Военное обозрение
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Президент Украины: На данный момент введение военного положения не планируется

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Президент Украины Владимир Зеленский отвечал на вопрос журналистов относительно готовности к введению военного положения. Напомним, что практически сразу же после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что президент должен вводить военное положение в Донецкой и Луганской областях. Однако в ходе заседание СНБО это решение принято не было.


Сегодня у Зеленского, который встречался с президентом Эстонии Аларом Карисом, решили уточнить, собирается ли он вводить военное положение в упомянутых регионах или в стране в целом.

Отвечая на этот вопрос, украинский президент заявил, что на данный момент введение военного положения ни в отдельных регионах, ни в стране в целом не планируется.

По словам Зеленского, «всё очень просто – мы верим в том, что никакой мощной войны против Украины не будет».

Интересная фраза: «мощная война».

Зеленский:

Не будет и широкой эскалации со стороны России. Вот когда масштабная эскалация начнётся, тогда мы военное положение введём.

Это заявление удостоилось резкой критики на самой Украине, а также на Западе. Оппоненты Зеленского заявили, что слова об отсутствии «масштабной эскалации со стороны России» вызывают удивление. Представители украинских радикально настроенных сил заявили, что «Зеленский ведёт себя, как будто всё происходящее – в его интересах». При этом президенту Украины припомнили и его заявление после экстренного заседания СНБО о том, что «ничего серьёзного не происходит, поэтому ночь для граждан страны не будет бессонной».

Ранее проходила информация о том, что представители властей США рекомендовали Владимиру Зеленскому срочно покинуть Киев и эвакуироваться во Львов.

Тем временем обсуждаются противоречивые заявления российских политиков о том, в каких границах Москва признала ЛНР и ДНР. Сначала говорили о границах нынешних – то есть, по линии разграничения, потом заявили о границах Донецкой и Луганской областей. Несколько минут назад глава ДНР Денис Пушилин заявил, что границы республики – в пределах Донецкой области.
Использованы фотографии:
сайт президента Украины
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50 комментариев
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  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 14:07
    +12
    По словам Зеленского, «всё очень просто – мы верим в том, что никакой мощной войны против Украины не будет».
    Столько лет твердили что с Россией воюют...
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 14:19
      +2
      Ранее Зеля уже сказал с улыбкой на лице, что граница на замке, украинская армия - самая сильная в Европе) сохраняйте спокойствие и ночь бессонной не будет) …спи моя красавица!)))
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 14:23
        +4
        Цитата: Анахорет
        спи моя красавица!)))
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 14:20
      +15
      Отечество в опасности, но военное положение не планируется wassat
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 14:26
        +1
        Сударь, Вы тролль laughing Но я поржал. Спасибо.
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 15:01
          +1
          Кац предлагает... Сдаться!
          1. volodimer
            volodimer Сегодня, 15:07
            0
            Вот действительно, что остальным евреям в политике 404й не послушать эту мудрость!

            Напомнили smile
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:21
      +3
      ПроИГРАЛ Донбасс на рояле.
      Военного положения не будет. Разрыва дипотношений с Россией не будет. Признание Россией ДНР и ЛНР может считаться выходом её из Минских соглашений.Причин для беспокойства нет.
      Будем консультироваться с "партнерами" дальше.
    4. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:37
      +3
      Трабл для них в том что война - это форс мажор.И мы тыча пальцем в их сторону( "Нам войну обьявили, см.пункт.... Контракта ") - можем закрыть кран полностью.Вообще...
      Абсолютно легальный и законный удар ЕС по ниже пояса
      И немцам придется запускать СП2 тут же или покупать сжиженый у США по 2-3-5 кратной цене...
      Именно поэтому они нам войну не обьявят - иначе ЕС им / их так загнет....
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:45
      +1
      Республики надо признавать в их администраативной границе!Иначе, зачем мы военных ввели, чтобы всушники через их головы и дальше расстреливали инфраструктуру и жилой фонд???
    6. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:55
      0
      Ну так говорить это одно,а вот действительно вступить в войну с Россией (Россия,кстати,еще на войну так и не явилась полноценно)-это другое.Да и не готов зеленский брать на себя ответственность за развязывание реальной войны с Россией,тем более за те части ,бывшие части украины,которые были утрачены при предыдущем президенте. hiПри зеленском еще может кто уйдет.А ведь мог же,клоун,просто остановить своих вояк и ,согласно Минским договоренностям ,провести нужные реформы.Наверняка тихими вечерами думает теперь "...т,зачем я в это влез,жил бы себе спокойно в Европе и давал гастроли ,снимая сливки"!
    7. user
      user Сегодня, 15:11
      +1
      Столько лет твердили что с Россией воюют..


      Я не понимаю что народ волну гонит, ведь 15 февраля Байден звонил Путину, что не понятно что ли что они договорились, а это был просто контрольный звонок.
    8. den3080
      den3080 Сегодня, 15:14
      0
      «Зеленский ведёт себя, как будто всё происходящее – в его интересах».

      Конечно в его интересах. Иначе бабло от трансляции сериала «Сваты» поступать из России перестанет в оффшор.
      А так… дура не дура, а грОши капают.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:08
    +2
    зеля кокса понюхал и созванился со своими хозяевами а те ему бумажку написали )))
    1. Волков
      Волков Сегодня, 14:13
      +3
      Зелебоба понимает что движуху начнёт, а его сольют. Очкует.
  3. Ворон-95
    Ворон-95 Сегодня, 14:10
    +6
    Может не стоит называть это тело президентом? Просто, человек, сидящий в кресле президента.
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 14:25
      +2
      Цитата: Ворон-95
      Может не стоит называть это тело президентом? Просто, человек, сидящий в кресле президента.

      Ласково следует звать его… презик))
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:10
    +2
    Мощной войны не будет... а вам мощная нужна? Или промежуточной хватит... laughing?
  5. 210окв
    210окв Сегодня, 14:11
    +3
    Клоун не может оперировать военными терминами. Для него война может быть разной. Маленькой, микроскоп чешской.
  6. volodimer
    volodimer Сегодня, 14:13
    +3
    на данный момент введение военного положения ни в отдельных регионах, ни в стране в целом не планируется

    Собственно что из этого: введение военного положения не было с 2014 и не собираются и сейчас.
    Для руководства 404 введение военного положения страшнее всего, ведь тогда ни каких траншей, кредитов: НИЧЕГО!
    И они останутся без денег. Не для защиты неньки их рожали, для извлечения прибыли с подконтрольной территории.
    Вот и всё что надо знать про руководство в Киеве. Суверенитет, независимость, патриотизм, это не про них. Страна и народ, как средство добычи денег, это да.
    Извеняюсь за капс и болд, но прямо кричать хочется.
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 14:18
      +1
      Цитата: volodimer
      Они останутся без денег.

      у них 60% торговли были завязаны на Россию... Сейчас Россия ввела санкции и украинские товары исчезли, по крайней мере какими я пользовался, от этого точно можно без денег остаться.
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 14:22
        +3
        Это тоже, но я имел ввиду положения МВФ и ЕС, которые не предусматривают выделение денег странам, у которых объявлено военное положение. Им тут скоро чего-то на "поддержку штанов" обещали. Если объявят.. то усёё, денег не будет.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:20
      +1
      Но главное видимо в том, что надо организовывать отпор, попытаться освободить свою территорию, а это предполагает реальные боевые действия, а он этого боится, потому что вот теперь то он и правда столкнется с Российской армией.
  7. воффка
    воффка Сегодня, 14:14
    +3
    Ну и хорошо . Уйдите за границы Донбасса и Луганской области и забудьте про эти территории.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 14:45
      +2
      Уйдите за границы Донбасса и Луганской области и забудьте про эти территории.
      Для Зели это политическое самоубийство.А Вы должны понимать, что при выборе между политическими дивидендами и жизнями людей,политики выбирают первое.Так что я боюсь война стала ещё более реальной чем раньше hi
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:15
    +4
    Блин, ну вот серьезно, складывается ощущение, что он за нас. Либо настолько тупой.
    1. Servisinzhener
      Servisinzhener Сегодня, 14:20
      +1
      Я думаю он хоть и клоун, но прекрасно понимает что ничего хорошего его не ждёт если полезет на рожон. Вот и отвечает вяло и только для видимости.
  9. Cron
    Cron Сегодня, 14:16
    +2
    Вот когда масштабная эскалация начнётся, тогда мы военное положение введём.

    А успеешь?
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 14:36
      +2
      Цитата: Cron
      Вот когда масштабная эскалация начнётся, тогда мы военное положение введём.

      А успеешь?

      Сбежать?
      Видимо надеется.
  10. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 14:16
    +3
    Странный человек конечно этот Зеленский-от его страны окончательно откололась лучшая её часть а он как в той песенке про "все хорошо прекрасная маркиза".Может проснулось чувство самосохранения и он решил вести себя поспокойнее чтобы ему на голову не упал "калибр".
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 14:24
      +1
      Цитата: taiga2018
      Может проснулось чувство самосохранения

      именно так. Уже наверное неделю .
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 14:40
      +2
      Зачем сразу "калибр"? Утюг. Или это не достаточно хероически. Тогда пресловутый "золотой батон Януковича".
      О прямо название для фильма. "Золотой батон или месть Януковича"
    3. spirit
      spirit Сегодня, 14:50
      +1
      "все хорошо прекрасная маркиза"

      Срочные новости.В сеть слили Скайп трансляцию переговоров Байдена и админ Зеленского после признания республик laughing
  11. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:18
    +2
    А чего "Красавица" пусть опять объявит какой нибудь массовый флешмоб, чтобы щирым скакуасавцам опять выйти массово на улицы жовто-блакитными лентами помахать , поскакать, поблеять "щё не вмерла" и "сала Украине" .
    Глядишь Россия испугаться...
    wassat
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 14:21
      0
      День единения он уже установил теперь только осталось день разъединения провести...
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 14:43
        +2
        Не надо было 23 февраля отменять! День защитника Отечества. Нет Отечества, не будет и защитников. А у нас будет. И праздник будет и защитники присутствуют. Всех поздравляю!
  12. sen
    sen Сегодня, 14:19
    +2
    Президент Украины: На данный момент введение военного положения не планируется

    Сейчас все зависит от Украины. Успокоятся - это одно, а если в драку полезут, Россия раскатает их так, что родную мать забудут.
  13. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 14:22
    +2
    Да. У Зели вариантов два и оба для него не очень. Первый вариант войска отвести, обстрелы прекратит. Но тогда нацики на фонарном столбе повесят. Причем за что поймают, за то и повесят. Второй вариант войска не отводить, обстрелы продолжатся, но тогда уже Россия, после ратификации договоров парламентом, примет жесткие меры. А тогда Зеля окажется в камере. А может всё на том же столбе. Если, конечно, сбежать не успеет.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 14:34
      +1
      Цитата: Василий Онищук
      Первый вариант войска отвести, обстрелы прекратит. Но тогда нацики на фонарном столбе повесят.


      После занятия позиции Российской армией, нацики первые в Галицию свалят.
  14. alex-pmr
    alex-pmr Сегодня, 14:27
    +2
    МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в которых они себя провозглашали. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  15. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 14:28
    +3
    Какой всё таки символичный язык. 22 лютого року. winked
  16. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:28
    +1
    Какое такое положение-шмалажение. Зеля лучше ещё один праздник введёт, ща название придумывет!
  17. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:29
    +2
    Президент Украины: На данный момент введение военного положения не планируется

    А кто это положение будет обеспечивать? Цирковая труппа под руководством Зе?
    Хреново оно против ветра... лететь. Тут бы не расстроить Россию санкциями и отлупами, а то можно остаться с голым задом в самом неприглядном виде...
    И, что самое позорное - никто не вспомнит ни про незалiжность, ни про обещания маршей на Красной площади...Ноги вытрут и, согнув спину, пойдут жать ручку главе опальной России.
  18. Карат
    Карат Сегодня, 14:31
    +1
    глава ДНР Денис Пушилин заявил, что границы республики – в пределах Донецкой области.


    А по сообщению МИД России

    Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия, заявил МИД


    Несогласованность.
  19. Metlik
    Metlik Сегодня, 14:32
    -1
    Зеленский довольно адекватно реагирует. Возможно понимает что война не в интересах ни России ни Украины.
  20. ПРАВОкатор
    ПРАВОкатор Сегодня, 14:33
    +1
    Я не Военный.. служил 2 года...хитрые войска..Но Зеленский,как президент Украины не тянет на Лидера.Ради которого народ Сдохнет...Может мой уровень экспера минимальный,но я слышал о чем они говорят....А там Паника..
  21. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 14:34
    +1
    Судя по тому что немцы анонсировали полную остановку сертификации сп2, думаю укрогтс пришел конец. Не знаю конечно условий контракта, но это единственный способ заставить евромудрецов задуматься. Тем более хранилища газа поистощились. Газ будет золотой. Зелёный уже приобрел звезднополосатый парашют, ему пофиг уже.
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:39
    +1
    Не будет и широкой эскалации со стороны России. Вот когда масштабная эскалация начнётся, тогда мы военное положение введём.
    "мудрый" ход! ни нашим, ни вашим.
  23. Комментарий был удален.
  24. воффка
    воффка Сегодня, 14:56
    +1
    Цитата: spirit
    Уйдите за границы Донбасса и Луганской области и забудьте про эти территории.
    Для Зели это политическое самоубийство.А Вы должны понимать, что при выборе между политическими дивидендами и жизнями людей,политики выбирают первое.Так что я боюсь война стала ещё более реальной чем раньше hi

    Зеля пусть самоубивается немедленно . Политические дивиденды ему не светят
  25. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 14:56
    +1
    "Не будет и широкой эскалации со стороны России. Вот когда масштабная эскалация начнётся, тогда мы военное положение введём."
    то есть введение ВС РФ на территорию которую Укропия считает своей не достаточная эскалация для Зе....ну все писец котенку, гадить не будет, теперь Зе его же нацики и повесят на ближайшей люстре