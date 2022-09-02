Военное обозрение
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Казахстан приостановил экспорт вооружений и военной продукции до конца августа следующего года

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В Нур-Султане прошло заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министр Республики Казахстан Алихана Смаилова. Как сообщили в пресс-службе правительства страны, на нем было рассмотрено «предложение Минпромторга приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года». Данное предложение членами комиссии было одобрено.


Ранее на Совбезе Казахстана под председательством президента Касым-Жомарта Токаева были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в данной сфере. По итогам заседания президентом были даны соответствующие поручения государственным органам, одно из которых, по всей видимости, и выполнила комиссия по вопросам оборонной промышленности. Заседание Совбеза состоялось сразу после встречи президента Казахстана со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Ранее в казахстанских пабликах появилась информация о якобы имевшей место поставке Казахстаном вооружения Великобритании через иорданскую компанию-прокладку для последующей отправки на Украину. Данные о секретной сделке, которую оценили в 69 млн 520 тыс. долларов, были якобы получены хакерами из документов Главного управления разведки МО Украины. В сообщении из анонимного источника также утверждается, что реализацию казахстанского оружия осуществляет фирма «Техноэкспорт».

Можно предположить, что если информация о «контрабанде» казахстанского оружия на Украину соответствует действительности и об этом узнали в Москве, то у Путина с Токаевым состоялся весьма серьезный разговор. После которого, скорее всего, и было наложено эмбарго на экспорт вооружений из Казахстана.
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Использованы фотографии:
Сайт МО РК
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20 комментариев
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  1. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:03
    +9
    Казахстан приостановил экспорт вооружений и военной продукции до конца августа следующего года

    -Стой! Кто идёт?!
    -Ша! Уже никто никуда не идёт...

    На русской крови нажиться хотели добрые азиатские соседи. Но почему-то быстро передумали.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:14
      +5
      Цитата: Галеон
      На русской крови нажиться хотели добрые азиатские соседи. Но почему-то быстро передумали.

      Седалище-то не железное. В следующий раз, когда Запад надумает в Казахстане Майдан устроить (а то, что было - это далеко не последний раз), Россия может заметить это только тогда, когда Токаева уже за ноги подвесят.

      Токаеву бы насчёт "многовекторности" с Грыгорычем поговорить - он бы казаху много интересного рассказал. В том числе и о том, кто, в случае чего, будет спасать его задницу и кому нож в спину поэтому тыкать не стОит.
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 08:46
        +3
        Там за Токаевым уже молодая поросль сорняков у власти - националистов с мечтой о красивой западной жизни. На Западе отучились (с чего и начинаются убеждения), вернулись домой править и руководить. Экономические приключения Европы и судьба украинской оголтелой клики должны послужить им примером и предостережением.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 08:53
          +1
          Цитата: Галеон
          Экономические приключения Европы и судьба украинской оголтелой клики должны послужить им примером и предостережением.

          Так-то оно да...
          Да только покажите мне - кто, где и когда на чужих ошибках учился? Пока собственной задницей на горячее не сядут - не поймут ничего.

          Да что говорить! Мы и сами такие - но нас, слава богу, 90-е многому научили.
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 07:03
    +7
    Ну да, когда союзничков по одкб за руку поймали, на поставках укрорейху.
    Видимо ВВП на недавней встрече с Токаевым , тыкнул ему в рожу факты.После чего видимо пообещал, что новоиспеченному баю может стать очень грустно, если тот продолжит.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:02
      +1
      Да в Казахстане и продолжают сходную с бандерлогской русофобской политикой .Некоторые факты просачиваются из телеграмм.
  3. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 07:03
    +1
    Это же "зрада"! Контробандный маршрут для Украины прикрыли...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:12
      +1
      Цитата: aleks neym_2
      Контробандный маршрут для Украины прикрыли...

      ну наконец-то! А то взяли моду всякие там новообразования с Россией спорить!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    +6
    Заседание Совбеза состоялось сразу после встречи президента Казахстана со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
    Фокусы Казахстана с оружием для Украины очевидно серьезно расстроили нашего президента. Токаеву сделали "предложение" (предостережение), от которого тот не смог отказаться и по прилету сразу собрал заседание Совбеза.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 07:14
      -2
      Этого мало.
      Еще бы и вернуть уже отгруженное.
      Но "международнве правила" гласят:что с воза упало-то пропало
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:11
    +1
    Если бы еще русофобов в Казахстане так придавили было бы совсем хорошо... надо что то с этим явлением делать.
    1. kim
      kim Сегодня, 07:17
      +3
      подождём окончания горячей фазы СВО
      вообще, пора русские земли, разбазаренные большевичками, собирать
      с Крыма начали, окраиной продолжаем ...
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:19
    +1
    Заседание Совбеза состоялось сразу после встречи президента Казахстана со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
    Почаще нужно на ковер, всех в очередь. feel Мы им оружие как союзникам в пол цены, да в кредит, а им нал подавай! angry
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:36
    0
    Казахстан приостановил экспорт вооружений и военной продукции до конца августа следующего года
    Кстати ... а они сами шо то выпускают военное? Такое, что кому то надо, могут купить? Или опять хотят продать советское\ российское??? Очередные хитрованы ... за бабки, ничего другого там и нет, хотя получается очень гадко, неприемлемо.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:39
    +2
    Накрутили хвост лисе Токаеву. Но следить надо, эти товарищи большие "хозяева" своим словам.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:17
      +1
      Цитата: Пленник
      эти товарищи большие "хозяева" своим словам

      Конечно, хозяева. Захотел - слово дал, захотел - взял.
  9. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 08:13
    -2
    Подробности в студию.
    Что прошла продажа и к бабке не ходи.
    Хотелось узнать что именно. Это же не вагон с углем. И что производит Казахи? Что за оружие?
    Получается продали Российское оружие, которое закупил Казахстан для себя?
    1. ШВЕДский_стол
      ШВЕДский_стол Сегодня, 08:28
      +1
      Некоторвыен виды вооружений Казахстан производил по лицензии. У них в частности турецкие броневики, израильские автоматы и беспилотники. Что то из России.
  10. ШВЕДский_стол
    ШВЕДский_стол Сегодня, 08:26
    +1
    Правильно. Союзнички фиговы..им надо флаг поменять будет на флаг хитросделанных.
  11. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 09:05
    +2
    Цитата: Галеон
    На русской крови нажиться хотели добрые азиатские соседи. Но почему-то быстро передумали.

    Просто утырку-Токаеву дали понять, что Казахстан может вернуться в родную гавань, если поставит оружие в свинорейх.
    Так и надо поступать с прхввостнями укронацистов.