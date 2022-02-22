ДНР: Несмотря на ввод российских войск, ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса

Первые подразделения Вооруженных сил РФ сегодня ночью вошли на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Несмотря на ввод российских войск, ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса.
Об этом сообщили представители ДНР в СЦКК.
Там заявили, что за полчаса вооруженные формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня семь раз. При этом они применяли тяжелые виды вооружения, на которые, согласно Минским соглашениям, распространяется запрет.
Украинские военные обстреляли Железную Балку, Гольмовский, Озеряновку, Пантелеймоновку и Васильевку. В этих населенных пунктах было зафиксировано семь нарушений, первое из которых – это шесть мин калибра 120 мм, выпущенные по Пантелеймоновке из Верхнеторецкого, а седьмое – обстрел шестью 82-миллиметровыми минами Железной Балки из Новгородского. В остальных случаях было зафиксировано применение ВСУ минометов калибра 82 и 120 мм, а также гранат АГС и стрелкового оружия.
Резкое обострение ситуации на Донбассе началось на прошлой неделе. Оно ускорило подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о срочном признании Донецкой и Луганской Республик и подписание с ними пакета соглашений о сотрудничестве, в том числе в оборонной сфере. В этой связи в республики начали вводиться российские войска на основании распоряжения президента по обеспечению мира в ЛДНР.