Французская пресса: В отличие от США Россия сделала ставку на ракеты-«невидимки», а не на «стелс»-бомбардировщики

Две страны – две доктрины

Российская доктрина отличается от концепции, действующей в США и на Западе в целом. Соединённые Штаты инвестируют средства в современные «стелс»-бомбардировщики, такие как перспективный B-21 Raider, способный проникать в защищённые районы, не будучи обнаруженным, а затем уничтожить стратегические объекты

Россия сделала обратный выбор: ни Ту-22М3, ни Ту-95МС, ни Ту-160М не были спроектированы так, чтобы быть малозаметными. Они могут использоваться в качестве бомбовозов, как это показала сирийская кампания. Но в спорном воздушном пространстве они выступают в роли носителя управляемых боеприпасов большой дальности, иногда «невидимых»

Цель для спецслужб

Если это утверждение верно, то Х-101 способна поразить большинство стран Европы без необходимости покидать территорию России

Несмотря на то, что её высота при крейсерском полёте составляет 6000 м, она способна проделать часть своего пути и выполнить заход на цель «по верхам деревьев» - на высоте от 30 до 60 м над землёй, что позволяет КР незамеченной проходить под зондирующими конусами радаров.

Эти особенности делают Х-101 очень трудной для обнаружения обычными противоракетными системами

Именно по этим причинам Х-101 особенно тщательно анализируется и рассматривается [западными спецслужбами], особенно после её использования в Сирии в 2015 году

Будущее Дальней авиации России

Россия намерена модернизировать свою бомбардировочную авиацию с помощью программ ПАК ДА и Ту-160М2, но её выбор в пользу высокотехнологичных ракет, а не высокотехнологичных бомбардировщиков, остаётся актуальным

Американские стратеги считают, что эта ракета может облететь всю планету для нанесения удара с обратной стороны Земли, а не следовать по предсказуемой ранее прямой траектории Россия-США