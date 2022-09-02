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Пистолет с радиальными направляющими. «Русская дуга» против стереотипов. Инновации и реальность

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Предисловие


«Аналогов нет!» – так говорят обычно, когда речь идёт о чём-то абсолютно новом и прогрессивном.

В предыдущей статье «Концепция пистолета. Взгляд в новом ракурсе», знакомящей читателей с совершенно новым принципом устройства пистолета – радиальными направляющими затвора (РНЗ), говорилось как раз обратное – аналоги есть. Действующие! И немало...

И на основе приведённых аналогов, в максимально доступной для понимания форме – по «методу аналогий» – было доходчиво и убедительно показано, что этот парадоксальный и предельно простой принцип, обеспечивающий ни много ни мало существенное превосходство над всеми классическими пистолетами, вполне осуществим и работоспособен.

Пистолет, если рассматривать его не просто как «компактное оружие ближнего боя», а как инженерно-техническую задачу – это своего рода «теорема Ферма» в оружейной механике, принципиальный объект для разработки, на котором до степени «бритвенной заточки» оттачивается остриё конструкторской мысли.

Совокупность противоречивых, порой взаимоисключающих требований создаёт сложнейший, но тем более интересный для конструкторского поиска клубок проблем.

В подобном «поиске прорывных решений проблемных технических задач» для конструктора на первый план прежде всего выходит главная проблема разработчика – умение преодолевать глубоко укоренившиеся стереотипы мышления.

Именно с этой проблемой проблем пришлось вплотную столкнуться в изучении новой, исключительно парадоксальной и вместе с тем предельно простой идеи – принципа радиальных направляющих затвора пистолета.

Новизна и парадоксальность радиальных направляющих (далее – РН), выполненных по кривой, при первом знакомстве накладывает дополнительную сложность в понимании этой идеи. Сказываются психологические факторы стереотипов и инерции мышления, сложности преодоления укоренившихся штампов и шаблонов. Людьми с консервативным складом ума подобные идеи воспринимаются нередко как «возмутительное кощунство», как «неслыханное посягательство на некие священные идеалы». А уж позволить, чтобы какие-то там жалкие интеллектуальные недомерки-изобретатели возомнили себя «гениями человечества»... Ну нет! Этим строгим блюстителям отнюдь «…не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери»…


Рис. 1. Пистолет с радиальными направляющими

Однако при более внимательном рассмотрении пистолет с радиальными направляющими оказывается отнюдь не «болезненной фантазией воспалённого ума» очередного горе-изобретателя. А обоснованность и логичность применения направляющих, выполненных по пологой дуге окружности большого радиуса, становится очевидной в силу целого ряда достигаемых существенных преимуществ.

Таков ход истории. Процесс ломки старых стереотипов.

В конце девятнадцатого века два выдающихся человека из Германии также на протяжении целого ряда лет подвергались остракизму и осмеянию за то, что осмелились к конной карете приделать двигатель внутреннего сгорания. Их звали Карл Бенц и Готтлиб Даймлер. Теперь без автомобиля современную цивилизацию представить невозможно! А где же теперь все те оголтелые «осмеятели»?

Принцип


Физический смысл РН заключается в том, что, как и в случае прямолинейных направляющих (ПН), каждая точка направляющих затвора при его движении по радиусу сопрягается с ответной поверхностью направляющих рамки. Это является следствием фундаментального и естественного геометрического свойства окружности, как совокупности точек, равноудалённых от центра. Других подобных линий, отвечающих этому свойству, нет, что вполне очевидно.

Благодаря этому свойству контакт направляющих происходит по всей поверхности, в отличие, например, от ломаных направляющих (пистолет ХРБ-88 калибра 0.22LR), где при их взаимном перемещении в любом случае возникает лишь точечный контакт, что при достаточно мощном боеприпасе способно привести к расклёпыванию поверхности направляющих и снижению их живучести.

Как следует из теории, движение затвора определяется в первую очередь движением его центра масс.

Также известно, что с точностью, достаточной для инженерных расчетов, движение тела под углом до 10° в определённых случаях может приравниваться к движению по прямой. Обосновано это тем, что косинус 10° равен 0,985, что означает уменьшение осевой силы (отдачи) всего лишь на 1,5 %, а синус 10°, определяющий возникновение дополнительной (поперечной) силы, вызывающей трение на направляющих, равен 0,17, т. е. 17 %. Если умножить эту цифру на коэффициент сухого трения «сталь по стали» f ~ 0,1, мы получим всего 1,7 % от усилия отдачи, что ничтожно мало. Говоря фигурально – это как рубль без двух копеек.

В контексте данной статьи весьма уместно напомнить об этом понятии, взятом ещё из азбучных основ институтского курса.

И напомнить о нём не только иным «диванным знатокам-экспертам», забывшим даже тангенс 45°, но и отдельным специалистам-профессионалам, похоже, так и не приобщённым к данным «святым академическим истинам». И поэтому не способных иной раз отличить редкий алмаз от обломка простой стекляшки, швырнув его в ближайшую лужу…

Именно в этом понятии кроется один из главных ключей к пониманию принципа.

На рис. 1 представлена компоновочная схема пистолета с РН.

В данной схеме специально для сведения к минимуму поперечной составляющей усилия отдачи радиус направляющих увеличен настолько, что угол касательной к дуге радиуса в точке ЦМ затвора (см. рис. 1) равен всего 2,35°, т. е. принят очень пологим.

Его синус sin 2,35° = 0,04 , т. е. всего 4 %, что в практике технических расчётов принято считать пренебрежимо малым. К тому же согласно формуле силы трения синус, условно говоря, умножается на коэффициент трения f ~ 0,1 (без смазки).

Сила трения в поперечной проекции составит при этом в среднем всего ок. 0,4 % от усилия отдачи, достигая максимум 1,2 % при сильном загрязнении (f ~ 0,3).

Как известно, коэффициент трения в зависимости от условий смазки или степени загрязнения оружия может изменяться от 0,02 до 0,3 , т. е. на 1 500 %. Имеет ли значение на этом фоне столь малое изменение – вопрос скорее риторический.

Причем речь здесь идёт лишь о силе трения, возникающей во время движения пули по каналу ствола, т. е. при смещении затвора примерно на 3 мм. Далее затвор движется чисто по инерции, аналогично обычным пистолетам, перемещаясь по общепринятым направляющим рельсового типа, проверенным на практике и работоспособным в т. ч. и в затруднённых условиях эксплуатации.

На рис. 2 также показано, что общий угол поворота затвора при откате пренебрежимо мал и составляет всего 1,6°.

Пистолет с радиальными направляющими. «Русская дуга» против стереотипов. Инновации и реальность
Рис. 2. Затвор в положении отката

Близкие аналоги – системы с движением затвора по наклонным направляющим (далее НН), о которых сказано в статье «Концепция пистолета. Взгляд в новом ракурсе» имеют следующие параметры:

– у ПП MAS-38 угол наклона направляющих 4,2° (sin 4,2° = 0,07);
– у ПП «Яти-Матик» – более 5° (sin 5° = 0,09);
– у экспериментального пистолета Рэнди Нерони – 10° (sin 10° = 0,17).

При этом данные системы, в первую очередь ПП «Яти-Матик» и MAS-38, прошли официальные испытания и, что особенно важно – за многие десятилетия доказали свою работоспособность.

В варианте РН движение затвора в среднем почти в два раза более пологое, а, следовательно, осуществимость и работоспособность тем более не должны вызывать сомнений.

Важно отметить также, что передняя часть ствола, проходящая в дульном отверстии затвора, совершает минимальные вертикальные колебания по дуге РН. При наклонных направляющих (НН) картина менее благоприятная.

Вывод: в данном исполнении РН в сравнении как с прямолинейными направляющими (ПН), так и с наклонными (НН), имеют минимальное отличие, которым можно обоснованно пренебречь. Поперечные силы увеличиваются не более чем на 4 %, поэтому РН осуществимы и работоспособны, ожидать существенного снижения надёжности, в т. ч. в условиях сильного запыления по сравнению с обычными пистолетами, оснований нет.

Преимущества РНЗ. Качества и потребительские свойства, превосходящие имеющиеся на рынке аналоги


Применение РН в конструкции пистолета позволяет поднять затыльник рукоятки существенно выше, чем у классических пистолетов. За счет этого изменения формфактора одновременно достигается целый ряд качественно важных существенных преимуществ над имеющимися на рынке аналогами.

1. Наиболее важное преимущество РН заключается в уменьшении высоты оружия в среднем на 20 мм по сравнению с существующими аналогами.

При этом обеспечивается полный хват рукоятки (рис. 6).


Рис. 3. Габарит по высоте и размер рукоятки

Данное преимущество объединяется с преимуществом в эргономике рукоятки по п. 3 ниже, значительно дополняющим его. Несколько забегая вперёд, приведём его: «…за счёт поднятого затыльника форма рукоятки становится аналогичной спортивным пистолетам и анатомически наиболее удобна при удержании и прицеливании».

Это обеспечивает конкурентное превосходство над всеми классическими пистолетами и особенно важно для компактных пистолетов скрытого ношения, представляющих важнейший сегмент рынка.

В качестве доказательства на рис. 4. наглядно представлено преимущество по высоте габаритно-эргономического макета пистолета с РНЗ в сравнении пистолетом ТТ.


Рис. 4. Преимущество по высоте. Сравнение габаритов по высоте ММГ ТТ и габаритного макета пистолета с РНЗ

В качестве примера можно привести пистолет «Глок-19» компакт-класса, имеющий высоту 128 мм, и «Глок-26» класса «субкомпакт» высотой 106 мм.

Ради компактности по высоте рукоятка «Глок-26» укорочена на 22 мм даже в ущерб удобству удержания.

В противовес этим моделям, пользующимся наибольшей популярностью на мировом рынке КСО, компактный пистолет с РНЗ (см. рис. 3) имеет высоту субкомпактного пистолета, равную 105 мм при полном хвате рукоятки.

Вывод: таким образом в компактности по высоте пистолет с РНЗ имеет явное превосходство над лидером рынка пистолетом «Глок-19» на 20 %.

2. Выигрыш в снижении плеча отдачи (далее – ПО).

Пистолет «Глок-19» имеет плечо отдачи ПО = 20 мм. Однако это лишь условное ПО, равное расстоянию от верхней части затыльника рукоятки до оси ствола.

Истинное плечо отдачи (ИПО), влияющее на подброс оружия, измеряется от середины лучезапястного сустава, и оно больше условного примерно на 60 мм.

Т. обр. ИПО «Глока» будет равно 60+20 = 80 мм.

У пистолетов с РНЗ ПО = 3…0 мм. Следовательно, ИПО будет меньше на 17…20 мм и составит от 63 до 60 мм.

Из этого следует, что пистолет с РНЗ превосходит пистолет «Глок-19» по величине ИПО от 27 до 33 %, [u]что существенно.

Пропорционально этим цифрам уменьшается и подброс оружия при стрельбе, сокращая время на производство следующего точного выстрела.

У пистолета «Стриж» (Strike One) плечо отдачи равно 12 мм, а ИПО соответственно равно 72 мм. В данном случае превосходство составляет от 14 до 20 %, что также существенно.

3. Улучшение эргономики рукоятки. За счёт поднятого затыльника форма рукоятки становится аналогичной спортивным пистолетам и анатомически наиболее удобна при удержании и прицеливании.

Данное преимущество в эргономике также существенно.

4. Низкая линия прицельных приспособлений на затворе (рис. 5).

Как показало изучение габаритно-эргономического макета, это свойство примерно на 20…25 % уменьшает амплитуду боковых колебаний прицельных приспособлений при прицеливании и делает заметно более удобным и быстрым наведение и прицеливание.

Пистолет по ощущению более жёстко удерживается в руке. Предположительно, это может несколько ускорить производство первого выстрела и повысить точность пистолета.

Вероятно улучшение и в интуитивной стрельбе, что требует дополнительное проверки.

Данное преимущество предлагается также отнести к существенным.


Рис. 5. Вид в прицел. Низкая линия прицельных приспособлений. Сравнение габаритного макета и ММГ пистолета ТТ

5. Значительное улучшение балансировки оружия за счет низкого расположения его центра тяжести, благодаря опусканию группы деталей «затвор-ствол» весом порядка 400 г примерно на 20 мм ниже, что недостижимо для классических пистолетов.

Это способно оказать некоторое положительное влияние на удобство прицеливания и манипуляций с оружием, в том числе при боковом переносе точки прицеливания (в спортивных пистолетах балансировке и низкому положению Ц. М. уделяется серьёзное внимание).

Данное свойство выявлено при изучении габаритно-эргономического макета и не очевидно для специалистов, поскольку среди классических пистолетов подобных аналогов нет (исключение – некоторые спортивные пистолеты).

Рис. 5 косвенно даёт некоторое представление о том, что затвор вместе со стволом не возвышается над рукой в качестве «инерционной массы», а максимально утоплен вниз. Масса затвора 300 г, ствола – более 100 г.

Данное преимущество предлагается также отнести к существенным.


Рис. 6. Удержание в руке габаритного макета пистолета с РНЗ. Полный хват рукоятки

6. Высокая подача патрона в патронник. Благодаря движению досылающего выступа затвора по дуге с некоторым подъёмом вверх, достигается почти прямая подача патрона из магазина в патронник, т. к. дно верхнего патрона в магазине можно расположить выше на 2…3 мм без риска двойной подачи, а передним концом патрон имеет наклон вверх к патроннику. Повышается надёжность досылания патронов с любыми видами пуль.

Данное преимущество предлагается также отнести к существенным.

7. Дополнительное снижение подброса пистолета. В пистолете с РН центр тяжести затвора смещён заметно выше (рис. 2), и в момент выстрела возникает не только усилие отдачи вдоль оси ствола, но и вращательный момент на плече 5,8 мм (см. на рис.) между осью ствола и центром тяжести затвора, дополнительно препятствующий подбросу дульной части пистолета.

Данное свойство требует экспериментальной проверки.

8. Угол поворота затвора при откате (рис. 3), составляющий 1,6°, дополнительно уменьшает величину подброса прицельных приспособлений, т. к. вычитается из общего угла подброса дульной части. Данное свойство не является существенным, но играет некоторую положительную роль.

Некоторые из этих свойств, а именно – 4, 5, 6, не были очевидны и выяснились лишь в результате изучения изготовленного автором габаритно-эргономического макета пистолета с РНЗ.

Помимо указанных выше преимуществ, выявленных в процессе изучения принципа РНЗ, в формате компьютерной 3D-модели с учётом специфических особенностей применения принципа РНЗ проработана конструкция и компоновка ряда общих механизмов и опций пистолета на уровне самых современных требований к короткоствольному оружию.

Вывод


На основе анализа представленных преимуществ можно сделать вывод о достоинствах принципа и о существенном превосходстве новой концепции радиальных направляющих затвора над пистолетами, основанными на концепции пистолета «Глок».



Автор:
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59 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 04:51
    +18
    Если честно - никогда с подобной концепцией не сталкивался. Было интересно!
    Всем доброго утра, Автору спасибо!
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:26
      +6
      Цитата: Коте пане Коханка
      Если честно - никогда с подобной концепцией не сталкивался. Было интересно!
      Всем доброго утра, Автору спасибо!

      Да на ВО как минимум одна статья была, около года назад. Автор молодец, свою линию гнёт.
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 07:28
        +2
        Да на ВО как минимум одна статья была, около года назад.

        Я видимо пропустил.
  2. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 05:00
    +2
    Криволинейные поверхности сложнее обрабатывать,чем прямолинейные, а выигрыш в удобстве удержания оружия это для спецназеров. Так мне кажется!
    1. Монар
      Монар Сегодня, 05:23
      +13
      А станку с ЧПУ не всё равно прямо или криво?
      1. mmaxx
        mmaxx Сегодня, 06:08
        +7
        Абсолютно пофигу. В одном случа линейная интерполяция в другом круговая. Программа отличается одной циферкой после G.
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:28
        0
        Цитата: Монар
        А станку с ЧПУ не всё равно прямо или криво?

        Станку может и пофиг, а вот с упрочнением поверхности пар уже придётся заморачиваться. Как мне кажется.
        1. Bobik012
          Bobik012 Сегодня, 08:25
          +2
          Станку пофигу. Конструктору и технологу весьма не пофигу. Усложняется кострукция как таковая. Вводятся дополнительные детали. Сильно усложняются манипуляции с пистолетом (сборка/разборка и т.п.). Всё это ради весьма сомнительного выигрыша в эргономике (эргономика - весьма субъективное понятие). Не стоит овчинка выделки
          1. Монар
            Монар Сегодня, 11:49
            +2
            Из всех пистолетов, что я держал в руках, знаю только ПМ. Ну будет там затвор не по прямой, а так как в статье двигаться. Где усложнение конструкции?
            Строго не судите. Эксперт на уровне дивана. :)
            1. Bobik012
              Bobik012 Сегодня, 12:48
              0
              Возьмите ПМ. Согните направляющие. И попробуйте вставить затвор. Прикинули, как это будет выглядеть? С учётом, что затвор тоже кривой. Как будет гильза экстрагироваться? Взведётся ли курок? Очень многое усложнится. И без снижения надёжности не обойдётся
              1. Монар
                Монар Сегодня, 12:55
                +1
                Мда. Действительно. Если просто ПМ переделывать, то фигня получится. :)
    2. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 06:10
      +1
      Сомнительно, что пазы сейчас шлифуют. А фрезеровать - бещразлично. Трудно представить сейчас одну операцию на универсальном фрезерном, если другие делаются на ЧПУ.
      Делать новый пистолет под старую технологию можно. Но зачем? Тогда проще делать старые пистолеты и мозги не парить. А современное оснащение без ЧПУ представить как-то сложно. Мазохизм получается.
      Может я испорчен ЧПУ?
  3. Попенко
    Попенко Сегодня, 05:14
    +7
    Все настолько логично, что возникает вопрос - а в чем подвох?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 09:13
      +1
      В инерции мышления. "Что было хорошо для наших предков - хорошо и для нас, всяким ересям здесь не будет места".
  4. older
    older Сегодня, 05:24
    +8
    Не знаю не встречал, но сама идея интересная,должна максимально опустить линию прицеливания и снизить отдачу. На мой взгляд перспектива есть
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:29
      +3
      Цитата: older
      Не знаю не встречал, но сама идея интересная,должна максимально опустить линию прицеливания и снизить отдачу. На мой взгляд перспектива есть

      Новизна только в криволинейности и некотором снижении отдачи. Впрочем автор признаёт и приводит как пример МАТ-38 и Ятти-Матик.
  5. михаил3
    михаил3 Сегодня, 06:03
    0
    И на основе приведённых аналогов, в максимально доступной для понимания форме – по «методу аналогий» – было доходчиво и убедительно показано, что этот парадоксальный и предельно простой принцип, обеспечивающий ни много ни мало существенное превосходство над всеми классическими пистолетами, вполне осуществим и работоспособен.
    Ничего подобного в предъидущей статье показано не было, что нашло отражение в комментариях к ней. На комментарии автор отвечал очень нервно) И написал следующую статью уже с потоком самовосхвалений, стремясь превосходными эпитетами "украсить" весьма спорную идею.
    Все так же непонятно, как именно будет парироваться момент "распиливания"верхней частью ствольной коробки нижней частью. В классической схеме вектор движения частей пистолета совпадет с вектором движения пули. В результате происходит равномерный износ деталей механизма, равномерная компенсация усилия пружиной и т.п.
    В предложенной схеме вектор движения пули идет по касательной к механизму. В результате по большей части площади дуги детали станут тереться друг о друга, и не просто так, а ударом, который создает выстрел. Результат - быстрый и неравномерный износ механизма, заклинивание и т.д. Наверное, первые 5-10 выстрелов и вправду выйдут неплохими...
  6. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 06:07
    +2
    Почему бы и нет? Проверить практикой. Современному станку все равно какие пазы фрезеровать. Пластик лить - тем более.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 07:32
      +3
      Цитата: mmaxx
      Почему бы и нет? Проверить практикой. Современному станку все равно какие пазы фрезеровать. Пластик лить - тем более.

      Проблемой возможно станет не производство, а работа механизмов пистолета во время выстрела.
      Как минимум другие требования к материалам.
      1. mmaxx
        mmaxx Сегодня, 13:41
        +2
        Любые механизмы надо проверять. Уж, казалось бы, сейчас сделать работоспособное оружие не проблема. А не у всех получается и сейчас.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:36
    +1
    Цитата: older
    Не знаю не встречал, но сама идея интересная,должна максимально опустить линию прицеливания и снизить отдачу. На мой взгляд перспектива есть

    Да, вы правы, но.....
    Физический смысл РН заключается в том, что, как и в случае прямолинейных направляющих (ПН), каждая точка направляющих затвора при его движении по радиусу сопрягается с ответной поверхностью направляющих рамки.
    Это в теории. А на практике, две Цилиндрические поверхности будут соприкасаться в точке. requestЧто касается плоской поверхности, то там контакт будет "полный", если не считать перекосов и износа. request
    Это является следствием фундаментального и естественного геометрического свойства окружности, как совокупности точек, равноудалённых от центра.
    Да, да, да, свойств фундаментальных и естественных у окружности, да на чистом листочке.... recourse
    1. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 13:44
      -1
      Эти цилиндрические поверхности будут соприкасаться ровно в таком же количестве точек, что и прямолинейные. Что две цилиндрические поверхности, что две плоские соприкасаются в трех точках.
      1. mmaxx
        mmaxx Сегодня, 16:04
        0
        Обоснуйте минус! Две ПОВЕРХНОСТИ НЕ МОГУТ взаимодействовать в точке. Мыслить надо в объеме, а не на плоскости.
        Иначе отминусую из принципа. Хотя оппонентов не минусую.
    2. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 16:05
      0
      Обоснуйте минус! Две ПОВЕРХНОСТИ НЕ МОГУТ взаимодействовать в точке. Мыслить надо в объеме, а не на плоскости.
      Иначе отминусую из принципа. Хотя оппонентов не минусую.
  8. mad big
    mad big Сегодня, 06:54
    +2
    Полапать бы это! Да еще и побегать с ней в тире и на полигоне. Только тогда можно понять хороша она или нет. Яти Матик не зря был сделан.
  9. km-21
    km-21 Сегодня, 07:04
    +2
    Утверждение автора о снижении подброса ствола по сравнению с классикой ошибочно. При движении затвора назад криволинейные направляющие придают ему импульс направленный вверх. Соответственно задняя часть рамы получает импульс направленный назад и вниз. Очевидно, что этот импульс будет увеличивать подброс ствола.

    Но это еще пол-беды. Главная беда в больших динамических нагрузках на радиальные направляющие в момент начала отдачи. Импульс отдачи пытается двигать затвор строго назад, а радиальные направляющие заставляют затвор двигаться вверх. Причем кривизна радиальной траектории движения затвора нарастает мгновенно, что приводит к очень большим нагрузкам на направляющие в начале движения затвора и снижению нагрузки после стабилизации скорости движения.

    Чтобы устранить этот недостаток, направляющие должны иметь не радиальную форму с постоянной кривизной, а спиральную с нулевой кривизной в начале хода и плавным нарастанием кривизны по мере движения отдачи. Такая форма позволит избежать фактического утыкания затвора в раму в самом начале хода и плавно распределить импульс поворота затвора по всей траектории его полного хода.

    Но с другой стороны спиральная форма направляющих значительно усложняет производство такого пистолета и ухудшает его надежность в жестких условиях эксплуатации. Поэтому все его преимущества перед прямолинейной классикой оказываются достаточно спорными.
    1. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 13:47
      +2
      Задняя часть рамы, как раз получае импульс назад-вверх. Что в теории способствует УДЕРЖАНИЮ ствола ближе к линии прицеливания. В теории. На практике ствол может даже клюнуть вниз. Что в общем неплохо. Цель не теряется.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 15:33
        0
        Цитата: mmaxx
        Задняя часть рамы, как раз получае импульс назад-вверх.

        Любопытно было бы услышать обоснование этого парадоксального (ИМХО) вывода. Как я понимаю, отдача гильзы стремится двигать свободный затвор строго назад. При этом затвор взаимодействует с направляющими, которые изменяют его траекторию по направлению вверх. Согласно 3-му закону Ньютона если затвор получает импульс вверх, то рама получает противоположный импульс, то есть вниз. Соответственно ее задняя часть идет вниз, а вся конструкция поворачивается передом вверх.

        Если Вы не согласны, приведите свои рассуждения для всеобщего обозрения.
        1. mmaxx
          mmaxx Сегодня, 15:54
          +1
          Ствол, в общем случае, подпрыгивает, прежде всего, от импульса исходящих газов и пули. Затвор воздействует только в крайней задней точке при остановке. Подброс, как правило происходит от того, что есть плечо. Импульс толкает ствол назад, а рука упирает пистолет ниже ствола. Плечо, сила, момент. Момент подбрасывает конец ствола.
          В этой схеме удар затвора направлени немного вверх в заднюю часть рамки. Создается небольшой момент, действующий против основного момента от вылета пули и тд. Ну, и ствол ниже. И плечо тоже меньше. Это снижает момент. А т. к. патрон одинаков, то импульс тоже. Свою роль, конечно, играет масса. Легкий пистолет резче отдается.
          В любом случае, понижение ствола для точной стрельбы в тире - хорошо. Но практики боевой стрельбы должны сказать свое слово. Если этот пистолет потребует поменять привычки, то может быть забракован практиками. Но тут вопрос к ним wink
          Тут же целый комплекс привычек и рефлексов. Может понравится, а может нет.
          Идея хорошая. Попробовать бы. Плохо, если идея не получит обоснования от какой-нибудь другой вещи. Типа какого-то своего запирания ствола.
    2. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 16:06
      0
      Ну, и спиральные поверхности просто заклинят.
  10. fiv
    fiv Сегодня, 07:24
    +1
    Я как-то не уловил момент, в котором появились пресловутые 20 мм превосходства. Говорили-говорили про доли процентов, а потом - бац! -
    "1. Наиболее важное преимущество РН заключается в уменьшении высоты оружия в среднем на 20 мм по сравнению с существующими аналогами.". Откуда они взялись, эти 20 мм революции?? Подъем затвора автор рассчитал, как 3 мм.
    Или автор чего-то недоговаривает, или одно из двух.
    1. solar
      solar Сегодня, 09:03
      +2
      Откуда они взялись, эти 20 мм революции??

      Он сравнивал с ТТ, у которого возвратная пружина находится под стволом. У самого автора же, судя по макету, она находится на стволе. Вот вам и лишние 20 мм.
      Пиарщик знает как подать продукт!:)))
      1. fiv
        fiv Сегодня, 09:30
        0
        После ловли тысячных в синусе - косинусе 20 мм из фотографии с ветераном - ненаучно. К тому же революционное изделие толще ТТ раза в полтора. А так - дебютная идея не роскошная, но плодотворная
        1. mmaxx
          mmaxx Сегодня, 13:48
          +2
          Все 9 мм пистолеты толще ТТ. Очень сильно.
          1. solar
            solar Сегодня, 16:25
            -1
            Далеко не все.
            Ругер, к примеру. 23 мм ширина, он тоньше ТТ, который 28 мм.


            Толще те, у которых не однорядный магазин. Но и патронов в магазине у них больше.
            1. mmaxx
              mmaxx Сегодня, 16:30
              +1
              Так тут карманник. Думаю, что отдача у него зверская. Что для пистолета, применяемого в упор несущественный недостаток.
              Нормальные пистолеты толстые. Такие поленья бывают...
              1. solar
                solar Сегодня, 18:16
                0
                На вас не угодишь:)
                "Нормальный " пистолет Кольт1911 (30 мм ширина) под патрон 9 мм и даже под патрон 45 калибра всего на 2 мм толще ТТ.
                Ширина пистолета во многих случаях определяется толщиной магазина. Если магазин однорядный- то он тоньше, если двухрядный- толще.
                Глок 17 на 17 патронов в магазине (у ТТ 8 патронов)- ширина 33 мм, на 5 мм толще ТТ.
                Глок 19, магазин на 15 патронов- ширина 30 мм, всего на 2 мм больше чем ТТ.
                1. mmaxx
                  mmaxx Сегодня, 18:57
                  0
                  Я ж не пытаюсь выспорить все до упора. ТТ тонкий, плоский. Но все же основные ходовые пистолеты под 9 мм довольно толстые. Что не исключает таковых и тонких.
      2. mmaxx
        mmaxx Сегодня, 16:08
        +1
        Неее.. Ну, у большинства пистолетов пружина снизу.
        ТТ просто входит в их число.
  11. Михаил_Николаевич
    Михаил_Николаевич Сегодня, 07:56
    +2
    Проблема старого шаблонного, зашоренного мира, что не позволяет видеть смысл, истину большого Мира.
  12. km-21
    km-21 Сегодня, 08:02
    +4
    Вдогонку к предыдущему моему комментарию хочу отметить еще один очень существенный недостаток концепции. Он заключается в увеличении влияния подброса ствола на точность выстрела.

    В классическом пистолете с прямолинейными направляющими отдача двигает свободный затвор строго назад. При этом движение затвора очень слабо влияет на положение остальных частей пистолета и ствола с движущейся по нему пулей в том числе. И только в самом конце своего хода затвор передает энергию своего движения остальным частям пистолета и через сжатую возвратную пружину подбрасывает их вверх. К тому моменту пуля уже улетела и подброс пистолета ее никак не касается.

    В пистолете с криволинейными направляющими взаимодействие затвора с рамой начинается с самого первого миллиметра движения затвора. Как только затвор начал движение назад и вверх, все остальное соответственно тоже пришло в движение назад и вниз. А пуля это время еще не покинула канал ствола. Поэтому слишком ранний подброс несомненно ухудшает точность выстрела.
    1. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 13:55
      +1
      Здесь есть какая-то штуковина, запирающая ствол и затвор снизу. Так что нет свободного затвора. А значит и в движение все приходит после выхода пули из ствола.
      В этой штуковине самая и проблема. От таких запирателей все давно отказались. Реально остались браунинговые схемы опускания задней части ствола и сцепления различными выступами на стволе или поворот затвора с личинками.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 15:36
        0
        Цитата: mmaxx
        Здесь есть какая-то штуковина, запирающая ствол и затвор снизу.

        Нету там никаких штуковин запирающих затвор. Запираемый затвор практически не применяется в автоматических пистолетах. Исключение - Десерт Игл. Все остальные со свободными затворами.

        Для привода автоматики оружия с запираемым затвором нужен газовый двигатель с системой газоотвода, затворной рамой с поршнем и собственно затвором, взаимодействующим со ствольной коробкой путем замыкания личинки на боевые выступы ствольной коробки. Ничего подобного у данного пистолета нет.
        1. mmaxx
          mmaxx Сегодня, 15:47
          0
          Ролик посмотрите. Внимательно.
          А чем запирается полусвободный затвор на пистолетах? Ничем что ли? Издеваетесь? Например, Кольт 1911 - пазы на стволе и затворе. Глок - выступ ствола за край окна выброса гильз. Еще написать?
  13. solar
    solar Сегодня, 08:51
    +1
    особенно важно для компактных пистолетов скрытого ношения

    Ну что тут скажешь. Компактный пистолет скрытого ношения размером с ТТ (что видно на рис.4) мигом вытеснит Глок 26 с рынка. Поделом австрийцам, а чё они задаются:)).
    А если серьезно, то
    1. Представленный эскиз явно не соответствует изготовленному макету и скорее вводит в заблуждение.
    2. На макете часть затвора уходит внутрь рамки (открыта только передняя часть затвора, рис.6). А это значит, что по макету реальный пистолет изготовить не удастся- задняя часть затвора при ходе назад будет упираться в ладонь (на макете видно, что затвор в заднее положение сдвинуть нельзя, мешает задняя часть рамки). И все идея проверки и сравнения размеров с помощью макета- не соответствует реальности, так нельзя по макету сделать реальный пистолет.
    3. Размер затвора связан с его массой. Добавлением кривизны высота затвора уменьшается- а соответственно и масса. Реальный затвор придется делать выше. Что приводит к потере смысла вводить кривизну.
    4. При уменьшении высоты затвора по версии автора можно опустить ствол ниже. Но это автоматически приведет к уменьшению высоты магазина (положение верхней части магазина и оси ствола- вещи взаимосвязанные), и соответственно к уменьшению количества патронов в магазине. Если их увеличить, то нужно увеличить длину рукояти и соответственно высоту пистолета. Все размеры вернутся к "компактному" ТТ.
    5. У автора длинные "музыкальные" пальцы, похоже. Сравнивая положение спускового крючка на предлагаемом макете и макете ТТ, понимаешь, что не каждому будет удобно дотянутся до спускового крючка.
    6. Положение большого пальца в предлагаемом макете намного выше, чем указательного (видно по выемке на рукояти по отношению к спусковому крюку- выемка намного выше. Это действительно встречается на спортивных пистолетах, хотя и не на всех. Но на боевых практически не встречается, даже если конструкция пистолета позволяет это сделать.
    Например современный P226 или почтенный старый добрый Люгер:)), конструктивно вполне позволяют обеспечить "спортивный" хват, но них этого делать не стали.


    На спортивных для практической стрельбы это тоже встречается далеко не всегда ( РГ120 (ОКР «Аспид») к примеру)

    В заключение хотелось бы сказать автору, что творчество- полезная вещь, но детали тоже стоит прорабатывать.
  14. DesToeR
    DesToeR Сегодня, 09:53
    +2
    В статье приводится ссылка на предыдущую статью автора: «Концепция пистолета. Взгляд в новом ракурсе». Крайне рекомендую почитать комментарии под статьёй 2021 года.
  15. Nephilim
    Nephilim Сегодня, 10:13
    0
    Качества и потребительские свойства, превосходящие имеющиеся на рынке аналоги

    О каких либо "аналоговнетных качествах" конструкции можно начинать (начинать!) говорить только после создания, испытания и отладки опытного образца, а не на этапе создания простейших эскизов, как это делает автор. В истории сохранилась масса конструкций, "анологовнетных" на бумаге и неработоспособных на практике. Автору бы перераспределить усилия и от агитационной кампании о "аналоговнетности" конструкции перейти к ее практическому воплощению.
  16. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 11:03
    +2
    Идея интересная, было бы неплохо сделать в металле стреляющую модель и сравнить, хотя бы со Стрижом.. там тоже линейная система отдачи...
  17. Bogalex
    Bogalex Сегодня, 12:39
    +3
    Я не специалист по стрелковому оружию, ни, исходя из прочитанного делаю вывод, что источником всех главных преимуществ предлагаемого пистолета в конечном счете является понижение линии оси канала ствола.
    Тогда мне совершенно непонятно, почему своё изобретение автор сравнивает с "Глоками" и ТТ, а не с ГШ-18 или ПЛК-14?

    1. Nephilim
      Nephilim Сегодня, 13:56
      +2
      Я не специалист по стрелковому оружию

      А автор и подавно.
      Тогда мне совершенно непонятно, почему

      Да как раз потому, что автор далек от конструирования стрелкового оружия.
      1. mmaxx
        mmaxx Сегодня, 16:19
        +1
        Много хороших оружейников - просто энтузиасты. Включая, Калашникова. Так что зря вы так. Если проверили и забраковали, то все равно это положительный опыт.
        1. Nephilim
          Nephilim Сегодня, 16:30
          0
          ЭНТУЗИА́ЗМ -Сильное воодушевление, душевный подъем, увлеченность чем либо.

          Как видите, на одном энтузиазме пистолет не сконструируешь. Поэтому все хорошие оружейники не "просто энтузиасты", они еще и специалисты в своем деле.
          1. mmaxx
            mmaxx Сегодня, 17:56
            +1
            Это даже не я придумал. Уже сопоставляли. Максим, Браунинг, Калашников, Стоунер. Не говоря про Дегтярева, Токарева, Симонова,Маузеров, Глока в конце концов. Все были пришлыми. Но энтузиастами.
  18. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 14:41
    +1
    Приходилось мне стрелять из ПМ, ТТ, Стечкин и револьверов. Вообще-то и из рогатки стрелять можно. Здесь я вижу попытки изобретателей придумать какую-нибудь фишку, которую потом можно выгодно продать- типа "аналогов такому нет"!
    Сухой осадок такой- при выстреле получается другая динамика стрельбы (вектор отдачи направлен непривычно и если стрелять влет- то придется несколько лет переучиваться)
    Думаю так же плохо будет влиять на возвратную пружину, надежность и срок службы оружия.
    Эргономика и скрытность ношения, для этих целей возьмите что-нибудь попроще из дамского оружия- когда стрелять нужно на 10 шагов.
    Это для глупых стрелков из ПМа, хватающих его двумя руками и получающих при этом травму рук,- вот и вся инновация.
    Не нужно тут про косинусы,- давайте лучше про "стоканусы".
    1. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 16:25
      0
      Но, согласитесь, без рекламы товар не продашь...
      "С таким настроением ты слона не продашь" drinks
      1. Гум_маноид
        Гум_маноид Сегодня, 16:38
        0
        Полностью согласен, но в торговле вооружением реклама последнее дело, - все решает кумовство и связи. Это еще с Котовской конницы началось- и легендарных полководцев.
        Армию обувать- великое искусство (каждый генерал ее преодолевает и перевооружает)
  19. stankow
    stankow Сегодня, 14:54
    0
    "В конце девятнадцатого века два выдающихся человека из Германии также на протяжении целого ряда лет подвергались остракизму и осмеянию за то, что осмелились к конной карете приделать двигатель внутреннего сгорания."

    Как бы не так. Моторизированные транспортные средства - поезд, корабль существовали, двигатели 4-х тактные (на газе) существовали. Все ожидали когда наконец ДВГ будет достаточно легкий, чтобы установить на карету и на дирижабль. Паровой двигател уже был оценен как неприменимый (карета Кюно). Иллюзий в 1886-м насчет батарей (из телеграфа) и электродвигателя тоже не были. Кстати летающие безмоторные планеры (Лилиенталь) тоже уже были в зрелой фазе, они тоже ждали ДВГ, потому что с паровыми (Ленгли, Можайский) не получалось. Никакого остракизма не было ни к автомобилю, ни к мотоциклу (за пять лет до автомобиля Бенца).
  20. Altmann
    Altmann Сегодня, 16:16
    +1
    друзья,
    Признаюсь, что не совсем понял технические параметры, но понял, что практическая стрельба улучшится. Человек написавший статью знает о чем пишет, но она для специалистов. Я подумаю об этом. Но в целом пистолет мне нравится. am
  21. bk0010
    bk0010 Сегодня, 17:28
    0
    Автор, если вы публиковались тут с целью найти единомышленников, то зря. Для военных характеристики пистолета по важности находятся сразу перед ТТХ кортика, а работающая для них промышленность крайне инертна. Я бы посоветовал публиковаться на ресурсах спортсменов-стрелков или любителей практической стрельбы (эти готовы для увеличения скорости прохождения дорожки пойти на многое). Плюс те, кто для них работает не так опутаны ГОСТами по рукам и ногам, есть шансы на внедрение при вашей жизни. И вот если ваша идея у них "пойдет", то лет через 20-30, при выпуске очередного ПММММ, ваша идея дойдет до кобур военных.
    Кстати, прикиньте, может выгоднее эвольвенту использовать? Форма сложнее, но ведь режут же зубы шестерням, справляются.