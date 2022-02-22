Президент Украины: На данный момент введение военного положения не планируется

Не будет и широкой эскалации со стороны России. Вот когда масштабная эскалация начнётся, тогда мы военное положение введём.

Президент Украины Владимир Зеленский отвечал на вопрос журналистов относительно готовности к введению военного положения. Напомним, что практически сразу же после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что президент должен вводить военное положение в Донецкой и Луганской областях. Однако в ходе заседание СНБО это решение принято не было.Сегодня у Зеленского, который встречался с президентом Эстонии Аларом Карисом, решили уточнить, собирается ли он вводить военное положение в упомянутых регионах или в стране в целом.Отвечая на этот вопрос, украинский президент заявил, что на данный момент введение военного положения ни в отдельных регионах, ни в стране в целом не планируется.По словам Зеленского, «всё очень просто – мы верим в том, что никакой мощной войны против Украины не будет».Интересная фраза: «мощная война».Зеленский:Это заявление удостоилось резкой критики на самой Украине, а также на Западе. Оппоненты Зеленского заявили, что слова об отсутствии «масштабной эскалации со стороны России» вызывают удивление. Представители украинских радикально настроенных сил заявили, что «Зеленский ведёт себя, как будто всё происходящее – в его интересах». При этом президенту Украины припомнили и его заявление после экстренного заседания СНБО о том, что «ничего серьёзного не происходит, поэтому ночь для граждан страны не будет бессонной».Ранее проходила информация о том, что представители властей США рекомендовали Владимиру Зеленскому срочно покинуть Киев и эвакуироваться во Львов.Тем временем обсуждаются противоречивые заявления российских политиков о том, в каких границах Москва признала ЛНР и ДНР. Сначала говорили о границах нынешних – то есть, по линии разграничения, потом заявили о границах Донецкой и Луганской областей. Несколько минут назад глава ДНР Денис Пушилин заявил, что границы республики – в пределах Донецкой области.