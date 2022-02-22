Республики Донбасса ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией

Будут ли здесь находиться российские военные, не будут здесь находиться российские военные, пока мне это неизвестно (...) у меня есть главнокомандующий, вот он, когда прибудет, сделает заявление, пусть он сделает первым (...)

Республики Донбасса ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией, решения приняты парламентами республик единогласно.В Донецке и Луганске прошли голосования по принятию законов о ратификации договоров с Россией. В обеих республиках решения приняты единогласно, против не высказался никто. В Донецке депутаты стоя аплодировали решению Владимира Путина признать республики. Пушилин и Пасечник также уже подписали документы. Таким образом осталось ратифицировать договоры в Госдуме и Совете Федерации России, чем сейчас и занимаются российские парламентарии.Между тем в российском МИД прокомментировали возможное размещение военных баз России на территории республик, заявив, что на данный момент никаких разговоров на эту тему не ведется, хотя подписанные договоры такую возможность предоставляют. Как пояснил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, при необходимости все будет сделано очень быстро.В свою очередь в ДНР не стали комментировать информацию о размещении российских военных на территории республики. По словам представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, ему неизвестно, будут ли находится российские военные в ДНР на постоянной основе. Также он отказался отвечать на вопрос, прибыли ли уже российские военные в республику, заявив, что для этого имеется глава ДНР, вот он и прокомментирует это вопрос.- добавил Басурин.