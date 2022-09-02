Военное обозрение
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«Осужденных в окопы». Как когда-то «Молодежь – на самолеты!»

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«Тяжелораненый Константин Тулинов уничтожил отряд противника ценой своей жизни. Как сообщает RT, погибший награжден медалью «За отвагу». В Донбассе он действовал в составе разведгруппы, которая занималась выявлением огневых позиций противника в лесной местности. Обнаружив врага, его отряд попал под артиллерийский обстрел. Тулинов получил тяжелые ранения, но смог уничтожить противника и погиб сам».


Я умышленно не касался этой темы раньше. Думаю, вполне достаточно было посмотреть Никиту Сергеевича Михалкова и его «Бесогон», чтобы составить свое мнение и о подвиге, и о судьбе Константина Тулинова. Герой? Однозначно герой. Остался раненым прикрывать отход товарищей. Подорвал себя и трех укропов гранатой. Подвиг? Ещё какой! Достоин и более высокой награды…

Ко мне несколько раз обращались друзья заключенных, которые сейчас отбывают наказание, с просьбой посодействовать в их досрочном освобождении и отправке на Донбасс добровольцами. Причем почти в каждом обращении есть фраза о том, что парень ошибся и готов искупить... Странно как-то. Я не прокурор и не адвокат, определять вину человека я не имею никакого права. Как не имею права кого-то куда-то направлять…

Проблема использования заключенных при ведении боевых действий не нова. Да и з. к. на Донбассе не в новинку. Украина использует карательные отряды, созданные из заключенных, практически с начала конфликта, с 2014 года. Но именно как карательные. Как реальная военная сила – это ноль. Даже после обучения. В лучшем случае – заградительные отряды, которые держат солдат ВСУ в напряжении и не дают драпать.

Можно ещё вспомнить СССР, когда в наиболее напряженные моменты войны некоторым категориям заключенных действительно давали возможность искупить свою вину. Можно привести множество примеров их героизма. Но необходимо вспомнить и о том, что множество героев войны после её окончания были вновь отправлены в лагеря для «досидки» срока.

Нужны ли зэки на Донбассе?


Наверное, главный вопрос, который вызывает наибольшее количество споров, это вопрос целесообразности использования отбывших срок уголовников для участия в СВО. Выскажу лично свое мнение. Я против создания каких-либо подразделений из бывших осужденных, против принятия каких-либо законов, которые бы давали таким лицам какие-то преференции в отношении их судимостей, против «дать возможность начать жизнь с чистого листа»…

Первое и самое главное – мы проводим СВО на Украине, и количество военнослужащих достаточное для её проведения. Так же, как и количество добровольцев. Сегодня попасть в добровольческие подразделения достаточно сложно. Отбор жесткий, и кого попало туда не берут.
Спекулировать же на желании стать добровольцем означает дискредитировать само это звание! Для народов России это неприемлемо. Вспомните ваших дедов, участников Великой Отечественной войны. До сих пор, рассказывая об их подвиге, вы обязательно начинаете рассказ со слов «пошел добровольцем на фронт». И не надо говорить о праве стать защитником Родины. Это право никто не отнимает.

Второе и тоже очень важное. В подавляющем большинстве те, кто в молодые годы связался с криминалом, не только перешагнул через закон, но и впитал в себя определенную культуру, определенные понятия и определенное отношение к окружающему миру. В том числе и отношение к власти и людям в погонах. Сложно поверить, что они вдруг одномоментно изменят свое мышление. Черного кобеля не отмоешь добела.

Третье. Участие в СВО – не наказание за грехи, а честь. Это не громкие слова. Посмотрите, как отправляют и встречают участников спецоперации в их республиках, областях и краях. И такую честь надо заслужить. В чем я очень сомневаюсь по отношению к заключенным.

Ну и четвертое. Зачем мы посылаем человека в зону боевых действий? Воевать! А что умеет бывший зэк? Он хотя бы минимально подготовлен? Или мы хотим воевать по-украински? Автомат в руки и вперед на врага? А потом читать о сотнях погибших наших? Послать человека, пусть и нарушившего закон, но ответившим за это, на убой, чтобы «смыл кровью», разве это по-человечески, по-русски?

Есть еще много из того, что заставляет меня быть категоричным в этом вопросе. Описывать все сомнения не хочу. Думаю, достаточно главных. В одном из разговоров мне привели в пример киногероя Свата из «Аты-баты, шли солдаты». Герой? Не сомневаюсь. Но сколько жизней стоил его героизм? Сколько молодых солдат вместо того, чтобы учиться воевать, копировали пофигизм этого бывалого ефрейтора? Не задумывались над этим?

Точно так же могу затронуть и совсем мерзкую тему. Передовая – это не только возможность бить врага, но и возможность перебежать к врагу. Есть гарантия, что среди тюремных добровольцев нет тех, кто затаил обиду на нашу власть, на наш закон, на наш суд и только и мечтает отомстить стране за «несправедливость» по отношению к нему лично?

Так что вопрос лично для меня о добровольцах из тюрьмы не стоит. Сегодня, на текущий момент, необходимости вербовать добровольцев там для участия в спецоперации нет. Значит нет и необходимости принимать какие-то законы о реабилитации отличившихся, о снятии судимостей с участников СВО.

Это не Великая Отечественная война, это не солдаты, совершившие воинские преступления и отправленные в штрафную роту. Значит должны действовать те законы, которые действуют сегодня, в мирное время. Осужденный, отбывший наказание, восстанавливается в правах, но из поля зрения органов не исчезает.

Осужденные имеют возможность поучаствовать в СВО


В начале статьи я привел цитату из материала информационного агентства VolgaDay. Не менее эмоционально и с присущей ему убедительностью о герое рассказал Никита Михалков. Но как-то так получилось, что, называя героя телепередачи добровольцем, была упущена важная деталь. Константин Тулинов был «музыкантом», сотрудником ЧВК Вагнера.

Именно эта деталь расставляет всё по полочкам. И практически снимает все вопросы по бывшим заключенным. Да, Тулинов не ангел. Да, сидел. Но отсидел две трети срока и мог рассчитывать на УДО. А по выходе из колонии устроился в ЧВК. Вполне работающая схема, которая позволяет реализовать стремления бывших уголовников начать новую жизнь.

Заметьте, государство в этой схеме не участвует. Есть человек, и есть частная компания. Вопросы приема сотрудников, их обучения, отношения к их прошлому, оплаты ранений и смерти решаются в частном порядке руководителем фирмы.

Возникает вопрос о награде. Медаль «За отвагу» – серьезная награда, и получают ее достаточно редко. В том числе и сотрудники частных компаний. Не только военных, но и компаний, не связанных с военными вопросами вообще. Гражданские люди, в силу обстоятельств попавшие в зону боевых действий и проявившие героизм, удостаиваются боевой медали.

После того, как корпуса ЛДНР и российская армия стали союзной армией, а добровольцы получили статус участников СВО, появилась возможность награждения добровольцев российскими государственными наградами. Сегодня встретить солдата из корпуса ДНР или ЛНР с российской медалью достаточно легко. Так же, как встретить российского солдата с наградой какой-либо из республик.

«Музыканты» действуют сегодня как добровольческие подразделения. Они не часть Российских ВС, они как были, так и остаются ЧВК. Но как добровольцы они тоже награждаются знаками отличия, орденами и медалями, а также получают статус участника БД.

Я понимаю, что вырваться из криминальной среды достаточно сложно. Не будем лукавить, возвращение к нормальной жизни бывшего осужденного выглядит просто только в кино. В жизни же такой человек сталкивается с подозрительным отношением окружающих, с проблемами с трудоустройством и жильем. Не все выдерживают такое отношение и возвращаются в криминал.

ЧВК в этом плане решает многие задачи. Работа, хорошая заплата, возможность быстро купить жилье, обустроить собственный быт. Да, существует риск получить ранение или даже умереть. Но родным и близким в этом случае выплатят вполне достойную компенсацию.

Стоит ли игра свеч?


Не думаю, что среди осужденных сегодня найдется много желающих повоевать. Народ там сидит тертый и прекрасно понимает, что просто так хорошие деньги не платят. Тем более людям с таким прошлым. Вполне допускаю, что слухи о возможности устроиться в ЧВК уже дошли до зон. Даже допускаю, что слухи об эмиссарах «музыкантов», приезжающих к выходящим по УДО с предложениями о сотрудничестве, соответствуют действительности.

Но уверен, что такие, как Константин Тулинов – «товар штучный». Массового движения «зэков в добровольцы» не существует. Довольно часто встречаю сетования на то, что отсутствует законодательная защита для изъявивших желание стать добровольцем. Я конкретно о заключенных, о каких-то гарантиях и прочее.

Повторю то, что написал выше. Сейчас не 1941. Сегодня в России нет Отечественной войны. Мы проводим СВО. Недостатка в военнослужащих и добровольцах нет. Создавать штурмовые штрафные роты – необходимости тоже нет. Более того, напомню, сколько бывших фронтовиков после возвращения домой сколотили банды в 40-е годы прошлого века.

Так что, считаю вариант устройства в ЧВК для тех, кто действительно хочет начать новую жизнь, наиболее перспективным. Я не идеализирую нашу судебную систему, не идеализирую наши следственные органы и вполне допускаю наличие в наших исправительных учреждениях несправедливо осужденных. Но раскручивать сегодня тему массового освобождения и отправки на Украину осужденных смысла нет.

Более того, такое решение нашей власти породит волну возмущения на Западе и множество фейков о русских головорезах. Идеологически это будет серьезный козырь в руках наших противников. Кстати, первые сообщения о заключенных на передовой появились именно в западной прессе. Причем с соответствующими выдуманными преступлениями. Правда, не прижилось, и укроСМИ вынуждены были перейти на представителей наших малых народов, обвиняя в преступлениях уже их.

Тогда было понятно зачем. Украине надо было как-то объяснять существование таких подразделений в собственных ВС. А вот появление таких разговоров в наших СМИ настораживает. Что это, глупость или тонкий расчет на нашу склонность порассуждать, я не знаю. Но то, что это совсем ненужные сегодня разговоры и идеи, уверен.

Почему-то вспомнил фразу одного из летчиков из фильма «В бой идут одни старики»:

Да не торопитесь, ребята. На ваш век хватит.
Автор:
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42 комментария
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  1. Иней
    Иней Сегодня, 11:15
    +22
    Канамат Боташов Герой России, ранее судим к условному сроку за разбитый Су-27. Обвинение потребовало для него пять лет колонии общего режима с полным возмещением ущерба. Воевал в 63 года на штурмовике Су-25 в составе ЧВК. А мог обидеться на государство и не рисковать жизнью.
    "На Украине погиб Канамат Боташев – самый настоящий мастер и ас. Как пишет российский военный историк Алексей Суконкин, Боташев спасал заблокированную штурмовую группу ВС РФ. Он знал, что его встретит ПВО противника, но всё равно решил спасти ребят. Со сверхмалой высоты генерал-майор нанёс удар укровоякам и дал возможность окружённой группе вырваться из огневого мешка. При выходе из атаки его самолёт был сбит зенитной ракетой.
    Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, закончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Сделал блестящую лётную карьеру дослужившись до генерала. Погиб как герой, каких надо помнить."
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:28
      +21
      Герой России, ранее судим
      За лихачество при полете, приведшее к утере самолета(пострадавших не было). Не за наркоту или изнасилование.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 13:17
        +4
        "Искупить вину кровью" звучит красиво, однако в штрафбатах в ВОВ основа была не уголовники, а получившие наказание военнослужащие РККА, но никак не "блатные", "мужики" или "политические".
        Кстати! Прошлый опыт когда призывали из лагерей привел к тому, что до сих пор снимают якобы "правдивые" фильмы про войну, где Победу добывали "урки", "политические" которые воевали против немцев, а НКВД доблестно мешал зекам.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:16
    +18
    Хотелось бы добавить,что уголовник- практически всегда - эгоист. Ему собственная шкура важнее знамен,побед,медалей. А украина предоставляет заманчивую возможность "слинять в явропу", где (как говорят yes ) двери на ключ не закрывают и магазинных воров не задерживают. А наркоманам вообще дозу дают на халяву и пособия (про дозу-правда, кстати). Так что попытка мобилизовать зеков закончится провалом.
    1. g1v2
      g1v2 Сегодня, 11:53
      +6
      С другой стороны сидельцы за колючкой являются обузой для общества. Здоровые мужики трудоспособного возраста причем. Тч если кто-то не является сильно опасным и хочет искупить кровью, то почему и нет? Для штурмовых действий можно и из них набрать пару тройку подразделений. Нагрузка на ФСИН уменьшится. Сбежит? Ну сбежит и сбежит. Его на той стороне грохнут или посадят. Опять же им обменный фонд нужен, тч наверняка потом поменяют. И получит сиделец себе еще пару веселых статей. Тч почему бы и нет. Ну а все эти рассказы про надо заслужить и привилегии - бред сивой кобылы в лунную ночь. Война - это тяжелая работа, а не романтика. hi
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:03
        +5
        Осуждённых берут исключительно в Вагнер, при подписании контракта сразу предупреждают что в плен музыкантов не берут.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:03
        +2
        Его на той стороне грохнут или посадят.
        Если бы... Там из него сделают "восставшего против путинизма" за "свободную Россию". Еще хуже,если будет татарин или бурят(например)- слепят "восставшего против угнетения Москвой". Пропагандистский удар будет тяжелым.
        сидельцы за колючкой
        Пропитаны антигосударственной (патриотизм у них "мусарское" и "западло")идеологией. Прибавьте к этому тюремную модель взаимоотношений в коллективе, которую сидельцы пытаются распространить везде,где появляются, и очень часто- любовь к психоактивным веществам. Вот такого "солдата" командиры в ночных кошмарах видят разве что.
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 12:12
          +3
          Да и пусть лепят. Из бывшего сидельцы звезду не сделаешь. У них вон наши действующие депутаты Госдумы были - в разы больший уровень . И что? Вон они в свое время устроили пресс конференцию, на которой наши пленные летчики говорили, что они злодеи и бомбили исключительно только дома, детсады и гражданских. Это вроде как посерьезнее должно было вызвать эффект? Но не вызвало. А летчиков потом поменяли. Они постоянно пытались из наших пленных медиаоружие сделать, но не заходит.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 12:16
            +3
            но не заходит.
            Для своих- заходит. Немцу\финну вообще плевать кого они там взяли-хоть самого Люцифера-им цена на газ и бензин важней. Ну и результаты матча в субботу. А вот на внутреннем рынке такое кушают- другого нету sad .
      3. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 12:11
        -1
        А кто мешает заставить их потрудиться для общества в счет компенсации за свои преступления?
        1. mojohed2012
          mojohed2012 Сегодня, 12:39
          +5
          Согнать зоновский контингент повменяемей с России на Донбасс, Херсон и пусть работают. Отработают эффективно год, два и можно про амнистии подумать.

          Украинских военнопленных поголовно надо на работы гнать. Нечего проедать наш хлеб по зонам.
          1. AdAstra
            AdAstra Сегодня, 12:42
            +2
            И это правильно.
  3. Комментарий был удален.
  4. сталевар
    сталевар Сегодня, 11:16
    +11
    "Я против создания каких-либо подразделений из бывших осужденных, против принятия каких-либо законов, которые бы давали таким лицам какие-то преференции в отношении их судимостей, против «дать возможность начать жизнь с чистого листа»…"
    Поддерживаю. Сталкивался я с такими. "Родину защищать, надо заслужить" - так вроде Сталин говорил.
  5. Commodore Arctic
    Commodore Arctic Сегодня, 11:24
    +13
    Все это конечно - хорошо "искупить кровью вину" - Но, как то для ВТОРОЙ Армии Мира делать ставку на подобных "зольдат" не комильфо! negative
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 12:45
      0
      Зачем штрафбаты создавать - можно их в Трудовую армию как в 20-30 ХХ века привести и пусть отработают на строительстве и восстановлении.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:24
    +8
    Если честно, то больше вопросов, чем ответов.... Но есть неоспоримый факт, человек по УДО пошел на фронт и там погиб.... , не как бывший зк..., а как человек, свободный в своем выборе....не сдаться в плен.....
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 11:46
      +8
      Приговор вынесен в 2021 году со сроком 5 лет 8 месяцев (с последующей апелляцией, которая была отклонена), никакого УДО в 2022 там быть не могло.

      https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78/mass-media/news/reg-news?item=61882804

      Суд установил, что 18 июля 2019 года подсудимые, содержащиеся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, требовали, чтобы потерпевший передал им 20 тыс. рублей. Для достижения указанной цели злоумышленники, находясь в одной из камер, наносили мужчине удары деревянной палкой, снимая происходящее на мобильный телефон. Видеозапись была распространена в сети «Интернет». После чего мать потерпевшего, опасаясь за его жизнь и здоровье, перевела 3 тыс. рублей на указанный обвиняемыми банковский счет.
  7. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:27
    +5
    Автору
    Сегодня попасть в добровольческие подразделения достаточно сложно.

    А теперь внимание... есть задокументированные факты, когда контрактники рядового состава при направлении в формирующиеся подразделения, для дальнейшего участия в СВО, внезапно становились ДОБРОВОЛЬЦАМИ, и вычеркивались из списка своих частей.
    В Чеченский центр подготовки трудно попасть, а во вновь формируемые, очень даже легко.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:14
      +1
      У нас разные случаи есть, когда там на передовой врач ставит диагноз контузия, а в тылу уже нет и привет страховые выплаты, трать время и оставшееся здоровье на суды.
  8. nnm
    nnm Сегодня, 11:34
    +8
    Ого! Неожиданная тема. ВО сумел удивить. Многое хочется написать, но не уверен, что с современным законодательством это можно делать. Скажу так - УДО оформляется далеко не сразу, а спустя определенное время и при выполнении определенных условий.
  9. Sadok
    Sadok Сегодня, 11:40
    +3
    Можно ещё вспомнить СССР, когда в наиболее напряженные моменты войны некоторым категориям заключенных действительно давали возможность искупить свою вину.


    политических не пускали. дед сесл по-классике в 1937 по 58-й. и всю десятку так и оттянул в Коми. просился на фронт, но отказали.
  10. kim
    kim Сегодня, 11:41
    +6
    не надо вспоминать Войну
    из "сидельцев" там уголовников была - очень примерно - треть, остальные нормальные люди
    вот они-то, скорее всего, и шли "искупать"
    знаменитой 58-й нет давно, поэтому контингент "за колючкой" совсем другой
  11. Arzt
    Arzt Сегодня, 11:57
    0
    Кому интересно - по каким статьям привлекаются в России. За 2019 год.
    https://mozaiyka.ru/po-kakim-statyam-sidyat-v-rossii-statistika/

    Треть сидит за кражи, на втором месте наркота, на третьем пьяные за рулем, на четвертом алиментщики.
    Третьих и четвертых вполне можно призывать, как по мне. Их 110 тысяч набирается - армия. soldier
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:08
      0
      Осуждённых за убийство, изнасилование,и наркотик в музыканты не берут.Хотя распространителей наркоты не мешало бы отправлять в оркестр ,их и по статистике много.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:29
        +2
        распространителей наркоты не мешало бы отправлять в оркестр
        Как правило распространитель употребляет свой товар и сам, причем в немалых количествах. В итоге гранату двумя руками поднимает laughing .
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:06
    +2
    «Осужденных в окопы». Как когда-то «Молодежь – на самолеты!»

    Как раньше такие вопросы решались?
    Может не стоит изобретать велосипед?
    Обращать внимание на ... а на кого мы должны обращать внимание??? По моему, этот вопрос дано снят с повестки ... НИ НА КОГО!!! Это НАШИ дела, никого мы, обсуждать их, не звали.
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:09
    0
    Если речь идёт о гос. структурах - МО, ФСВНГ, МВД то однозначно нет. А если ЧВК, то автор сам же сказал, что это частная структура и идут туда чисто доброльно, и освобождая какого-то по УДО суд ну никак не может обязать этого кого-то потом пойти туда, человек должен быть трудоустроен и работать, но это не равно "работе" в ЧВК. И не понятно как поведёт себя такой "доброволец", который находясь за решеткой прям рвётся-рвётся на сво, оказавшись на свободе. Законы то они знают довольно не плохо в том месте, где им выгодно.
  14. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:16
    +1
    чушь собачья автор многа букав ниачем))) люди которые в данный момент в РФ сидят в большинстве своем так называемые первоходы и какой то блатной мир в них не заинтересован как и они в нем в основном бытовуха а бывает и просто подстава не надо пуха накидывать на нашу систему там тоже своих Хахалевых как показывает практика вагон с тележкой . Вызвался человек рассмотреть личное дело если не рцд и не матерый урка пусть идет воевать с Богом тем более уверен просто что люди попавшие в систему и драться будут жестче и повидали они уже кое что на своем веку наличием судимости нельзя человеку постоянно тыкать в рыло вспомните руководителей СССР большая часть из них была из каторжан в итоге получились граждане в большинстве своем получше наших некоторых нынешних бонз а под статьей у каждого из нас есть шанс походить так что не зарекайтесь ох не зарекайтесь))) Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то́ же
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:28
      0
      Точно? А почему тогда нельзя облачить в форму ППС дать пистолет и иди улицы патрулируй, покой и порядок охраняй? Тоже ведь ой какое полезное и нужное нынешних реалиях дело.
  15. Engineer
    Engineer Сегодня, 12:19
    +2
    У России очевидный недостаток и добровольцев и военннослужащих. Никакие гансалесы на фронт не пойдут. Ставеры тоже.
    Использование заключённых в качестве пушечного мяса можно считать фактом. В зону БД идут прежде всего осуждённые по тяжким статьям.
    Луганско-донецкое мясо подходит к концу, а Орде нужен хашар.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:31
      -2
      А кто такие гансалесы и ставеры, а также что такое "хашар", извините пожалуйста?
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 13:27
        +2
        Ставер фамилия автора статьи же.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 14:06
          0
          Ааааа, в этом смысле, а я думал опечатка в "староверы".
  16. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 12:29
    +2
    Ну и четвертое. Зачем мы посылаем человека в зону боевых действий? Воевать! А что умеет бывший зэк? Он хотя бы минимально подготовлен? Или мы хотим воевать по-украински? Автомат в руки и вперед на врага? А потом читать о сотнях погибших наших? Послать человека, пусть и нарушившего закон, но ответившим за это, на убой, чтобы «смыл кровью», разве это по-человечески, по-русски?

    А автор уверен что среди ЗК нет бывших военнослужащих имеющих подготовку от уровня "КМБ" до матёрых специалистов? Или что все 100% сидельцы по тяжким статьям (убыйцы, маньяки, педофилов, наркобарыги) и нет среди них превысивших пределы самообороны, или мелких мошенников и прочих?

    мы проводим СВО на Украине, и количество военнослужащих достаточное для её проведения. Так же, как и количество добровольцев.

    С Вами могут не согласиться сотрудники Питерского ВК, со слов которых с 24.02 по середину августа с двух районов СПб (население как приличный областной центр) изъявили желание человек 15, а поехали 3-4 (https://www.fontanka.ru/2022/08/13/71568227/) да ресурс с желтизной, но это СМИ, причем довольно большое и значимое в регионе, а опровержения от МО (ЗВО) не было. Понимаю что не все идут через ВК, больше через музыкантов, и надеюсь что в других субъектах получше.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:36
      +1
      Ну так оф. СМИ говорят, что -
      "мы проводим СВО на Украине, и количество военнослужащих достаточное для её проведения."
      То простой гражданин думает, что если всё так, то зачем он там нужен, когда у него все так хорошо на "гражданке".
  17. Павел Буртовой
    Павел Буртовой Сегодня, 12:40
    +2
    Возможно, кто-то и будет честно исполнять долг... Но вроде враг не стоит у Москвы. Что за ересь? Кто-то проталкивает такую идею, чтоб корешей вытащить? Даже схему представляю: братки платят чвк большие деньги, они "нанимают" уголовника, уголовник силит в тылу, а на эти деньги нанимают реальное мясо, платят крышующему фсин и тд....А отправиться на месяц-другой в тыл на Донбасс не такая большая цена за освобождение. А потом ещё и орден нарисуют, и смотрим - уже не уголовник, а герой!!! Так и будет. Это же современная Россия, страна возможностей. Вот сейчас все ругают МЧС, президент, новый министр мчс критикует людей на местах....а орден у предыдущего "героя" не заберут же.
  18. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:50
    +3
    Цитата: AdAstra
    Точно? А почему тогда нельзя облачить в форму ППС дать пистолет и иди улицы патрулируй, покой и порядок охраняй? Тоже ведь ой какое полезное и нужное нынешних реалиях дело.

    а вот это вы зря ))) как раз мое поле деятельности у нас некомплект ППС 37% начали набирать девочек нетитульной национальности рост 150 когда она в пилотке пр у нее реально свисает до щиколотки комбат уже кукухой скоро тронется у него задача как составить патруль чтобы у него не отобрали табельное ))) зарплата сержанта с (нуля) 17000 конечно не долларей в Москве и Питере думаю не так печально а в остальном что выросло то и маем))
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:09
      +2
      Девочек каждый день вижу, а не титульной это татары что ль или кто?
  19. Horus
    Horus Сегодня, 14:02
    0
    От тюрьмы и от сумы не зарекайся, тем более можно присесть и по ошибке органов. Все зависит от преступления.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:08
      +1
      Вас и врач может по ошибке таблетками отравить или скальпелем зарезать.
      1. Horus
        Horus Сегодня, 15:07
        +1
        Ну если врач не маньяк, а по ошибке, то что на нём крест ставить? Пусть если хочет помогает на передовой лечит.
  20. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 14:15
    +2
    Цитата: AdAstra
    Девочек каждый день вижу, а не титульной это татары что ль или кто?

    татары как раз у себя дома я про армяночек)))у нас диаспора большая красивенькие но не для постовой службы