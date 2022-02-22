«После такого списка санкций можно говорить: Прощай, Украина»: британские читатели иронизируют над новым пакетом санкций против РФ

Если это и есть те самые «испепеляющие» санкции, то можно себе представить, как сейчас смешно в Кремле.

Правильно ли мы понимаем, что санкции против Тимченко и Ротенбергов вводятся уже как минимум второй раз? Видимо, других фигур для санкционного списка уже нет.

После такого списка санкций можно говорить: Прощай, Украина…

Британское правительство заявило о вводе нового пакета антироссийских санкций. Судя по тому, сколь оперативно всё было сделано, вряд ли стоит сомневаться в том, что санкционный пакет (сложно сказать, какой по счёту), Лондоном был подготовлен заранее. Но теперь просто нашёлся «повод». Как пишут британские СМИ, официальной причиной введения антироссийских санкций названо «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины».Известно о том, что Соединённое королевство ввело санкции против нескольких российских банков, а также в отношении представителей крупного бизнеса. Речь идёт о Геннадии Тимченко, а также о представителях семьи Ротенбергов. Их (Тимченко и Ротенбергов) считают «близкими друзьям президента России Владимира Путина). Со списком банков, в отношении которых, вводятся санкции, как говорится, «не всё так однозначно». В частности, в опубликованном информационной службой Bloomberg материале, говорится, что правительство Бориса Джонсона ввело санкции против банка «Россия». Однако в этом странность, учитывая то, что ранее так называемые коллективный Запад уже вводил санкции против этого банка, в том числе из-за его деятельности в Крыму.По словам Джонсона, британское правительство «замораживает» активы банка «Россия». Хотя о каких конкретно «активах» идёт речь, мягко говоря, не совсем понятно, особенно если учесть, что о подобного рода замораживании в США и Британии говорилось неоднократно.По данным «Блумберг», под санкции также попали «Промсвязьбанк», Генбанк, Черноморский банк развития и некоторые другие финансово-кредитные организации РФ.Западные эксперты, комментируя введение Британией санкций, говорят, что эти санкции «свидетельствуют о том, что у Лондона просто не осталось маневра для санкционных действий». Несколько комментариев иронизирующих читателей в британских медиа: