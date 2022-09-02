Не говори мне, кто твой друг

Известное изречение гласит:
«Избави меня, боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь».
Его приписывают Вольтеру. Говорил философ так или нет, доподлинно не известно.
Но зато известно, что Александр Македонский говорил:
«Защити меня от моих фальшивых друзей, а от явных моих врагов я и сам сумею себя защитить».
А у польского короля Яна Собеского была сабля с надписью:
«Берегись неверных друзей, а от врагов я тебя защищу».
Вот и давайте посмотрим на друзей России. Где они и кто они, и есть ли они вообще.
Где наши друзья?
«Их нет. Каждый желает воспользоваться удобным случаем и урвать кусочек. Им нужна обессиленная и обескровленная Россия. Но нам-то, русским, она не нужна такая. А потому бросим мы всевозможные ориентации – английская, французская, немецкая – и будем держаться одной русской ориентации, которая одна только не сделает нас рабами».
Эти слова принадлежат Леониду Михайловичу Савёлову, он был почётным мировым судьёй, предводителем дворянства, председателем земской управы одного из уездов Воронежской губернии. А также учёным мирового уровня, создателем огромной научной базы для изучения генеалогии. Возвращаясь к вопросу, где наши друзья, кто они, ответим, как и он, прямо: «Их нет».
Но зато у нас есть «дружественные страны». Их даже целый список. Ещё в начале марта правительство РФ составило списки недружественных, дружественных и нейтральных стран. С недружественными всё ясно. Это все члены НАТО, практически весь коллективный Запад.
А вот к дружественным отнесены Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Беларусь… Вот с Белоруссии и начнём. Тем более что это не просто дружественная страна, а член Союзного государства.
Друг и союзник – Белоруссия
Напомню, что Договор о Союзном государстве был подписан ещё в 1999 году. Но реального Союза, вряд ли кто-то будет спорить, так и нет, он остался только на бумаге. Зато есть хорошая кормушка для целой дивизии чиновников.
В статье 1 документа сказано, что Россия и Белоруссия
«создают Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство».
В статье 4 указано:
«Для реализации целей Союзного государства создаются Высший Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд, Счётная палата Союзного государства».
Часть 1 статьи 13 гласит:
«Союзное государство имеет единую денежную единицу (валюту). Денежная эмиссия осуществляется исключительно единым эмиссионным центром. Введение и эмиссия другой валюты в Союзном государстве, помимо единой денежной единицы, не допускается».
И что из этого всего реализовано?
По поводу последнего «дружеского шага». Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости Украины.
«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран»,
– говорится в сообщении.
Президент выразил уверенность в том, что его страна продолжит выступать за развитие дружественных контактов на всех уровнях между Минском и Киевом. А чуть ранее, 19 августа, Лукашенко заявил:
«Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться».
Понимаете, Белоруссии воевать не надо. Президент не знает, во имя чего? Ну не во имя же дружбы с Россией, ему же не надо защищать Союзное государство. Это же Россия должна заботиться о безопасности Белоруссии. Кстати, именно Россия спасла страну от оранжевой революции, спусковым крючком для которой послужила фальсификация результатов президентских выборов 2020 года.
В августе 2020 года Лукашенко был сильно испуган. Он даже передвигался по Минску на вертолёте. Тогда многочисленные альтернативные России «стратегические партнёры» дистанцировались от Минска. И только Россия осталась единственным союзником, оказавшим политическую, информационную, финансовую и иную помощь режиму Лукашенко. Именно её заслуга в том, что он остался у власти.
Но, как видим, Лукашенко вполне оправился от протестных демонстраций и снова пытается сидеть сразу на нескольких стульях, демонстрируя Западу, что он к СВО не имеет никакого отношения. Даже Крым Белоруссия официально не признала. Хотя Лукашенко и говорил, что де-факто признал статус Крыма, Луганской и Донецкой народных республик и, если нужно, закрепит это указом президента, но указа так и не было.
«Какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк».
Получается, что фактически Президент просто признал, что есть такие географические образования. Не странно ли?
И просто для справки. На 2022 год о признании Крыма российским официально заявили: Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан и Северная Корея.
Молдавия – дружественная страна?
Именно дружественной её считает правительство РФ. И вот вам дружеские жесты.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон допускал ещё в июле, что официальный Кишинёв может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию:
«Каждый день через Молдавию на Украину идут сотни вагонов, фуры закрытые – я не исключаю, что там может быть оружие для Украины и это очень опасно, потому что нас никто не спрашивает, и мы становимся участником военных действий на Украине».
И сам Киев ещё в мае проболтался о том, что Молдавия всё-таки даст коридор для поставки оружия на Украину. Зато мы поддержали Молдавию, не перекрыв ей газовый вентиль.
А дело ведь в том, что «Молдовагаз» не выполнил контрактные обязательства перед «Газпромом» по авансу за газ в августе и обратился к российскому поставщику с просьбой перенести срок оплаты. «Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой. Что в ответ?
В ответ экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару на своей официальной странице призывал к убийству президента России Владимира Путина, пожелав ему «повторить судьбу Каддафи».
Вот такие они, наши друзья. Я ещё ничего не сказала про иные бывшие республики СССР, многим обязанные Москве, но ещё скажу обязательно.