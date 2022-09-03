Жирона – город музеев и двадцати пяти осад

Река Оньяр, что протекает через центр Жироны, со всех сторон застроена домами и делит его на две части: левый берег – это здания современной застройки, а вот правый – это хорошо сохранившийся средневековый исторический центр. Фото автора

Скучаю, Ваня, я, кругом Испания,

Они пьют горькую, лакают джин,

Без разумения и опасения,

Они же, Ванечка, все без пружин.

Владимир Высоцкий «Скучаю, Ваня, я, кругом Испания»

Автовокзал Жироны находится под землей, и это очень удобно, хотя… иногда можно пройти мимо и даже его не заметить! Фото автора

Автобусы каждые полчаса, а затем прямо и направо…

Одна из улиц, что ведет к центру города. Фото автора

Первые достопримечательности – река, дома и мосты

Кафедральный собор Св. Девы Марии. Вид с реки. Фото автора

Одна из улиц еврейского квартала. Все, как в Средние века… Фото автора

Вот эти три объекта следует посмотреть в Жироне обязательно!

Питьевой фонтанчик. Он из «тех времен», и он до сих пор работает! Фото автора

Семь против восемнадцати!

Собор Святой Марии Жиронской – самый большой собор в Европе после собора Святого Петра в Риме. Фото автора

Второй после собора Святого Петра!

Представить себе огромные размеры этого собора вам поможет вот эта фотография… Фото автора

И вот эта! Фото автора

Очень хотелось… попросить у святых отцов лестницу стремянку и сфотографировать эту эффигию сверху. Ведь её вида сверху нет даже в двухтомном издании исторических памятников Европы Дэвида Николя. Но… время поджимало, и пришлось эту идею оставить на потом. Вот победим… покажем им всем кузькину мать, тогда, гм, если уж я туда опять поеду, то будет больше шансов настоять на своем! Пока же имеется только вот такое фото этой во всех отношениях замечательной эффигии. Фото Catedral de Girona

Базилика Св. Феликса. Фото автора

Только кино снимать

Вот она – эта эффигия, без сомнения, относящаяся к XIII веку. И редкой сохранности, если учесть, что во Франции революционеры крушили подряд все эффигии, поэтому целых там осталось очень мало… Фото Museu d'Art de Girona

Эти умилительные фигурки деревянных Мадонн присутствуют в этом музее в большом количестве, что говорит об их исключительной востребованности в эпоху Средневековья. Фото Museu d'Art de Girona

А еще в Жироне много дам с собачками, и они за ними убирают самым тщательным образом!

Сегодня, когда вся Европа словно сошла с ума и страдает то от коронавируса, то пытается, забыв исторический опыт, конфликтовать с Россией, границы закрыты. Хотя очень многие люди, как и раньше, понимают, что мир велик и прекрасен, что он не замкнут на какой-то одной территории, а сокровища культуры не принадлежат какой-нибудь одной стране, а являются достоянием всей нашей цивилизации.И чем раньше там поймут, что мир изменился, и к прошлому возврата уже нет, тем скорее все вернется на круги своя, хотя… уже и на ином уровне. И кто-то непременно вновь поедет отдыхать в солнечную Испанию и захочет увидеть Мадрид и Барселону, где можно и морем наслаждаться, и посетить уникальные музеи. А вот город Жирона – являющийся центром одноименной провинции в автономном сообществе Каталония на северо-востоке страны, почему-то малоизвестен туристам из России. Автомобилисты, едущие по шоссе из Барселоны на юг Франции или с юга Франции в Барселону, обычно объезжают его стороной, туда не сворачивая. А зря, потому что эту «точку на карте» посетить стоит, поскольку город этот… по-настоящему уникален, ну а чем именно, мы вам как раз сейчас об этом и расскажем.Жителей здесь относительно немного – 96 722 человека (на 2011 год), но это как раз и хорошо. Хорошо и то, что большинство туристов привлекают Барселона и Фигерас, а на Жирону не остается ни времени, ни сил, ни денег. Вот почему толпы по городу не слоняются, что не может не радовать. То есть туристы там, конечно, есть. Но мало.Из Барселоны сюда можно добраться на поезде, очень похожем на наши поезда метро, или на автобусе. Автобусы идут каждые полчаса, так что проблемы «туда попасть» не существует.Интересно, что все основные службы и парковки автовокзала Жироны упрятаны под землю. На поверхности стоит… так… небольшая современная «коробка», и не более того. Вокруг большая площадь и совсем рядом железная дорога и железнодорожный вокзал.Если вы не купили туристическую карту, не расстраивайтесь. Заблудиться там нельзя. Во-первых, где центр города можно спросить у таксистов, которые тут же стоят в изобилии. Можно тут же с ними и уехать всего за 7 евро, но можно сэкономить и отправиться пешком вдоль железнодорожной эстакады, оставив её справа от себя, и идти до тех пор, пока эта площадь не закончится. А там нырнуть под эстакаду и по прямым пешеходным улицам идти все прямо и прямо, пока не упретесь в один из мостов через реку. Их всего 11, и какой бы вы ни выбрали – до центра вы дошли!Уже сами эти мосты и открывающиеся с них виды являются одной из культурных ценностей и достопримечательностей Жироны. Дома разноцветные и нависают над рекой, в которой в одном месте плавают утки, а в другом летает просто множество чаек!Вы переходите мост и оказываетесь в хорошо сохранившемся со времен Средневековья историческом центре города, который как раз и привлекает в Жирону любопытных туристов.Здесь время словно застыло, хотя и не везде, но в некоторых местах уж точно, а древность камней просто какая-то осязаемая. Что неудивительно. Ведь крепость на месте современной Жироны на дороге в Галлию существовала уже при римлянах. При них город назывался Герунда. В 714–797 годах здесь жили мавры и построили свои термы, сохранившиеся до наших дней. Карл Великий дважды в 785 и 797 годах отбивал у них город, но мавры упорно пытались его забрать обратно. Но… не вышло.Город стал столицей графства, которое вошло в состав Испанской марки королевства франков. В конце VIII – IX вв. именно отсюда они предпринимали свои походы против мавров. И хотя рядом находилась крепнувшая день ото дня Барселона, до XIII века город сохранял свою автономию.В 1351 году король Арагона пожаловал своему старшему сыну титул герцога Жиронского. Затем титулом «принц Жиронский» стали официально называть наследников арагонской короны. Город богател и уже в XIV–XVI веках стал одним из самых преуспевающих городов в Западном Средиземноморье, причем в нем существовала большая еврейская община. Но в 1348 году город посетила чума и сильно сократила его население.Военная история Жироны впечатляет любого. Город осаждался 25 раз, но взять его неприятелю удалось только в семи случаях. Город то переходил под власть Франции, то вновь становился испанским. Очередная война с Францией началась в 1793 году, а уже в 1809 году после продолжительной осады город был взят войсками маршала Сен-Сира. Тогда в нем из 9 000 оборонявшихся осталось в живых всего половина. Но и французам восьмимесячная осада стоила дорого: они потеряли около 13 000 человек.Экономический подъем Жироны начался в середине XIX века, причем первая улица, освещенная электричеством, появилась здесь в 1886 году. Затем уже с 80-х годов прошлого века город стал одним из центров каталонского туризма и… первым городом, который 4 октября 2017 года решил официально порвать и с правительством страны, и с её королевским двором.Город делит на две части река Оньяр, на левом берегу которой как раз и находится автовокзал и современная застройка, а исторический центр – на правом. И там сохранилось множество средневековых зданий, среди которых кафедральный собор Святой Девы Марии на Соборной площади старого города является главной его достопримечательностью. А все потому, что неф собора, законченный в 1416 году, является вторым по величине среди всех католических соборов в мире после базилики Святого Петра в Риме.Так, ширина нефа собора Сент-Этьен-де-Санс – 15,25 метра, Реймского собора – 14,65 м, неф всем известного Нотр-Дам де Пари имеет ширину всего 15 метров, а вот неф собора в Барселоне – целых 22 м! То есть он лишь на 2 м уже, чем неф в главном соборе католического мира. Какой-то вполне заурядный средневековый город и в нем… вдруг строится такой грандиозный собор!Посмотреть на него вблизи попросту невозможно. Мешает городская застройка, но перед собором есть площадь, с которой к его главному входу ведет лестница в целых 90 ступеней, хотя сама по себе эта площадь очень мала. Зато жители города верят, что с каждым твоим шагом по этой лестнице вверх с тебя списывается один грех. Удобно иметь у себя в городе такую вот лестницу, не правда ли?В соборе от обилия свободного пространства буквально захватывает дух. Причем, если в другие соборы требуют дресс-код, то есть в шортах туда не пускают, и женщинам, одетым по-летнему, приходится напяливать на себя платки и какие-то тряпки вместо юбок, то здесь полная свобода – заходи в чем хочешь.Здесь до сих пор находится еще и серебряная алтарная преграда, чеканная, с украшениями из драгоценных камней, а также стоящий за алтарем трон Карла Великого, вырезанный целиком из алебастра.Словом, интерьер собора ничуть не менее великолепен, чем его монументальный внешний вид. Огромные арки переплетаются под потолком. Алтарные ниши высотой с пятиэтажный дом с позолоченными резными скульптурами удивляют своим количеством! Но, пожалуй, главное его украшение – это старинные, тщательно восстановленные витражи. Есть в нем и орган.Ну и, конечно, там есть старинные гробницы графов Барселоны. А на крышке саркофага одного из них находится рыцарская эффигия графа Рамона Беренгуэра II (ок. 1385), саркофаг которого почему-то вделан в стену… над дверным проемом.Совсем рядом с собором Св. Девы Марии на площади Св. Филиппа находится еще один интересный объект для посещения: первая в Жироне христианская базилика Св. Феликса (или Фелиу) X века – монументальное сооружение в романском стиле, но с готическими нефами и удивительным барочным фасадом.Здесь можно увидеть скульптуру возлежащего Христа XIV века. В аспидную стену базилики вмурованы плиты раннехристианских саркофагов еще IV века. Однако, прежде всего, следует забраться на ее колокольню: с нее замечательный вид на все достопримечательности Жироны. Кстати, пройти и в собор, и в базилику можно по одному единому билету, что удобно.В городе на удивление хорошо сохранились фрагменты крепостной стены (по ней можно гулять и снимать с неё великолепные виды) с воротами, которые можно увидеть на Археологической улице, и рядом же с собором (там все рядом!) находится еврейский квартал из запутанного лабиринта средневековых улиц. Здесь можно посетить сразу три музея – еврейской истории (где сохраняются уникальные документы по сделкам с недвижимостью еще XIII века!), музей истории Жироны и музей искусства.Кстати, в нем тоже есть эффигия, выполненная в традиционно испанской манере, то есть положенная на саркофаг, стоящий на ножках и украшенный по всему периметру гербами усопшего.Все недалеко друг от друга, что тоже очень удобно. А еще, когда вы от обилия впечатлений устанете, можно будет вновь выйти к реке и выпить кофе, глядя на разноцветные домики на ее берегах… Очень необычно уж они тут смотрятся!