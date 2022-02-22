Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2»

(...) Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить

Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2", решение принято в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.Берлин назвал признание республик нарушением международного права и устава ООН, за которым должна последовать реакция мирового общества, предполагающая наказание России. Как заявил Шольц, это решение не останется для России без последствий и приостановил сертификацию газопровода "Северный поток-2", отозвав из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности, без которого процесс невозможен.- заявил он, добавив, что без сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен.Однако немецкий канцлер отметил, что это приостановка сертификации, а не категоричный отказ от газопровода. По его словам, возникшую ситуацию "необходимо обдумать".Решение Германии о приостановке сертификации очень понравилось британскому правительству, Джонсон уже "поприветствовал" этот шаг. В Киеве выступили за полную остановку газопровода, от Украины ничего иного никто и не ожидал.Между тем цены на газ в Европе поползли вверх на заявлении Шольца и уже достигли 940 долларов за 1 тысячу кубометров газа. Общий рост достиг 10% и это не предел. По мнению экспертов, от остановки сертификации Европа ничего не выиграет, санкции против России вводить бесполезно, газ в Европу поставляется согласно контрактам, а вот проиграет много, особенно Германия. Вместо того, чтобы получать дешевый российский газ и стать новым хабом в Европе, Германия рискует остаться с не сертифицированным пустым газопроводом и дорогим сланцевым газом из США. В этой ситуации в выигрыше будет только Вашингтон.