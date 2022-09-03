С Вашингтоном не договориться: есть ли перспективы у СНВ-3

Источник: datification.org

Последний рубеж сдерживания

Момент подписания СНВ-3 в первой редакции. Источник: petrograd1917.ru

Самая холодная война

Источник: news.cgtn.com

«явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

«Ну и главное… Оно нам вообще надо?»