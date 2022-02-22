Близки к сотне за баррель: Экономисты следят за ценами на нефть на фоне украинского кризиса

Экономисты в мире на фоне происходящего с Украиной и вокруг неё внимательно следят за макроэкономическими показателями, а также рынками валют и энергоносителей. Особое внимание обращается на рынок нефти, который показывает значительный рост. Нефть продолжает бить рекорды почти 8-летние рекорды.По состоянию на полдень 22 февраля баррель нефти марки Brent показывает рост более чем в 3,5% в сравнении с истекшими сутками. При этом абсолютные показатели на различных мониторинговых площадках разнятся. Минимальные значения на торгах на данный момент – около 96,1 доллара за баррель, максимальный превысили отметку в 99 долларов. Спотовая цена сырой нефти марки Urals, которую часто называют «российской», составляет более 92 долларов. Если приводить конкретные сравнительные характеристики, то эта цена более чем вдвое выше той, которая закладывалась на текущий год при вёрстке российского бюджета.Эксперты размышляют над тем, как может в итоге повлиять украинский кризис на международный рынок энергоносителей. Большинство экспертов уверены в том, что нефть марки Brent уже в ближайшее время может перешагнуть через психологическую отметку в 100 долларов за баррель. Причиной этого называют неопределённость в плане будущего не только энергетического сектора Украины, но и её политической конфигурации. Соответственно, это будет влиять и на энергетический рынок Европы.Добавляет «нервозности» на рынках сообщения американских СМИ, которые пишут, что власти США посоветовали украинскому президенту эвакуироваться из Киева во Львов. При этом из самого Львова эвакуируются западные дипломаты, которые ранее были туда вывезены из украинской столицы. Эвакуация американских дипломатов, среди которых, надо полагать, немало и представителей разведки, идёт в Польшу.Если говорить о курсе рубля, то после вчерашнего падения почти до 81 рубля за доллар произошла некоторая корректировка. Рубль немного отыграл позиции, и на данную минуту торгуется на отметках около 79,7 единиц за американскую валюту. Эксперты считают, что рубль был и без того чрезмерно недооценен, а потому вероятность «критического» падения невысокая. При этом по соотношению цен на нефть и курса рубля на данный момент финансовые потоки от продажи нефтяного сырья за рубеж являются рекордными за всё последнее время.