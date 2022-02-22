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Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2»

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Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2", решение принято в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.


Берлин назвал признание республик нарушением международного права и устава ООН, за которым должна последовать реакция мирового общества, предполагающая наказание России. Как заявил Шольц, это решение не останется для России без последствий и приостановил сертификацию газопровода "Северный поток-2", отозвав из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности, без которого процесс невозможен.

(...) Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить

- заявил он, добавив, что без сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен.

Однако немецкий канцлер отметил, что это приостановка сертификации, а не категоричный отказ от газопровода. По его словам, возникшую ситуацию "необходимо обдумать".

Решение Германии о приостановке сертификации очень понравилось британскому правительству, Джонсон уже "поприветствовал" этот шаг. В Киеве выступили за полную остановку газопровода, от Украины ничего иного никто и не ожидал.

Между тем цены на газ в Европе поползли вверх на заявлении Шольца и уже достигли 940 долларов за 1 тысячу кубометров газа. Общий рост достиг 10% и это не предел. По мнению экспертов, от остановки сертификации Европа ничего не выиграет, санкции против России вводить бесполезно, газ в Европу поставляется согласно контрактам, а вот проиграет много, особенно Германия. Вместо того, чтобы получать дешевый российский газ и стать новым хабом в Европе, Германия рискует остаться с не сертифицированным пустым газопроводом и дорогим сланцевым газом из США. В этой ситуации в выигрыше будет только Вашингтон.
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102 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:38
    +23
    Потепляло? belay
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 15:41
      +22
      Политическая перстетутка Шольц обьявил об остановке сертификацию СП2.
      Ну и ветрогенераторы ему на встречу.
      Америка уничтожает европейского конкурента.
      Туда им и дорога.
      Но РФ не останется в убытке.

       "В результате вместо изначально запланированных 30-33 млрд долларов Россия экспортировала газ на 55,5 млрд долларов. Дельта, как понимаем, составляет 25,5-28,5 млрд долларов.

      Стоимость Северного потока-2 составляет 11 млрд долларов, из которых Газпром вложил половину (5,5 млрд). Как видим, Северный поток-2 не просто окупился, но и вышел в большой плюс. И сейчас своим отсутствием продолжает приносить деньги, создавая на европейском рынке газа дефицит.
      По итогам перепетий задержек и газовых цен.

      "В результате вместо изначально запланированных 30-33 млрд долларов Россия экспортировала газ на 55,5 млрд долларов. Дельта, как понимаем, составляет 25,5-28,5 млрд долларов.

      Стоимость Северного потока-2 составляет 11 млрд долларов, из которых Газпром вложил половину (5,5 млрд). Как видим, Северный поток-2 не просто окупился, но и вышел в большой плюс. И сейчас своим отсутствием продолжает приносить деньги, создавая на европейском рынке газа дефицит." Источник Блог Двинского

      А машиностроение станкостроение и иные высокотехнологичные отрасли развиваются и в России.
      Упадок европейских производителей будет хорошим подспорьем в продвижении российской продукции.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:52
        +8
        Может быть, начать разбирать трубы, коль немцы решили нас трубопроводом шантажировать???
        1. Zorro21
          Zorro21 Сегодня, 16:07
          +18
          Цитата: Бережливый
          немцы решили нас трубопроводом шантажировать???

          Да немцам за эт нужно премию дать. Хоть так прекратится разбазаривание ресурсов и поддержка вражеских экономик.

          И это сказал первый "рубщик окон в Европу".
          70 лет жили за "железным занавесом" и слова Богу. Фашистов победили, мирный атом изобрели в космос человека запустили.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 16:34
            +2
            Цитата: Zorro21
            Да немцам за эт нужно премию дать.
            На премию они и сами заработают, перепродавая тот газ который и без «Северного потока-2» уже получают по долгосрочному контракту. Тем более, после таких заявлений Шольца, цена на рынке очень этому способствует.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 16:53
              +1
              Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2»
              Берлин назвал признание республик нарушением международного права и устава ООН, за которым должна последовать реакция мирового общества, предполагающая наказание России.

              Как , заявил Шольц, это решение не останется для России без последствий и приостановил сертификацию газопровода "Северный поток-2", отозвав из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности, без которого процесс невозможен.

              Канцлер Германии Олаф Шольц сам загнал Германию в кризисно-экономический УГОЛ.

              Шольц ведь сам отказался признавать убийство мирных жителей Донбасса украинской армией ГЕНОЦИДОМ. Когда президент России Владимир Путин напомнил немецкому политику о Югославии, Шольц ответил: "ЭТО ДРУГОЕ"

              Отказался Шольц признавать ГЕНОЦИДОМ киевским режимом русских в Украине - сиди Германия без российского газа! Причём Шольц сам этого захотел. Россия его к этому не принуждала.
            2. НДР-791
              НДР-791 Сегодня, 17:04
              0
              Цитата: Bad_gr
              перепродавая тот газ который и без «Северного потока-2» уже получают по долгосрочному контракту.

              А денежка на хлеб не мажется и хоть обклейся евриками, а теплее не станет. А тут ещё и каклодиверсы с большого бодуна могут свою газовую трубу с СП-2 спутать и...ульды. Будет германия пердячьим паром грется и продавать его же.
              1. Bad_gr
                Bad_gr Сегодня, 17:08
                +1
                Цитата: НДР-791
                ..... и хоть обкдейся евриками, а теплее не станет.
                Значит, пока не мёрзнут и для зарабатывания денег, пользуются моментом. А холодно станет - сертифицируют, они ведь от СП-2 не отказываются, только приостановили сертификацию.
                1. НДР-791
                  НДР-791 Сегодня, 17:11
                  0
                  Цитата: Bad_gr
                  А холодно станет - сертифицируют

                  Им холодно сейчас по барабану (как и всегда на своё население). У них по "короне" промышленность столько не требует, вот они и понтуются. Уже говорил - не хотят сегодня покупать по контрактам по 750, будут покупать осенью по 2000.
                2. Piramidon
                  Piramidon Сегодня, 17:14
                  0
                  Цитата: Bad_gr
                  А холодно станет - сертифицируют

                  Через неделю весна. Поэтому и выпендриваются.
          2. Комментарий был удален.
        2. мерцание
          мерцание Сегодня, 16:10
          +11
          Может быть, начать разбирать трубы
          Ага, конечно, немцы скоро этого Шольца самого разберут.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 16:49
            +2
            Шольц - калач тертый, но характера ему недостает.
            Что-то нехорошее с ним Байден в Штатах поделал.
            Но время лечит. Посидит, обдумает, сертифицирует. bully
            1. НДР-791
              НДР-791 Сегодня, 17:15
              +1
              Цитата: Alex777
              Что-то нехорошее с ним Байден в Штатах поделал.

              Ой, а я думаю чего это он такой прям как в песне:
              А лес такой загадочный...
              ...А слез такой задумчивый wassat
        3. URAL72
          URAL72 Сегодня, 16:15
          +3
          Может быть, начать разбирать трубы, коль немцы решили нас трубопроводом шантажировать???

          Это дорого и экономически не целесообразно. А вот шнуровой заряд в трубу запустить... Это хоть и нецелесообразно, но зато как весело! Главное рыбаков предупредить,- пусть гребут рыбу собирать. laughing
        4. Yrec
          Yrec Сегодня, 16:45
          +2
          Немцы, как раз, проиграли. А выиграли мерзкие англичашки, которые после брэкзита решили утопить немецкую экономику и европу к ногтю прижать. А Шольц, по своей глупости, повёлся. Хотя куда ему деваться, когда в башке политический винегрет (светофор).
        5. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 17:00
          0
          Цитата: Бережливый
          Может быть, начать разбирать трубы, коль немцы…

          Неа, торопиться не надо, давайте подождём. Подождём когда европейские участники СП2, которые кроме самой трубы немало вложились в сопутствующую инфраструктуру, начнут требовать компенсаций от правительств Европы.
          Цитата: Марцинкевич Борис
          в 2019 году (ещё до того, как швейцарские корабли сбежали из Балтийского моря) в Германии появилось открытое письмо руководителей компаний Wintershall Dea и Uniper в адрес правительства ФРГ, в котором они вежливо напоминали о том, что, когда подписывались в 2017 году документы об инвестициях в «Северный поток – 2», в Европе действовал закон о защите прав инвесторов.
      2. mmaxx
        mmaxx Сегодня, 15:53
        +25
        Осталось древним украм обидеться на - Путина и остановить транзит газа wassat
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 16:51
          +2
          Цитата: mmaxx
          Осталось древним украм обидеться на - Путина и остановить транзит газа wassat

          А у укров труба может сама лопнуть. Со дня на день. bully
      3. Николай1987
        Николай1987 Сегодня, 15:56
        +1
        Упадок европейских производителей будет хорошим подспорьем в продвижении российской продукции.

        От этого качество российской продукции не улучшится. Как бы хуже не стало от отсутствия конкуренции. Коммерсы они и в Африке коммерсы, хоть забугорные хоть местные.
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 16:01
          +6
          Местные мне кажутся порой пошуже африканских.
        2. moscowp
          moscowp Сегодня, 16:21
          +2
          Подумаешь качество! Зато вернется золотое время, когда с мужиками собирались в гаражах, чтобы ремонтировать ВАЗы и Москвичи! Вернем навык установки драйверов на какие-нибудь ПК ДВК или ПК Электроника! laughing
        3. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 16:42
          -1
          Цитата: Николай1987
          От этого качество российской продукции не улучшится. Как бы хуже не стало от отсутствия конкуренции.

          А в чём конкурировать-то? Автоваз под своим шильдиком гонит одноразовое Рено. КамАЗ грубо говоря собирает Мерсы с надписью КАМАZ. Про Урал-Ивеко опустим. УАЗ так если брать там из российского только эмблема, а ну смотря по комплектации ещё могут российский аккумулятор поставить. Радиоэлектроника - на чьей элементарной базе? Российский процессор Элбрус и тот не в россии изготавливают. Про Супер Джет100 который с натяжкой можно сказать что российский. МС-21 пока с американскими двигателями и не российской авионикой летает. Качество российской продукции...
    2. den3080
      den3080 Сегодня, 15:53
      +19
      Пусть сначала за «смешной геноцид» ответит, а потом, как холодать начнёт так и побежит сертифицировать, никуда не денется, немчура лысая.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:12
        0
        Цитата: den3080
        Пусть сначала за «смешной геноцид» ответит, а потом, как холодать начнёт так и побежит сертифицировать, никуда не денется, немчура лысая.

        Сейчас немецкий бизнес объяснит этому лысому чёрту то, что это он не против России санкцию ввёл, а против Германии, а посему второго срока на канцлерской должности у него может и не быть. По большому счёту от его решения пострадает только германская экономика.
    3. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 15:54
      +7
      Ну да..Весна на пороге..Да и чего бы не остановить то что и так стояло ? laughing Ума у этого Шольца - даже не палата а прям хоромы ! wassat
    4. Волков
      Волков Сегодня, 15:55
      +11
      Не исключён вариант, что Шольц так быстро это сделал во избежание действий третьих лиц против СП-2. Так как, в данном случае, именно ФРГ может в любой момент возобновить сертификацию самостоятельно. Очередное заявление Германии об отказе поставлять вооружение в/на Украину несколько поддерживает подобный сценарий.
      1. aleks26
        aleks26 Сегодня, 16:23
        +10
        В 2018 году, когда в Европе и по ту сторону Атлантического океана начали раздаваться голоса всевозможных противников проекта СП-2, пять генеральных директоров пяти европейских газовых компаний опубликовали открытое письмо в адрес правительств своих стран, суть которого достаточно проста.
        «Мы вложили по миллиарду долларов в этот проект, не прося помощи у государства, в ход пошли банковские кредиты и прочие продажи акций и облигаций. Uniper, которая некогда носила гордое название RuhrGas, вообще надорвалась – дело дошло до того, что пришлось продаться финскому Fortum, но финансовые обязательства перед «Nord Stream -2» AG будут выполнены – мы помним, что такое настоящие европейские ценности. И если теперь вы, наши уважаемые правительства, решите задним числом объявить наше соглашение незаконным, у нас нет никаких вариантов: для того, чтобы защитить экономические интересы наших акционеров, мы пойдем в суды и эти суды выиграем. Вот только в исках будут стоять не те суммы, которые мы заплатили по соглашению с швейцарцами. В суммы исков войдут все банковские проценты – пусть они в европейских банках и не большие, так мы ведь кредиты брали не на один год. И сам МГП (магистральный газопровод) мы строили не из-за любви к искусству, а для того, чтобы сначала вернуть инвестиции, а затем долгие годы зарабатывать прибыль – потому в иски войдут суммы упущенной прибыли. Как бы долго суды не шли – мы их все равно выиграем, задним числом законы бесплатно менять нельзя. И вот тогда вы, наши правители, залезете в карманы наших налогоплательщиков, и ваш выборный электорат из своих кошельков втридорога заплатит за «железо», которое никогда работать не будет – все эти евро будут в буквальном смысле слова зарыты в землю, не принося никому никакой пользы. С уважением, имярек».
        Это письмо не являлось угрозой или попыткой шантажа – это была просто констатация фактов, напоминание о том, какие последствия неизбежно будут иметь политические игры и игрища.
        1. aleks26
          aleks26 Сегодня, 16:26
          +7
          нужно помнить о том, что СП-2 строят не для того, чтобы в море возле Грайфсваальда пузыри выдувать.

          Первое наземное продолжение СП-2 – это МГП EUGAL, в строительство которого консорциум из четырех немецких компаний вложил еще 2,7 млрд евро, не считая затрат на выкуп земельных участком и на финансирование всяческих соглашений с правительствами федеральных земель, по территории которых он прошёл. Текст про суды, про банковские проценты, про упущенные выгоды повторять не буду – считайте, что он тут рефреном звучит. EUGAL доходит до территории Чехии, при этом имеет ветку в направлении Берлина мощностью в 10 млрд кубометров в год.
          Ветка нужна не только для того, чтобы обеспечить газом потребителей столицы Германии, но и для того, чтобы обойти известное ограничение газовой директивы ЕС, согласно которому один поставщик не имеет права бронировать более 50% мощностей транзитного трубопровода. Именно это положение – причина того, что ЕК время от времени ограничивает работу МГП OPAL, сухопутного продолжения СП-1. Но если газовая магистраль используется внутри страны – она уже перестает быть транзитной.
          На территории Чехии EUGAL продолжает МГП Capacity4Gas, который обошелся чешской компании Net4Gas еще в 3 млрд евро, и рефрен «суды-кредиты-выгода» тут тоже звучит. Однако география Европы замысловата настолько, что маршрут Capacity4Gas пролегает от границы с Германией до границы Германии – так короче, чем обходить Чехию по периметру государственной границы. За западной границей Чехии магистраль подхватывает МГП MEGAL – и он снова идет по территории Германии, в направлении Бельгии и Франции.
          Имеющихся мощностей MEGAL не достаточно, строятся дополнительные нитки, и то же самое приходится делать для MEGAL Suid – ответвлении в направлении Австрии и ее хаба Баумгартен, где, собственно, и находится конечная точка всей цепочки газопроводов, по которым российский газ будет поступать в Европу. Соответственно, «судебно-банковско-прибыльный рефрен» для Германии имеет три источника – СП-2, EUGAL, MEGAL и MEGAL-Suid.
          С учетом всего этого, если будет допущена остановка СП-2, федеральное правительство будет покрыто горой многомиллиардных исков, причем исков заведомо проигрышных. Остальным странам в Европе будет не так больно – и можно проследить, кто как себя ведет: чем меньше риск попасть под судебные дела, тем больше ретивость против СП-2 и наоборот.
    5. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 15:57
      +7
      Как и следовало ожидать) шольц ещё пару месяцев поерепенится) а ближе к осени немецкие производители его возьмут за барки) и сразу сертификация пойдёт в ритме польки))
      Автору на заметку!!!
      Правильнее писать не «остановила», а «приостановила»)))
      Поскольку слово «остановила» подразумевает окончательное и бесповоротное действие))
      А здесь скорее игра в «имитацию»))
    6. knn54
      knn54 Сегодня, 15:57
      +10
      Назло кондуктору возьму билет и выйду из трамвая.
    7. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:10
      +2
      Цитата: Mouse
      Потепляло?

      В голове потеплело, в хате похолоднело.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 16:12
        +2
        В голове потеплело... мозги потекли... yes
  2. Перейра
    Перейра Сегодня, 15:39
    +4
    Клевещут, что стоимость СП-2 уже отбита на внеплановых поставках сжиженного газа.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 15:45
      +13
      Правду врут! И, кроме СПГ, еще и на споте допобъемы продаются через СП с Газпромом - вот где СП-2 на стоячем режиме дал навару на два таких же СП-2 за счёт скачка цен на дефиците!
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 15:50
        +13
        Цитата: Fisherman
        Правду врут! И, кроме СПГ, еще и на споте допобъемы продаются через СП с Газпромом - вот где СП-2 на стоячем режиме дал навару на два таких же СП-2 за счёт скачка цен на дефиците

        Точно! Немцев можно поздравить. Они выбрали себе канцлера, который вводит санкции против СВОЕЙ страны...
        1. Николай1987
          Николай1987 Сегодня, 15:59
          -2
          Медведев сказал "Мы готовы к Санкциям". Мне вот интересно, кто это МЫ? Мы - граждане? каким образом. А то, как они готовы мы знаем, ЦБ опустит рубль до сотки за бакс и дело в шляпе, на экспорте нефти и газа отобьют дельту, а дальше начнут из этих денег проводить "точечные госпрограммы по поддержке населения".
        2. Косм22
          Косм22 Сегодня, 16:02
          -16
          Кто там и что кому куда вводит - дело десятое.
          Нам нужно оценить ситуацию в СВОЕЙ стране.
          Обвал российских фондовых индексов на 8% никого не беспокоит? А на курс рубля кто-нибудь смотрит?
          А ведь санкций как таковых еще нет. Они только готовятся.
          1. Shahno
            Shahno Сегодня, 16:11
            +4
            Вы думаете,это реально кого то будет волновать в ближайший год?
          2. vitvit123
            vitvit123 Сегодня, 16:17
            +2
            А в чем проблема с обвалом стоимости акций компаний ? Не с курсом рубля , а именно с ценой акций компаний ? Ну я вам даже больше скажу, сейчас посмотрел в терминал сбер +3,5%, Газпром +7,5% .. можно дальше продолжить .. там уже падение отыгрывается, кто то почти отыграл , как Газпром- это если вы волнуйтесь за цену акций ... ну как же санкций нет .., Англия заблокировала счёте ротенбергов , тимченко , запретила въезд ... все то что "вы "говорили так боятся наши олигархи и лично Путин .. и что теперь им делать , как они будут жить ?
            1. Косм22
              Косм22 Сегодня, 16:34
              -3
              Так значит все прекрасно?
              Срочно ищу шапку в шкафу. Буду подбрасывать ее к потолку до вечера.
              1. vitvit123
                vitvit123 Сегодня, 16:39
                +2
                Вы тут или когда ? Где я написал что все прекрасно ? Повторю для вас : я спросил в чем проблема понижения капитализации компаний, для вас особенно ?,
                И написал что санкции против друзей - олигархов путина ввели , о чем вы сообщали ранее , как о страшном сне путина и ротенбергов и т.п....
                Где я написал про все прекрасно ?
          3. Перейра
            Перейра Сегодня, 16:22
            +4
            Я смотрю. Курс вполне стабильный. На фондовые индексы - начхать.
      2. Перейра
        Перейра Сегодня, 15:53
        +3
        Отлично. Интересно, кто мне минусы напихал? Немчура?
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 15:40
    +10
    Сволочь, албанию то признал? А Чехию? А Словакию? Сами кашу заварили первыми с пределом государств
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 15:46
      +6
      Речь женщины с пониженой соц.ответственностью:
      Однако немецкий канцлер отметил, что это приостановка сертификации, а не категоричный отказ от газопровода.

      laughing
    2. Кушка
      Кушка Сегодня, 15:53
      +2
      Чего на дядьку напали. Он вообще 1958 г.р.
      До 1978-го, грубо говоря, с пустышкой ходил.
      Каким он боком к переделу?
      Ну трудоустроился мужик на высокую (и хорошо
      оплачиваемую), По честному победил в гонке.
      Ну и посидит в кресле канцлера, вместе с этой,
      ка ее Бар...бар.. барбок (еще одна соплячка)
      И что Вы от них хотели? Обсудить Версаль?
      Или поговорить про Раппало?
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 15:58
        +5
        Ну хотелось бы какой то серьёзности, он же страной правит, а не пивным ларьком
  4. olhon
    olhon Сегодня, 15:42
    +4
    На эмоциях фриц. Передумает.
    1. mad
      mad Сегодня, 15:51
      +10
      Ставлю, что при 2000$ за тыщу кубов так и будет. Иначе Гансы майдан в Берлине устроят )
  5. Салаватский МЧС
    Салаватский МЧС Сегодня, 15:43
    +18
    Это такой выстрел себе в рот что-ли? Ну давайте, ребятки, грейтесь. А американцы вам нашего СПГ подкинут.
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 15:52
      +4
      С закачкой газа в хранилища сейчас можно и подождать выстрел но пока только в ногу.
    2. Бомба
      Бомба Сегодня, 16:07
      -12
      Чемпионат объявляется открытым! Сейчас выступает профессиональный спортсмен из Германии. Уже отстрелялись: Украина (по результатам стрельбы у их президента серьезная заявка на победу в чемпионате! Но посмотрим на его дальнейшее выступление). Россия (опять попали в ногу собственному народу.) =)
  6. Cron
    Cron Сегодня, 15:44
    +13
    И какой нам смысл от СП-2 ? Цену ронять и за три копейки немцам газ продавать, поддерживая их промышленность? Пусть и дальше зеленой энергетикой балуются и сжиженный газ возят.

    Однако немецкий канцлер отметил, что это приостановка сертификации, а не категоричный отказ от газопровода.

    Ага, откажутся они от готовой трубы и дешевого газа просто так.
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 16:10
      +5
      Сейчас он сказал то, что "надо озвучить" иначе не поймут на западе, а когда пена схлынет, всё вернётся на круги своя. Я бы вообще сейчас в серьёз не рассматривал большинство подобных "заявлений". Мы и так заранее знали кто и что скажет. Дальнейшие действия покажут "кто копал, а кто лопатой махал".
  7. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 15:44
    +2
    Зачем останавливать то, что не двигалось - ?
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:45
    +8
    И что?
    Будет требовать прокачки через Украину?
    И остановил Шольц, а не Германия.
    А вот что на это скажет Германия -посмотрим.
  9. Dikson
    Dikson Сегодня, 15:45
    +1
    .."Мы строили, строили, и , наконец, построили! ".. (с) Чебурашка
  10. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 15:46
    +3
    По сравнению с ним у Ангелы причиндалы пожелезней были,хоть она и дама!
  11. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 15:46
    +4
    Да и пусть труба лежит - жрать не просит. Дробовик им подарить - пусть себе в ноги стреляют.
    Не верю, что после 24 года газ через Украину пойдёт).
    А немцы свои 55 млрд кубов получают через СП1.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 15:58
      +4
      Цитата: Кеша1980
      Не верю, что после 24 года газ через Украину пойдёт).

      а через украинский федеральный округ? wink
  12. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 15:46
    +7
    Как заявил Шольц, это решение не останется для России без последствий и приостановил сертификацию газопровода "Северный поток-2"
    Надо бы "Северный поток-1" на техобслуживание остановить на месяц хотя бы. Умственный уровень европейских руководителей упал - даже Гитлер не прекращал торговлю с СССР вплоть до 22.06.41 (Гитлера не люблю, если что), но эти европейские лидеры стреляют себе в ногу и отмораживают уши вообще непонятно, ради чего - так любят Украину?
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 16:30
      +3
      Уши это уже не модно. Мне понравился коммент товарища выше,- "назло кондуктору куплю билетик и выйду из трамвая!" laughing drinks
  13. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 15:46
    +1
    Одобрям! Хай стоит и далее! Цены прут как на дрожжах! Пущай на дровах делают удобрения, а не на метане! Цены ВВЕРХ!
  14. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 15:46
    +7
    Думаю и гтс укров хана пришла. И все на благо экономики США. Европа как зомби идёт на убой. Стадо, безмозглое. О какой своей независимости они говорят вообще не понимаю.
    1. ZAV69
      ZAV69 Сегодня, 15:58
      +2
      Цитата: pexotinec
      Думаю и гтс укров хана пришла.

      Если применить бензин и динамит загорится все что угодно. Р Харлайн.
  15. тополь 7
    тополь 7 Сегодня, 15:48
    0
    сами себе на яйца! молодцы, и нагнуться не забудьте перед америкосами! и спереди, и сзади!
  16. Horus
    Horus Сегодня, 15:48
    +7
    Зато до дачи мне газ дотягивают, а так и в перспективах не было. Я сертифицирую и соседи тоже, а фрицы пусть поломаются.
  17. Комментарий был удален.
  18. Керенский
    Керенский Сегодня, 15:50
    +1
    В Германии газа хватает, раз они его продают. Им сейчас тоже низкие цены не нужны.
  19. Cron
    Cron Сегодня, 15:50
    +2
    Казалось бы, признали независимыми части территории Украины, но почему-то всё крутится вокруг СП-2. Логичней было бы по ГТС лупануть, но нет. Пропоносился оппозиционер, опять СП-2. Заметьте, СП-1 практически не упоминается. И турецкий поток тоже.
    Вот такая вот политика. Везде чьи-то конкретные интересы. Которые прикрываются рассказами о всякой демократии и свободе
  20. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 15:51
    0
    Сами себе по промежности ударили.
  21. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:53
    +1
    Вместо того, чтобы получать дешевый российский газ и стать новым хабом в Европе, Германия рискует остаться с не сертифицированным пустым газопроводом и дорогим сланцевым газом из США

    Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
    Что разорил себя и вас
    Не вынес он, подобного сюрприза
    И застрелился в тот же час
    Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
    Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
    Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
    Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
    Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла
    А в остальном, прекрасная маркиза
    Всё хорошо, всё хорошо
  22. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:54
    +1
    Киев не собирается объявить войну России? Или понимает, что на этом прокачка газа через Украину прекращается.
  23. инженер74
    инженер74 Сегодня, 15:54
    +8
    Пора с Украины потребовать сертификат на их ГТС, с печатями Минприроды РФ и Газпрома, до его получения транзит остановить wink
    Можно СП-1 на профилактику поставить...
    Всё равно, рано или поздно, углеводороды на Восток разворачивать. Или у себя переработку развивать. Лучше раньше! smile
    ИМХО hi
  24. pavlov viahislav
    pavlov viahislav Сегодня, 15:55
    +1
    Господи. Немцы административно заблокировали СП уже с момента технической готовности к запуску. После чего стали торговаться политически, чего вы нам дадите, в обмен на возможность поставлять нам свой газ по дешёвке? Естественно наши их с такими идеями послали...
  25. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 15:55
    0
    Берлин назвал признание республик нарушением международного права и устава ООН

    А нарушением чего является признание Германией "независимости Косова" ?
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 16:18
      0
      Это другое , там геноцид , здесь "смешно".
  26. Мореход
    Мореход Сегодня, 15:56
    0
    Европа готова платить за капризы Украины и США
  27. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 15:57
    +1
    Думаю на днях Шольцу немецкий бизнес, промышленники и энергетики быстро объяснят что не стоит не только отменять но и даже задерживать сертификацию СП-2, иначе господина Олафа может сменить на посту другой канцлер.
  28. Бомба
    Бомба Сегодня, 15:58
    -3
    Где-то на яхте загрустил Алёшка. Уж теперь то Путин повернется в сторону простого Российского народа и газифицирует все населенные пункты =)
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:01
      0
      Россия лидер среди всех стран мира по газификации населения.

      При этом Россия это 1/7 часть суши и в каждую деревню на 10 дворов тянуть трубу за десятки миллионов рублей не рентабельно.
      1. Бомба
        Бомба Сегодня, 16:16
        -2
        Лидер за счет 13й зарплаты Россиян. - 9,5 миллиардов евро из бюджета. В ответ на это надо предложить вернуть пенсионный возраст и снизить НДС. Шах и мат Штольц =)
        1. Ratmir_Ryazan
          Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:33
          +1
          Что за чушь ты несёшь и зачем?

          Россия газ добывает со времен СССР, а по настоящему газификация страны началась с начала 2000-х, то есть ПРИ ПУТИНЕ!!!

          Ни при СССР ни в 90-е про газификацию населения даже не заикались ни коммунисты ни псевдолибералы, а сейчас требуют 100% газификации все и ещё бесплатно.
  29. ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ
    ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ Сегодня, 15:58
    +1
    сейчас РФ живет без СП2... т.е. даже если СП2 не введут в эксплуатацию, то хуже чем сейчас НЕ БУДЕТ !!!
  30. пушкарь
    пушкарь Сегодня, 15:58
    +1
    А что вы хотели от "специалиста по геноциду"?
  31. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:59
    0
    Пусть думают, немецкие компании вложили в инфраструктуру трубопроводного газа на миллиарды долларов, газ Германии нужен, а Россия своих не продаёт!!!
  32. konstantin68
    konstantin68 Сегодня, 16:00
    +1
    Ждем газок по 2000$. Сейчас самое время,подземные хранилища пусты,надо закупаться. Да и потребление промышленности никто не отменял.
  33. Волк
    Волк Сегодня, 16:02
    +3
    САМОУБИСТВО ГЕРМАНИИ


    Шольц застрелил Промишльеност Германии пулей в лоб. Китайские дракон дищет за шею германской промишльености и нет толко Китайские, а Корейски и Японски а умни Шольц ( наверно агент глобалистов) поднимает цену на энергию рази ?
    Это и был цель глобалистов и англосаксов .
    Па поздравляю Германию с самоубийством!
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Волк
      поднимает цену на энергию рази ?

      Там же не только энергия - нефть и газ подрастают, но вместе с ними на днях алюминий максимум обновлял, сегодня никель
      стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник поднялась выше $24,6 тыс. за тонну впервые с августа 2011 года, свидетельствуют данные торговой площадки. https://tass.ru/ekonomika/13781115
      тут и так экономика не акти, а тут еще дровишек подкидывают, вместо того, что бы пытаться потушить...
  34. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:03
    0
    Трубы давно окупились, можно разбирать. Хватит уже гнать дешевый трубопроводный газ, продавать только дорогой спг с хорошей добавленной стоимостью. И судя по всему, всё к тому идёт
  35. Single
    Single Сегодня, 16:05
    0
    Ну коли он уже окупился, разобрать не спеша сдать на метал... А следующая зима таки будет...
  36. st2st
    st2st Сегодня, 16:13
    -1
    Развалить страну , из-за 40 долларов , чтоб не платить за безвиз ??? Какая страна , кроме Украины на это способна ? Только , племя Макундо-Ой в Бразилии . Так их и население 900 человек
  37. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 16:16
    -1
    Хотят свою задницу морозить - флаг им в руки, перо в ж ... !
  38. Александр97
    Александр97 Сегодня, 16:19
    0
    31 декабря 2021 года три атомные станции — в Баварии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне — отключены от электросети.
    Три последние электростанции — Isar 2, Emsland и Neckarwestheim II — будут отключены к концу 2022 года.
    Потом может переходить на уголь или дрова, как больше нравиться...
  39. 1536
    1536 Сегодня, 16:21
    0
    Шольц: Группенфюрер, Штирлиц идёт по коридору.
    Мюллер: По какому коридору?
    Шольц: По нашему коридору.
    Мюллер: А куда он идёт?
    Шольц: Не могу знать...
  40. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 16:21
    0
    " возникшую ситуацию "необходимо обдумать". Это прямо по Пушкину А.С. "Руслан и Людмила" - подумала-и стала кушать.
  41. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 16:36
    0
    Надо завтра на дачу съездить. Там берёза от ветра упала. Напилить и в сарайку. И … мне ваш газ. А если ещё белок наловлю так и до лета еды хватит. И на доллар тогда положу. Вот такая программа.

    P.S. А вот ни фига не сарказм.
  42. Alesya P
    Alesya P Сегодня, 16:40
    0
    Российский бизнес вложил миллионы в реконструкцию химкомбината в Кедайняе (Литва). Принятые Беларусью санкции против литовского бизнеса обошли это предприятие. Почему? Еврохим давил на Беларусь? На предприятии перерабатывается добываемое в России фосфатное сырье для производства фосфорных удобрений, и сера для производства серной кислоты. На территории России это сделать было невозможно? а теперь Беларусь не может ввести полноценные санкции против Литвы. Под белорусские санкции попал только литовский НПЗ и химкомбинат в Йоново.
  43. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:43
    +1
    Успокойтесь. Газопровод никуда не денется, при этом и без него у Газпрома и России рекордные доходы от продажи газа на рынке ЕС, так как цена его кратно выросла благодаря как раз всем тем, кто борется с Северным поток 2 (Украина, Польша, США).

    И сразу тем, кто орёт, что от Газпрома и Северного потока ничего не имеет - вы сильно ошибаетесь!!!

    Газпром платит около более 60% налогов с прибыли - это налог на прибыль это 20% и НДПИ с коэффициентом 2 это 40%, а еще пошлины от экспорта газа и нефти и взносы за работников в ПФ и ФОМС (а работает в Газпроме около 500 000 человек).

    Кроме этого более 50% акций Газпрома в собственности у государства, то есть 50% дивидендов Газпрома тоже идут в бюджет!!!

    Газпром это 3,5 триллиона налогов в бюджет в 2020 году, в 2021 будет больше, отчёт ещё не вышел.

    То есть, учитывая, что федеральный бюджет 20 триллионов, каждый 6 бюджетный рубль - это от Газпрома!!! И он достаётся и бюджетникам и бизнесу которому бюджетники платят за товары и услуги!!!

    Больше Газпрома платит налогов только Роснефть, где-то 4,5 триллиона рублей в год, на третьем месте Лукойл с 1,5 триллионами.

    Так, что поменьше нытья, выстоим и победим.
    1. Terran Ghost
      Terran Ghost Сегодня, 17:19
      0
      Газпром это 3,5 триллиона налогов в бюджет в 2020 году

      А можно узнать откуда эти сведения?
      То есть, учитывая, что федеральный бюджет 20 триллионов, каждый 6 бюджетный рубль

      Разницу между федеральным и консолидированным бюджетом понимаете?

      Кроме того, как говорится, есть вот такие вот данные
      https://minfin.gov.ru/ru/statistics/conbud/execute/?id_65=93449-yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_konsolidirovannogo_byudzheta_rossiiskoi_federatsiidannye_s_1_yanvarya_2006_g.
      так вот по этим данным ВСЕ нефтегазовые доходы КОНСОЛИДИРОВАННОГО бюджета Российской Федерации за 2020 год - примерно 5,2 триллиона рублей. Из 38,2 триллионов доходов всего.
  44. alex-pmr
    alex-pmr Сегодня, 16:54
    0
    Медведев пообещал Европе газ по €2 тыс. после решения по Nord Stream 2

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6214e0499a7947b557e381ef?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  45. Валерий Майоров
    Валерий Майоров Сегодня, 17:10
    +1
    Ну и хорошо, время всё поставит на место
  46. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 17:13
    0
    winked Вы там долго обдумывать собираетесь? Смотрите, в желании наказать Россию себя голой попой на лед не посадите. laughing