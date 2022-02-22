Территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой РФ

Российский лидер Владимир Путин обосновал выбранный им курс в отношении Украины, в ходе реализации которого перекраиваются границы государства.С его слов, Москва безукоризненно соблюдает суверенитет образовавшихся после распада Советского Союза республик. Единственным исключением из этого правила стала незалежная. Как ранее он указал, с самого начала обретения независимости власти этой страны проводили внешнюю и внутреннюю политику, направленную на постепенный разрыв связей и отношений с Россией. И это несмотря на постоянную помощь Кремля, которую он не прекращал оказывать даже в тяжелейшие 1990-е годы. Президент озвучил общую сумму в $250 млрд различных дотаций, которые Киев получил в период с 1991 по 2013 годы.Итог этой политики украинского руководства был закономерным: страна превратилась в колонию Запада, который использует её для возможного нанесения удара по России. Незалежная фактически была превращена в наступательный плацдарм, подготовленный противниками РФ. Роль неприятеля, которую за годы «независимости» постепенно взял на себя киевский режим, требует особого, исключительного подхода.- заявил Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, обосновав пересмотр границ Украины.