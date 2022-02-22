Эстония призвала НАТО нарастить военное присутствие в странах Восточной Европы

Угроза российского вторжения не только на Украину, но и в другие страны Восточной Европы остается на довольно высоком уровне, Россия может несколько лет держать свои войска на границе, тем самым создавая угрозу. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.Россия ввела свои войска на территорию Белоруссии и выводить их оттуда не собирается. Кроме того, нападение на Украину может состояться не в ближайшее время, в долгосрочной перспективе, Россия может несколько лет держать войска на границе, создавая угрозу вторжения. На этом фоне Лаанет призывает Брюссель усилить военное присутствие на "правом фланге НАТО".По его словам, НАТО необходимо увеличить военный контингент в Прибалтике и Польше, как наиболее уязвимых странах, стоящих на пути российской армии. Лаанет предлагает разместить дополнительный личный состав НАТО в Литве, Латвии и Польше, скромно умалчивая об Эстонии. Также необходимо в срочном порядке усилить противовоздушную оборону, разместить больше бронетехники и обратить внимание на кибербезопасность.Стоит отметить, что требования к НАТО "срочно нарастить военное присутствие" на территории Прибалтики и Польши звучит уже не первый раз и озвучивается всеми странами по очереди, как только близ границ пролетит российский самолет или пройдет боевой корабль. Буквально две недели назад абсолютно такие же требования выдвигал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, отреагировавший на размещение российских войск в Белоруссии. Ему вторила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.Сейчас на территории балтийских республик и в Польше размещены четыре боевые группы НАТО, которые в последние дни значительно усилились. Свои войска в Восточную Европу уже перебросили США и Великобритания, также нарастила военное присутствие Германия. Однако В Прибалтике все равно опасаются, что этих сил не хватит для "сдерживания России".