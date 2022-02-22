Французская пресса: В отличие от США Россия сделала ставку на ракеты-«невидимки», а не на «стелс»-бомбардировщики

В настоящее время парк российских стратегических бомбардировщиков представлен тремя моделями. Ту-22М3 и Ту-95МС исполняется 40 лет, а возраст их конструкции возрастёт до 70 лет. Налажен выпуск новых машин Ту-160М, но имеется всего 16 самолётов этого типа. Россия нашла способ компенсировать грядущий дефицит дальней авиации, сделав ставку на крылатые ракеты-«невидимки». Данное мнение высказывается на страницах французского издания Air & Cosmos.
Две страны – две доктрины
Российская доктрина отличается от концепции, действующей в США и на Западе в целом. Соединённые Штаты инвестируют средства в современные «стелс»-бомбардировщики, такие как перспективный B-21 Raider, способный проникать в защищённые районы, не будучи обнаруженным, а затем уничтожить стратегические объекты
- считает автор во французской прессе
С его слов, основным вооружением B-21, без учёта ядерных боеприпасов, является большой арсенал неуправляемых бомб.
Россия сделала обратный выбор: ни Ту-22М3, ни Ту-95МС, ни Ту-160М не были спроектированы так, чтобы быть малозаметными. Они могут использоваться в качестве бомбовозов, как это показала сирийская кампания. Но в спорном воздушном пространстве они выступают в роли носителя управляемых боеприпасов большой дальности, иногда «невидимых»
- отмечается в издании.
Цель для спецслужб
Как поясняет автор, на Западе часто насмехаются над тяжелым бомбардировщиком Ту-95 из-за его турбовинтовых двигателей, но он может нести до 8 ракет Х-101 или почти 20 тонн вооружения. Крылатая ракета большой дальности Х-101 была впервые испытана в 2003 году и официально поступила на вооружение в 2012 году для замены Х-55 1980-х годов. Имея массу 2,3-2,4 тонны, она является одной из самых тяжёлых КР в мире (не считая гиперзвуковых).
Со слов автора, Х-101 оснащена не прямоточным воздушно-реактивным или стандартным турбореактивным двигателем, как обычные ракеты, а «простой» турбовентиляторной силовой установкой ТРДД-50А, которая отличается компактностью и небольшой массой [и экономичностью расхода топлива], позволяя пролететь 5-6 часов на дозвуковой скорости (0,58 Маха на крейсерской, 0,78 Маха на максимальной) и доставить до цели 450 кг взрывчатого вещества. Как полагает автор, это серьёзно повышает боевую эффективность ракеты. Например, ПКР Exocet, весит лишь 900 кг, но несет боезаряд массой всего 180 кг.
На Западе предполагается, что дистанция полёта Х-101 достигает 2,5-2,8 тыс. км, в то время как в отчётах МО РФ утверждается, что её максимальная дальность составляет около 4,5 тыс. км.
Если это утверждение верно, то Х-101 способна поразить большинство стран Европы без необходимости покидать территорию России
- пишет автор, указывая, что данная КР имеет дальность, сопоставимую с дистанцией полёта баллистических ракет.
Обладая повышенной манёвренностью, Х-101 способна изменять траекторию движения. Оптронная система анализирует местность и сравнивает данные с картами, хранящимися в памяти, для определения местоположения. Она действует совместно с инерциальной навигационной системой и спутниками ГЛОНАСС, что позволяет ракете наносить удар с точностью от 10 до 20 м. При заходе на цель Х-101 также может использовать оптическую головку самонаведения, действующую по принципу контраста, которая увеличивает точность попадания до 6 м.
Второй основной особенностью Х-101, как полагает автор, является её скрытность:
Несмотря на то, что её высота при крейсерском полёте составляет 6000 м, она способна проделать часть своего пути и выполнить заход на цель «по верхам деревьев» - на высоте от 30 до 60 м над землёй, что позволяет КР незамеченной проходить под зондирующими конусами радаров.
В дополнение к этому «Х-101 изготавливается из композитных материалов, поглощающих радиолокационные волны, и имеет геометрию, сводящую к минимуму её радиолокационную поверхность, подобно американским истребителям F-22 или F-35».
Эти особенности делают Х-101 очень трудной для обнаружения обычными противоракетными системами
- поясняет автор.
С его слов, аналогами Х-101 является снятая с вооружения в 2009 году (ввиду истечения сроков годности) американская ракета AGM-86 ALCM и франко-британская SCALP-EG, но её дальность полета составляет всего 400-500 км.
Именно по этим причинам Х-101 особенно тщательно анализируется и рассматривается [западными спецслужбами], особенно после её использования в Сирии в 2015 году
- указывается в издании.
Будущее Дальней авиации России
Россия намерена модернизировать свою бомбардировочную авиацию с помощью программ ПАК ДА и Ту-160М2, но её выбор в пользу высокотехнологичных ракет, а не высокотехнологичных бомбардировщиков, остаётся актуальным
- считает автор.
Заявлено о создании новых средств поражения, таких как Х-102 (версия Х-101 с ядерным зарядом) и Х-47М2 «Кинжал» - «первой официально введённой в строй гиперзвуковой ракеты в мире». Но имеется оружие, о котором почти ничего не известно, например, о 9М730 «Буревестник». Эта дозвуковая ракета повторяет принципы работы Х-101, но при этом она имеет ядерный привод, «что даёт ей практически неограниченную дальность полёта и даже возможность оставаться в ожидании цели в течение нескольких часов или даже дней».
Американские стратеги считают, что эта ракета может облететь всю планету для нанесения удара с обратной стороны Земли, а не следовать по предсказуемой ранее прямой траектории Россия-США
- поясняет автор.