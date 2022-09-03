С Вашингтоном не договориться: есть ли перспективы у СНВ-3

Источник: datification.org
Последний рубеж сдерживания
Противостояние России и Соединенных Штатов Америки, похоже, достигает самого глубокого дна в истории. С небольшими нюансами. С одной стороны, Вашингтон вооружает нашего идеологического противника самым современным оружием и оказывает всю возможную на данный момент поддержку. С другой стороны, не прерывает торговые связи, ежемесячно покупая российских товаров на 1 млрд долларов.
В этой истории, полной парадоксов, особый интерес вызывают перспективы продления и даже элементарного соблюдения СНВ-3 (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях). Это уникальный документ, регламентирующий не просто сокращение ядерного вооружения, а отсутствие стимула у одной из сторон нанести первый удар.
Возможность нанести первый обезоруживающий удар является главной опасностью ядерного противостояния двух держав, на которые приходится около 90 % всех запасов оружия массового поражения. Именно поэтому СНВ в различных генерациях должны были обеспечить контроль за обороной противника, чтобы она не могла успешно парировать ответный удар второй стороны. Интересное положение, учитывая факт выхода Соединенных Штатов из многолетнего соглашения о ПРО в 2002 году. Именно тогда Вашингтон окончательно уверовал в свое технологическое превосходство и решил больше не связывать себя лишними договоренностями.
Важным положением любого СНВ (1991, 1992 и 2010 годов) является исключение возможности поражения одним носителем сразу несколько стартовых позиций. То есть на одну баллистическую ракету не разрешается навешивать больше 10–12 автономных боезарядов.
И наконец, третье положение договоров – предпочтение отдается системам повышенной выживаемости, которые сложно уничтожить первым ударом. Трудно представить сооружение, способное выдержать массированный ядерный удар, поэтому ставка сделана на мобильность носителей. У России – это колесные ракетоносцы, авиация и атомные субмарины, у американцев – субмарины и авиация. Однако и здесь сложно представить 100-процентную незаметность для средств современной спутниковой разведки и ПВО. А малозаметные подводные ракетоносцы в обязательном порядке сопровождаются субмаринами-охотниками вероятного противника.
Момент подписания СНВ-3 в первой редакции. Источник: petrograd1917.ru
Как бы то ни было, но именно благодаря договорам СНВ, последняя редакция которого продлена в 2021 году, сейчас ни Россия, ни Соединенные Штаты не могут осуществить первый ядерный удар, который кардинально ослабит противника. Кардинально – значит, что ответ будет отражен силами стратегической обороны противника.
Теоретически и Москва, и Вашингтон могут прямо сейчас развязать ядерную войну. Но при первом ударе будет израсходовано больше боезарядов, чем останется у противника на ответ. И это самый оптимистичный вариант развития событий для агрессора, когда противник будет просто сидеть сложа руки и наблюдать, как боеголовки падают на его территорию.
В реальности после запуска первых же ракет у атакуемой стороны есть несколько десятков минут для ответно-встречного удара. К слову, довольно интересно в этой истории положение Китая, который, как известно, никакие договоры об ограничении не подписывал.
Во-первых, ядерный потенциал у КНР пока настолько мал, что и сокращать китайцам особо нечего.
Во-вторых, Пекин очень удобно устроился. Все дело в российской системе раннего оповещения о ракетном нападении, которая не в состоянии различать ракеты, идущее на РФ и на КНР. Поэтому любой американский пуск по Китаю получит ответно-встречный от России.
В общем, все рассказы о превращении иностранных «центров принятия решений» по обе стороны Атлантики в пепел нужно воспринимать с определенной долей иронии. Ответ будет гарантированно неприемлемым по ущербу. По крайней мере, пока в действии договор СНВ-3.
Самая холодная война
Деградация во взаимном ограничении ядерных арсеналов России и США наблюдается с начала XXI столетия. Инициатива в этом неизменно принадлежит американцам. Сначала Вашингтон вышел из договора ПРО, позже – из соглашения о РСМД (ракеты средней и малой дальности), а сейчас под ударом единственный оставшийся – СНВ-3.
Мотивация у американцев официально одна – мир стремительно меняется, страны интенсивно вооружаются оружием массового поражения, и нет смысла устраивать «договорняки» между двумя державами. На самом деле США в очередной раз особо остро почувствовали все прелести однополярного мира и открывшиеся в связи с этим возможности.
Конфликт на Украине может дать американскому истеблишменту ложную уверенность в ослаблении России. Соблазнительным выглядит возможность оформить, наконец, столь желанное тотальное превосходство в ядерном потенциале. Как это можно сделать? Только саботажем положений СНВ-3, относительно недавно пролонгированным Джо Байденом.
Важнейшим принципом любого договора, тем более о сокращении вооружений, является принцип транспарентности. То есть американцы к нам в гости прилетают для инспекции и считают боеготовые ракеты, а мы летим в США с аналогичной миссией. Без таких взаимопосещений от любого СНВ толку мало. Кто даст гарантии, что США строго соблюдает установленный лимит в 1 500 развернутых боеприпасов?
Первый сбой произошел в 2020 году, когда коронавирусные ограничения поставили на паузу инспекции авиационных баз, мест дислокации межконтинентальных баллистических ракет и баз подводных лодок. С тех пор взаимный контроль фактически отсутствовал – никто достоверно не знал, сколько американцы вывели из резерва боеголовок и носителей, или они строго придерживаются положений договора СНВ.
Современная редакция соглашения истекает в 2026 году, и пока нет никаких вариантов его прологации. Есть только признаки стремительной деградации.
Источник: news.cgtn.com
Россия в начале августа вывела свои ядерные объекты из-под инспекторского контроля США. Все дело в санкциях, которыми обложили Россию. Например, односторонний американский запрет на полеты фактически ставит крест на доступе российской стороны к арсеналам США. И страны-союзники Вашингтона также строго следуют линии главного, закрывая воздушное пространство для прохода инспекционных групп.
МИД подчеркивает, что американцы
«явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
Кроме этого, добавились сложности с выдачей виз членам российской делегации. Вплоть до того, что запрет распространяется на отдельных членов комиссии и экипаж воздушных судов. Летчикам просто не выдают транспортные визы.
Американцы совершенно провокационно настаивают на допуске к российским ядерным арсеналам, то есть просто в одностороннем порядке хотят взглянуть, все ли в порядке. Чуть ли не напрямую говорят – «вы сначала на Украине капитулируйте, а потом поговорим».
Шаг российского дипломатического корпуса в этой связи выглядит справедливым – либо все играем втемную, либо открывайте воздушное пространство. МИД готов возобновить переговоры о статусе СНВ-3 «с максимально реалистичных позиций». Это, кстати, не самодурство Кремля, а работа в рамках пятого пункта первого раздела пятой главы протокола к договору СНВ-3, по которому одна сторона может приостановить исполнение обязанностей, если вторая сторона чинит препятствия.
Помимо замораживания взаимных проверок, на паузу поставили и рассмотрение перспектив договора после 2026 года, когда СНВ-3 закончит своё действие. И здесь снова США в одностороннем порядке отказались от диалога, в связи с событиями на Украине. Подготовка положений нового соглашения, если оно вообще планируется – процесс небыстрый, и сейчас каждый месяц промедления может играть ключевую роль.
Впрочем, 5 августа американцы заговорили о возможном начале диалога с Россией по новому договору. Дескать, видят в Белом доме перспективы для продления соглашения. Верх цинизма, учитывая ограничения, которыми обложили страну. Остается, наверное, с американскими «коллегами» вести переговоры в Skype. И то до очередного ограничения функционала в рамках «отмены России» на Западе.
Здесь нельзя не процитировать слова Дмитрия Медведева, которые уже становятся бессмертными:
«Ну и главное… Оно нам вообще надо?»