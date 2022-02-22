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Киевский политолог: Украина стоит на пороге нового майдана

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Украина стоит на пороге нового майдана. В случае, если Зеленский не сможет как-то исправить ситуацию с признанием республик Донбасса Россией, он не сможет досидеть свой президентский срок до конца. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.


По мнению политического эксперта, США могут дать команду на его смещение, посчитав бесполезным. Зеленского и так критикуют, а после потери Донбасса критика в его адрес только возрастает. Так называемая "партия войны" может воспользоваться ситуацией и организовать новый майдан с целью смещения Зеленского с поста президента.

Сейчас все зависит от США, будут ли они спасать украинского президента или поступят с ним, как с другими своими союзниками, например в Афганистане. Сейчас Зеленский судорожно ищет американской поддержки, но Вашингтону не до него, они эвакуируют посольство в Польшу и существует большая вероятность, что на Украину США больше не вернутся. По мнению политолога, американцам не впервые "кидать" своих "аборигенов".

По идее США должны его защитить, они его поддерживали ранее, и сейчас в какой-то степени несут ответственность за него (...) США не впервой "кидать" своих людей на местах, как было, например, в Афганистане. Так что Зеленского американские кураторы вполне могут посчитать уже ненужным, и тогда я ему не завидую

- приводит Взгляд слова Погребинского.

Эксперт подчеркивает, что Зеленский сейчас в растерянности и незнает, что делать дальше. Кроме того, он впервые задумался, а надо ли было вообще лезть в политику. Все дело в том, что у него нет абсолютно никаких инструментов для дипломатического решения ситуации с Донбассом, в Киеве сами разрушили все мосты. А решить проблему военным путем ему никто не позволит.

Так что на Украине может возникнуть новый майдан, в результате которого Зеленский лишится своего кресла, подводит итог политолог.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/poroshenko
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41 комментарий
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  1. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:48
    +6
    Зелю с мопеда, даёшь Махно в президенты!bully
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 14:52
      +11
      Даёшь майданы в каждом областном центре Украины) а там видно будет) кто в Польшу, а кто в Россию))
      Судя по активной эвакуации послов из Киева) Киев уже не украинская столица, а снова мать городов русских))
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 14:56
        +7
        Бендеровцы стоят на пороге грандиозного шухера!
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 15:01
        +6
        Брать себе на шею неньку Путин не будет. Да еще и с партизанщиной. Ликвидация Украины будет планомерная, неторопливая, а хаос там неизбежен.
        1. Мини Мокик
          Мини Мокик Сегодня, 15:08
          +1
          Цитата: хрыч
          Брать себе на шею неньку Путин не будет. Да еще и с партизанщиной. Ликвидация Украины будет планомерная, неторопливая, а хаос там неизбежен.


          Главное - долгих лет Путину, что бы успел или нашел достойного кандидата последователя.
      3. den3080
        den3080 Сегодня, 15:06
        +1
        Цитата: Анахорет
        Даёшь майданы в каждом областном центре Украины) а там видно будет) кто в Польшу, а кто в Россию))
        Судя по активной эвакуации послов из Киева) Киев уже не украинская столица, а снова мать городов русских))

        Майданы в каждом областном городе это было бы зачётно. И каждая область объявляет о своей независимости.
        Выдумывай, пробуй, твори!! good
    2. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 14:52
      +10
      Махно не махно, а вот Медведчук реально может стать спасением незалежности.
      Если такое вообще возможно.
      1. Анахорет
        Анахорет Сегодня, 14:58
        +2
        Вопрос только… зачем это нам?)
        1. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 15:10
          0
          Цитата: Анахорет
          Вопрос только… зачем это нам?)

          Затем, что нам нужна адекватная власть на Украине.
          А вот брать военным путем всю территорию бывшей УССР нам не потребно.
          Кроме проблем ,ничего положительного не приобретем.
          1. Dym71
            Dym71 Сегодня, 15:16
            0
            Цитата: Livonetc
            Затем, что нам нужна адекватная власть на Украине.

            Медведчук шкура та ещё. negative
      2. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 15:16
        0
        Цитата: Livonetc
        Махно не махно, а вот Медведчук реально может стать спасением незалежности.

        Никогда Медведчук не станет у руля. Кум Путина это клеймо. Скорей Шарий. Но это при условии, что такая "страна" будет существовать...
    3. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 14:53
      +4
      Правильно! Бей своих чтоб чужие боялись ! Сейчас эти нацбаты рванут в Куев - там и свиней .И проще .Да и безопасней.А оружия у них вагон и маленькая тележка ..Именно того оружия что Зелебобик клянчил .. laughing
      1. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 14:54
        +1
        Задрал этот телефон! am Опечатка - читать надо " сытнее".
        1. faterdom
          faterdom Сегодня, 15:20
          0
          Ну почему же опечатка?
          А как еще назвать тех, кто любит много кушать и мало думать?
          Курами? Овцами?
          А это меняет их судьбу?
    4. Карат
      Карат Сегодня, 15:03
      +3
      Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

      Теперь договор подписан и ратифицирован всеми сторонами.
    5. den3080
      den3080 Сегодня, 15:04
      0
      Снимите уже этого Зе … с руля laughing
  2. Servisinzhener
    Servisinzhener Сегодня, 14:52
    +2
    Оооо.... Давайте, давайте... В этот раз точно получится... laughing
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:59
      +2
      Давайте-давайте! Но вот на предмет того, что точно получится... Не знаю... Оставьте украинцам ещё один шанс повыбирать нового щирого! И ещё шанс! И ещё! laughing Это нагодная забава прыжки на граблях! Можно сказать, национальное достояние! ЮНЕСКО должно объявить и охранять! Нематериальное наследие как-никак!
      1. Мини Мокик
        Мини Мокик Сегодня, 15:09
        0
        "Это нагодная забава прыжки на граблях!"

        Ну так Южмаш теперь только грабли и производит.
  3. 210окв
    210окв Сегодня, 14:52
    +5
    За что боролся, на то и напоролся. Отыгрался пианист. Да и куй с ним. Придпвленный крышкой.
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 14:59
      +1
      Играть - то уже нечем. laughing Истерия об клавиши laughing
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 15:03
        +1
        Истерся-так вернее.
        1. Комментарий был удален.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:09
        +1
        Цитата: Андрей Чижевский
        Играть - то уже нечем. laughing Истерия об клавиши laughing

        Теперь будет свистеть в дырку на ж... е! Новое амплуа ... артист !
  4. Карат
    Карат Сегодня, 14:52
    +4
    "партия войны" может воспользоваться ситуацией и организовать новый майдан


    Будет новый майдан - появятся новые непризнанные республики, типа Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и т.д. От нового майдана Россия только выиграет.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 14:55
      +3
      Без нашей помощи-не появятся. Там СБУ и нацики свирепствуют.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 14:56
        +1
        Найдутся новые Стрелковы, даже не сомневайтесь.
      2. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:01
        +1
        Цитата: 210окв
        Без нашей помощи-не появятся. Там СБУ и нацики свирепствуют.

        Нацики там всё и разнесут! По стопам Сашко Билого пойдут 100%, если их на Россию не натравят! hi
        1. Карат
          Карат Сегодня, 15:07
          0
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          Нацики там всё и разнесут! По стопам Сашко Билого пойдут 100%, если их на Россию не натравят! hi


          Куда им идти? Они свои семьи уже переправили кто к границе с Польшей, а кто и подалее. Это чтоб самим сматываться по быстрому без груза.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:01
      0
      А почему только республики-области? Даёшь республику в каждом районе, селе, хуторе!
    3. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 15:04
      0
      Если новый майдан будет - это значит что такого недоразумения как типа " незалэжна" просто не будет вообще.О слова совсем .И навсегда.Другие республики ? Вполне могут быть - но как переходный период до возвращения в историческое лоно - сиречь в Россию.
  5. GREG68
    GREG68 Сегодня, 14:54
    +4
    Эх, Владимир Александрович.... Смешил бы ты людей, деньги зарабатывал, работа в удовольствие. Полез ты в это грязное дело, в политику. А теперь не жужжи. Умей достойно проигрывать.
  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 14:56
    0
    Не будет нового майдана. Любые выступления должны финансово подпитываться, а бабло с Украины наоборот вывозят.
  7. предки с Дона
    предки с Дона Сегодня, 14:56
    +1
    Все эти "политологи", как астрологи, такие же шарлатаны. Политолог в мире только один, это Путин, как спрогнозирует так и будет.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:58
    +1
    Киевский политолог: Украина стоит на пороге нового майдана
    Предсказуемо ... "сдадим этот\старый брак обратно и возьмём новый!" и не факт, что он будет не хуже прежнего.
  9. pavlov viahislav
    pavlov viahislav Сегодня, 15:00
    0
    Никто не будет сейчас "легитимного" Зеленского менять на майданную хунту. Американцы не . дураки. Свержение Зеленского огромное окно возможностей для России, поскольку можно не признавать новые "революционные" власти и закрыть украинский вопрос окончательно...
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 15:14
      0
      Не факт Зелебобика пихали на войну с РФ.И по плечу хлопали И бабла малость подкинули.И оружия притаранили - мама не горюй ..А ОНО ? Не мычит и не телится.. Могут кого - то из обкуренных укропитеков найти . Дабы войну в полном объеме развязать.Но..Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков .Очко ( пардон) у всех этих " поцриотов" не железное и награбленное терять жалко .
      1. pavlov viahislav
        pavlov viahislav Сегодня, 15:22
        0
        Так без разницы. Ну, уберут они Зеленского, поставят Пороха или Авакова. Те что, камикадзе? Они тоже за бабло. Если же привести к власти совсем отморозков вроде Билецкого или Яроша - так Россия получит полную свободу рук - абсолютно нелегитимная фашистская хунта и террор против русского населения, считай международное право на нашей стороне.
  10. faiver
    faiver Сегодня, 15:01
    +1
    Украина стоит на пороге нового майдана.
    - видимо тут вариант "что угодно - лишь бы не работать"...
  11. singless
    singless Сегодня, 15:09
    0
    пишут что куево беспорядки . кто в теме правда али нет
  12. valera75
    valera75 Сегодня, 15:10
    +1
    Сейчас нацики поняли что на Донбассе они отвоевали и если рыпнутся то уже их тупые бошки отстрелят на раз два даже далеко в тылу.Поэтому мне кажется они сменят дислокацию куда нибудь поближе к Киеву,весна уже на носу и можно в палатках спать ну и янки на майдан намекают перевозя из Киева всех своих дипломатов и персонал.Мне кажется судьбу Зеленского его хозяева уже решили и он отработанный материал,как узник мишико в Грузии и Алёшка в российских казиматах.
  13. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:11
    0
    Алкаш прос.ал Крым, нарик ДНР ЛНР, кто следующий?
  14. Немец
    Немец Сегодня, 15:16
    0
    "Решить вопрос военным путем ему никто не позволит" - спорное утверждение.