Убить из чего-то красивого. Оружие с отделкой из слоновой кости

Колесцовый мушкет, ок. 1600. На деревянном прикладе и ложе инкрустации из слоновой кости, причем очень тонкой работы. Королевская сокровищница – музей в Королевском дворце Стокгольма, Швеция

«– Мастерство заплевано, слышите?

Теперь не найдешь ни одной сносной ручки.

Трости делают, но с набалдашниками кончено!..

Найдите мне хорошую ручку, и я заплачу вам двадцать франков!

В нем говорила гордость художника.

Ни один мастер в Париже не мог сделать ручки,

подобной тем, какие делал он, такой легкой и прочной.

Особенно любил он вырезывать набалдашники

и делал это с очаровательной изобретательностью,

разнообразя сюжеты, изображая цветы,

фрукты, животных, головы;

его работа всегда отличалась изяществом и живостью.

Ему достаточно было всего-навсего перочинного ножа;

оседлав нос очками, он с утра до ночи

резал самшит или черное дерево».

Эмиль Золя «Дамское счастье»

Например, вот этот револьвер модели «Драгун» и ещё один, парный к нему, были созданы как часть набора из трех пар инкрустированных золотом револьверов, которые Кольт взял с собой в Европу в 1854 году. В этом году началась Крымская война, в которой Россия столкнулась с Турцией и ее союзниками, Великобританией и Францией. А Кольт старался продавать оружие обеим воющим сторонам. В ноябре 1854 года он подарил русскому царю Николаю I три инкрустированных золотом револьвера, по одному экземпляру из каждой пары. Из них третья модель «Драгун» с серийным номером 12407 сейчас находится в Эрмитаже (г. Санкт-Петербург) и является парой музейного пистолета с серийным номером 12406. Подарок наглядным образом свидетельствовал о техническом совершенстве производства кольтовских револьверов, ну и, конечно, о патриотизме самого их производителя. На данном револьвере изображен портрет Джорджа Вашингтона и герб Соединенных Штатов, а на револьвере, подаренном российскому императору, вид на здание Капитолия в Вашингтоне и «трофеи», как олицетворение могущества американской промышленности. Кстати, царь его револьверы купил. Но мало. Так мало, что на всех офицеров в Севастополе их не хватило. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Типично охотничья сценка: целиком выполненная в технологии выпуклой резьбы по слоновой кости. Охотник из-за дерева натравливает пса на оленя. Колесцовое ружьё 1660 г. Вестфалия. Вес: 4 430 г. Габаритные размеры: общая длина 1 068 мм, длина ствола 775 мм. Королевская сокровищница – музей в Королевском дворце Стокгольма, Швеция

Рукоятка охотничьего меча. Приписывается мастеру Йозефу Дойчманну, Германия, Мюнхен. Резьба в стиле рококо из ракушек и волн, впервые записана в оружейной палате курфюрста Баварии в Мюнхене в 1740-х гг. Лев наверху рукояти держит под лапой полумесяц, что, вероятно, намекает на недавние европейские победы над турками-османами в Восточной Европе. Размеры: длина 74,9 см; длина клинка 59 см; ширина клинка 2,8 см; вес: 510,29 г; вес ножен 624 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Колесцовое нарезное ружье, ок. 1680–1690 гг. Мастер: Иоганн Михаэль Маухер. Принадлежал к самым известным швабским резчикам по слоновой кости, дереву и янтарю. Он специализировался на украшении прикладов из орехового дерева с замысловатой резьбой, инкрустированных панелями из слоновой кости с рельефными изображениями охотничьих сюжетов и аллегорических фигур. Огнестрельное оружие с таким роскошным убранством, по-видимому, ценилось больше за его художественную отделку, чем за его практическое использование в качестве, ну, скажем, спортивного оружия. Размеры: длина 105,7 см; длина ствола 78,3 см; калибр 14,2 мм; вес. 3 500 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Особенностью колесцовых ружей такого типа было наличие в них пенала для запасных пуль и пыжей, который был вырезал в прикладе справа. Закрывался он обычно сдвигающейся крышкой, которая была либо деревянной, либо костяной, либо латунной. Костяную крышку у этой винтовки украшает выпуклое изображение полуобнаженной женщины. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

На ложе этого же ружья уже используется декоративная костяная плашка с прорезной резьбой. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Навершие шомпола тоже из кости, и костью же отделано окончание ложи и начало канала для шомпола. Эти детали нуждались в упрочнении, и кость, как более прочный, чем дерево, материал, отлично подошла для этой цели. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Например, вот эти пистолеты являются частью роскошного инвентаря охотничьего гарнитура XVIII века из слоновой кости, изготовленного для императрицы Екатерины Великой (годы правления 1762–1796 гг.), чей инициал (Е – Екатерина) был нанесен на накладки рукоятей. Гарнитур, который первоначально состоял из этих пистолетов, охотничьего ружья 1786 года (Национальный музей, Варшава) и винтовки (местонахождение неизвестно), позже был передан её фавориту, князю Станиславу Августу Понятовскому (1732–1798), которого она поддерживала как короля Польши (годы правления 1763–1795). Огнестрельное оружие с ложей из слоновой кости, к этому времени вышло из моды в Западной Европе, но продолжало оставаться в моде при русском дворе в последнюю четверть XVIII века. Оружейник: Йохан Адольф Греке (Санкт-Петербург, запись 1755–1790 гг.). Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Элемент декора колесцового охотничьего ружья. Нюрнберг. Около 1580 г. Вес: 3 580 г. Габаритные размеры: длина ствола 868 мм, общая длина 1 123 мм. Рисунок изображает охоту с собаками на медведя. Причем дерево, как фон, занимает меньшую площадь, чем костяные интарсии. Королевская сокровищница – музей в Королевском дворце Стокгольма, Швеция

Петриналь. Ахен, конец XVI века. Ложе из ореха, с характерным загнутым вниз прикладом. Почти сплошной декор в бело-зеленых тонах, с бордюрными молдингами. На оборотной стороне показана сцена охоты в виде медведя, стоящего на задних лапах, на которого нападает собака и кусает его в переднюю лапу. Медведь оглядывается на охотника и другую собаку, причем охотник одет в килт и широкие штаны. Земля, листва деревьев и кустов окрашены в зеленый цвет. Использовалась в битве при Митаве. Вес: 3 780 г. Габаритные размеры: общая длина 1 200 мм, длина ствола 830 мм. Королевская сокровищница – музей в Королевском дворце Стокгольма, Швеция

Наши мастера из Оружейной палаты Кремля ни в чем не отставали в то время от своих иностранных коллег и для нужд царской семьи выпускали прекрасное оружие, в том числе и богато украшенное слоновой костью (хотя нередко они и заменяли её менее дефицитным «моржовым зубом»). Нередко их дарили иностранным государям. Так наше оружие оказывалось в зарубежных королевских арсеналах. Перед нами одно из таких ружей конца XVII в. Вес 4 780 г. Размеры: общая длина 1 436 мм, длина ствола 1 047 мм. Королевская сокровищница – музей в Королевском дворце Стокгольма, Швеция

Пороховница из слоновой кости с часами, Южная Германия (Аугсбург-Нюрнберг?) ок.1620–1630 гг. На аверсе два дикаря в качестве щитодержателей в шлемах удерживают овальный щит, увенчанный шлемом и нашлемным украшением. На щите в виде овальной, перфорированной позолоченной латунной пластины герб герцогства Померании. За щитом часовой механизм. На реверсе изображены два охотника и пойманный ими олень. На часах имеется дата: 1618 г. Вес: 602 г. Королевская сокровищница – музей в Королевском дворце Стокгольма, Швеция

Эта же пороховница, крышка часов открыта. Королевская сокровищница – музей в Королевском дворце Стокгольма, Швеция

Рог для пороха, изготовленный Мас Массёном, Норвегия, 1698 год. Для менее состоятельных охотников мастера находили замену слоновой кости и изготавливали пороховницы из обыкновенных бычьих рогов. Но… покрывали их замысловатой резьбой, так что и эти утилитарные предметы становились настоящими произведениями искусства. Вес изделия 133 г. Королевская сокровищница – музей в Королевском дворце Стокгольма, Швеция

Если мастер Бурра и негодовал на магазин «Дамское счастье» за то, что он отбил у него покупателей зонтов, несмотря на то, что он мастерски вырезывал для них ручки, он ничего с прогрессом поделать не мог. Но… была одна отрасль, где и после практически полной механизации сохранилась определенная доля ручного труда, причем как раз в его, Бурры, вкусе. Это изготовление оригинальных подарочных образцов оружия. Вот там, не жалели ни ручного труда, ни материалов, ни расходов. Например, у Сэмюеля Кольта имелся целый отдел, который занимался выпуском дорогих эксклюзивных револьверов «в подарок». И если цена стандартного револьвера образца 1873 года «Писмейкер» составляла 12 долларов, то в подарочном исполнении он мог стоить и все 400…Мы как-то уже рассказывали о том, каким образом украшались рыцарские доспехи и оружие, подробно рассматривали все применявшиеся технологии. Но вот время ушло. Рыцарские турниры канули в Лету, а среди дворян распространилась мода на охоту, заменившую им турнирные забавы.И теперь уже не доспехи стали богато украшать, а в первую очередь охотничье оружие. И поскольку дворян было много, а достаток у них у всех разнился, в моду стал входить более дешевый отделочный материал, каким являлась… слоновая кость! Причем её доступность, как и доступность кости вообще (слоновую кость можно было легко подделать, заменив обычной бычьей!), позволяла массово украшать не только охотничье, но и боевое оружие.Слоновая кость из бивня слона ценилась с древних времен и использовалась для создания небольших скульптур. Её легко резать, что позволяет резчикам достигать высокой художественной и эмоциональной выразительности в очень сильно сжатом формате изображения, что в особенности ценно именно в оружии. После полировки блестящая поверхность слоновой кости приятна на ощупь и особенно хорошо подходит для тех деталей, к которым приходится прижиматься щекой или брать в руку. Правда, ей свойственна некоторая скользкость, но с ней мирились ради исключительно изысканно вырезанных из этой кости рукояток.Интересно, что большинство изделий из слоновой кости, вырезанных в Европе, изготовлены из кости африканских слонов. Помимо кремово-светлого цвета, африканская слоновая кость отличается необычайной обрабатываемостью; её реакция на резку и полировку уникальна. Из-за мелкой штрихованной микроструктуры своего зерна она допускает резьбу мельчайших деталей. Желатинообразное вещество, выделяющееся из его пор, облегчает работу резчика и придает изделию характерный мягкий блеск при полировке.На протяжении тысячелетий мастера разрабатывали специальные инструменты для резьбы по кости.Кроме того, и сама форма, и структура бивня слона далеко не так просты, как кажется, так что их разделка на «рабочий материал» требует большого опыта и определенных знаний. Хотя бивни африканского слона могут быть более трех метров в длину и весить более 80 килограммов, далеко не весь рог можно пустить в обработку. В нем примерно на треть от основания имеется пустота. Кость вокруг нее тонкая и глубокая резьба по ней невозможна. Однако из этой части бивня можно наделать множество тонких пластинок, изображения на которых не вырезаются, а процарапываются специальной иглой.Лишь сужающиеся твердые концы (редко более 20 см в диаметре) использовались для круглой скульптуры. Конечно, из такого куска можно много чего сделать. И можно сказать, что мастера-резчики при европейских дворах XVII века преуспели в создании сложных композиций из цельного куска бивня, из которого делали не только скульптуры, но и рукояти мечей, кинжалов и пистолетов.Более тонкие стенки полого конца использовались для сосудов, таких как кружки и кубки, или разрезались по длине бивня на листы, используемые для рельефной резьбы. Резчики с удовольствием вырезали на них свои композиции, причем даже на очень тонких листах, вклеиваемых затем в углубления, вырезанные в дереве. Так, на ружьях оформляли приклады и ложи у ружей.Когда в Европу впервые попала африканская слоновая кость? Известно, что она поставлялась уже в X веке. Но для украшения оружия она тогда не использовалась. Из неё делались статуэтки религиозного содержания, ларцы-реликварии, навершия епископских посохов. Около 1350 года экспансия Османской империи в Северную Африку и восточное Средиземноморье стала препятствием для торговли этим материалом, что, возможно, привело в Европе к большим проблемам.В конце XV века португальские мореплаватели, искавшие путь в Азию в обход османских территорий, стали плавать вдоль западного побережья Африки и установили торговые отношения с туземными королевствами на территории современных Сьерра-Леоне и Бенина, привозивших на побережье слоновую кость из глубин континента. Португальские торговцы покупали у них необработанную слоновую кость и заказывали изделия искусным африканским резчикам для экспорта в Европу. В результате первоначальных контактов небольшой поток замечательных предметов, созданных с учетом вкусов иностранных коллекционеров, устремился на европейский рынок.Португальские мореплаватели и торговцы, впечатленные высоким качеством резьбы по слоновой кости, с которой они столкнулись на побережье Западной Африки, стали заказывать местным мастерам гибридные работы, сочетающие европейские образы и формы с африканским орнаментом. Это были и утилитарные ложки с фигурными ручками, и более сложные солонки, и также охотничьи рога, предназначенные прежде всего для коллекционеров, которые восхищались их прекрасным качеством и африканской экзотикой.Согласно современным источникам, герцог флорентийский Козимо I Медичи владел несколькими резными фигурками из африканской слоновой кости, как и великие герцоги Саксонии и Тироля. Считается, что Альбрехт Дюрер купил две африканские солонки в Нидерландах где-то около 1521 года.Использование слоновой кости для скульптур сократилось в позднем Средневековье, из-за упадка торговли слоновой костью между Европой и Африкой после османского завоевания Северной Африки. Европейские скульпторы стали обращаться к самшиту, который имеет некоторые общие черты со слоновой костью. Однако период дефицита слоновой кости был недолгим.Между 1600 и серединой XVIII века началось интенсивное возрождение резьбы по слоновой кости, что было связано с возобновлением притока этого ценного материала в Европу после открытия новых морских путей вдоль восточного и западного побережья Африки. Это возрождение совпало с развитием стиля барокко, прежде всего в Нидерландах и в Центральной Европе. Императоры и княжеские покровители этого вида искусства ввели даже придворные должности резчиков по кости.