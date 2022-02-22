Киевский политолог: Украина стоит на пороге нового майдана

По идее США должны его защитить, они его поддерживали ранее, и сейчас в какой-то степени несут ответственность за него (...) США не впервой "кидать" своих людей на местах, как было, например, в Афганистане. Так что Зеленского американские кураторы вполне могут посчитать уже ненужным, и тогда я ему не завидую

Украина стоит на пороге нового майдана. В случае, если Зеленский не сможет как-то исправить ситуацию с признанием республик Донбасса Россией, он не сможет досидеть свой президентский срок до конца. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.По мнению политического эксперта, США могут дать команду на его смещение, посчитав бесполезным. Зеленского и так критикуют, а после потери Донбасса критика в его адрес только возрастает. Так называемая "партия войны" может воспользоваться ситуацией и организовать новый майдан с целью смещения Зеленского с поста президента.Сейчас все зависит от США, будут ли они спасать украинского президента или поступят с ним, как с другими своими союзниками, например в Афганистане. Сейчас Зеленский судорожно ищет американской поддержки, но Вашингтону не до него, они эвакуируют посольство в Польшу и существует большая вероятность, что на Украину США больше не вернутся. По мнению политолога, американцам не впервые "кидать" своих "аборигенов".- приводит Взгляд слова Погребинского.Эксперт подчеркивает, что Зеленский сейчас в растерянности и незнает, что делать дальше. Кроме того, он впервые задумался, а надо ли было вообще лезть в политику. Все дело в том, что у него нет абсолютно никаких инструментов для дипломатического решения ситуации с Донбассом, в Киеве сами разрушили все мосты. А решить проблему военным путем ему никто не позволит.Так что на Украине может возникнуть новый майдан, в результате которого Зеленский лишится своего кресла, подводит итог политолог.