12:24
            +4
            Цитата: Гражданский
            Надо признать ДНР и ЛНР в границах всей Украины

            А ничего смешного... Это укроп думает, что граница по линии соприкосновения. А Шойгу думает, что где то в районе польской границы... wassat
        2. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 12:36
          +8
          Цитата: Trapp1st
          Каких, отодвинуть Донецк?) Не получится, остается отодвинуть границу...


          Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит» на ночных улицах Донецка, ДНР.
          И установка, не одна была... wink Вот и ответ, пойдём вперёд или нет.
  2. Prax1
    Prax1 Сегодня, 12:07
    -2
    Считаю надо отжимать всю область целиком !
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:08
      -3
      Считаю надо отжимать всю область целиком !
      Иди парашу чисть, и тряпку лучше отжимай.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:10
      +16
      Прах1-,не отжимать, это не простыня, а возвращать земли!И,чтобы это было только началом в процессе возврата земель из состава ук-роины!
    3. Genry
      Genry Сегодня, 12:12
      -4
      Сейчас стоимость жилья в Мариуполе резко упадёт. bully
      1. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 12:24
        +5
        Полагаю будет как раз наоборот - резко возрастет! laughing А вот в Куеве ....
        1. Genry
          Genry Сегодня, 12:58
          0
          Цитата: Андрей Чижевский
          Полагаю будет как раз наоборот - резко возрастет!

          Нет-нет. В Мариуполе сейчас "неизвестность" - поэтому, кому-то неинтересно, а кому и опасно.
          А интереса там нет. Можно сразу в Луганске или Москве.
          1. Андрей Чижевский
            Андрей Чижевский Сегодня, 13:07
            0
            Ну тому кому опасно в Мариуполе - так то незваные там обитают.Эти просто сбегут .А те кому ещё неизвестно - те сейчас репу чешут думая о том как бы отмазку найти.
            1. Genry
              Genry Сегодня, 13:13
              0
              Цитата: Андрей Чижевский
              незваные там обитают.Эти просто сбегут .А те кому ещё неизвестно - те сейчас репу чешут

              Потому цены упадут.
              Дураков там покупать - нет. А многие чуют огонь под хвостом и будут продавать.
    4. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 12:15
      +2
      Согласен, тема актуальная просто дальше будут споры Херсон Одесса и т.д.Искренне надеюсь что ВСУ отступит и не будут препятствия чинить
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:25
        +3
        ВСУ отступит и не будут препятствия чинить
        Украине и кураторам нужны жертвы. Если ВСУ отступит это был бы самый благоприятный но менее вероятный исход событий.
  3. General Failure
    General Failure Сегодня, 12:08
    +5
    Бггг, укротермин "ОРДЛО", похоже прибит гвоздями к колесу генотьбы :)
    Колесо провернулось, "Оккупированые Районы" все еще оккупированы, но только Украиной :)))
  4. barclay
    barclay Сегодня, 12:08
    +7
    Если границы республик закреплены уже в их Конституции, то и вопросов тогда не может быть.
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 12:13
      +4
      Ещё и демилитаризованную зону установить за пределами республик, без этого никак.
      1. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 12:26
        +2
        Ага..По Днестру ..Ну или по Дунаю - отличная зона
        демилитаризации!
  5. GREG68
    GREG68 Сегодня, 12:09
    +9
    Добровольно ВСУ не отойдут. Скорей всего, придётся отодвигать их силой.
    1. Волков
      Волков Сегодня, 12:15
      +4
      При условии, что обстрелы продолжаются, выдворение ВСУ за административные границы представляет собой вариант обеспечения безопасности как для ЛДНР, так и для РФ.
      1. GREG68
        GREG68 Сегодня, 12:17
        +2
        Да, это всё верно. Но надо всё-таки дождаться официального утверждения границ, тогда и будем говорить hi
      2. GREG68
        GREG68 Сегодня, 12:36
        +2
        Честно сказать, когда 15.02. РФ начала отводить войска от границ с украиной, подумал: ну вот, опять прогибаемся под требования Запада. А тут вон оно как обернулось. Я не являюсь ура-патриотом, в значительной мере осуждаю внутреннюю политику Кремля, но в данном случае ВВП молодец. Хотя немного поздновато, затянули с принятием этого решения. но лучше поздно, чем никогда.
    2. Genry
      Genry Сегодня, 12:17
      +1
      Цитата: GREG68
      Добровольно ВСУ не отойдут.

      У ВСУ нет воли - военные всегда в подчинении.
      А вот руководство Украины надо немного побеспокоить. winked
  6. Маз
    Маз Сегодня, 12:09
    +8
    Пошла заруба за границы республик. Дай бог и это будет решено в пользу республик.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:10
      +5
      Дай бог и это будет решено в пользу республик.
      Это скорей всего станет предметом торга.
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:14
    +6
    Надо решать. Или что, будем сидеть под пристрелянными позициями, и водоводы в город в руках врага оставим? Или что, Европа не одобрит?
    Еще сильнее не одобрит?
    Там Шольцу все еще смешно?
    Может насчет Берлина поговорить - чей он?
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 12:27
      0
      Берлин чей ? Да арабский уже..Как и Париж . laughing
  8. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:18
    +10
    "Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация". До Киева, так до Киева. Я бы окраине и Львова не оставил, вырезать опухоль нужно целиком. Теперь главное не останавливаться на пол пути.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 12:26
      +2
      Цитата: Дед Мозай
      "Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация"....

      Видимо, эта фраза теперь может стать крылатой...
      PS: Но справедливо сказано.
    2. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 12:31
      +2
      Я уже представляю термобарические "Декоммунизаторы" laughing
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:20
    +8
    Тут надо чётко понимать - негативный опыт половинчатых решений 2014-го предельно ясно показал - останавливаться нельзя! Украинский вопрос должен быть решён. Бандеровское недогосударство - если не окончательно уничтожено, то по крайней мере отодвинуто как можно дальше. Иначе - эта музыка будет вечной, и через десяток лет - всё вернётся на круги своя. Так же ракеты и военные базы НАТО у самых наших рубежей, так же постоянные провокации и прочие милые выходки. Бандерлоги не успокоятся. Значит - остановиться даже на админ.границах Донбасса это ошибка. Если уж вписались в бучу - значит надо добивать. Проект Новороссии должен быть не только возрождён, но и непременно осуществлён, причём в ближайшее время. Тот её огрызок, что сейчас представляет собой ЛДНР - не решает абсолютно никаких проблем России на этом направлении. А лишь их усугубляет. Ибо сейчас - Запад пойдёт на всё, лишь бы удержать за собой как можно больше территории Цэгабонии. А после признания Донбасса - их вообще ничего не будет останавливать.

    Но боюсь - наше руководство пойдёт таки по прежнему сценарию... И всё только начинается..
  10. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:21
    +4
    Войска РФ уже на территории республик.
    Безопасность территорий ЛНР и ДНР будет обеспечены.
    Корпуса республик, при попутном северном ветре, могут заняться освобождением от нацистов территорий Донецкой и Луганской областей бывшей УССР.
  11. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 12:30
    -1
    Думаю, что по границам тех территорий, где был проведён референдум 2014 года. То есть больше, чем нынешняя территория ЛДНР, но меньше, чем административные границы областей. Там, где референдум не проводился, провести его и дать возможность людям сделать выбор.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:31
    +1
    Цитата: Дед Мозай
    "Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация". До Киева, так до Киева. Я бы окраине и Львова не оставил, вырезать опухоль нужно целиком. Теперь главное не останавливаться на пол пути.

    Да, эта фраза была озвучена с особым акцентом и наверняка не просто так.
  13. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 12:40
    0
    Главное - ввязаться в драку, а там уже и посмотрим. Если бандерлоги будут продолжать фигачить по Новороссии, то придётся двигать границы поближе к Киеву (минимум, чтобы крупняк не долетал). Не удивлюсь новым референдумам. Но и не удивлюсь, если нацики начнут кошмарить на пограничье с Новороссией по отношению к гражданам "пока Украины" (в предупредительных так сказать целях).
    Хотелось бы публичного оповещения в отношении Одесских событий. ФИО и т. д.
  14. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 12:54
    0
    Считаю что нет никакого смысла признавать нынешние границы . Только административные до 2014 года
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:54
    0
    Вопрос с признанием республик Донбасса в границах 2014 года окончательно не решён
    Надеюсь, это не станет очередной недоделкой, отложенной на когда ни будь потом.
  16. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 12:56
    0
    Надеюсь наша артиллерия заготовила боеприпасов, для демонстрации что может с бандерлогами случиться, если они продолжат палить куда не попадя! am
  17. iouris
    iouris Сегодня, 12:57
    0
    1) Республики самопровозгласились в границах областей.
    2) Начался демонтаж нацистской "Украины". Таких историй ещё будет.
    3) Такое состояние (гражданской войны) не может длиться долго. Время пошло.
  18. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 13:06
    0
    Мое глубокое диванное мнение.
    Будут нанесены жесткие ракетно артиллерийские удары по позициям нацбатов.
    Так как эти не перевоспитаются и будут пакостить долго.
    Учитывая, что нацбаты стоят с всу поочередно, то мобилизованные "мыколы" своими очами узреют силушку богатырскую.
    А значит приняв стакан горилки на грудь и прихватив шо приглянется он ломанется домой.
    В результате территория 404 превратится очень быстро в Гуляй Поле-2.
    Затем каждый регион захочет стать государством без Украины.
    И после этого они пойдут на поклон к РФ.
    На все про все 1-3 года.
    Все в этом мире повторяется.

    ПЫСЫ. Главное не совершить ошибку по их статусу при присоединении.
    Только в качестве обычных областей нужно присоединять.
  19. bar
    bar Сегодня, 13:13
    0
    сначала необходимо подписать все необходимые документы и ратифицировать их, а потом уже обсуждать различные нюансы, в том числе и границы.

    Ну да, сначала документы. А пустяковый вопрос с границами можно решить и в рабочем порядке. Зачем заранее себя ограничивать laughing
  20. Ворон-95
    Ворон-95 Сегодня, 13:16
    0
    А спросите у Жириновского. Если он был в курсе про 22.02.22 еще 2 месяца назад, то вопрос про границы - вообще не вопрос.