Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский лидер обосновал пересмотр границ Украины

5

Российский лидер Владимир Путин обосновал выбранный им курс в отношении Украины, в ходе реализации которого перекраиваются границы государства.


С его слов, Москва безукоризненно соблюдает суверенитет образовавшихся после распада Советского Союза республик. Единственным исключением из этого правила стала незалежная. Как ранее он указал, с самого начала обретения независимости власти этой страны проводили внешнюю и внутреннюю политику, направленную на постепенный разрыв связей и отношений с Россией. И это несмотря на постоянную помощь Кремля, которую он не прекращал оказывать даже в тяжелейшие 1990-е годы. Президент озвучил общую сумму в $250 млрд различных дотаций, которые Киев получил в период с 1991 по 2013 годы.

Итог этой политики украинского руководства был закономерным: страна превратилась в колонию Запада, который использует её для возможного нанесения удара по России. Незалежная фактически была превращена в наступательный плацдарм, подготовленный противниками РФ. Роль неприятеля, которую за годы «независимости» постепенно взял на себя киевский режим, требует особого, исключительного подхода.

Территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой РФ

- заявил Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, обосновав пересмотр границ Украины.
Использованы фотографии:
Сайт президента России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Равик
    Равик Сегодня, 17:13
    +2
    Декоммунизация однако!!!
  2. avib
    avib Сегодня, 17:16
    0
    Итог этой политики украинского руководства был закономерным: страна превратилась в колонию Запада, который использует её для возможного нанесения удара по России. Незалежная фактически была превращена в наступательный плацдарм, подготовленный противниками РФ. Роль неприятеля, которую за годы «независимости» постепенно взял на себя киевский режим, требует особого, исключительного подхода.


    А что с Литвой, Латвией и Эстонией?
    В Эстонии вообще доля русских в населении страны от 25 до 30%.
  3. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 17:17
    +1
    И все таки я был прав! Долги территориями берем.
  4. pavlov viahislav
    pavlov viahislav Сегодня, 17:18
    0
    Про территориальную целостность - у Грузии спросить. Другое дело - почему Россия должна соблюдать территориальную целостность неких эфемерных образований, начертанных на карте исключительно за счет исторической России? Только для того, чтобы всяким ООН и прочим ОБСЕ сделать приятное?
  5. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 17:18
    +1
    Президент озвучил общую сумму в $250 млрд различных дотаций, которые Киев получил в период с 1991 по 2013 годы.

    А Зеля сказал что он никому не должен. laughing И китаю не должен и наглам... Вот наверно Бидон удивился что и ему не должен?