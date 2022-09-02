Военное обозрение
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Не говори мне, кто твой друг

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Не говори мне, кто твой друг

Известное изречение гласит:


«Избави меня, боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь».

Его приписывают Вольтеру. Говорил философ так или нет, доподлинно не известно.

Но зато известно, что Александр Македонский говорил:

«Защити меня от моих фальшивых друзей, а от явных моих врагов я и сам сумею себя защитить».

А у польского короля Яна Собеского была сабля с надписью:

«Берегись неверных друзей, а от врагов я тебя защищу».

Вот и давайте посмотрим на друзей России. Где они и кто они, и есть ли они вообще.

Где наши друзья?


«Их нет. Каждый желает воспользоваться удобным случаем и урвать кусочек. Им нужна обессиленная и обескровленная Россия. Но нам-то, русским, она не нужна такая. А потому бросим мы всевозможные ориентации – английская, французская, немецкая – и будем держаться одной русской ориентации, которая одна только не сделает нас рабами».

Эти слова принадлежат Леониду Михайловичу Савёлову, он был почётным мировым судьёй, предводителем дворянства, председателем земской управы одного из уездов Воронежской губернии. А также учёным мирового уровня, создателем огромной научной базы для изучения генеалогии. Возвращаясь к вопросу, где наши друзья, кто они, ответим, как и он, прямо: «Их нет».


Но зато у нас есть «дружественные страны». Их даже целый список. Ещё в начале марта правительство РФ составило списки недружественных, дружественных и нейтральных стран. С недружественными всё ясно. Это все члены НАТО, практически весь коллективный Запад.

А вот к дружественным отнесены Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Беларусь… Вот с Белоруссии и начнём. Тем более что это не просто дружественная страна, а член Союзного государства.

Друг и союзник – Белоруссия


Напомню, что Договор о Союзном государстве был подписан ещё в 1999 году. Но реального Союза, вряд ли кто-то будет спорить, так и нет, он остался только на бумаге. Зато есть хорошая кормушка для целой дивизии чиновников.


В статье 1 документа сказано, что Россия и Белоруссия

«создают Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство».

В статье 4 указано:

«Для реализации целей Союзного государства создаются Высший Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд, Счётная палата Союзного государства».

Часть 1 статьи 13 гласит:

«Союзное государство имеет единую денежную единицу (валюту). Денежная эмиссия осуществляется исключительно единым эмиссионным центром. Введение и эмиссия другой валюты в Союзном государстве, помимо единой денежной единицы, не допускается».

И что из этого всего реализовано?

По поводу последнего «дружеского шага». Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости Украины.

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран»,

– говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность в том, что его страна продолжит выступать за развитие дружественных контактов на всех уровнях между Минском и Киевом. А чуть ранее, 19 августа, Лукашенко заявил:

«Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться».

Понимаете, Белоруссии воевать не надо. Президент не знает, во имя чего? Ну не во имя же дружбы с Россией, ему же не надо защищать Союзное государство. Это же Россия должна заботиться о безопасности Белоруссии. Кстати, именно Россия спасла страну от оранжевой революции, спусковым крючком для которой послужила фальсификация результатов президентских выборов 2020 года.

В августе 2020 года Лукашенко был сильно испуган. Он даже передвигался по Минску на вертолёте. Тогда многочисленные альтернативные России «стратегические партнёры» дистанцировались от Минска. И только Россия осталась единственным союзником, оказавшим политическую, информационную, финансовую и иную помощь режиму Лукашенко. Именно её заслуга в том, что он остался у власти.

Но, как видим, Лукашенко вполне оправился от протестных демонстраций и снова пытается сидеть сразу на нескольких стульях, демонстрируя Западу, что он к СВО не имеет никакого отношения. Даже Крым Белоруссия официально не признала. Хотя Лукашенко и говорил, что де-факто признал статус Крыма, Луганской и Донецкой народных республик и, если нужно, закрепит это указом президента, но указа так и не было.


«Какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк».

Получается, что фактически Президент просто признал, что есть такие географические образования. Не странно ли?

И просто для справки. На 2022 год о признании Крыма российским официально заявили: Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан и Северная Корея.

Молдавия – дружественная страна?


Именно дружественной её считает правительство РФ. И вот вам дружеские жесты.


Экс-президент Молдавии Игорь Додон допускал ещё в июле, что официальный Кишинёв может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию:

«Каждый день через Молдавию на Украину идут сотни вагонов, фуры закрытые – я не исключаю, что там может быть оружие для Украины и это очень опасно, потому что нас никто не спрашивает, и мы становимся участником военных действий на Украине».

И сам Киев ещё в мае проболтался о том, что Молдавия всё-таки даст коридор для поставки оружия на Украину. Зато мы поддержали Молдавию, не перекрыв ей газовый вентиль.

А дело ведь в том, что «Молдовагаз» не выполнил контрактные обязательства перед «Газпромом» по авансу за газ в августе и обратился к российскому поставщику с просьбой перенести срок оплаты. «Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой. Что в ответ?

В ответ экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару на своей официальной странице призывал к убийству президента России Владимира Путина, пожелав ему «повторить судьбу Каддафи».

Вот такие они, наши друзья. Я ещё ничего не сказала про иные бывшие республики СССР, многим обязанные Москве, но ещё скажу обязательно.
Автор:
Использованы фотографии:
livejournal.com, soyuz.by, gorodche.ru
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24 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:10
    +2
    Друзей у нас "вагон и маленькая тележка", это те кто хочет красиво жить за счет России.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 16:14
      -1
      Друзей у нас "вагон и маленькая тележка", это те кто хочет красиво жить за счет России.

      Это пиявки и паразиты которые только и могут только сосать из России деньги и поблажки.
    2. boni592807
      boni592807 Сегодня, 17:09
      +2
      marchcat (Marchcat), Сегодня, 16:10, НОВЫЙ - "...Друзей у нас "вагон и маленькая тележка", это те кто хочет красиво жить за счет России...."


      "...Жить надо для тех, кому ты нужен
      Дружить лишь с теми, в ком УВЕРЕН
      Общаться с теми, кто приятен
      И благодарным тем, кто тебя ЦЕНИТ!"

      Проще" Прагматичные надо быть - полезно учиться даже у "заклятого" партнёра -

      Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон; с 1802 года виконт (англ. Henry John Temple, 3rd Viscount of Palmerston, 20 октября 1784 — 18 октября 1865) — знаменитый английский государственный деятель, долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой государства, в 1855—1865 (с небольшим перерывом) был премьер-министром.
      [/b]
      Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им.Речь в Палате общин 1 марта 1848 г.
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:26
      +3
      Цитата: marchcat
      Друзей у нас "вагон и маленькая тележка"...

      А у кого они есть, настоящие друзья? Есть временные партнеры и зависимые территории.
      В политике, как и в бизнесе, друзей не бывает. Совсем не бывает, в принципе. Бывают лишь временные попутчики...
      Во все времена уважали (и боялись) лишь сильных. И чем сильнее будет Россия, тем больше у неё будет "попутчиков", и тем меньше их будет у врагов...
  2. Протон
    Протон Сегодня, 16:13
    +5
    Начинать надо с себя!
    А то - НАТО, Белоруссия, Молдова....
  3. Rorshah
    Rorshah Сегодня, 16:15
    +5
    А как там с Китаем, который из-за страха перед американцами отключил нам свой Union Pay?
    1. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: Rorshah
      А как там с Китаем, который из-за страха перед американцами отключил нам свой Union Pay?

      Кто главный экономический партнер Китая?
      Вот когда им станет Россия, тогда Китай будет в угоду нам перекрывать/отключать.
  4. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 16:18
    0
    По поводу последнего «дружеского шага». Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости Украины.

    Ему после этого от поздравляемых прилетело ещё больше чем от союзников.
  5. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 16:20
    -1
    Так всегда было. Александр III уже давно про таких друзей (про союзников, да, но без разницы в общем) все сказал...
  6. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 16:21
    +3
    Терпеть не могуЛукашенко, но плацдарм для броска на Киев он предоставил, а то что мы всё полюбили, то кто нам доктор?
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:24
    -1
    Россия может увеличить свой авторитет в мире только при победе над укрорейхом. При любых уступках (типа переговоров) мы будем терять даже такие "дружественные" страны. Я уже говорил здесь в какой то ветке: "у России "друзей" много, а дружить не с кем!".
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:28
    +1
    Где наши друзья?

    Я сейчас обозначу грустную вещь но.. Где есть дружба в международных отношениях ? Там, где есть ПОНИМАНИЕ ВЕКТОРА другой страны , а потом уже СОНАПРАВЛЕННОСТЬ с этим вектором. То есть - разделение ценностей . И "дружба" тем сильнее,чем бОльшее кол-во таких векторов совпадает во взаимоотношениях двух разных государств.
    А теперь скажите мне - вот лично ВЫ больно понимаете вектор нашей внешней политики за последние 30 лет ? А за последние 20 ? А за последние 10 ?
    Вот, по такой же логике этот вектор не понимают и наши потенциальные "друзья". Плюс при том, что у них "свой бардак" до кучи , и мы не всегда понимаем их бардак, не всегда насыпаем золотишка тем,кому следует его насыпать (превед, Янукович !) ,что так же не способствует хорошим и долговременным отношениям.
    Дружбы не будет там, где не будет ВНЯТНОЙ ,ВЗАИМОВЫГОДНОЙ и сонаправленной линии между 2 странами.
    Вот мы смотрим на отношения между Блр и РФ. Что хочет Блр ? И пенку слизать и молочка испить -и это их традиционная политика. Еще не так давно "эль капитано Алехандро" любил лавировать на противоречиях РФ и Запада, имел своей гешефт и там, и тут, и в азии -да везде. Зачастую ставил нас этим в состояние которое можно называть "конфуз" ,демонстративно играя строптивого сатрапа , потом так же демонстративно засовывая голову в пасть льва и вытаскивая оттуда очередной транш.
    Разве в этом игра могли совпасть наши линии с Блр ? Нет. Линия Блр была на извлечении гешефта для СЕБЯ любой ценой , в том числе и ценой наших интересов. А мы давали это делать, как собственно давали и Украине "играться" в свои коричневые игры десятилетиями.
    Вот тут автор упоминает Молдавию - а в чем совпадение наших интересов и видения с Молдавией ? Наверное в том, что Молдавия видит ПМР частью своей страны -а мы не видим и препятствуем этому ? Видимо ,на почве этого должна возникнуть пламенная дружба ?) Ну, вроде нашей "дружбы" с Западом ,желающим утащить Украину из зоны нашего влияния. Не,так не бывает, дамы и господа) У каждого народа есть своя "типа гордость" и каждый народ кормит сам себя сказончками про "великую грузию" и "великую албанию" - и восприятие того,кто наступает на глотку такому "величию" будет вполне определенным.
    Не видеть это за мишурой каких-то энергоресурсных договоров - наивно. Кошка помнит не только чье мясо она съела -но и кто съел ее мясо.

    Так что задайте себе два вопроса - а не задолбали ли мы соседние страны настолько, что им не особо хочется с нами "дружить" ? И "а видят ли они в нашей стратегии что то, что они считают ценным и сонаправленным со своими чаяниями ?" .
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 16:55
      +1
      Дружбы не будет там, где не будет ВНЯТНОЙ ,ВЗАИМОВЫГОДНОЙ и сонаправленной линии между 2 странами.
      Вот мы смотрим на отношения между Блр и РФ. Что хочет Блр ?

      Внятной, взаимовыгодной...А что РФ хочет от Блр? smile
      1. nikvic46
        nikvic46 Сегодня, 17:11
        0
        Юрий. Это вы зря.После санкций у нас много общего с Белоруссией. В основном в производстве.
        1. Arzt
          Arzt Сегодня, 17:14
          -1
          Юрий. Это вы зря.После санкций у нас много общего с Белоруссией. В основном в производстве.

          Много. И не только в производстве. Почему тогда Лукашенко не хочет объединяться?
          1. nikvic46
            nikvic46 Сегодня, 18:24
            +1
            Юрий.Здесь общее несогласие в объединении.Возможно Лукашенко пугают противоречия в нашей стране.Мало ли что.
            1. Михаил Сидоров
              Михаил Сидоров Сегодня, 18:32
              +1
              Здесь общее несогласие в объединении.Возможно Лукашенко пугают противоречия в нашей стране.Мало ли что.

              Лукашенко не хочет бросать свою промышленность на растерзание "нашим" олигархам. Он это неоднократно повторял.
              1. Arzt
                Arzt Сегодня, 18:44
                0
                Лукашенко не хочет бросать свою промышленность на растерзание "нашим" олигархам. Он это неоднократно повторял.

                Так точно... yes
      2. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 17:12
        0
        Это к сожалению также неясно !)))
        Потому как наши транши Батьке никак не увязываются с реальными успехами российско-белорусских взаимоотношений или приближением к созданию Союзного государства "де факто". Такое чувство что мы платим з/п чуваку на синекуре и это нас устраивает.
        1. Arzt
          Arzt Сегодня, 17:16
          -1
          Это к сожалению также неясно !)))

          Да все тут давно ясно.
          созданию Союзного государства


          Вопрос в том, почему Батька не хочет в союз. wink
  9. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 16:43
    +2
    Может быть, повторюсь, но винить кого-то в неподобающем к себе отношении просто так, без разбору...
    Правильно отмечено в статье, с Россией сегодня дружат только нуждающиеся в её помощи. К слову сказать, и сама Россия иногда находится в замешательстве от мыслей, зачем ей (её олигархам) нужна та или иная страна. Нет у нас той цели, той линии, ради которой можно было броситься в атаку со словами: "За Родину! За..."
    Если говорить по совести, организованное (провозглашённое) в 1999 году Союзное государство не походит на него (или на СССР) только тем, что не имеет единой валюты...
    Смешно смотреть на все эти жалкие потуги приблизить к себе кого-то, не обижая при этом мировое сообщество и не лишая его российской заботы и экономической поддержки. Так не бывает.
    Если вы - мужик, на улице затеяли драку с такими же мужиками, то видеть во всех прохожих (детях, стариках, женщинах) равнодушных и бессердечных - глупо. Их помощь может ограничиться только вызовом полиции.
    Кстати, друзей не может быть много. А у двух стран может быть благоприятное сотрудничество, идущее на пользу обеим странам.
  10. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 17:19
    0
    Надо судить не по словам,а по делам.Притормозилось у нас с Белоруссией,но по части производств мы сблизились еще больше,чем раньше.Лукашенко не хуже нас понимает угрозу Запада.Возможно,не хочет тревожить свое население лишними разговорами о войне.Он же видит,как это происходит у нас.Видит все плюсы и минусы нашей пропаганды.О Молдавии вообще здесь лишний разговор.
  11. Million
    Million Сегодня, 17:57
    0
    Нет у нас друзей,нет.
    Их ни у кого нет,каждый сам за себя.
    Пора забыть этот термин.Есть только "партнеры"
  12. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:20
    0
    Вот такие они, наши друзья.
     Так они и не друзья, а всего лишь дружественные страны. smile Крым, признали те страны, которые понимают, что им за это ничего уже ничего не будет, им и так хреново, а хуже уже не будет, если признают, а с РФ обострять отношения нет резона. Лукашенко спасли? А России, было бы выгодно, если Лукашенко не уберегли? Одного уже не уберегли, во что вылилось? Казахстан, спасала ОДКБ, всем соседям была не выгодна смена режима. Да, российских войск было больше, но для России лучше Токаев, чем неизвестно кто. Молдавии газ дали? Было бы лучше, если бы не дали?Приднестровье, анклав, к которому добираться трудно и в случае чего ,вряд ли оказали помощь, коридоров нет, ни воздушных,ни морских, ни наземных. Друзей в капиталистическом мире не может быть, у каждого свой интерес,своё лежбище, каждый думает как обмануть другого.Например, ЕС.Что Венгрия друг? Нет, считается не дружественной странной.Но,им своя рубашка ближе к телу,они не хотят ссориться с Россией,минусов больше и ЕС, минусов больше,но держат свою позицию.Как тот телок , который двух маток сосёт.