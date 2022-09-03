Как Византия чуть не стала империей славян и греков



Царь Симеон перед Константинополем. Художник Дмитрий Гудженов.



Царь Борис. Кадр из фильма режиссёра Борислава Шаралиева «Борис I» (1984)



Св. Федор. Икона. IX–X в. Великая Преслава. Реконструкция. Национальный археологический институт с музеем при Болгарской АН. София. Болгария.

«ибо чрезвычайно любил Зауцу»

«Симеон захватил хазар из дружины царя Льва, пообрезал им носы и отправил на позор ромеям в город [Константинополь]».

«А вернувшись и чванясь победой, сообщил Льву:

«Пока не получу весь болгарский полон – не заключу мира».

Царь согласился отдать полон, и вот явился вместе с [послом] Львом болгарин Феодор, приближённый Симеона, и взял пленных».



Изображение всадника на камне. IX–X вв. Плиска. Национальный археологический институт с музеем при Болгарской АН. София. Болгария.

«Граница между болгарами и ромеями. При Симеоне князе болгарском по милости Божией, при Феодоре Олге тархане, при комите Дристре».

«Архонт Болгарии Симеон отправил к Александру мирное посольство, сообщая, что рад был бы миру, а также, что любит и почитает царя, как и при императоре Льве. А тот в неразумии своем и глупости с позором отослал послов, при этом прибег к угрозам, думая устрашить Симеона. Мир был нарушен, и решил Симеон поднять меч против христиан».

Однажды персидская армия приходила сюда и, расположившись лагерем, сожгла и разрушила многие дома, что и ты желал сделать. Но они были уничтожены, и осталось лишь их имя в памяти, тогда как Римская империя твердо стоит на своем основании.

Народ сарацин с большим количеством кораблей, с неисчислимой конницей и войском в течение семи месяцев осаждали этот большой город, воистину город Божий. Почти все они были уничтожены, и лишь немногие из них вернулись на свою родину.

«Ублаженные бесчисленными и богатейшими дарами Симеон с сыновьями, хотя и не было меж ними согласия по поводу упомянутого мира, вернулись в свою землю».

Болгары обнажили свое оружие не против врагов, а против народа, который не признает Бога, но против отцов и братьев, которые долго пеклись о них, как о детях.



Царь Симеон идет на Константинополь в 923 году. Радзивиловская летопись. XV в. Миниатюра.

«Пришёл Симеон на Царьград и попленил Фракию и Македонию, и подошёл к Царьграду в великой силе».

Явился Симеон, ведя с собой множество разделенных на отряды воинов, золотощитных и золотокопейных, среброщитных и среброкопейных, всякого цвета оружием украшенных, всех железом оснащенных. Окружив Симеона, они славили его на ромейском языке, как царя.



Царь Симеон с патриархом Николаем. Художник Дмитрий Гудженов.



Портрет царя Симеона. Худ. С. Велков