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Эстония призвала НАТО нарастить военное присутствие в странах Восточной Европы

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Угроза российского вторжения не только на Украину, но и в другие страны Восточной Европы остается на довольно высоком уровне, Россия может несколько лет держать свои войска на границе, тем самым создавая угрозу. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.


Россия ввела свои войска на территорию Белоруссии и выводить их оттуда не собирается. Кроме того, нападение на Украину может состояться не в ближайшее время, в долгосрочной перспективе, Россия может несколько лет держать войска на границе, создавая угрозу вторжения. На этом фоне Лаанет призывает Брюссель усилить военное присутствие на "правом фланге НАТО".

По его словам, НАТО необходимо увеличить военный контингент в Прибалтике и Польше, как наиболее уязвимых странах, стоящих на пути российской армии. Лаанет предлагает разместить дополнительный личный состав НАТО в Литве, Латвии и Польше, скромно умалчивая об Эстонии. Также необходимо в срочном порядке усилить противовоздушную оборону, разместить больше бронетехники и обратить внимание на кибербезопасность.

Стоит отметить, что требования к НАТО "срочно нарастить военное присутствие" на территории Прибалтики и Польши звучит уже не первый раз и озвучивается всеми странами по очереди, как только близ границ пролетит российский самолет или пройдет боевой корабль. Буквально две недели назад абсолютно такие же требования выдвигал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, отреагировавший на размещение российских войск в Белоруссии. Ему вторила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Сейчас на территории балтийских республик и в Польше размещены четыре боевые группы НАТО, которые в последние дни значительно усилились. Свои войска в Восточную Европу уже перебросили США и Великобритания, также нарастила военное присутствие Германия. Однако В Прибалтике все равно опасаются, что этих сил не хватит для "сдерживания России".
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MoD_Estonia
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30 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:29
    +8
    Правильное стратегическое решение.
    Спасение демографической ситуации.
    Каждой эстонке на постой натовца.
    ....
    Блин.
    Может не сработать.
    Сколько там в нате тех гетеросексуалов.
    1. Andy
      Andy Сегодня, 13:34
      0
      за негров не говорите
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:23
        0
        Эстония призвала НАТО нарастить военное присутствие в странах Восточной Европы
        Продажные проамериканские чиновники страны-лимитрофа в Трибалтии как всегда в своём репертуаре! Им лишь бы у Брюссельской кормушки усидеть!
        А то, что на их земле ПРОКСИ-американская война будет, так они от войны смоются из страны заранее.
        Свой народ им не жалко. На свой народ им абсолютно наплевать.
        Своя страна для них - это всего лишь разменная монета в деле их персонального собственного компрадорского благополучия.
        Да и стратегия НАТО диктуется им из США.
        Эти страны будут выносить каштаны из огня не для себя, а для США.
      2. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 14:30
        0
        так и они тоже толерантные
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:35
      +1
      Ниче, ниче, будут переодеваться\шифроваться ... им, уже, не привыкать.
    3. хрыч
      хрыч Сегодня, 13:37
      +7
      Цитата: Livonetc
      Сколько там в нате тех гетеросексуалов

      Гетерасов?
      министр обороны Эстонии Калле Лаанет

      Помните приключение Калле-сыщика, как мумрика искали wassat
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 13:51
        +3
        Цитата: хрыч
        Цитата: Livonetc
        Сколько там в нате тех гетеросексуалов

        Гетерасов?
        министр обороны Эстонии Калле Лаанет

        Помните приключение Калле-сыщика, как мумрика искали wassat

        Не знаю, кто как, а я помню!
    4. den3080
      den3080 Сегодня, 13:44
      +7
      Россия может несколько лет держать войска на границе, создавая угрозу вторжения.

      Весь вопрос в масштабе smile
      По российским меркам Эстония постоянно держит ВСЕ свои войска на границе с Россией, потому что весь эстонский вымират 269 километров в поперечнике, от России до Балтийского моря(Хаапсалу).
      Так что не пора ли эстонцам как-то убрать свои войска от российско-эстонской границы? Думаю, что пора.
      Остров Сааремаа, как район расположения эстонской армии можно обсудить. А натовским союзникам вообще там делать нечего.
      Как-то так.
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 13:50
      +2
      Не хотят кормить свою армию или просто уже призывать некого?
    6. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 13:56
      +1
      Каждой эстонке на постой натовца.
      У вас неправильно построена фраза. Правильно: каждую эстонку на постой к натовцу.
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 14:32
        +1
        ой, боюсь они не заинтересуются, а вот если к эстонцам приставить...натовца
    7. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:58
      +1
      Янки пойдут на помощь эстонцам, они к ним зеленского пришлют с семьёй, чтобы создать "правительство в изгнании "! wassat wassat
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 14:22
        0
        Наполеночика тож на острова ссылали! laughing А у Эстонии этих островков - как у дурака махорки!
    8. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 14:12
      -1
      Цитата: Livonetc

      Сколько там в нате тех гетеросексуалов.


      меньше чем амурских тигров....
    9. Андрей Град
      Андрей Град Сегодня, 14:38
      0
      Наши прибалты вчера очень внимательно слушали речь Путина, ( даже слышал как вечером сосед латыш по телефону орал, "русские пошли в наступление"), где тот обяснил ИСКУССТВЕННОЕ происхождение Окраины.
      Прибалты понимают, что их недостраны созданы были так-же искусственно, на русской земле и видят в этом прямую параллель с Окраиной.
      Отсюда и страх и просьбы к западу.
    10. Карат
      Карат Сегодня, 14:39
      0
      Цитата: Livonetc
      Каждой эстонке на постой натовца.


      На каждую эстонку с низкой социальной ответственностью по 20 натовцев, чтоб план выполняла. laughing
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:32
    +3
    По его словам, НАТО необходимо увеличить военный контингент в Прибалтике и Польше,
    Да пусть вводят, только пусть сидят на попе ровно, и не дёргаются.
    1. Andy
      Andy Сегодня, 13:38
      +1
      как сказать... они и без этого все кулаченками помахать пытаются. то вопят о нарушении воздушного пространства и требуют зрк, то в нарве (на границе с РФ !) "учения" со стрельбой пусть и холостыми ( а с той стороны могут и не знать что не боевыми и не по РФ). вообщем бодливая корова рогов просит. лучше конечно ПО РОГАМ
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:34
    +2
    Эстония призвала НАТО нарастить военное присутствие в странах Восточной Европы
    Ну да, местные бары "тоскуют" по хорошим клиентам, ну и "ночные бабочки с низкой социальной" в томлении, предвкушении ....
  4. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:34
    +1
    Наращивали они уже давно и без повода,а теперь пусть наращивают нам не так обидно все таки какой никакой а повод мы им дали...
  5. prior
    prior Сегодня, 13:46
    +2
    Призыв Эстонии о размещении сил НАТО на её территории по сути схож с просьбой:
    "Русские, когда вы будете бросать свои ядерные бомбы на страны НАТО, про Эстонию не забудьте, у нас тоже размещены их военнослужащие".
  6. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 13:52
    0
    Вашего хозяина как то вообще не интересует ваше мнение где,что и как размещать.
  7. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:53
    0
    Цитата: knn54
    Не хотят кормить свою армию или просто брать некого?

    Так большинство дееспособных прибалтов с бубенцами на заработках в западных странах Европы.
    Единственно некоторое исключение составляла Литва.
    Но после плевков на Белоруссию и Китай ситуация меняться будет стремительно.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:56
    +1
    Эстония призвала НАТО нарастить военное присутствие в странах Восточной Европы

    Мало того, что «тормоза», так ещё и тупости набрались...Вас в НАТО и взяли, чтобы меньше кормить и больше доить... laughing
  9. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 13:58
    -1
    требования к НАТО "срочно нарастить военное присутствие" на территории Прибалтики и Польши звучит уже не первый раз и озвучивается всеми странами по очереди, как только близ границ пролетит российский самолет или пройдет боевой корабль. Буквально две недели назад абсолютно такие же требования выдвигал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, отреагировавший на размещение российских войск в Белоруссии. Ему вторила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс
    Что-то это мне напоминает:
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 14:06
    0
    Эстония призвала НАТО нарастить военное присутствие в странах Восточной Европы

    "Глас вопиющего в пустыне"!
    Скоро до наты дойдёт, что для безопасности нужно держаться как можно дальше от России. yes laughing
  11. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 14:07
    0
    Эстония на пороге перемен. Всё переменится, родная. Расслабься и дыши ровно, Шойгу рядом.
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 14:13
      -1
      Цитата: Борисыч
      Эстония на пороге перемен. Всё переменится, родная. Расслабься и дыши ровно, Шойгу рядом.



      Но сначала референдум.
  12. sen
    sen Сегодня, 14:24
    +1
    Эстония призвала НАТО нарастить военное присутствие в странах Восточной Европы

    Еще. Вместо Эстонии скоро будет одна большая казарма.
  13. svoroponov
    svoroponov Сегодня, 15:17
    0
    Ну не могут они руководить страной без опеки Старшего брата и финансовой сиськи, оторвать их от неё - превратить упитанную свинку в доходягу-поросёнка.
    Да и не управляют они политикой своей страны а только озвучивают то , что им написали в посольстве США.
    Вот интересно, через сколько лет по Эстонии в массе забегают тёмнокожие эстончики?