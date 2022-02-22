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Республики Донбасса ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией

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Республики Донбасса ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией, решения приняты парламентами республик единогласно.


В Донецке и Луганске прошли голосования по принятию законов о ратификации договоров с Россией. В обеих республиках решения приняты единогласно, против не высказался никто. В Донецке депутаты стоя аплодировали решению Владимира Путина признать республики. Пушилин и Пасечник также уже подписали документы. Таким образом осталось ратифицировать договоры в Госдуме и Совете Федерации России, чем сейчас и занимаются российские парламентарии.

Между тем в российском МИД прокомментировали возможное размещение военных баз России на территории республик, заявив, что на данный момент никаких разговоров на эту тему не ведется, хотя подписанные договоры такую возможность предоставляют. Как пояснил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, при необходимости все будет сделано очень быстро.

В свою очередь в ДНР не стали комментировать информацию о размещении российских военных на территории республики. По словам представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, ему неизвестно, будут ли находится российские военные в ДНР на постоянной основе. Также он отказался отвечать на вопрос, прибыли ли уже российские военные в республику, заявив, что для этого имеется глава ДНР, вот он и прокомментирует это вопрос.

Будут ли здесь находиться российские военные, не будут здесь находиться российские военные, пока мне это неизвестно (...) у меня есть главнокомандующий, вот он, когда прибудет, сделает заявление, пусть он сделает первым (...)

- добавил Басурин.
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14 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:50
    +4
    Ну а что делать? Да всё правильно идти вперёд не взирая на западные бла-бла-бла как обещания так и угрозы. Жизнь продолжается.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:57
      +3
      Республики Донбасса ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией

      Это самое правильное и политически грамотное решение, какое только может быть!
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 13:04
        +2
        А что другое могло быть решение? Ожидаемо. Правильно!!!
        Лучше поздно, чем никогда.
        На 8 лет бы раньше всё это, но что теперь сожалеть об упущеном времени.
        В школу пошли(пойдут) те, кто родился под обстрелами. Вот это цена для Донбасса.
        А в\на школу пошли(пойдут) те, у кого в мозгах "кто не скачет-тот москаль" и он враг (не выученное, а взрощенное с пелёнок). Такова цена для Украины.
  2. Alemax
    Alemax Сегодня, 12:53
    +4
    Ну, раз не комментирует, значит уже. И скоро кто-то получит по сопатке за обстрелы.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 12:58
      +3
      Обстрелы стихают.
      Гады начинают сматываться с позиций.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:09
        +1
        Видео танков в белгородской обл. :
        https://vk.com/video-31371206_456243283
        В Сети появилось видео от очевидца, на кадрах которого задокументирована колонна из 56 российских высокоподвижных танков Т-80 и другой бронетехники, направляющейся к западной границе РФ в Белгородской области России. Причем техника имеет зимнюю раскраску, т.е. камуфляж соответствует сезону, но отличается от погодных условий в данной местности.
        Пользователи обратили внимание, что в ролике показан усиленный танковый батальон, который представляет серьезную силу. При этом они напомнили, что в упомянутом регионе поблизости от российско-украинской границы сосредоточилась большая группировка ВС РФ. Также было обращено внимание, что это направление на Харьков, а также возможность обхода с севера всей группировки ВСУ на Донбассе, которая сконцентрировалась возле признанных Россией независимых государств – ЛНР и ДНР, где проживает большое число россиян, нуждающихся в защите.
        Взято от сюда:
        https://greenchelman-3.livejournal.com/6383143.html
  3. rusich
    rusich Сегодня, 12:55
    +9
    С днем независимости от кастрюлеголовых Донбасс
  4. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 12:56
    +1
    Что не говори, Россия гарант безопасности и мирного существования всех дружественных республик. drinks
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: sagitovich
      Что не говори, Россия гарант безопасности и мирного существования всех дружественных республик. drinks

      миротворцы мы, запад сам нам отвел такую роль, и люди в мире рано или поздно поймут, что солдат ВС РФ по сути символ мира(хотя звучит не много дико)
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:57
    0
    Республики Донбасса ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией
    Это понятно ... они давно этого ждали.
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:59
    +5
    Путин можно сказать создал за ночь сразу три государства:ДНР и ЛНР,плюс страну имени В.И.Ленина...
  7. Kamarada
    Kamarada Сегодня, 13:04
    +1
    Вперёд Россия. С нами правда. И с нами Бог. А если с нами Бог то кто против нас? Так они и сами признались , санкции из ада, Ну черти голимые.
  8. Равик
    Равик Сегодня, 13:05
    0
    ДНР и ЛНР заслужили это своей стойкостью и мужеством.
  9. предки с Дона
    предки с Дона Сегодня, 13:14
    0
    Нарышкин вчера выдал "военную тайну", следующий шаг это включение их в состав России. Не сторонник войны, но когда бандерлоги очень просят почему бы не отвесить люлей.