Не говори мне, кто твой друг

«Избави меня, боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь».

«Защити меня от моих фальшивых друзей, а от явных моих врагов я и сам сумею себя защитить».

«Берегись неверных друзей, а от врагов я тебя защищу».

Где наши друзья?

«Их нет. Каждый желает воспользоваться удобным случаем и урвать кусочек. Им нужна обессиленная и обескровленная Россия. Но нам-то, русским, она не нужна такая. А потому бросим мы всевозможные ориентации – английская, французская, немецкая – и будем держаться одной русской ориентации, которая одна только не сделает нас рабами».

Друг и союзник – Белоруссия

«создают Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство».

«Для реализации целей Союзного государства создаются Высший Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд, Счётная палата Союзного государства».

«Союзное государство имеет единую денежную единицу (валюту). Денежная эмиссия осуществляется исключительно единым эмиссионным центром. Введение и эмиссия другой валюты в Союзном государстве, помимо единой денежной единицы, не допускается».

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран»,

«Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться».

«Какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк».

Молдавия – дружественная страна?

«Каждый день через Молдавию на Украину идут сотни вагонов, фуры закрытые – я не исключаю, что там может быть оружие для Украины и это очень опасно, потому что нас никто не спрашивает, и мы становимся участником военных действий на Украине».