«Осужденных в окопы». Как когда-то «Молодежь – на самолеты!»

«Тяжелораненый Константин Тулинов уничтожил отряд противника ценой своей жизни. Как сообщает RT, погибший награжден медалью «За отвагу». В Донбассе он действовал в составе разведгруппы, которая занималась выявлением огневых позиций противника в лесной местности. Обнаружив врага, его отряд попал под артиллерийский обстрел. Тулинов получил тяжелые ранения, но смог уничтожить противника и погиб сам».

Нужны ли зэки на Донбассе?

Осужденные имеют возможность поучаствовать в СВО

Стоит ли игра свеч?

Да не торопитесь, ребята. На ваш век хватит.

Я умышленно не касался этой темы раньше. Думаю, вполне достаточно было посмотреть Никиту Сергеевича Михалкова и его «Бесогон», чтобы составить свое мнение и о подвиге, и о судьбе Константина Тулинова. Герой? Однозначно герой. Остался раненым прикрывать отход товарищей. Подорвал себя и трех укропов гранатой. Подвиг? Ещё какой! Достоин и более высокой награды…Ко мне несколько раз обращались друзья заключенных, которые сейчас отбывают наказание, с просьбой посодействовать в их досрочном освобождении и отправке на Донбасс добровольцами. Причем почти в каждом обращении есть фраза о том, что парень ошибся и готов искупить... Странно как-то. Я не прокурор и не адвокат, определять вину человека я не имею никакого права. Как не имею права кого-то куда-то направлять…Проблема использования заключенных при ведении боевых действий не нова. Да и з. к. на Донбассе не в новинку. Украина использует карательные отряды, созданные из заключенных, практически с начала конфликта, с 2014 года. Но именно как карательные. Как реальная военная сила – это ноль. Даже после обучения. В лучшем случае – заградительные отряды, которые держат солдат ВСУ в напряжении и не дают драпать.Можно ещё вспомнить СССР, когда в наиболее напряженные моменты войны некоторым категориям заключенных действительно давали возможность искупить свою вину. Можно привести множество примеров их героизма. Но необходимо вспомнить и о том, что множество героев войны после её окончания были вновь отправлены в лагеря для «досидки» срока.Наверное, главный вопрос, который вызывает наибольшее количество споров, это вопрос целесообразности использования отбывших срок уголовников для участия в СВО. Выскажу лично свое мнение. Я против создания каких-либо подразделений из бывших осужденных, против принятия каких-либо законов, которые бы давали таким лицам какие-то преференции в отношении их судимостей, против «дать возможность начать жизнь с чистого листа»…Первое и самое главное – мы проводим СВО на Украине, и количество военнослужащих достаточное для её проведения. Так же, как и количество добровольцев. Сегодня попасть в добровольческие подразделения достаточно сложно. Отбор жесткий, и кого попало туда не берут.Спекулировать же на желании стать добровольцем означает дискредитировать само это звание! Для народов России это неприемлемо. Вспомните ваших дедов, участников Великой Отечественной войны. До сих пор, рассказывая об их подвиге, вы обязательно начинаете рассказ со слов «пошел добровольцем на фронт». И не надо говорить о праве стать защитником Родины. Это право никто не отнимает.Второе и тоже очень важное. В подавляющем большинстве те, кто в молодые годы связался с криминалом, не только перешагнул через закон, но и впитал в себя определенную культуру, определенные понятия и определенное отношение к окружающему миру. В том числе и отношение к власти и людям в погонах. Сложно поверить, что они вдруг одномоментно изменят свое мышление. Черного кобеля не отмоешь добела.Третье. Участие в СВО – не наказание за грехи, а честь. Это не громкие слова. Посмотрите, как отправляют и встречают участников спецоперации в их республиках, областях и краях. И такую честь надо заслужить. В чем я очень сомневаюсь по отношению к заключенным.Ну и четвертое. Зачем мы посылаем человека в зону боевых действий? Воевать! А что умеет бывший зэк? Он хотя бы минимально подготовлен? Или мы хотим воевать по-украински? Автомат в руки и вперед на врага? А потом читать о сотнях погибших наших? Послать человека, пусть и нарушившего закон, но ответившим за это, на убой, чтобы «смыл кровью», разве это по-человечески, по-русски?Есть еще много из того, что заставляет меня быть категоричным в этом вопросе. Описывать все сомнения не хочу. Думаю, достаточно главных. В одном из разговоров мне привели в пример киногероя Свата из «Аты-баты, шли солдаты». Герой? Не сомневаюсь. Но сколько жизней стоил его героизм? Сколько молодых солдат вместо того, чтобы учиться воевать, копировали пофигизм этого бывалого ефрейтора? Не задумывались над этим?Точно так же могу затронуть и совсем мерзкую тему. Передовая – это не только возможность бить врага, но и возможность перебежать к врагу. Есть гарантия, что среди тюремных добровольцев нет тех, кто затаил обиду на нашу власть, на наш закон, на наш суд и только и мечтает отомстить стране за «несправедливость» по отношению к нему лично?Так что вопрос лично для меня о добровольцах из тюрьмы не стоит. Сегодня, на текущий момент, необходимости вербовать добровольцев там для участия в спецоперации нет. Значит нет и необходимости принимать какие-то законы о реабилитации отличившихся, о снятии судимостей с участников СВО.Это не Великая Отечественная война, это не солдаты, совершившие воинские преступления и отправленные в штрафную роту. Значит должны действовать те законы, которые действуют сегодня, в мирное время. Осужденный, отбывший наказание, восстанавливается в правах, но из поля зрения органов не исчезает.В начале статьи я привел цитату из материала информационного агентства VolgaDay. Не менее эмоционально и с присущей ему убедительностью о герое рассказал Никита Михалков. Но как-то так получилось, что, называя героя телепередачи добровольцем, была упущена важная деталь. Константин Тулинов был «музыкантом», сотрудником ЧВК Вагнера.Именно эта деталь расставляет всё по полочкам. И практически снимает все вопросы по бывшим заключенным. Да, Тулинов не ангел. Да, сидел. Но отсидел две трети срока и мог рассчитывать на УДО. А по выходе из колонии устроился в ЧВК. Вполне работающая схема, которая позволяет реализовать стремления бывших уголовников начать новую жизнь.Заметьте, государство в этой схеме не участвует. Есть человек, и есть частная компания. Вопросы приема сотрудников, их обучения, отношения к их прошлому, оплаты ранений и смерти решаются в частном порядке руководителем фирмы.Возникает вопрос о награде. Медаль «За отвагу» – серьезная награда, и получают ее достаточно редко. В том числе и сотрудники частных компаний. Не только военных, но и компаний, не связанных с военными вопросами вообще. Гражданские люди, в силу обстоятельств попавшие в зону боевых действий и проявившие героизм, удостаиваются боевой медали.После того, как корпуса ЛДНР и российская армия стали союзной армией, а добровольцы получили статус участников СВО, появилась возможность награждения добровольцев российскими государственными наградами. Сегодня встретить солдата из корпуса ДНР или ЛНР с российской медалью достаточно легко. Так же, как встретить российского солдата с наградой какой-либо из республик.«Музыканты» действуют сегодня как добровольческие подразделения. Они не часть Российских ВС, они как были, так и остаются ЧВК. Но как добровольцы они тоже награждаются знаками отличия, орденами и медалями, а также получают статус участника БД.Я понимаю, что вырваться из криминальной среды достаточно сложно. Не будем лукавить, возвращение к нормальной жизни бывшего осужденного выглядит просто только в кино. В жизни же такой человек сталкивается с подозрительным отношением окружающих, с проблемами с трудоустройством и жильем. Не все выдерживают такое отношение и возвращаются в криминал.ЧВК в этом плане решает многие задачи. Работа, хорошая заплата, возможность быстро купить жилье, обустроить собственный быт. Да, существует риск получить ранение или даже умереть. Но родным и близким в этом случае выплатят вполне достойную компенсацию.Не думаю, что среди осужденных сегодня найдется много желающих повоевать. Народ там сидит тертый и прекрасно понимает, что просто так хорошие деньги не платят. Тем более людям с таким прошлым. Вполне допускаю, что слухи о возможности устроиться в ЧВК уже дошли до зон. Даже допускаю, что слухи об эмиссарах «музыкантов», приезжающих к выходящим по УДО с предложениями о сотрудничестве, соответствуют действительности.Но уверен, что такие, как Константин Тулинов – «товар штучный». Массового движения «зэков в добровольцы» не существует. Довольно часто встречаю сетования на то, что отсутствует законодательная защита для изъявивших желание стать добровольцем. Я конкретно о заключенных, о каких-то гарантиях и прочее.Повторю то, что написал выше. Сейчас не 1941. Сегодня в России нет Отечественной войны. Мы проводим СВО. Недостатка в военнослужащих и добровольцах нет. Создавать штурмовые штрафные роты – необходимости тоже нет. Более того, напомню, сколько бывших фронтовиков после возвращения домой сколотили банды в 40-е годы прошлого века.Так что, считаю вариант устройства в ЧВК для тех, кто действительно хочет начать новую жизнь, наиболее перспективным. Я не идеализирую нашу судебную систему, не идеализирую наши следственные органы и вполне допускаю наличие в наших исправительных учреждениях несправедливо осужденных. Но раскручивать сегодня тему массового освобождения и отправки на Украину осужденных смысла нет.Более того, такое решение нашей власти породит волну возмущения на Западе и множество фейков о русских головорезах. Идеологически это будет серьезный козырь в руках наших противников. Кстати, первые сообщения о заключенных на передовой появились именно в западной прессе. Причем с соответствующими выдуманными преступлениями. Правда, не прижилось, и укроСМИ вынуждены были перейти на представителей наших малых народов, обвиняя в преступлениях уже их.Тогда было понятно зачем. Украине надо было как-то объяснять существование таких подразделений в собственных ВС. А вот появление таких разговоров в наших СМИ настораживает. Что это, глупость или тонкий расчет на нашу склонность порассуждать, я не знаю. Но то, что это совсем ненужные сегодня разговоры и идеи, уверен.Почему-то вспомнил фразу одного из летчиков из фильма «В бой идут одни старики»: