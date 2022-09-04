Револьверы Дьедонне Лево

Револьвер Дьедонне Лево, который был запатентован 15 февраля 1876 г. На фото показан образец с восьмиугольным стволом, прямоугольной мушкой, в форме ласточкина хвоста, и барабаном на шесть патронов. Калибр .320. Спусковой крючок без спусковой скобы. Рукоятка имеет отделку из двух пластин орехового дерева, соединенных между собой центральным винтом и заклепочными шайбами с ушками. Все металлические детали револьвера богато декорированы позолоченными (или золотыми?) шляпками миниатюрных гвоздиков, расположенных в виде ромба. Фото littlegun.be

Револьвер – превосходный аргумент для джентльмена,

который может завязать узлом стальную кочергу.

Артур Конан Дойл, «Пёстрая лента», 1892

Ну очень красивый бескурковый «Смит и Вессон» 1887 г. Рукоятка отделана перламутром и не просто отделана – на перламутре вырезана хищная птица. Фото littlegun.be

А так он выглядел, когда раскрывался. Хорошо виден запорный выступ с засечкой. Фото littlegun.be

Система по патенту Кунэ-Прайса, и она же «система Франкотта». На концах подпружиненных рычагов находятся штифты, входящие в отверстия крепежной планки. Фото littlegun.be

Револьвер «Веблей-Уилкинсон» с системой запирания Франкотта. Калибр .455/476. Фото littlegun.be

Этот же револьвер в раскрытом состоянии. На этом фото хорошо видно устройство запирающего узла рамки. Фото littlegun.be

Вот этот огромный револьвер бельгийского производителя Пьера Бишопа калибра .476 образца 1877 года (внизу), рядом с которым большой револьвер двойного действия «Смит и Вессон» 1-й модели в русском калибре .44 (вверху) кажется не слишком большим, как раз и имеет «однопедальную» систему запирания! Фото littlegun.be

«Веблей и Скотт» Мark III. Калибр .38. Коммерческая модель с характерной скобой запирания. Фото littlegun.be

Этот же револьвер крупным планом. Хорошо виден рычаг застежки рамки. Фото littlegun.be

Судя по приведенной здесь авторской схеме, он заменил рычажное крепление курковым, то есть поставил на свой револьвер один курок над другим. Только вот верхний курок отвечал за размыкание рамки. Фото littlegun.be

Выглядел револьвер Лево просто и аккуратно. Никаких лишних и выступающих деталей, кроме расположенного сзади курка размыкателя. Фото littlegun.be

Этот же револьвер в разомкнутом виде. Фото littlegun.be

Рычаг запирания, выполненный в виде курка, оттягивался назад, и рамка револьвера размыкалась. Фото littlegun.be

Выпускалась и гравированная модель этого револьвера с рукояткой из слоновой кости. Фото littlegun.be

Схема револьвера Лево калибра .450 с откидывающимся вбок барабаном. Фото littlegun.be

Револьвер Лево калибра .450 с откидывающимся вбок барабаном в металле. Фото littlegun.be

Револьвер Лево с откинутым вправо барабаном. Обратите внимание, что разряжался он не с помощью экстрактора в самом барабане, как тот же «Смит и Вессон», а при помощи п-образного толкателя. Фото littlegun.be

Револьвер Лево двойного действия калибра 11-мм. Очень элегантная и красивая модель револьвера. Фото littlegun.be

Во всём том великом множестве револьверов, которые выпускались после появления «Кольта-Петерсона», вполне отчетливо прослеживается два направления: производство копий популярных моделей, как лицензионное, так и пиратское, и выпуск собственных конструкций, хотя бы немного отличающихся от популярных.Все дело было в особенностях рынка. Кто-то из присутствующих на нем покупателей был падок на все новое, а кто-то являлся «человеком последней минуты», который покупает после всех, но все равно покупает. Кто-то «безопасник», а кто-то «статусник», действующий по принципу «Этот дороже? Дайте два»… Есть профессионалы, которые ценят надежность, есть «демонстраторы», увлекающиеся рукоятками из перламутра и кости мамонта. Кому-то нравятся длинные стволы, кому-то короткие, кто-то спортсмен-стрелок, а кто-то стрелок-киллер. И список этот можно продолжать и продолжать.Вот почему у производителей оружия, равно как и у их конструкторов, всегда есть возможность найти свою нишу на рынке, занять её и какое-то время получать приличный доход. А затем надо перестраиваться, искать что-то новое, и так всю жизнь, что, безусловно, очень трудно и далеко не каждому под силу.Но зато, благодаря усилиям эту нишу занять, мы как раз и имеем то самое поистине огромное количество образцов самых различных револьверов, о котором в самом начале шла речь. Одно-два усовершенствования – и вот уже у вас в руках новая модель револьвера, которую можно рекламировать как более лучшую и… продавать!А улучшать конструкцию револьвера можно было вполне. Вот, к примеру, весьма совершенный по своему времени револьвер «Смита и Вессона», который, как известно, много лет состоял на вооружении Российской императорской армии, а затем и полиции. Типичный револьвер с разъемной рамкой, причем с поворотным узлом внизу, а креплением вверху у курка. Крепление было очень простым: две рифленые кнопки. Нажимаешь на них, и рамка размыкается. Казалось, что здесь можно улучшить?Но вот в 1887 году эта же фирма выпустила пятизарядный револьвер 38 калибра в бескурковом варианте, то есть полностью «самовзвод». Так вот, у него другая система запирания. На верхней части рамки находились две рифленых подвижных защелки, они сдвигались в сторону ствола, и рамка раскрывалась. При нажатии на нее при открытом револьвере можно снять барабан для чистки.Трудно сказать, чем это устройство было лучше предыдущего. Разве что в первом случае требовалось нажимать, а во втором сдвигать, однако в обоих случаях требовались два пальца.Примерно в это же время в Европе появилась система запирания, над которой поработали и Кунэ, и Прайс, и Франкотт, и которая использовалась во многих револьверах, включая револьверы Франкотта и Прайса. Здесь все было устроено совсем иначе, чем у американцев. Размыкатель для рамки состоял из двух вертикальных г-образных подпружиненных рычагов, находившихся на корпусе сразу позади барабана. На их нижние концы следовало нажать и прижать к корпусу револьвера. При этом их верхние – расходились в стороны и отпирали запор рамки.Револьверы с подобной системой запирания рамки выпускались в 1890-х годах и калибров от .320 до .577 (от 7,5 и до 14,7-мм). Но и в этом случае нажимать нужно было одновременно с двух сторон, иначе рамка не размыкалась! Применялась она на многих европейских револьверах, включая и знаменитые «монтенегро». Она была очень прочной, надежной, но… сложной и, как мы сегодня могли бы сказать – недостаточно эргономичной.Улучшить её можно было лишь одним способом: из двух рычагов оставить всего один, слева.Ствол этого револьвера имеет длину 152 мм при общей – 274 мм. На нем используется система запирания Прайза, которая была впервые адаптирована Франкоттом. Для её работы в этом револьвере использовалась длинная и тяжелая пружина, прикрепленная к верхней перемычке рамки.Хотелось чего-то более удобного и простого, и такая конструкция появилась на револьверах «Веблей». Это была п-образная рамка, которая слева была удлинена и снабжена клавишей под большой палец правой руки. Рамка на рамке была закреплена на оси и подпружинена плоской пружиной справа. При нажатии на рычаг рамки «от себя» рамка сдвигалась назад и освобождала верхнюю часть рамки, которая теперь могла свободно откидываться вниз вместе со стволом и барабаном. Данное крепление нашло свое применение на многих револьверах, так как оказалось и простым, и удобным.Между тем нашелся ещё один бельгийский оружейник Дьедонне Лево, придумавший свою собственную систему запирания верхнего конца разъемной рамки и получивший на свою разработку целый ряд патентов в 1870, 1871, 1876 и 1877 гг. Интересно, что на основе его конструкции револьверы выпускали многие оружейники Льежа: Г. Мерсеньер, Л. Анцион-Маркс, Жан Баптист Ронже, тогда как другие выпускали его револьверы, добавляя в них что-то от себя, или собирали из готовых деталей. В частности, этим занимались Брандлин и Хьюз в Англии, Бодео Э. Карраль в Италии, Ферран и Турдера в Аргентине, А. Д. Янсен в Брюсселе и т. д. Так что не будет преувеличением утверждать, что оружие, созданное на основе этих четырех патентов, имело несомненный международный успех, длившийся почти 30 лет. Так что же такого он придумал?Ну а затем жизненный цикл этого товара закончился, и ему на смену пришли новые образцы, которые стали покупать новые люди...