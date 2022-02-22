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«После такого списка санкций можно говорить: Прощай, Украина»: британские читатели иронизируют над новым пакетом санкций против РФ

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Британское правительство заявило о вводе нового пакета антироссийских санкций. Судя по тому, сколь оперативно всё было сделано, вряд ли стоит сомневаться в том, что санкционный пакет (сложно сказать, какой по счёту), Лондоном был подготовлен заранее. Но теперь просто нашёлся «повод». Как пишут британские СМИ, официальной причиной введения антироссийских санкций названо «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины».


Известно о том, что Соединённое королевство ввело санкции против нескольких российских банков, а также в отношении представителей крупного бизнеса. Речь идёт о Геннадии Тимченко, а также о представителях семьи Ротенбергов. Их (Тимченко и Ротенбергов) считают «близкими друзьям президента России Владимира Путина). Со списком банков, в отношении которых, вводятся санкции, как говорится, «не всё так однозначно». В частности, в опубликованном информационной службой Bloomberg материале, говорится, что правительство Бориса Джонсона ввело санкции против банка «Россия». Однако в этом странность, учитывая то, что ранее так называемые коллективный Запад уже вводил санкции против этого банка, в том числе из-за его деятельности в Крыму.

По словам Джонсона, британское правительство «замораживает» активы банка «Россия». Хотя о каких конкретно «активах» идёт речь, мягко говоря, не совсем понятно, особенно если учесть, что о подобного рода замораживании в США и Британии говорилось неоднократно.

По данным «Блумберг», под санкции также попали «Промсвязьбанк», Генбанк, Черноморский банк развития и некоторые другие финансово-кредитные организации РФ.

Западные эксперты, комментируя введение Британией санкций, говорят, что эти санкции «свидетельствуют о том, что у Лондона просто не осталось маневра для санкционных действий». Несколько комментариев иронизирующих читателей в британских медиа:

Если это и есть те самые «испепеляющие» санкции, то можно себе представить, как сейчас смешно в Кремле.

Правильно ли мы понимаем, что санкции против Тимченко и Ротенбергов вводятся уже как минимум второй раз? Видимо, других фигур для санкционного списка уже нет.

После такого списка санкций можно говорить: Прощай, Украина…
Использованы фотографии:
Твиттер/Борис Джонсон
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49 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:22
    +3
    да им украина нужна лиш раздражать РФ а газ им по 2к евро не нужен ))))))
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 16:24
      +10
      Скоро наоборот будет. Газ по 2-3, но без раздражителя в виде Украины.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:36
      +18
      Посмотрел список лиц против которых вводят санкции. Себя не нашёл!!! crying Сижу,рыдаю под столом crying wassat wassat
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 16:42
        +4
        Не уважают?
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 16:59
          +1
          Перейра hi -игнорируют, гады, простого работягу, хоть и Россиянина crying lol
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:51
        +4
        Цитата: Бережливый
        Посмотрел список лиц против которых вводят санкции. Себя не нашёл!!! crying Сижу,рыдаю под столом crying wassat wassat

        Вот, Вы иронизируете, а я знаю ребят из бизнес-сообщества, которые готовы... winked проплатить кому надо, что бы попасть под какие нибудь западные санкции. Это, сейчас у них мода такая laughing на уважуху.
      3. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 16:59
        0
        а я был уверен, что прекратит сотрудничество в добыче нефти на территроии России саксонская Бриджет Петролиум, а нет, деньгу все любят
      4. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 17:06
        0
        Сижу,рыдаю под столом crying wassat wassat

        Сложно представить как Вам сейчас тяжело. Сбегайте в магазин залейте горе, ради такого случая можно drinks .
      5. Тави
        Тави Сегодня, 17:07
        +1
        У нас для ихнего пакета санкций есть свой пакет для пакетов, и такой пакет есть почти в каждом доме.
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 17:00
      +1
      Прощай немытая Украина)))
    4. Комментарий был удален.
  2. Gato
    Gato Сегодня, 16:25
    +1
    Санкции против банков 2/3 населения поддержало бы. Словом и делом.
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:28
      -5
      А ты в курсе, что 20% прибыли банков идёт в бюджет, не считая взносов в ПФ и ОФМС?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:55
        0
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        А ты в курсе, что 20% прибыли банков идёт в бюджет, не считая взносов в ПФ и ОФМС?

        Конечно ничего хорошего в этом нет, но Россия тут причём?
    2. Anatoly 288
      Anatoly 288 Сегодня, 16:31
      +12
      Все это ерунда, все адские санкции уже введены. Англия не будет разрушать выгодные для неё экономические проекты. У них и так инфляция зашкаливает и им не нужны дополнительные проблемы. Перестанут поставлять Роллс Ройс, да и фиг с ним, затянем туже пояса и… пересядет на Мерседесы laughing
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 16:35
        -2
        ну а вот контрсанкции самое то,бить по связям,которые мы можем заменить
      2. volodimer
        volodimer Сегодня, 16:49
        +3
        Судя по прошлым санкциям, как раз Англия и США увеличили товарооборот с РФ, а вот ЕС осталась в пролёте. Вряд ли тут будет иначе. А попавшие под санкции по второму разу просто поржут. Тем более "друзья Путина", если 100% инфы от подвального правда, то они не обеднеют, а если там ложь, то значит тоже не обеднеют.
        Ну а простые граждане: те, у кого и так ничего не было, ничего и не потеряют, а кто что-то потеряет, так они уже давно хаят нынешнюю власть, а теперь будут ещё и забугорных ругать: "Ибо их то за что гнобят? они же за демократию.."
        И жить будем не за счёт отчислений в бюджет банков за проценты с выданных кредитов -т.е. с тех денег, что мы им в качестве непомерных процентов платим. И не за счёт отчислений нефтегазовых компаний а продажу непереработанного сырья, а за счёт продажи продукции, произведённой здесь из этого сырья. Тех же удобрений, которые на западе воздорожали, после взлёта цен на газ. Если нас назвали "страной-бензоколонкой" так давайте мы ей станем, чтобы все поняли: без нас бензина не будет.
      3. Glagol1
        Glagol1 Сегодня, 16:58
        +2
        Согласен полностью. Один RR только - это авиадвигатели, газовые турбины и авто. Можно это заэмбаргить - и сразу у бритов - 200 млн. фунтиков в год улетело. Двигатели, турбины и авто класса люкс можно купить легко в других местах.
    3. Комментарий был удален.
    4. user1212
      user1212 Сегодня, 16:40
      +4
      Цитата: Gato
      Санкции против банков 2/3 населения поддержало бы. Словом и делом.

      Вы мне кота из байки напоминаете. Того, который считает, что если научится сам открывать холодильник и насыпать себе корм станет независим от людей. Откуда берется корм в холодильнике он не задумывается, так как это выходит за рамки его восприятия мира. Так и вы laughing
      1. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 17:04
        0
        Цитата: user1212
        Так и вы

        Дык, мещане-с. request laughing
  3. Sauron80
    Sauron80 Сегодня, 16:25
    +5
    Гейропейцы думали Путин блефует, а теперь чешут репу как же ответить, чтобы себе ногу не отстрелить))
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 16:30
      +1
      а теперь чешут репу как же ответить, чтобы себе ногу не отстрелить))

      Ну почему думают... уже старательно метятся в ноги я бы сказал - остановлена сертификация СП-2, и есть мысль, что его попытаются совсем закрыть(не открывая, да. Л - логика).
      СыШыА тоже там чего-то ввели, но что-то как-то тоже не похоже на адские. Или ад у них не той конторы.
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 16:55
        +2
        Цитата: Wedmak
        а теперь чешут репу как же ответить, чтобы себе ногу не отстрелить))

        Ну почему думают... уже старательно метятся в ноги я бы сказал - остановлена сертификация СП-2, и есть мысль, что его попытаются совсем закрыть(не открывая, да. Л - логика).
        СыШыА тоже там чего-то ввели, но что-то как-то тоже не похоже на адские. Или ад у них не той конторы.

        Сама ситуация играет на Россию, любое действие запада ведёт к ухудшению их положения - экономического, репутационного, политического, военного... ВВП нужно просто держать слово, и все пойдут за ним.
    2. primaala
      primaala Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: Sauron80
      Гейропейцы думали Путин блефует, а теперь чешут репу как же ответить, чтобы себе ногу не отстрелить))

      lol good Не перестаю восхищаться нашими умными мужчинами.
      Да с таким отменным ЧЮ. )))
      Чем больше санкций, тем крепче "ноги" у России!!!
  4. Andy
    Andy Сегодня, 16:26
    +1
    перекрыть полностью газ европе и устроить им холодомор. пока санкции не снимут- никаких поставок. срыв контрактов- формажор(санкции).
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 16:34
      +3
      Так Британия, это уже и не Европа по сути.. Да и газ на остров мы не поставляем. А с Европой надо посмотреть. Главное на Донбассе мир установить.
      1. Andy
        Andy Сегодня, 16:41
        +1
        их всех комплексом. допустим мелкобритания из норвегии газ получает. германия и прочии из России. прекратить поставки и устроить европе газовый голод. не сможет один источник все покрыть или/и цена взлетит . а это удар по экономике.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 16:45
          +2
          Там источник не один. Африка, Норвегия, Азербайджан, СПГ.. Наша доля около 30%
          1. Andy
            Andy Сегодня, 16:47
            +2
            если б все так радужно было они бы не повизгивали что газпром недопоставляет. и цена бы на газ не взлетела, а просто закупили у других
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 16:54
              0
              Ну, теперь повизгивать не будут. Хлебать полной ложкой проблемы с газом им предстоит. Контракт сейчас разрывать нельзя, судя по их рахитичному поведению. А вот если дальше начнут закручивать...
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:41
      +2
      Раздолбать бандеровскую трубу списать всё на войну и пусть без газа сидят.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 16:56
        0
        А с нашей стороны разве война? Даже принуждения к миру пока нет
  5. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 16:28
    0
    усе сдулась "англичанка" гадить не чем, кишечник пустой)
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 16:39
      -3
      Бабка помёрла, обложка журнала Time показала картонную королеву...
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 16:48
        +2
        Цитата: Танковый пиджак
        Бабка помёрла, обложка журнала Time показала картонную королеву...

        в мировой политике она 0 без палочки, а там хз, мб в ад попросили спуститься санкции адские обсудить)
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Сегодня, 17:02
          0
          Да будет Вам известно, что королевская семья или "фирма" контролирует мировой оборот наркотиков со времён "опиумных войн" , так что не надо ляля...
  6. pavlov viahislav
    pavlov viahislav Сегодня, 16:29
    +4
    Давно пора забить на "дорогих партнеров" и выстраивать нормальную экономическую автаркию. Ресурсы есть, причем в неограниченном количестве. Рынок и потребители - тоже есть. Так чего мешает? Интересы двух десятков долларовых миллиардеров? Перефразируя высказывание Сталина - а сколько у них штыков?
  7. VALERIK_097
    VALERIK_097 Сегодня, 16:29
    +1
    Всё говорит о том,что и санкций-то попросту не осталось,не не так-санкции которые остались,аукнутся бумерангом по бриттам.
  8. Cron
    Cron Сегодня, 16:32
    +2
    "Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", — сказал Путин

    Ну вот серьезно, а что потом делать со страной, которая может их с лица земли стереть? Стопов у России же больше не будет.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:38
      +1
      Цитата: Cron
      "Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", — сказал Путин

      Ну вот серьезно, а что потом делать со страной, которая может их с лица земли стереть? Стопов у России же больше не будет.

      а и черт с ними, тормоза придумали трусы))
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:32
    +3
    . «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины».

    Краина давно не целка... feel
    .Прощай, Украина…
  10. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 16:33
    +3
    А как же мы без запчастей на Бентли и Роллс-Ройсы проживём?
    Мой Роллс-Ройс Фантом испытывает фантомную боль...
    А против Силуминова и Эллочки-людоедки будут персональные санкции? feel
  11. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 16:33
    +2
    Я надеюсь РФ вышла наконец на тропу полной самостоятельности и реализации своих планов развития. Не оглядываясь на англосаксов, их санкции и вопли ЕС под дудку сышыа. Они нас, как ни печально, обманывали десятилетиями, делая лицо кирпичом, как будто ничего не происходит. Пришло время получать заработанное в это самое лицо.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:42
      +2
      Цитата: Wedmak
      Я надеюсь РФ вышла наконец на тропу полной самостоятельности и реализации своих планов развития. Не оглядываясь на англосаксов, их санкции и вопли ЕС под дудку сышыа. Они нас, как ни печально, обманывали десятилетиями, делая лицо кирпичом, как будто ничего не происходит. Пришло время получать заработанное в это самое лицо.

      Судя по выступлению на Совбезе РФ ВВП никаких иллюзий по отношению к Западу не питает.
  12. Чарик
    Чарик Сегодня, 16:35
    0
    Путину на совете какой-то дядя говорил-мы готовы по всем позициям санкций,кто-что сколька-теряет-приобретает,каковы последствия-тех-иных действий,с нашей-ихней стороны.Ни кто ни чего не обьясняет,одни слова в телевизор.Какой-то совет-группа экспертов нельзя создать-чтобы обьясняли стране чего и как делать.
  13. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 16:38
    -1
    Ну Ротенберга за хоккей на олимпиаде вообще стоило на Колыму.
  14. Чарик
    Чарик Сегодня, 16:38
    0
    Не понятно,они своими санкциями-заморозками реальные деньги-золото-какие-то вещи забирают или циферки в компуктере не отдадут?
  15. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:40
    +1
    Можно подумать от этого ничтожного островка будут какие то серьёзные санкции сейчас он чуть больше чем ничто на мировой арене.
  16. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 16:54
    0
    Можно запретить вывод капитала, выплату дивидендов британских акционеров зарубеж. Только в рубли и в экономику РФ.
    Категорическое требование МВФ к России начала 90-х, которое выполняется до сих пор железной рукой нашими денежными властями, Минфином и Центробанком, — никаких ограничений выводу капитала, то есть хождению доллара, запрет на рублевые инвестиции. Это очень хорошо видно по структуре денежной массы, у нас 40 процентов от ВВП при норме 100, потому что в России полностью отсутствует инвестиционная составляющая в денежной массе. В нашей стране есть бюджетные инвестиции, а частных рублевых инвестиций нет. Они нерентабельны. Это политика Центробанка и Минфина по требованию МВФ.
  17. bzbo
    bzbo Сегодня, 16:59
    0
    Газ по 2к им нужен. У них свой есть, они его хотят продавать по 2к, но так чтобы Путин был виноват...