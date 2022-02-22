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ДНР: Несмотря на ввод российских войск, ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса

69

Первые подразделения Вооруженных сил РФ сегодня ночью вошли на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Несмотря на ввод российских войск, ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса.


Об этом сообщили представители ДНР в СЦКК.

Там заявили, что за полчаса вооруженные формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня семь раз. При этом они применяли тяжелые виды вооружения, на которые, согласно Минским соглашениям, распространяется запрет.


Украинские военные обстреляли Железную Балку, Гольмовский, Озеряновку, Пантелеймоновку и Васильевку. В этих населенных пунктах было зафиксировано семь нарушений, первое из которых – это шесть мин калибра 120 мм, выпущенные по Пантелеймоновке из Верхнеторецкого, а седьмое – обстрел шестью 82-миллиметровыми минами Железной Балки из Новгородского. В остальных случаях было зафиксировано применение ВСУ минометов калибра 82 и 120 мм, а также гранат АГС и стрелкового оружия.

Резкое обострение ситуации на Донбассе началось на прошлой неделе. Оно ускорило подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о срочном признании Донецкой и Луганской Республик и подписание с ними пакета соглашений о сотрудничестве, в том числе в оборонной сфере. В этой связи в республики начали вводиться российские войска на основании распоряжения президента по обеспечению мира в ЛДНР.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, https://vk.com/dnr_sckk
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69 комментариев
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  1. Sauron80
    Sauron80 Сегодня, 16:05
    +4
    Выдерживают театральную паузу, ждут какие санкции введут сразу и потом ультиматум на вывод войск из оккупированных территорий республик
    1. LifeIsGood
      LifeIsGood Сегодня, 16:14
      +17
      Да нет... я думаю сначала войска разворачивают, это всетаки дело не простое, там и снабжение нужно и вообще много чего ещё. С границами чтота мутят непонятное.. Думаю ещё как минимум пару дней будет подвешенная ситуация.
      1. Zorro21
        Zorro21 Сегодня, 16:33
        +4
        Цитата: LifeIsGood
        минимум пару дней будет подвешенная ситуация

        разведка целей, развертывание и принятие решение как раз в пару дней и уложатся. Потом начнут бандеровцев подвешивать. Не думаю, что ситуация с беженцами продлится дольше пары недель.
        1. tikhonov66
          tikhonov66 Сегодня, 17:13
          +1
          "...
          разведка целей, развертывание и принятие решение
          ..."
          - Ща "зоопарки" подтянут, беспилотники поднимут - и "обстреливающие" - быстро закончатся... В буквальном смысле этого слова.
      2. Злой543
        Злой543 Сегодня, 16:36
        0
        Дипломатов вывозят наверное
      3. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 16:43
        +2
        Цитата: LifeIsGood
        ,С границами чтота мутят непонятное.


        У них там траблы с границами. Понять не могут, где что кончается. Надо сразу до Одера забиваться.
      4. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 16:53
        +1
        Пока штабы развернут, пока связь между родами войск наладят, пока позиции нужные займут - работы полно. Нужно ведь и не фсё кряду косить, там и мирные люди попадаются.
    2. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 16:36
      +2
      + выдвижение на позиции и подготовка,говорят сейчас А-50 и ил-22 вдоль границы летать начали,так что не удивлюсь если ночью будут греть нациков
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 16:46
        +2
        Пока нацики греют нас. Под Докучаевском минуту назад 12 выходов по южному (левому) флангу 5-й бригады. Работала арта.
  2. Третий район
    Третий район Сегодня, 16:09
    +27
    Есть только один метод принуждения к миру на Донбассе . Это метод августа 2008 года. К сожалению , других выходов в на данный момент нет...
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:10
    +7
    Вторая часть марлезонского балета... (с)
    Какой ущерб надо нанести ВСУ и нацбатам, что бы те с низкого старта ломанулись на запад?
    1. barclay
      barclay Сегодня, 16:16
      +9
      Точечные мощные удары по штабам и базам подготовки, не взирая на глубину их расположение.
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 16:22
      +12
      Какой ущерб?? Тотальный. До хрустящей корочки. Всем причастным.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:12
    -17
    Войска же не пошли на линию соприкосновения!Тем более, что вообще почему-то в кремле решили что республики получат независимость в таком, "огрызачном "варианте, а не в полном, в границах до 2014года, к сожалению. П,раз так,то и дальше всу будут безнаказанно наносить удары по Донбассу.
    1. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 16:16
      +6
      Цитата: Бережливый
      почему-то в кремле решили что республики получат независимость в таком, "огрызачном "варианте, а не в полном, в границах до 2014года, к сожалению.

      Песков сказал (https://tass.ru/politika/13803597) в границах, какие были в момент образования ДНР и ЛНР, а они были образованы:

      Луганская Народная Республика была провозглашена в пределах территории Луганской области Украины 27 апреля 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана...........

      Донецкая Народная Республика была провозглашена в пределах территории Донецкой области Украины 7 апреля 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана. 12 мая, после состоявшегося днём ранее референдума о самоопределении и на основании декларации о суверенитете от 7 апреля, была провозглашена независимость ДНР[9]. .....
      1. primaala
        primaala Сегодня, 16:24
        +1
        При союзе, насколько помню, была Ворошиловградская обл., в составе области были города Стаханов, Луганск и т.д. Поэтому надо вести отсчет...исходя от утвержденных карт при СССР. Так будет правильней.
        1. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 16:39
          0
          Цитата: primaala
          была Ворошиловградская обл., в составе области были города Стаханов, Луганск и т.д.

          wikipedia:
          Лугáнск в 1935—1958 и 1970—1990 годах — Ворошиловгрáд
          1. primaala
            primaala Сегодня, 16:45
            0
            Цитата: Bad_gr
            Цитата: primaala
            была Ворошиловградская обл., в составе области были города Стаханов, Луганск и т.д.

            Луга́нск (украинец. Луганськ; в 1935—1958 и 1970—1990 годах — Ворошиловгра́д)

            Скорее всего в 90-х начался кавардак на Украине. (сменяли название городов и т.д.) Просто я хорошо помню (из детства) что билеты покупали (на автобус) на Ворошиловградское направление, до г.Стаханов. Вплоть до окончании школы, каждое лето приезжала в Стаханов (к родственникам). Адрес был: Ворошиловградская обл., г.Стаханов...(где-то так).
            1. Bad_gr
              Bad_gr Сегодня, 16:51
              0
              Цитата: primaala
              .... сменяли название городов и т.д.

              Это и в России практиковалось. К примеру, после смерти Брежнева, город Набережная Челны переименовали в Брежнев, но через 6-есть лет название вернули старое. Вообще, переименовывать не хорошо - много путаницы возникает.
              1. tikhonov66
                tikhonov66 Сегодня, 17:16
                0
                "...
                Вообще, переименовывать не хорошо - много путаницы возникает.
                ..."
                - если есть карта и система ориентиров - то не сильно важно как и что называется...
                - Артиллеристы - знают...
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:53
      0
      Цитата: Бережливый
      Тем более, что вообще почему-то в кремле решили что республики получат независимость в таком, "огрызачном "варианте, а не в полном, в границах до 2014года, к сожалению

      Не бегите впереди паровоза. Окончательное решение по поводу того в каких границах признавать республики еще не принято
      Никаких практических деталей процесса признания участники заседания Совбеза не обсуждали. Единственным, кто затронул тему границ ЛНР и ДНР, стал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По его мнению, признать ДНР и ЛНР нужно не в сегодняшних границах, а в полных границах субъектов, часть из которых сейчас находится под контролем Киева. В конституциях самопровозглашенных республик сказано, что их границы заканчиваются на границах Донецкой и Луганской областей Украины (когда ДНР и ЛНР провозглашали независимость, фронт проходил глубже). И так как сейчас они контролируют не всю их территорию, то признание независимости этих республик будет автоматически означать и признание того, что Украина оккупировала их часть


      22 февраля будут проведены заседания профильных комитетов Совета Федерации, а также состоится заседание Госдумы, на котором, как анонсировалось ранее, будет обсуждаться ситуация с признанием самопровозглашенных республик.


      https://www.rbc.ru/politics/21/02/2022/6213a9339a794737fb19f793
  5. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 16:13
    +13
    Российским войскам нужно выйти на рубежи, подтянуть снабжение, резервы, связь, контроль зон, изучить противника на против и соседей, разобраться кто свой кто чужой и т.д. На это надо до 3 суток. Потом можно и мочить пуляющих.
    1. LifeIsGood
      LifeIsGood Сегодня, 16:20
      +5
      Скорее не изучить, а "уточнить цели". Зуб даю разведка там противника изучает уже хрен знает сколько времени. А уж различных планов наступления и обороны составлено не один десяток.
      Ещё немаловажный факт эвакуация гражданского населения. Это тоже дело непростое и за пару часов и даже дней такую операцию не провернуть.
      1. tikhonov66
        tikhonov66 Сегодня, 17:19
        0
        "...
        разведка там противника изучает уже хрен знает сколько времени
        ..."
        - "изучать" - это для СВР и прочих политооргов...
        А артиллеристам нужны только "актуальные координаты" целей. Здесь и сейчас.
        На фиг их изучать?!
  6. воффка
    воффка Сегодня, 16:14
    0
    Когда же наши подойдут уже ?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 16:16
      +2
      Спешка нужна только при.... yes
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 16:34
        +1
        Блохи-кровососы с неньки уж поразбежались,остались лишь идейно-упоротые,те кто и нашим и вашим и недалекие,плюс те,кому бежать некуда.Зеленскому байден рекомендовал сидеть на месте,на крайняк-Львов. hi
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 16:35
          +1
          К себе на хауз не зовет что- то.... recourse Львов ему уготован.... wassat
          1. VORON538
            VORON538 Сегодня, 16:51
            +1
            Львов отойдет к польше
            Со временем hi Такова моя хайли лайкли.
            1. Mouse
              Mouse Сегодня, 16:58
              0
              Даже спорить не буду... давно поляки вернуть его взад хотят.... yes а вот дадут ли их мечтаниям осуществиться... вопрос....
          2. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 17:00
            +1
            [quote=Mouse]К себе на хауз не зовет что- то....[quote]
            Со свиным рылом в калашный ряд не пускают
            1. Mouse
              Mouse Сегодня, 17:03
              0
              Вот- вот... пусти свинью за стол, она и ..... bully
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 16:24
      +4
      Подходят. Ночью под Донецком были замечены танки и УР"Метеорит". А это говорит о многом. Надо подтянуть многое, что бы с противоположной стороны никто не ушёл просто так.
  7. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 16:14
    +2
    Цитата: Третий район
    Есть только один метод принуждения к миру на Донбассе . Это метод августа 2008 года. К сожалению , других выходов в на данный момент нет...

    Принудить до самого Львова и всю хунту загнать с кураторами в новое посольство, пущай сидят и думают...
  8. Алексей Z
    Алексей Z Сегодня, 16:16
    -13
    О каких минских соглашениях может идти речь, после ввода войск РФ на официально украинскую территорию?
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 16:19
      +10
      Уже не на украинскую, фантазер... Забудь
      1. Алексей Z
        Алексей Z Сегодня, 17:09
        -1
        Рано пока. Не нужно ничего забывать
    2. Василий Онищук
      Василий Онищук Сегодня, 16:26
      +3
      А Россия по Минским соглашениям ничего и не должна. Россия только гарант и ничего более. А с ЛДНР сами разговаривать не захотели. Хотя время дали. Аж целых 8 лет.
      1. Алексей Z
        Алексей Z Сегодня, 17:10
        0
        Зачем тогда всю статью на них ссылаться?
    3. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 16:27
      +1
      Цитата: Алексей Z
      О каких минских соглашениях может идти речь

      а почему нет? belay вон украина 7 лет не соблюдала эти соглашения и не выполнила ни одного пункта и все 7 лет о них говорит. request
      а можем еще рассказать про эту... как там её.... а! bully о принесении демократии! ну вы же помните, когда цивилизованная страна кого-то бомбит и сменяет правящий режим это называется "принести демократию" yes
      если что-то не нравится, данный мировой порядок установила не Россия, а США. все вопросы к ним hi
      1. Алексей Z
        Алексей Z Сегодня, 17:12
        +1
        Сейчас США на Украину "вошла"?
    4. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 16:32
      +3
      Сейчас действует соглашение-Донбасс - Россия.Все остальные гуляют.
      1. Gato
        Gato Сегодня, 17:11
        0
        Сейчас действует соглашение-Донбасс - Россия.Все остальные гуляют.

        Не совсем. Есть мнение, что будут решать что-то в рамках ОДКБ - не зря же Пашиняна (как председателя) вызвали в Москву.
      2. Алексей Z
        Алексей Z Сегодня, 17:12
        0
        Будем надеяться
    5. Palladin
      Palladin Сегодня, 16:39
      -1
      Войска введены на территорию суверенных государств по их приглашению.
      1. Алексей Z
        Алексей Z Сегодня, 17:07
        0
        Нет там сейчас суверенных государств.
  9. воффка
    воффка Сегодня, 16:18
    +2
    Цитата: Третий район
    Есть только один метод принуждения к миру на Донбассе . Это метод августа 2008 года. К сожалению , других выходов в на данный момент нет...

    Правильно . Загнать в Киев и пусть там отдыхают . Вояки
  10. ВлР
    ВлР Сегодня, 16:24
    +4
    Очень опасная ситуация. Весь мир сейчас ждёт реакции Путина. Пообещал защиту и даже отдал приказ вооруженным силам "обеспечить защиту". Не будет реакции на эти провокации - обстрелы будут нарастать, полезут диверсионные группы - под злорадный смех "партнёров". Ответят - завопят об агрессии. Да ещё и сами же организуют провокацию с гибелью мирного населения. Хорошие решения по Донбассу остались в прошлом, не были реализованы после Дебальцево и после Иловайска, сегодня их нет. Но, если уж ввязались, наверное, нужно бить - "аккуратно, но сильно": чтобы те, что стреляют, задумались о реальной возможности самых печальных последствий лично для себя. Чтобы у них не было ощущения вседозволенности и безнаказанности. Самое худшее, что может случиться сейчас, после признания Россией республик Донбасса - если ничего не случится. И ничего не изменится - ни для жителей ДНР и ЛНР, ни для солдат ВСУ и карателей нацбатов.
    1. irbis0373
      irbis0373 Сегодня, 16:53
      +1
      Защита и реакция наверняка будет. Иначе смысл было все это затевать?!
      А если учесть , что эвакуация населения осуществляется быстро и наверняка была запланирована давно, то что-то явно будет. Россия долго терпела и ждала мирных решений от Киева и в конце концов просто начала использовать ситуацию в своих интересах и целях.
      Не зря же Путин пообещал устроить полную декоммунизацию. А он то просто так ничего не говорит
      1. Алексей Z
        Алексей Z Сегодня, 17:14
        0
        Ну декоммунизацию у нас он хорошо устроил, это точно.
  11. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 16:26
    +4
    Цитата: Бережливый
    Войска же не пошли на линию соприкосновения!Тем более, что вообще почему-то в кремле решили что республики получат независимость в таком, "огрызачном "варианте, а не в полном, в границах до 2014года, к сожалению. П,раз так,то и дальше всу будут безнаказанно наносить удары по Донбассу.

    На линии разграничения, и без регулярных войск РФ, сил и техники достаточно.
    Ждут приказа.
    А скаклы тяжелую технику отвели.
    Если посмотреть сводки, то реальный огонь ведется из 120 мм минометов.
    Остальная артиллерия (ствольная реактивная) отведена.
    Они понимают, что могут лишится своих тяжелых вооружений очень быстро.
    А им еще незалежность неньки отстаивать.
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 17:03
      +1
      Цитата: Livonetc
      Цитата: Бережливый
      Войска же не пошли на линию соприкосновения!Тем более, что вообще почему-то в кремле решили что республики получат независимость в таком, "огрызачном "варианте, а не в полном, в границах до 2014года, к сожалению. П,раз так,то и дальше всу будут безнаказанно наносить удары по Донбассу.

      На линии разграничения, и без регулярных войск РФ, сил и техники достаточно.
      Ждут приказа.
      А скаклы тяжелую технику отвели.
      Если посмотреть сводки, то реальный огонь ведется из 120 мм минометов.
      Остальная артиллерия (ствольная реактивная) отведена.
      Они понимают, что могут лишится своих тяжелых вооружений очень быстро.
      А им еще незалежность неньки отстаивать.

      Им ещё незалэжность своих областей(ненек) отстаивать :) друг от друга :)
      Да и продать же ш кой-чего с того вийськового майна надо, чтоб шевелюшки в кармане шаровар-то были.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 17:03
        0
        Сглазил я .
        Скаклы скакнули.
        ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НМ ДНР

        ❗️Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей Республики.

        ⚠️Впервые с марта 2018 г. во время обстрела Донецкой Народной Республики противник применил реактивную артиллерию.

        Украинские боевики с позиций 56-й мотопехотной бригады открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по Киевскому району г. Донецк, выпустив ПЯТЬ ракет.

        ‼️Кроме того, во время обстрелов противник применил 122-мм. ствольную артиллерию, выпустив 12 снарядов.

        ♦️Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

        Факты нарушений в оперативном порядке доведены Представительством ДНР в СЦКК в действующем составе до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши запросы тишины и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны ВФУ.


        22.02.2022 г.
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 17:07
          +1
          Цитата: Livonetc
          Сглазил я .
          Скаклы скакнули.
          ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НМ ДНР

          ❗️Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей Республики.

          ⚠️Впервые с марта 2018 г. во время обстрела Донецкой Народной Республики противник применил реактивную артиллерию.

          Украинские боевики с позиций 56-й мотопехотной бригады открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по Киевскому району г. Донецк, выпустив ПЯТЬ ракет.

          ‼️Кроме того, во время обстрелов противник применил 122-мм. ствольную артиллерию, выпустив 12 снарядов.

          ♦️Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

          Факты нарушений в оперативном порядке доведены Представительством ДНР в СЦКК в действующем составе до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши запросы тишины и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны ВФУ.


          22.02.2022 г.

          инфа разношерстная идет, но ополчение начало отвечать
          https://rusvesna.su/news/1645536025
  12. Александр97
    Александр97 Сегодня, 16:30
    0
    Заявлено о восстановлении административных границ ЛДНР.
    Если ВСУ потенциально могут быть вменяемые, в нацбатах таких нет по определению, без зачистки всеми доступными средствами не обойдётся.
  13. 76СССР
    76СССР Сегодня, 16:32
    +1
    Отставить панику! За саботаж расстрел на месте! Мы только начали... Мы только зашли... Комбат, подай мне вон ту флягу. Да не эту, а ту - с волшебным "элексиром ежесекундного возмездия". Мужики, ну что вы в самом деле... Мне вам на пальцах объяснять как гражданским? Вроде на форуме большинство военных.
    1. Maks-80
      Maks-80 Сегодня, 16:55
      +1
      Кто хочет тот предотвращает обстрелы даже не вводя войска. Артиллерией и авиацией. а еще круче одной дипломатией, как СССР останавливал войны одним только предупреждением и ультиматумом.
  14. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 16:33
    0
    Насколько я понимаю, артиллеристы в ВСУ достаточно отмороженные (не всякий станет стрелять по школам и садикам), крови на них выше макушки, так что сами они не остановятся.
  15. Maks-80
    Maks-80 Сегодня, 16:51
    +1
    Смешно. Кто хочет, тот любые обстрелы с противоположной стороны предотвращает, даже не развертывая полностью на линии соприкосновения войска, да даже и не вводя их. А кто не хочет, тот оправдывает типа нужно время на разведку, развертывание, изучение всего и всех)
    1. Sauron80
      Sauron80 Сегодня, 16:56
      0
      Возможно соблюдают протокольные процедуры - признание, обращение за помощью, ультиматум и потом уже бахать и всех в труху, а может идёт какой то закулисный торг
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 17:02
      0
      Цитата: Maks-80
      Смешно. Кто хочет, тот любые обстрелы с противоположной стороны предотвращает, даже не развертывая полностью на линии соприкосновения войска, да даже и не вводя их. А кто не хочет, тот оправдывает типа нужно время на разведку, развертывание, изучение всего и всех)

      тобишь бум как укропы по городским кварталам отрабатывать артой РЗСО и авиацией?или отправим наших парней прямиком на минные поля? ультиматумы уже ни кого не волнуют, и не останавливают, и нас в том числе
  16. Charlie
    Charlie Сегодня, 16:54
    0
    Уже ввели? Лавров же сказал пока войска не будем вводить. Что-то у нас министерства разные партии играют
    1. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 17:03
      0
      Цитата: Charlie
      Лавров же сказал пока войска не будем вводить.
      Он это говорил до признания ДНР и ЛНР, где в документах прописана помощь в защите местного населения
  17. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 16:55
    0
    Кот скребёт на свой хребёт.
  18. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:57
    0
    Цитата: primaala
    Цитата: Bad_gr
    Цитата: primaala
    была Ворошиловградская обл., в составе области были города Стаханов, Луганск и т.д.

    Луга́нск (украинец. Луганськ; в 1935—1958 и 1970—1990 годах — Ворошиловгра́д)

    Скорее всего в 90-х начался кавардак на Украине. (сменяли название городов и т.д.) Просто я хорошо помню (из детства) что билеты покупали (на автобус) на Ворошиловградское направление, до г.Стаханов. Вплоть до окончании школы, каждое лето приезжала в Стаханов (к родственникам). Адрес был: Ворошиловградская обл., г.Стаханов...(где-то так).

    Луганск назывался Луганском два раза, по-моему. Последовательность: Луганск-Ворошиловград-Луганск.
  19. Мореход
    Мореход Сегодня, 16:58
    0
    Вот очень жду демонстрации возможностей нашего высокоточного оружия. Для интересного обсуждения итогов и результатов на нашем ресурсе.
  20. Комментарий был удален.
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:01
    0
    Цитата: Canecat
    Вторая часть марлезонского балета... (с)
    Какой ущерб надо нанести ВСУ и нацбатам, что бы те с низкого старта ломанулись на запад?

    Нужна хотя бы одна показательная порка с применением всего набора новшеств.
  22. svoit
    svoit Сегодня, 17:07
    +1
    Цитата: Livonetc
    Остальная артиллерия (ствольная реактивная) отведена.

    Но наверное не очень далеко, раз по данным с авиа.про
    Несколько минут назад украинские силовики, впервые с 2018 года, применили против ДНР и ЛНР реактивные системы залпового огня. ... комплексами «Град» было выпущено по Донецку и его окрестностям не менее 10 боеприпасов. Имеются разрушения в районе южной части столицы ДНР.

    На сайте Гиркина И. тоже подтверждается
  23. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 17:12
    0
    Цитата: svoit
    Цитата: Livonetc
    Остальная артиллерия (ствольная реактивная) отведена.

    Но наверное не очень далеко, раз по данным с авиа.про
    Несколько минут назад украинские силовики, впервые с 2018 года, применили против ДНР и ЛНР реактивные системы залпового огня. ... комплексами «Град» было выпущено по Донецку и его окрестностям не менее 10 боеприпасов. Имеются разрушения в районе южной части столицы ДНР.

    На сайте Гиркина И. тоже подтверждается

    Авиа про и Гирькин в сад.
    Однако действительно началось.